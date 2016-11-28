Taekwondo Federasyonunun Olağan Genel Kurulu Rakipsiz, Tek Başkan Adayı Metin Şahin'i seçmek için 28.11.2016, Pazartesi günü, Saat 10:0'da Crowne Plaza Hotelde yapılacak.
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği; Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 28.11.2016, Pazartesi günü, Saat 10:0'da Crowne Plaza Hotel - Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle / Ankara adresinde yapılacak.
Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt işlemleri için 28 Kasım 2016 Pazartesi günü, 09:00 - 10:00 saatleri arası kimliklerini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport) ibraz etmeleri gerekmektedir.
GÜNDEM
1- Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2- Toplantının açılışı,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
5- Gündemin okunması ve oylanması,
6- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7- Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
8- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9- Başkan adaylarının konuşmaları,
10- Başkan, yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
11- 28/11/2016 - 31/12/2016 dönemi ile 2017 ve 2018 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde aktarma yapma ve gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13- Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- 2017 ve 2018 yılı Ulusal ve Uluslararası faaliyet programında gerek duyulması halinde ilave veya değişiklik yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16-Ana Statüde bazı maddelerdeki değişikliklerin ve varsa ek yapılacak maddelerin görüşülmesi, müzakeresi, oylanması ile değişen ve eklenen maddelerin Resmi Gazetede yayınlanması sırasında olası hataları gidermek için redaksiyon yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
17 – Dilek, Öneriler ve Kapanış.
|TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU
4. OLAĞAN GENEL KURULU VE 5. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU
28 KASIM 2016 - ANKARA
|KESİN DELEGE LİSTESİ
|SIRA NO
|ADI SOYADI
|TEMSİL ETTİĞİ KURUM
|KATEGORİ
|İLİ
|1
|MEHMET
|BAYKAN
|GENEL MÜDÜR V.
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|2
|ÖMER
|ALTUNSOY
|GENEL MÜDÜR YRD.
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|3
|DURSUN
|TÜRK
|GENEL MÜDÜR YRD. V.
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|4
|MURAT
|KOCAKAYA
|GENEL MÜDÜR YRD. V.
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|5
|CAFER
|GEYİK
|I. HUKUK MÜŞAVİRİ
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|6
|MUSTAFA
|ÇİT
|MDK ÜYESİ
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|7
|BAYRAM
|ÖCAL
|TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|8
|HAYRULLAH
OZAN
|ÇETİNER
|ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|9
|İSMAİL
|GEDİKLİ
|SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|10
|MEHMET
|ÇAPAN
|İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|11
|METE
|EROL
|STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|12
|OSMAN
|GÜMÜŞ
|SPOR KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|13
|ÖMER
|KALKAN
|SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|14
|YUSUF
|KARADAĞ
|PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANI
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|15
|AZİZ SİNAN
|ALP
|AĞRI GHSİM -İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|AĞRI
|16
|CÜNEYT
|ALKAN
|AKSARAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|AKSARAY
|17
|BURHAN
|BAŞOĞLU
|ANKARA GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|18
|BURHANETTİN
|HACICAFEROĞLU
|ANTALYA GHSİM- İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|19
|BEKİR
|ÇEKER
|AYDIN GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|AYDIN
|20
|SÜLEYMAN
|ŞAHİN
|BURSA GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|BURSA
|21
|ÖKKEŞ
|DEMİR
|GAZİANTEP GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|22
|REŞİT
|GÜLDAL
|HAKKARİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|HAKKARİ
|23
|MUHAMMED
CEMİL
|ŞENSÖZ
|HATAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|HATAY
|24
|ALİ İHSAN
|KABAKCI
|KAHRAMANMARAŞ GHSİM
İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|KAHRAMANMARAŞ
|25
|ABDULKADİR
|ÇETİN
|KARABÜK GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|KARABÜK
|26
|MUZAFFER
|ÇİNTİMAR
|KOCAELİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|KOCAELİ
|27
|ÖMER
|ERSÖZ
|KONYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|KONYA
|28
|MUSTAFA
SADİ
|FINDIKLI
|MALATYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|29
|CEMİL
|ÇAĞLAR
|TOKAT GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|TOKAT
|30
|AHMET GÜRAL
|KARAYILMAZ
|ZONGULDAK GHSİM-İL MÜDÜRÜ
|SGM TEMSİLCİSİ
|ZONGULDAK
|31
|SEZAİ
|BAĞBAŞI
|TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
|T.M.O.K. TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|32
|MUSTAFA
|KETEN
|TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ
|T.M.O.K. TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|33
|METİN
MUHLİS
|GÖREN
|TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN.
|T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|34
|MUSTAFA GÖKSEL
|YENER
|TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN.
|T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|35
|HATİP
|ÇOPUR
|TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU
|T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|36
|SEYFULLAH
|ÖZDEMİR
|TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU
|T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|37
|HAMİDE
|BIKÇIN
ÇETİNER
|FAAL OLMAYAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINDA İLK ÜÇ DERECEYE GİRMİŞ MİLLİ SPORCU
|MİLLİ SPORCU
|ANKARA
|38
|AZİZE
|TANRIKULU
SERTÇELİK
|FAAL OLMAYAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINDA İLK ÜÇ DERECEYE GİRMİŞ MİLLİ SPORCU
|MİLLİ SPORCU
|İSTANBUL
|39
|BERHAN
|ARSLAN
|FAAL OLMAYAN VE ÜST SEVİYEDE HAKEMLİK YAPAN
|ULUSLARARASI
HAKEM
|ANKARA
|40
|İHSAN
|GÖRKEM
|FAAL OLMAYAN VE BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VEYA ANTRENÖRLÜK YAPAN
|MİLLİ TAKIM
ANTRENÖRÜ
|AKSARAY
|41
|OKTAY
|DUYMAZ
|WTF VE ETU'NUN YÖNETİM KURULLARINDA
TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN
|ETU ÜYESİ
TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|42
|MİTHAT
|KOR
|FEDERASYON ESKİ BAŞKANI
|TEMSİLCİ
|İZMİR
|43
|GÜLGÜN
|MAHMUTOĞLU
|ADANA MİSİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|44
|RUKİYE
|DÖNDER
|ÇETİN TOPÇUOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|45
|KADİR
|YAĞIZ
|ÇUKUROVA TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|46
|ÖZGÜR
|ULUDAŞ
|EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|47
|AYHAN
|YÜZER
|MAVİ KAPLANLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|48
|ASLI
|MAHMUTOĞLU
ÖZDAĞ
|MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|49
|ZÜLKİFLİ
|CEYLAN
|ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|50
|AHMET
|TUNÇ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|51
|SERPİL
|ERDEM
|SEVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|52
|MUHİTTİN
|YETİŞ
|BOZÜYÜK HALK EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BİLECİK
|53
|HÜSEYİN
|TÜRKMEN
|OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURSA
|54
|ADNAN
|ÇAĞLAYAN
|YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURSA
|55
|FİKRET
|DENİZ
|DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|56
|ALAATTİN
|AKMAN
|ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|57
|AHMET
|GÖL
|YENİ GÜNEYDOĞU GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|58
|SERHAT
|OCAK
|EDİRNE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|EDİRNE
|59
|GÜNGÖR
|ŞENSES
|ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ERZURUM
|60
|SİNAN
|TURHAN
|KAMER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|61
|BİLAL
|DÜRÜKTAŞ
|SARAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|62
|SİNAN
|ÖZDEMİR
|KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GİRESUN
|63
|ŞERİFE
|ALTUN
|ALTUNÇEVİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|64
|HACI
YUSUF
|YILDIRIM
|BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|65
|AHMET
|YEŞİLYURT
|BİRLEŞİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|66
|MEHMET
|SİRKECİ
|İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|67
|TURGUT
|BABUŞÇU
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|68
|GÜNEŞ
|GÖÇGÜN
|KAFKAS TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|69
|TURGAY
|AYDIN
|VAHYETTİN YILDIRIM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|70
|CELALETTİN
|ÖZCAN
|KARAMAN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KARAMAN
|71
|ENSARİ
|SARAÇOĞLU
|KASTAMONU TÜRK TELEKOM GMSK. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KASTAMONU
|72
|ŞABAN
|GÜNGÖR
|KIRKLARELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KIRKLARELİ
|73
|METİN
|KURAL
|ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KONYA
|74
|HÜSEYİN
|ÇARDAK
|FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KONYA
|75
|CEVDET
|İŞBİTİRİCİ
|KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KONYA
|76
|ALİ
|KÜL
|SELÇUKLU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KONYA
|77
|VAHAP
|GENÇ
|MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|78
|İSİM BİLDİRMEDİ
|AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MANİSA
|79
|EKREM
|ÖZTÜRK
|TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MANİSA
|80
|ZEHRA
|AÇIKGÖZ
|ATAYURT TAEKWONDO VE KİCKBOKS SP. KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|81
|HAKAN
|BOZBEY
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|82
|SÜLEYMAN
|BOZYER
|KAVAKLIDERE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MUĞLA
|83
|HARUN
REŞİT
|YİĞİT
|MUĞLA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MUĞLA
|84
|HALİL
|BEKYÜREK
|FATSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|85
|TARIK
|CENGİZ
|ARİFİYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAKARYA
|86
|RECEP
|ÇINAR
|ÇERKEZKÖY GÜZEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TEKİRDAĞ
|87
|HAKAN
|KARTAL
|BORDO MAVİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TRABZON
|88
|YASİN
|YAĞIZ
|ÇUKUROVA TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|89
|MEHMET
TEVFİK
|ERÇETİN
|DÜNYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|90
|ESMA
|YÜCELENMİŞ
|EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|91
|MUSTAFA
|KAPLAN
|MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADANA
|92
|H.YAŞAR
|SARIKAYA
|ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADIYAMAN
|93
|FEYZULLAH
|KOCAMAZ
|İKİZ EJDER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ADIYAMAN
|94
|ZEYNEP
|BULDUK
|AFYONKARAHİSAR KAĞAN GENÇLİK VE SPOR KLB DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|AFYONKARAHİSAR
|95
|HAMİYET
|DEMİR
|ADEM DEMİR YUMRUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|96
|RAMİS
|YILDIRIM
|AKYILDIRIM -1-TAEKWONDOSPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|97
|ALAATDİN
|PEHLİVANLI
|AK YILDIRIM TAEKWONDO DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|98
|İSMET
|TAŞ
|ANKARA ÇINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|99
|NUH
|KALE
|ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|100
|OĞUZ
|UYSAL
|ANKARA EFSANE 2 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|101
|SEFER
|ÇOBAN
|EGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|102
|CEYHAN
|UĞUZ
|ANKARA TAEKWONDO KİCKBOKS AEROBİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|103
|GÖKHAN
|KARA
|AVRUPA SPOR MERKEZİ KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|104
|ERSİN
|AKPINAR
|BERKAY SPOR MERKEZİ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|105
|GÜRBÜZ
|DEMİR
|DOSAN 3 TAEKWONDO DEMİR SPOR DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|106
|RESUL
|SÜLÜNOĞLU
|LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|107
|İSİM BİLDİRMEDİ
|MAMAK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|108
|MİHRİBAN
|MIZRAK
|POLAT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|109
|MEHMET
NEDİM
|ERÇETİN
|PURSAKLAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|110
|MERYEM
|DURSUN
|SEÇKİNLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|111
|KEMAL
|KILIÇ
|SEVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|112
|FAHRETTİN
|ÇELİK
|ŞAMPİYON LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|113
|AYŞE
GÖKÇEN
|KONCA
|TÜRKGÜCÜ ÜLKÜSPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|114
|RECEP
|YÜKSEL
|ULAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|115
|MUSA
|VADİ
|VADİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANKARA
|116
|HÜSEYİN
AVNİ
|ULUER
|ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|117
|İSKENDER
|ALARSLAN
|ALANYA GENÇMERTLER GENÇLİK VE SP. KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|118
|İSİM BİLDİRMEDİ
|ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|119
|BAYRAM
ALİ
|SERT
|MAHMUTLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|120
|SİNAN
|SANCAR
|PROF.İHSAN KOZ İ.O. GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ANTALYA
|121
|REYHAN
|GÜNERİ
|ARTVİNLİ GENÇLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ARTVİN
|122
|FARİS
|KESKİN
|ARTVİN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ARTVİN
|123
|BEDRİ
|ALTINTAŞ
|DİDİM BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|AYDIN
|124
|DERYA
|DOĞRUYOL
|GÜLER TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|AYDIN
|125
|MURAT
|KARAMAN
|HAVRAN FATİH BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BALIKESİR
|126
|ŞAKİR
|ERDEM
|BARTIN GENÇLİK MERKEZİ GEN. VE SP. KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BARTIN
|127
|CANDAŞ
|ÇAĞDAŞ
|ÇAĞDAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BARTIN
|128
|OSMAN
|SEYREK
|BATMAN MEZOPOTAMYA KÜLTÜR SANAT EĞT. S.K
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BATMAN
|129
|ERDOĞAN
|AKAN
|GENÇLİK ENGEL TANIMAZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BATMAN
|130
|GÜRKAN
|EKİN
|OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BİLECİK
|131
|HAYATİ
|KABA
|1308 OSMANELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BİLECİK
|132
|ERHAN
|YÜCEER
|GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BOLU
|133
|İSİM BİLDİRMEDİ
|BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURDUR
|134
|MEHMET
|KÜÇÜKDAĞ
|İNEGÖL KAFKAS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURSA
|135
|TURGAY
|BALYİMEZ
|BURSA SAĞLIKGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURSA
|136
|MİNE
|AŞAN
|BURSA OSMANGAZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|BURSA
|137
|AHMET
|BAYMAZ
|ANAFARTALAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ÇANAKKALE
|138
|İBRAHİM
|DEMİRCİ
|ÇANKIRI BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ÇANKIRI
|139
|SEYFETTİN
|TURAN
|ÇANKIRI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ÇANKIRI
|140
|FARUK
|ÖZYILMAZ
|BUHARA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ÇORUM
|141
|İBRAHİM
|BAŞBÖLÜK
|GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ÇORUM
|142
|FATMA
|KARAKAYA
|TUANA SPOR KULÜBÜ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DENİZLİ
|143
|ENVER
|KIZIL
|BİSMİL GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|144
|BURHAN
|GÜL
|DİYARBAKIR DALGIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|145
|FİLİZ
|YAPICIOĞLU
|ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|146
|İLYAS
|ŞİMŞEK
|EVRİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|147
|İMRAN
|HİLLEZ
|PEYAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ESKİ ADI: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KAYAPINAR SPOR KULÜBÜ)
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|148
|HAKAN
|AKGÜL
|KALKAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|DİYARBAKIR
|149
|MUSTAFA
|ASMA
|EDİRNE TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|EDİRNE
|150
|ERGİN
MURAT
|PAMUK
|KESRİK HİLAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ELAZIĞ
|151
|SÜLEYMAN
|BOĞA
|MAK SAN OTOMOTİV GENÇLİK VE SPOR KLB. ERZİNCAN ŞUBESİ (ESKİ ADI:ERZİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ)
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ERZİNCAN
|152
|AHMET
SAİM
|YILMAZ
|RELAX SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ERZİNCAN
|153
|ŞABAN
|BAHAR
|ANADOLU FORM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ERZURUM
|154
|HÜSEYİN
|KILINÇ
|BEYAZ ALTIN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|155
|EKREM
|BOYALI
|ESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR VE GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|156
|ABDULKADİR
|EKİN
|ESKİŞEHİR ÖNDER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|157
|KAYA
|BİLGE
|ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|158
|HASAN
|TUTUCU
|TEPEBAŞI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ESKİŞEHİR
|159
|ATİLLA
|AZKUR
|GAZİANTEP EKOL 27 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|160
|MAHMUT
MÜNİR
|GÜNDOĞAN
|GAZİANTEP KILINÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|161
|ÖZGÜR
|AKGÜN
|İSLAHİYE TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|162
|ŞERİFE
|ÖZDEMİR
|NURDAĞI BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|163
|AHMET
|GÖÇMEN
|ŞEHİTKAMİL HALK EĞTM.GENÇ. VE SP.KLB.DRN
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GAZİANTEP
|164
|RIFAT
|ÖZDEMİR
|GENÇLİK SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GİRESUN
|165
|MİNİRE
|KÜLEKÇİ
|KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GİRESUN
|166
|İLHAMİ
|BALOĞLU
|GİRESUN TELEKOM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GİRESUN
|167
|ERTUĞRUL
|DÜZGÜN
|TİREBOLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|GİRESUN
|168
|MEHMET
|YURDAKOL
|BELEN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|HATAY
|169
|SERDAL
|GÖZÜBÜYÜK
|NECATİ ZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|HATAY
|170
|CENGİZ
|KIRGIN
|ÖZŞAMPİYONLAR TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|HATAY
|171
|ZAFER
|NALÇACI
|ERBİL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ISPARTA
|172
|MURAT
|GEVREK
|ISPARTA BÖLGESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ISPARTA
|173
|MUSTAFA
|KARAASLAN
|YALVAÇ ÇINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ISPARTA
|174
|SELAHATTİN
|TURUNÇ
|ATİKALİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|175
|SELAHATTİN
|UYAN
|AYTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|176
|KADİR
|CİVEK
|BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|177
|RAMAZAN
|KASAP
|BEYKOZ BLD. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DER.
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|178
|YUSUF
|MEMECAN
|CANSEY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|179
|SEYFETTİN
|AKDEMİR
|CİHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|180
|FİLİZ
|ÇELİK
|ÇELİK TAEKWONDO İHT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|181
|HAKAN
|ÜSTÜNDAĞ
|İSTANBUL ATALAR BOKS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|182
|MURAT
|BEYTEKİN
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB.DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|183
|İSİM BİLDİRMEDİ
|MALTEPE BLD. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|184
|NUSRET
|RAMAZANOĞLU
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|185
|İHSAN
|KOL
|ÖNCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|186
|BAYRAM
|YAŞAR
|PENDİK ORHAN YENMİŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|187
|ZEKERİYA
|TUTAR
|TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|188
|AYSEL
|YILDIRIM
|VAHYETTİN YILDIRIM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İSTANBUL
|189
|TANER
|DOĞAN
|BORNOVA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|190
|MELİH
|TAŞTAN
|BOZYAKA KOREAN TAEKWONDO İHTİSAS KLB DER
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|191
|CEMAL
|YEŞİLBAŞ
|EFSANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|192
|M.MURAT
|AYTEMİZ
|EGE IŞIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|193
|FAİK
|ERDİK
|FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|194
|MEHMET
|TUNÇER
|GAZİEMİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|195
|METİN
|AKTAŞ
|İZMİR TED İHT. VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|196
|ANIL
|ÖZKAN
|SAKİN ŞEHİR (CITTA SLOW) SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|İZMİR
|197
|HAFİZE
|KURT
|LEO SPOR MERKEZİ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KAHRAMANMARAŞ
|198
|ŞENGÜL
|ARI
|KARABÜK ÇINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KARABÜK
|199
|İSİM BİLDİRMEDİ
|KARAMAN TÜRK TELEKOM GNÇK VE SP KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KARAMAN
|200
|ZEKERİYA
|ARSLAN
|KARAMAN ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KARAMAN
|201
|ERKAN
|TOKAY
|PERFORMANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KARAMAN
|202
|ÖZKAN
|ÇELİK
|KASTAMONU TÜRK TELEKOM GNÇ. MRK. SK. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KASTAMONU
|203
|HÜSEYİN
|ŞAHİN
|ORMANSPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KASTAMONU
|204
|MUSTAFA
|USTA
|KOCASİNAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ESKİ ADI:BARBOROS HAYREDDİN SPOR KULÜBÜ)
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KAYSERİ
|205
|MEHMET
|ÇUHA
|KAYSERİ ERDEM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KAYSERİ
|206
|ŞENEL
|GÜRPINAR
|KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KIRKLARELİ
|207
|SERDAR
|DEMİR
|KIRŞEHİR DEMİR GENÇLİK VE SPOR KLB. DRN.
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KIRŞEHİR
|208
|BEKİR
|ATASOY
|KIRŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KIRŞEHİR
|209
|YUSUF
|ASLAN
|KIRŞEHİR PERFORMANS GENÇ.VE SP.KLB.DERN.
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KIRŞEHİR
|210
|RAMAZAN
|UZER
|GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULUBU DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KOCAELİ
|211
|KADİR
|ÖZTÜRK
|KOCAELİ SALON SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KOCAELİ
|212
|HÜSEYİN
|AKAT
|FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KONYA
|213
|SEVİM
|DÜNDAR
|KAHRAMAN TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KÜTAHYA
|214
|SADIK
|ÖLÇEN
|KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GENÇ. VE SP.KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KÜTAHYA
|215
|FADİK
|YASAN
|MERCAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|KÜTAHYA
|216
|NEVZAT
|ALACA
|MALATYA KURHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|217
|ENGİN
|BAYDOĞAN
|MENEKŞE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KLB.
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|218
|HASAN
|ÇALO
|UÇARLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MALATYA
|219
|NURETTİN
|YILMAZ
|BAŞAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MANİSA
|220
|EDİZ
|BARIŞ
|FLASH TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MANİSA
|221
|HASAN
|ARTAR
|SOMA SOTES SPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MANİSA
|222
|SONGÜL
|AKIN
|AK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|223
|ŞEYH
MEHMET
|DOĞAN
|ERDEMLİ KAYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|224
|H.HÜSEYİN
|OLUĞ
|MERSİN BOKS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|225
|MEHMET
|CANPOLAT
|MERSİN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|226
|MAHMUT
|ÖZBEY
|MERSİN LİDER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|227
|OSMAN
DEMİR
|KAYA
|ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MERSİN
|228
|MURAT
|SÖZGEN
|MUĞLA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|MUĞLA
|229
|BURHAN
|KÜÇÜKPINAR
|GHSİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|NEVŞEHİR
|230
|ŞABAN
|ÇALKAN
|NİĞDE CANSUYU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|NİĞDE
|231
|HARUN
|TURHAN
|NİĞDE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|NİĞDE
|232
|ALİ
|DİBEK
|NİĞDE YİĞİT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|NİĞDE
|233
|UFUK
|ŞİMŞEK
|ŞİMŞEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|NİĞDE
|234
|DERYA
|KAHVECİ
|VOLKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|235
|HASAN
|CAN
|KARADENİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|236
|SEVİL
|YÜKSEL
|ORDU ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|237
|ALİ
|SÖNMEZ
|SOYASPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|238
|SEMRA
|USTA
|TERCAN SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|239
|SILA
|YÜKSEL
|YÜKSEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ORDU
|240
|SEDAT
|SEÇKİN
|ERGÜN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|OSMANİYE
|241
|OSMAN
|CENGİZ
|ARİFİYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAKARYA
|242
|HAYRİ
|AD
|ARİFİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAKARYA
|243
|ÖMER
|DEMİRÖZ
|SAKARYA AKYAZI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAKARYA
|244
|GÖKHAN
|DİNÇ
|SAKARYA ŞAMPİYONLAR GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAKARYA
|245
|HASAN
|ÖZBULUT
|1453 İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ SP.KLB DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAMSUN
|246
|MİHRİBAN
|DUMAN
|BAFRA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAMSUN
|247
|YAŞAR
|KAYA
|SAMSUN KAYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAMSUN
|248
|YUSUF CAN
|KESKİN
|SAMSUN DO GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAMSUN
|249
|MUSTAFA
|LİMANDAL
|SAMSUN POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SAMSUN
|250
|RAMAZAN
|ŞAHİN
|SİİRT İLİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SİİRT
|251
|ATANUR
|KARADAĞ
|SİVAS DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|SİVAS
|252
|AHMET
|ŞEYHANLI
|ŞANLIURFA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|ŞANLIURFA
|253
|BAYRAM
|ARSLAN
|ŞAMPİYON YÜCER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TOKAT
|254
|TURAN
|TERZİ
|TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK. DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TRABZON
|255
|MUAMMER
|AYDEMİR
|TRABZON KALKINMASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TRABZON
|256
|AYDIN
|SARAL
|VAKFIKEBİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|TRABZON
|257
|DİLBER
|DÜYENLİ
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|VAN
|258
|GENCER
|İLHAN
|YALOVA GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
|KULÜP TEMSİLCİSİ
|YALOVA
|259
|HASAN
|ZORBA
|YILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
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|ZONGULDAK
|Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 08/11/2016 tarih ve 57 sayılı Kararı ile Eski Başkan olarak Geçici Delege listesine giren Metin ŞAHİN, 2016 yılı antrenör vizesi olduğu için Kesin Delege listesinden çıkartılmıştır.