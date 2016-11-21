98 ülkeden 900 civarında erkek ve bayan sporcunun katıldığı "2016 Gençler Dünya Taekwondo Şampiyonası" sona erdi.





GENÇLER DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI SONA ERDİ

Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF) tarafından Kanada’nın Burnaby kentinde düzenlenen ve 98 ülkeden 900 civarında sporcu katıldığı Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 2’si altın, 1’i gümüş ve 5’i bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile tamamladı.

Türkiye, 98 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada madalya sıralamasında Kore, İran ve Rusya’nın ardından dördüncülüğü elde etti.

Türkiye, madalya sayısına göre yapılan sıralamada ise Rusya ve Kore’nin ardından üçüncü sırayı aldı.

Türkiye, erkek takım sıralamasında Kore ve Rusya’nın ardından Dünya üçüncüsü olurken, bayanlarda İran, Tayvan ve Rusya’nın ardından dördüncülüğü elde etti.

Şampiyonada ülkemizi temsil eden uluslararası hakem Güler Gençtürkoğlu da, şampiyonanın en iyi 5 hakeminden birisi seçildi.

Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcularımız şu şekilde;

“Altın Madalya: 59kg Hakan Reçber , 63kg Şeyma Nur Söğüt .



Gümüş Madalya: 78kg Hasan Can Lazoğlu.



Bronz Madalya: 44kg Derya Eşme , 52kg İkra Kayır , 59kg Ayşenur Özcan, 63kg Ferhat Can Kavurat , 68kg Ferhat Muhammet Saroğlu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin Yaptıgı açıklamada "Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonasının sonuna geldik. Son gün sporcumuz Hasan Can Lazoğlu ile bir gümüş madalya daha kazandık.

98 ülkenin katıldığı şampiyonada 2'si altın olmak üzere toplam 8 madalya ile en çok madalya kazanan 3. ülke olduk. Madalya sıralamasında ise Dünya dördüncülüğünü elde ettik.

Ülkemizi bir kez daha en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini en kalbi duygularımla kutluyorum. Türk Taekwondosu, uluslararası arenada her zaman üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.