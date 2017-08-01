Taekwondo Tekvando

x2017 08 canakkale 02Bahar şenlikleri açık hava taekwondo Marmara şampiyonası 19 ağustos günü akşamı Çağlar kaynak basket sahasında yapıldı.

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BAHAR ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO MARMARA ŞAMPİYONASI
COŞKULU BİR KALABALIK EŞLİĞİNDE KORDON BOYUNDA YAPILDI

 Bahar şenlikleri açık hava taekwondo Marmara şampiyonası 19 ağustos Cumartesi günü akşamı Çanakkale valiliği karşısı çağlar kaynak basket sahasında yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcuların Uluslararası şampiyonalarda dereceler almış sporcular olması ile adeta Türkiye şampiyonası havasında geçti. İl temsilcisi Hasan Altunışık şampiyonaya katılımın yüksek olduğu şampiyonada, kalitenin ve performansın doruklarına şahit olunması izleyenleri heyecanlandırarak onların büyük beğenisini kazandığını belirtti.

Şampiyonanın açık havada ve kordon boyunda olmasından dolayı coşkulu bir kalabalık vardı. Amacımız Çanakkale halkına taekwondo sporunu sevdirmek, taekwondo sporunun kırıcı bir spor dalı olmadığını göstermekti, bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım.

 Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu şampiyonanın kordon boyunda yapmamızın amacı taekwondo sporunu Çanakkale halkımıza tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı ve sokak kavgası bir spor olmadığını göstermekti. Bu güzide sporu halkınıza tanıtıp sevdirmek amacındayız. Bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım. Futbol maçlarında görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını yapmış olduğumuz bu turnuvada gördük. Çanakkale halkımızın beğenisini kazanan bu şampiyonada izleyenler de büyük bir görsel şölen olduğu kanısındaydılar.

Sadece taekwondo değil, tüm spor branşlarımızın da ortak gayesi şudur ki : “ sigara, uyuşturucu batağına düşen gençleri buralardan kurtarmak, sürekli sokaklarda oynamak yerine spor da yaptırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.” Bu gaye doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz, ne derece başarılı olursak o kadar toplumun iyiliğine hizmet etmiş oluruz. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”

Çanakkale taekwondo il temsilcisi Altunışık, “Bu şampiyonanın Eylül ayında Samsun’da yapılacak olan Gençler Türkiye taekwondo şampiyonası öncesi olmasından dolayı sporcularımızın performanslarını tartma, hatalarını ve eksiklikleri görme fırsatı bulduk.” Dedi.

İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikler Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Bu şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Edirne, Balıkesir, Tekirdağ illerinden 13 kulüp katıldı. Gece geç saatlere kadar süren bu şampiyonada 118 sporcu kıyasıya mücadele verdi. Şampiyonada başarı elde edebilmek için şampiyonaya katılan illerin ve kulüplerin sporcuları tüm hünerlerini ortaya koyarak şampiyon olmak için ter döktüler. Şampiyonada sporcularımızın ortaya koydukları maçlar seyredilmeye değerdi.”

Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Böylelikle sporcularımızı her daim dinç ve canlı tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımız Türkiye, Avrupa, Dünya gibi büyük şampiyonalarda aldıkları derecelerle veriyor ve inşallah da vermeye devam edeceklerdir. Bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.     

Şampiyonamızı izlemeye gelen ve desteklerini esirgemeyen başta tüm Çanakkale halkımıza ve gençlik spor il müdür vekili Sedat Bektaş’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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  27 KG. MİNİK  ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   27 KG. MİNİK  BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Arda KANLIDERE Melis Spor Kulübü Çanakkale 1 Aslı CUĞLAYAN Ecabat Spor Kulübü Çanakkale
2 Bilal İNCE Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Ezgi Nur ÜNLÜ  Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
3 Alaaddin KAYNAK Bayramiç Taekwondo Çanakkale 3 Seher GÖKÇAY Ecabat Spor Kulübü Çanakkale
4 Tunç TOPUZLU Melis Spor Kulübü Çanakkale 3 Şevval YAVAŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale
  30 KG. MİNİK  ERKEKLER   İLİ   30 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Tunahan KUMBABA Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 1 Hasret YILMAZ Çerkezköy Şampiyon  Tekirdağ
2 Ömer Faruk ALTUNAY Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 2 Sudenur YAĞCI Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3  Ali Yasin GÜRBÜZ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 3 Ela ÇOBAN  Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3 Kerim ÖZTÜRK Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 3 Busenaz BAĞCI Gömeç Spor Kulübü Balikesir
  33 KG MİNİK ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   33 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Görkem KARTAL Kepez Spor Kulübü Çanakkale 1 Ezel İNGİNAR Edirne Spor Kulubü Edirne
2 Mesutcan DOĞAN Çerkezköy Şampiyon  Tekirdağ 2 Nisanur KARAMAN  Ecabat Spor Kulübü Çanakkale
3 Ahmet Emir AY Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 3 Sehernur KAHRAMAN Ecabat Spor Kulübü Çanakkale
3 Ali Emir BAYHAN Çan Belediyesi Spk Çanakkale 3 Miray KILIÇ Bayramiç Taekwondo Çanakkale
  37 KG. MİNİK ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   40 KG MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
  Buğra DUMAN  Melis Spor Kulübü Çanakkale 1 Ayyüce GÜVEN Burhaniye Spor Klb. Balikesir
2 Yiğit ÇELİK Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Ayşenaz ÇİĞ Ayvalık Spır Kulubü Balikesir
3 Mustafa Emirhan DURMUŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale 3 Elif GÜNGÖR Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
3 Arda GÜNGÖR Çan Belediyesi Spk Çanakkale 3 Simge BALKAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
  40 KG MİNİK ERKEKLER   İLİ   37  KG YILDIZ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Doğuhan GÜVEN Burhaniye Spor Klb. Balikesir 1 İlayda ÇETİN Melis Spor Kulübü Çanakkale
2 Alperen AYAZ Çerkezköy Şampiyon  Tekirdağ 2 Gamze HELVACI Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3 Umut Emre ORTAKÖY Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 3 Nida Naz İlarslan Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
3 Ahmet ERDAL     3      
  37 KG  YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   47  KG YILDIZ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Yusuf SALIM Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 1 Zeynep KOZAN  Edirne Spor Kulubü Edirne
2       2 Burcunur YILMAZ Çan Belediyesi Spk Çanakkale
3       3 Ayşe Melike ARMUT Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3       3 Ayşe PEKCAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
  45 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   51  KG YILDIZ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Berke YAVUZ Çan Belediyesi Spk Çanakkale 1 Melek GÜNDOĞDU Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
2 Furkan KARAGÖZ Çan Belediyesi Spk Çanakkale 2 Elif KARAKOCA 18 Mart Spor Kulübü Çanakkale
3 Burak GÜNGÖR Bayramiç Taekwondo Çanakkale 3 Melis ÇETİN Gömeç Spor Kulübü Balikesir
3 Ali Mert KÖSELİ Kepez Spor Kulübü Çanakkale 3 Nilgün KRABIYIK Ayvalık Spır Kulubü Balikesir
  65 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   45 KG B.GENÇ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Emir Can DOĞAN Ayvalık Spor Kulubü Balıkesir 1 Duygu YAVAŞ  Edirne Spor Kulubü Edirne
2 Feyyaz PEKCAN Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 2 Firuza FEYZULLAYEVA Kepez Spor Kulübü Çanakkale
3 Eren ŞEN Melis Spor Kulübü Çanakkale 3      
3       4      
     +65 KG YILDIZ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   55 KG B.GENÇ BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Doğuhan BİÇİCİ Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale 1 Gizem DEMİRKOL Edirne Spor Kulubü Edirne
2       2 Elif KALE Çan Belediyesi Spk Çanakkale
3       3 Hilal ERKUT Anafartalar Spor Kulb. Çanakkale
3              
  55 KG B.GENÇ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ     KÜLÜBÜ İLİ
1 Benhur TÜRK 18 Mart Spor Kulübü Çanakkale 1      
2 Samet AYAZ Çerkezköy Şampiyon  Tekirdağ 2      
3 Tunahan GÜVEN Burhaniye Spor Klb. Balıkesir 3      
3 Burhan KOÇAK Gömeç Belediysi Spk Balıkesir 3      
  60 KG B.GENÇ ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   TAKIM SIRALAMASI            1.          2.               3. PUAN
1 Nazmi SARI Bayramiç Taekwondo Çanakkale 1 Çanakkale Anafartalar Spr Kulübü         ( 3 )        ( 2 )          ( 5 ) 32
2 Yusuf GELMEZ Kepez Spor Kulübü Çanakkale 2 Edirne Gençlik ve Spor Kulübü         ( 4 )        ( 0 )          ( 1 ) 29
3 İlker İNGİNAR Edirne Spor Kulübü Edirne 3 Balıkesir Ayvalık Genç.Spor Kulübü         ( 2  )        ( 2 )          ( 4 ) 24
3 Selami GÜLER Çerkezköy Şampiyon  Tekirdağ        
               
             

 

 

 

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