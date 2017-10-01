2018 Yılı Gençler Milli Takım Seçmeleri 10-11 Mart 2018 Tarihlerinde Konya da Selçuklu Belediyesi Spor Salonunda yapılacak.





Gençler Milli Takım Seçmesi - Konya

Türkiye Taekwondo Federasyonu, Gençler Milli Takım Seçme Müsabakası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Seçme Tarihi ve Yeri : 10-11 Mart 2018 - Konya | Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu

Müsabaka Programı :

9 Mart 2018, Cuma :

- Saat 16.00 - 18.00 arası erkek müsabakalarının tartıları

10 Mart 2018, Cumartesi - 1. Gün :

- Erkekler seçme müsabakaları ve saat 16.00 - 18.00 arası bayan müsabakalarının tartıları.

11 Mart 2018, Pazar - 2. Gün :

- Bayanlar seçme müsabakaları.

Teknik Kurul gerekli gördüğü hallerde seçme listelerinde ve seçme müsabakalarının kurallarında değişiklikler yapabilir.

Teknik Kurul, seçme müsabakalarını kazanan sporcuların kamp çalışmalarındaki performans durumuna göre tekrar seçme müsabakası yapabilir veya milli takım listesinde değişikliğe gidebilir.

- Seçmeler "Daedo Elektronik Sistem" ile yapılacaktır.

- Tartıda kilo toleransı olmayacaktır.

- Seçme müsabakalarında Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) 'nun son oyun kuralları geçerli olacaktır.

- Milli Takım seçmesine katılacak sporcu ve antrenörlerin izinleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından alınacak, ayrıca harcırahları da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya Kulüpleri tarafından karşılanacak olup, federasyonumuz tarafından seçmelerde harcırah ödenmeyecektir.

Taekwondo camiasına önemle duyurulur.

Gençler Milli Takım Seçmesine Katılacak Sporcular