Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonasının son gününde 78 kiloda tatamiye çıkan Hasan Can Lazoğlu ülkemize gümüş madalya kazandırdı.





Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde Hasan Can Lazoğlu ile gümüş madalya kazandı.

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen ve 98 ülkeden 900 civarında sporcu katıldığı Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonanın son gününde bayanlar 68 ve +68 ile erkekler 78 ve +78 kiloda müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Erkekler 78 kiloda tatamiye çıkan Hasan Can Lazoğlu ülkemize gümüş madalya kazandırırken, +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile bayanlar 68 kiloda Simge Erensayın çeyrek final, +68 kiloda Melisa Mızrak ise 3. turda şampiyonaya veda etti.