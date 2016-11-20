Taekwondo'da yenilikler bu yıl Aralık veya 2017 Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. Tüm kurallar ve vuruşlar, puanlamalar ile ilgili detayları buradan okuyabilirsiniz.





Taekwondoda Uygulanacak Yeni Kurallar,Puanlamalar



Taekwondo'da yenilikler Aralık- Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanıyor. Tüm detaylar burada okuyun. Yıllardır verdiğimiz mücadele sonuç verdi, şimdi tkd çok daha güzel.

Puanlama:

Yumruk 1 puan

Vucüda yapılan ayak vuruşları 2 puan

Dönerek vücuda yapılan ayak vuruşları 3 puan

Başa - kafaya yapılan vuruşlar 3 puan

Dönerek başa- kafaya yapılan vuruşlar 4 puan

Rakibe verilen her kamço diğer rakip hanesine 1 puan olarak yazılır

Başa- kafaya yapılan vuruşları elektronik sistem görmezse hakemler puan badsrak verecekler gerekli puanı

Başa- kafaya yapılan bir vuruşta elektronik sistemden puan çıkmamış ve sporcunun etkilendiğini nakavt durumunu gören hakem sayar ve juriden puan çıkması için talepte bulunabilir.

Yasaklanan fiiller ve cezalar:

Tatami dışına çıkma

Düşme

Maçtaki kaçma, pasif durma

Takibi tutmak, çekmek, itmek

Rakibin vuruşlarını engellemek için diz kaldırmak, havaya sıçramak, tekme attığı ayağa vurmak

Bel altı her türlü vuruş

Kalyoo komutundan sonra rakibe saldırmak

Başa- kafaya elle vurmak

Her türlü diz kullanmalar saldırı veya savunmada

Düşen rakibe saldırmak

Hakem kararına itiraz

Kurallara uygun olmayan protesto davranışları:

Kurallar dışındaki her türlü girişim

Maçın sonucunu bozmaya teşebbüs niteliğindeki kurallar dışındaki girişimler

Rakibi veya antrenörünü tahrik edici davranışlar ve hakaret

Doktor pozisyonunda oturan sertifikasız kişiler

Sporcu ve antrenör tarafından yapılan suistimaller ve sportmenlik dışı davranışlar

Sporcular 10 köngo ve 5 kamçoo da diskalifiye olur

Altın vuruş, puan ve üstünlük kararları:

Beraberlik 3. Raundda sonra değişmezse 4. Raund yapılır

İlk isabetli vuruşu yapan kazanır, veya bir kamçoo alan kaybeder, yada iki köngo alan kaybeder.



4.Raund sonunda beraberlik bozulmaz ise kriterler:

4. Raund sonunda protectörlrere daha fazla isabetli vuruş yapanlar kazanır

İsabet sayıları aynı ise ilk turlarda daha fazla raunt kazanan sporcu

Galip ilan edilir

Eğer bu sayılarda aynı ise 4. Raundda daha az ihtar alan sporcu kazanır

Tüm şartlar 4. Raund sonunda eşit ise hakem ve jüri kararı sonucu belirleyecektir.

Kararlar:

20 puan farkta maç sona erer.

Yarı final ve finallerde bu uygulama geçersizdir

Anlık video yeniden oynatma:

Bu bölüm başkanlık kupasında kullanılan kurallar ile aynı kaldı.

Herkes için daha eşit ve ücret sıralamasını oluşturmak, her Uluslararası yarışmanın teklifi ve elde edilen maksimum puan. Junior, Senior ve Para Taekwondo için bir sonraki Olimpiyat Oyunları için Tokyo 2020'de dahil edildiği gibi açıklanmıştır.

Poomsae, Poomsae Şampiyonaları, Çocuk Spor Oyunları veya herhangi bir WTF organize etkinliği için, 5 ila 3 bölüme (Junior, 30 yaş altı ve 40 yaş altı) rekabet için bölünme sayısıyla ilgili bazı önerilen değişiklikler yapmıştır.

Bu değişikliklerin onaylandığını görmekten ve bu Aralık ayında Azerbaycan Grand Prix'sinde kullanılmaya başlanacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz, çünkü daha aktif ve heyecanlı Taekwondo bu yeniliklerle oluşacak düşüncesindeyiz.

Ahmet Dilek

Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Başkanı