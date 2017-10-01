Taekwondo Tekvando 2018 Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası

x2018 01 ttf logo2018 Yılı "Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" (Turkish Junior Taekwondo Championships) 10 - 14 Ocak 2018 de Antalya'da yapılacak.

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2018 GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI - ANTALYA

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2018 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan "Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" (Turkish Junior Taekwondo Championships) 10 - 14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır.

GENÇLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI - 10 -14 OCAK 2018 - ANTALYA

  10 OCAK 2018
Çarşamba

11 OCAK 2018

Perşembe

12 OCAK 2018

Cuma

13 OCAK 2018

C.tesi

14 OCAK 2018

Pazar
ERKEKLER 51kg,68kg 55kg 45kg,59kg 48kg,63kg,+78kg

73kg,78kg

 
BAYANLAR 49kg,+68kg 52kg,55kg 42kg,63kg 44kg,59kg

46kg,68kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu
M. Omer Koyuncu

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