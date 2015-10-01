30 Aralık 2017 Tarihinde yapılan "WT Grand Slam Champions Series 1" (WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1) nin Şampiyonada 3.olan Nafia Kuş'un maçları başta olmak üzere tüm +67 kg ve 80 kg taekwondo müsabaka videolarını sizlere sunuyoruz.





World Taekwondo Grand Slam Champions Series Müsabakalarının tüm videolarını isterseniz http://www.koyuncuspor.net/videolar/category/92-wt-grand-slam-championships-series-1.html adresine tıklıyarak sadece taekwondo video sitesi olan www.koyuncuspor.net sitemizdende rahatca izliyebilirsiniz.

Bu sitemizde 2008 den bu yana yapılan Türkiye Şampiyonaları, Milli Takım Seçmeleri, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları, World Taekwondo Grand Prix Müsabakaları ve Olimpiyat Taekwondo Şampiyonası videoları mevcut olup sitemizi ziyaret etmenizi ve bu yararlı videoları seyretmenizi/izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.





















































































