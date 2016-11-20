Finalde Rus Margarita Blizniakova’yı 16-2 mağlup eden Şeyma Nur Söğüt, 63kg Genç Bayanlar Dünya Taekwondo şampiyonu oldu.





ŞEYMA NUR SÖGÜT 63 Kg DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONU

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasına yaklaşık 100 ülkeden 900 civarında sporcu katılıyor. Şampiyonanın dördüncü gününde bayanlar 59 ve 63 ile erkekler 68 ve 73 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Bayanlar 63 kiloda tatamiye çıkan Şeyma Nur Söğüt, tüm rakiplerine büyük üstünlük kurup altın madalya kazanmayı başardı. İlk turu maç yapmadan geçen milli sporcu, ikinci turda Mısır’dan Engy Gomaa’yı 13-0, üçüncü turda İtalya’dan Alessia Marotta’yı 7-1, çeyrek finalde Polonya’dan Milena Mazurek’i 8-1, yarı finalde Sırbistan’dan Nadja Savkovic’i 13-0 yenerek finalist oldu. Finalde de Rusya’dan Margarita Blizniakova’yı 16-2 mağlup eden Şeyma Nur Söğüt, 63kg Genç Bayanlar Dünya Taekwondo şampiyonu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Nur Söğüt’e tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Şeyma Nur Söğüt'e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.