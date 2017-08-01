3. Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasının ilk gününde 51 kiloda Dilara Kartal Gümüş Madalya, 65 kiloda Ahmet Can Timağur Bronz Madalya kazandı.
Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen "Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası (3th World Taekwondo Cadet Championships) "na 30 ülkeden 427 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde 51 kiloda Dilara Kartal Gümüş Madalya, 65 kiloda Ahmet Can Timağur Bronz Madalya kazandı.
Dilara Kartal, ilk turda Libyalı SandyNasser’i 28-7, ikinci turda Belarus’tanKaralinaKiyania’yı 25-2, çeyrek finalde Fas’tan Ikhlass El Hayek’i 22-0, yarı finalde ise Ürdün’den Jumana Asfar’ı 4-3 yendi.. Finalde Tayland'lı Sasikarn Tongchan’a 27-23 yenilen Dilara Kartal, 51kg Yıldız Bayanlarda Dünyaİkinci olarak Ülkemize GümüşMadalya kazandırdı.
Ahmet Can Timağur, ilk turda Kazakistan’dan Denis Akhzolov’u 25-14, çeyrek finalde Romanya’dan Ursu Rafaell Minel’i 5-2’i yendi. Yarı finalde İtalya’dan Andrea Riondino’ya 19-17 yenildi. 65kg sporcumuz Ahmet Can Timağur bu sonuçla Ülkemize Bronz Madalya kaandırdı.
İlk gün mücadele eden 29 kiloda Aleyna Demir, 33 kilo Elifsu Gençyılmaz ,+65 kilo İbrahim Tunca rakiplerine yenilerek elendiler.
Şampiyonanın ikinci gününde 33 kiloda Mert Dönmez, 37 kiloda Ömer Delibaşlar, 53 kiloda Mahmut Küskü, 41 kiloda Zeynep Taşkın ve 47 kiloda Işıl Zafer tatamide ülkemizi temsil edecekler.