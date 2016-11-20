Taekwondo Federasyonun "5. Olağan Mali ve 4. Olağan Genel Kurul"u için Delegelere yapılan Davetiye'yi yayınlıyoruz.

Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Mali ve 4. Olağan Genel Kurul ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Federasyonumuzun 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirtilen programa göre "CROWNE PLAZA OTEL" Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü / Ankara (Ankamall yanı) adresinde yapılacaktır.

Genel kurula katılımınızı bekler, bu vesile ile işlerinizde başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Saygılarımla.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı

Doç. Dr. Metin Şahin

PROGRAM:

27 Kasım 2016, Pazar

Saat 14.00 : Delegelerin otele yerleşmesi

Saat 19.00 : Akşam Yemeği

28 Kasım 2016, Pazartesi

Saat 09.00 : Delege Kayıtları

Saat 10.00 : Genel Kurulun Başlaması

Saat 13.00 : Öğle Yemeği

Saat 14.00 : Genel Kurulun devamı ve Kapanış