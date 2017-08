Bahar şenlikleri açık hava taekwondo Marmara şampiyonası 19 ağustos günü akşamı Çağlar kaynak basket sahasında yapıldı.





BAHAR ŞENLİKLERİ AÇIK HAVA TAEKWONDO MARMARA ŞAMPİYONASI

COŞKULU BİR KALABALIK EŞLİĞİNDE KORDON BOYUNDA YAPILDI

Bahar şenlikleri açık hava taekwondo Marmara şampiyonası 19 ağustos Cumartesi günü akşamı Çanakkale valiliği karşısı çağlar kaynak basket sahasında yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcuların Uluslararası şampiyonalarda dereceler almış sporcular olması ile adeta Türkiye şampiyonası havasında geçti. İl temsilcisi Hasan Altunışık şampiyonaya katılımın yüksek olduğu şampiyonada, kalitenin ve performansın doruklarına şahit olunması izleyenleri heyecanlandırarak onların büyük beğenisini kazandığını belirtti.

Şampiyonanın açık havada ve kordon boyunda olmasından dolayı coşkulu bir kalabalık vardı. Amacımız Çanakkale halkına taekwondo sporunu sevdirmek, taekwondo sporunun kırıcı bir spor dalı olmadığını göstermekti, bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım.

Altunışık şampiyonanın önemine vurgu yaparak bu şampiyonanın kordon boyunda yapmamızın amacı taekwondo sporunu Çanakkale halkımıza tanıtarak taekwondo sporunun kırıcı ve sokak kavgası bir spor olmadığını göstermekti. Bu güzide sporu halkınıza tanıtıp sevdirmek amacındayız. Bunu da gerçekleştirdiğimiz inancındayım. Futbol maçlarında görmeye alışık olduğumuz seyirci kalabalığını yapmış olduğumuz bu turnuvada gördük. Çanakkale halkımızın beğenisini kazanan bu şampiyonada izleyenler de büyük bir görsel şölen olduğu kanısındaydılar.

Sadece taekwondo değil, tüm spor branşlarımızın da ortak gayesi şudur ki : “ sigara, uyuşturucu batağına düşen gençleri buralardan kurtarmak, sürekli sokaklarda oynamak yerine spor da yaptırarak sağlıklı yaşama katkıda bulunmak.” Bu gaye doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz, ne derece başarılı olursak o kadar toplumun iyiliğine hizmet etmiş oluruz. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.”

Çanakkale taekwondo il temsilcisi Altunışık, “Bu şampiyonanın Eylül ayında Samsun’da yapılacak olan Gençler Türkiye taekwondo şampiyonası öncesi olmasından dolayı sporcularımızın performanslarını tartma, hatalarını ve eksiklikleri görme fırsatı bulduk.” Dedi.

İl temsilcisi Altunışık şöyle devam etti: “Böylesi etkinlikler Çanakkale taekwondosu için çok önem arz etmektedir. Bu şampiyonaya Çanakkale’nin yanı sıra Edirne, Balıkesir, Tekirdağ illerinden 13 kulüp katıldı. Gece geç saatlere kadar süren bu şampiyonada 118 sporcu kıyasıya mücadele verdi. Şampiyonada başarı elde edebilmek için şampiyonaya katılan illerin ve kulüplerin sporcuları tüm hünerlerini ortaya koyarak şampiyon olmak için ter döktüler. Şampiyonada sporcularımızın ortaya koydukları maçlar seyredilmeye değerdi.”

Çanakkale ilimizde sık sık maç yaparak sporcularımızı her an maç olacakmış gibi maçlara hazır tutmaktayız. Böylelikle sporcularımızı her daim dinç ve canlı tutmaktayız. Bu yapmış olduğumuz uygulamanın karşılığını sporcularımız Türkiye, Avrupa, Dünya gibi büyük şampiyonalarda aldıkları derecelerle veriyor ve inşallah da vermeye devam edeceklerdir. Bu sebeple doğru yolda ilerlediğimiz kanısındayız. Ben sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.

Şampiyonamızı izlemeye gelen ve desteklerini esirgemeyen başta tüm Çanakkale halkımıza ve gençlik spor il müdür vekili Sedat Bektaş’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.