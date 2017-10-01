2018 Yılı "Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" (Turkish Junior Taekwondo Championships) 10 - 14 Ocak 2018 de Antalya'da yapılacak.
2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI - ANTALYA
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan "Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" (Turkish Junior Taekwondo Championships) 10 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.
GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI - 10 -14 OCAK 2018 - ANTALYA
|10 OCAK 2018
Çarşamba
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11 OCAK 2018
Perşembe
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12 OCAK 2018
Cuma
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13 OCAK 2018
C.tesi
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14 OCAK 2018
Pazar
|ERKEKLER
|51kg,68kg
|55kg
|45kg,59kg
|48kg,63kg,+78kg
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73kg,78kg
|BAYANLAR
|49kg,+68kg
|52kg,55kg
|42kg,63kg
|44kg,59kg
|
46kg,68kg