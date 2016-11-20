Taekwondo Federasyonun "5. Olağan Mali ve 4. Olağan Genel Kurul"u için Delegelere yapılan Davetiye'yi yayınlıyoruz.
Türkiye Taekwondo Federasyonu 5. Olağan Mali ve 4. Olağan Genel Kurul ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Federasyonumuzun 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Olağan Mali Genel Kurulu aşağıda belirtilen programa göre "CROWNE PLAZA OTEL" Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü / Ankara (Ankamall yanı) adresinde yapılacaktır.
Genel kurula katılımınızı bekler, bu vesile ile işlerinizde başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.
Saygılarımla.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı
Doç. Dr. Metin Şahin
PROGRAM:
27 Kasım 2016, Pazar
Saat 14.00 : Delegelerin otele yerleşmesi
Saat 19.00 : Akşam Yemeği
28 Kasım 2016, Pazartesi
Saat 09.00 : Delege Kayıtları
Saat 10.00 : Genel Kurulun Başlaması
Saat 13.00 : Öğle Yemeği
Saat 14.00 : Genel Kurulun devamı ve Kapanış