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Taekwondo Tekvando

xx2015 09 tkd fed logoTaekwondo Federasyonunun Olağan Genel Kurulu Rakipsiz, Tek Başkan Adayı Metin Şahin'i seçmek için 28.11.2016, Pazartesi günü, Saat 10:0'da Crowne Plaza Hotelde yapılacak.

 

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Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği; Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 28.11.2016, Pazartesi günü, Saat 10:0'da Crowne Plaza Hotel - Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle / Ankara adresinde yapılacak.

Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt işlemleri için 28 Kasım 2016 Pazartesi günü,  09:00 - 10:00 saatleri arası kimliklerini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport) ibraz etmeleri gerekmektedir.


GÜNDEM
1- Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2- Toplantının açılışı,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
5- Gündemin okunması ve oylanması,
6- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7- Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
8- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9- Başkan adaylarının konuşmaları,
10- Başkan, yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
11- 28/11/2016 - 31/12/2016 dönemi ile 2017 ve 2018 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde aktarma yapma ve gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13- Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- 2017 ve 2018 yılı Ulusal ve Uluslararası faaliyet programında gerek duyulması halinde ilave veya değişiklik yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16-Ana Statüde bazı maddelerdeki değişikliklerin ve varsa ek yapılacak maddelerin görüşülmesi, müzakeresi, oylanması ile değişen ve eklenen maddelerin Resmi Gazetede yayınlanması sırasında olası hataları gidermek için redaksiyon yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
17 – Dilek, Öneriler ve Kapanış.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU
4. OLAĞAN GENEL KURULU VE 5. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU
28 KASIM 2016 - ANKARA
KESİN DELEGE LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM KATEGORİ İLİ
1 MEHMET BAYKAN GENEL MÜDÜR V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
2 ÖMER ALTUNSOY GENEL MÜDÜR YRD. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
3 DURSUN TÜRK GENEL MÜDÜR YRD. V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
4 MURAT KOCAKAYA GENEL MÜDÜR YRD. V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
5 CAFER GEYİK I. HUKUK MÜŞAVİRİ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
6 MUSTAFA ÇİT MDK ÜYESİ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
7 BAYRAM ÖCAL TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
8 HAYRULLAH
OZAN		 ÇETİNER ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
DAİRESİ BAŞKANI		 SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
9 İSMAİL GEDİKLİ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
10 MEHMET ÇAPAN İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANI		 SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
11 METE EROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
12 OSMAN GÜMÜŞ SPOR KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
13 ÖMER KALKAN SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANI		 SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
14 YUSUF KARADAĞ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANI		 SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
15 AZİZ SİNAN ALP AĞRI GHSİM -İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ AĞRI
16 CÜNEYT ALKAN AKSARAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ AKSARAY
17 BURHAN BAŞOĞLU ANKARA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
18 BURHANETTİN HACICAFEROĞLU ANTALYA GHSİM- İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ ANTALYA
19 BEKİR ÇEKER AYDIN GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ AYDIN
20 SÜLEYMAN ŞAHİN BURSA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ BURSA
21 ÖKKEŞ DEMİR GAZİANTEP GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
22 REŞİT GÜLDAL HAKKARİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ HAKKARİ
23 MUHAMMED
CEMİL		 ŞENSÖZ HATAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ HATAY
24 ALİ İHSAN KABAKCI KAHRAMANMARAŞ GHSİM
İL MÜDÜRÜ		 SGM TEMSİLCİSİ KAHRAMANMARAŞ
25 ABDULKADİR ÇETİN KARABÜK GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KARABÜK
26 MUZAFFER ÇİNTİMAR KOCAELİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KOCAELİ
27 ÖMER ERSÖZ KONYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KONYA
28 MUSTAFA
SADİ		 FINDIKLI MALATYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ MALATYA
29 CEMİL ÇAĞLAR TOKAT GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ TOKAT
30 AHMET GÜRAL KARAYILMAZ ZONGULDAK GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
31 SEZAİ BAĞBAŞI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ T.M.O.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
32 MUSTAFA KETEN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ T.M.O.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
33 METİN
MUHLİS		 GÖREN TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN. T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ ANKARA
34 MUSTAFA GÖKSEL YENER TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN. T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ İSTANBUL
35 HATİP ÇOPUR TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU		 T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
36 SEYFULLAH ÖZDEMİR TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU		 T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ MALATYA
37 HAMİDE BIKÇIN
ÇETİNER		 FAAL OLMAYAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINDA İLK ÜÇ DERECEYE GİRMİŞ MİLLİ SPORCU MİLLİ SPORCU ANKARA
38 AZİZE TANRIKULU
SERTÇELİK		 FAAL OLMAYAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINDA İLK ÜÇ DERECEYE GİRMİŞ MİLLİ SPORCU MİLLİ SPORCU İSTANBUL
39 BERHAN ARSLAN FAAL OLMAYAN VE ÜST SEVİYEDE HAKEMLİK YAPAN ULUSLARARASI
HAKEM		 ANKARA
40 İHSAN GÖRKEM FAAL OLMAYAN VE BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VEYA ANTRENÖRLÜK YAPAN MİLLİ TAKIM
ANTRENÖRÜ		 AKSARAY
41 OKTAY DUYMAZ WTF VE ETU'NUN YÖNETİM KURULLARINDA
TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN		 ETU ÜYESİ
TEMSİLCİSİ		 İSTANBUL
42 MİTHAT KOR FEDERASYON ESKİ BAŞKANI TEMSİLCİ İZMİR
43 GÜLGÜN MAHMUTOĞLU ADANA MİSİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
44 RUKİYE DÖNDER ÇETİN TOPÇUOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
45 KADİR YAĞIZ ÇUKUROVA TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
46 ÖZGÜR ULUDAŞ EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
47 AYHAN YÜZER MAVİ KAPLANLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
48 ASLI MAHMUTOĞLU
ÖZDAĞ		 MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
49 ZÜLKİFLİ CEYLAN ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
50 AHMET TUNÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
51 SERPİL ERDEM SEVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
52 MUHİTTİN YETİŞ BOZÜYÜK HALK EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
53 HÜSEYİN TÜRKMEN OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
54 ADNAN ÇAĞLAYAN YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
55 FİKRET DENİZ DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
56 ALAATTİN AKMAN ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
57 AHMET GÖL YENİ GÜNEYDOĞU GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
58 SERHAT OCAK EDİRNE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ EDİRNE
59 GÜNGÖR ŞENSES ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZURUM
60 SİNAN TURHAN KAMER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
61 BİLAL DÜRÜKTAŞ SARAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
62 SİNAN ÖZDEMİR KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
63 ŞERİFE ALTUN ALTUNÇEVİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
64 HACI
YUSUF		 YILDIRIM BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
65 AHMET YEŞİLYURT BİRLEŞİM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
66 MEHMET SİRKECİ İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYE KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
67 TURGUT BABUŞÇU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
68 GÜNEŞ GÖÇGÜN KAFKAS TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
69 TURGAY AYDIN VAHYETTİN YILDIRIM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
70 CELALETTİN ÖZCAN KARAMAN AKADEMİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
71 ENSARİ SARAÇOĞLU KASTAMONU TÜRK TELEKOM GMSK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
72 ŞABAN GÜNGÖR KIRKLARELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
73 METİN KURAL ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
74 HÜSEYİN ÇARDAK FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
75 CEVDET İŞBİTİRİCİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
76 ALİ KÜL SELÇUKLU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
77 VAHAP GENÇ MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
78 İSİM BİLDİRMEDİ AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
79 EKREM ÖZTÜRK TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
80 ZEHRA AÇIKGÖZ ATAYURT TAEKWONDO VE KİCKBOKS SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
81 HAKAN BOZBEY MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
82 SÜLEYMAN BOZYER KAVAKLIDERE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
83 HARUN
REŞİT		 YİĞİT MUĞLA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
84 HALİL BEKYÜREK FATSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
85 TARIK CENGİZ ARİFİYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
86 RECEP ÇINAR ÇERKEZKÖY GÜZEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TEKİRDAĞ
87 HAKAN KARTAL BORDO MAVİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
88 YASİN YAĞIZ ÇUKUROVA TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
89 MEHMET
TEVFİK		 ERÇETİN DÜNYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
90 ESMA YÜCELENMİŞ EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
91 MUSTAFA KAPLAN MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
92 H.YAŞAR SARIKAYA ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADIYAMAN
93 FEYZULLAH KOCAMAZ İKİZ EJDER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADIYAMAN
94 ZEYNEP BULDUK AFYONKARAHİSAR KAĞAN GENÇLİK VE SPOR KLB DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AFYONKARAHİSAR
95 HAMİYET DEMİR ADEM DEMİR YUMRUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
96 RAMİS YILDIRIM AKYILDIRIM -1-TAEKWONDOSPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
97 ALAATDİN PEHLİVANLI AK YILDIRIM TAEKWONDO DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
98 İSMET TAŞ ANKARA ÇINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
99 NUH KALE ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
100 OĞUZ UYSAL ANKARA EFSANE 2 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
101 SEFER ÇOBAN EGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
102 CEYHAN UĞUZ ANKARA TAEKWONDO KİCKBOKS AEROBİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
103 GÖKHAN KARA AVRUPA SPOR MERKEZİ KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
104 ERSİN AKPINAR BERKAY SPOR MERKEZİ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
105 GÜRBÜZ DEMİR DOSAN 3 TAEKWONDO DEMİR SPOR DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
106 RESUL SÜLÜNOĞLU LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
107 İSİM BİLDİRMEDİ MAMAK BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
108 MİHRİBAN MIZRAK POLAT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
109 MEHMET
NEDİM		 ERÇETİN PURSAKLAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
110 MERYEM DURSUN SEÇKİNLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
111 KEMAL KILIÇ SEVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
112 FAHRETTİN ÇELİK ŞAMPİYON LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
113 AYŞE
GÖKÇEN		 KONCA TÜRKGÜCÜ ÜLKÜSPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
114 RECEP YÜKSEL ULAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
115 MUSA VADİ VADİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
116 HÜSEYİN
AVNİ		 ULUER ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
117 İSKENDER ALARSLAN ALANYA GENÇMERTLER GENÇLİK VE SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
118 İSİM BİLDİRMEDİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
119 BAYRAM
ALİ		 SERT MAHMUTLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
120 SİNAN SANCAR PROF.İHSAN KOZ İ.O. GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
121 REYHAN GÜNERİ ARTVİNLİ GENÇLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ARTVİN
122 FARİS KESKİN ARTVİN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ARTVİN
123 BEDRİ ALTINTAŞ DİDİM BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AYDIN
124 DERYA DOĞRUYOL GÜLER TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AYDIN
125 MURAT KARAMAN HAVRAN FATİH BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BALIKESİR
126 ŞAKİR ERDEM BARTIN GENÇLİK MERKEZİ GEN. VE SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BARTIN
127 CANDAŞ ÇAĞDAŞ ÇAĞDAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BARTIN
128 OSMAN SEYREK BATMAN MEZOPOTAMYA KÜLTÜR SANAT EĞT. S.K KULÜP TEMSİLCİSİ BATMAN
129 ERDOĞAN AKAN GENÇLİK ENGEL TANIMAZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BATMAN
130 GÜRKAN EKİN OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
131 HAYATİ KABA 1308 OSMANELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
132 ERHAN YÜCEER GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BOLU
133 İSİM BİLDİRMEDİ BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURDUR
134 MEHMET KÜÇÜKDAĞ İNEGÖL KAFKAS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
135 TURGAY BALYİMEZ BURSA SAĞLIKGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
136 MİNE AŞAN BURSA OSMANGAZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
137 AHMET BAYMAZ ANAFARTALAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇANAKKALE
138 İBRAHİM DEMİRCİ ÇANKIRI BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇANKIRI
139 SEYFETTİN TURAN ÇANKIRI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇANKIRI
140 FARUK ÖZYILMAZ BUHARA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇORUM
141 İBRAHİM BAŞBÖLÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇORUM
142 FATMA KARAKAYA TUANA SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ DENİZLİ
143 ENVER KIZIL BİSMİL GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
144 BURHAN GÜL DİYARBAKIR DALGIÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
145 FİLİZ YAPICIOĞLU ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
146 İLYAS ŞİMŞEK EVRİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
147 İMRAN HİLLEZ PEYAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ESKİ ADI: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KAYAPINAR SPOR KULÜBÜ) KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
148 HAKAN AKGÜL KALKAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
149 MUSTAFA ASMA EDİRNE TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ EDİRNE
150 ERGİN
MURAT		 PAMUK KESRİK HİLAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
151 SÜLEYMAN BOĞA MAK SAN OTOMOTİV GENÇLİK VE SPOR KLB. ERZİNCAN ŞUBESİ (ESKİ ADI:ERZİNCAN MÜFTÜLÜĞÜ) KULÜP TEMSİLCİSİ ERZİNCAN
152 AHMET
SAİM		 YILMAZ RELAX SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZİNCAN
153 ŞABAN BAHAR ANADOLU FORM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZURUM
154 HÜSEYİN KILINÇ BEYAZ ALTIN GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
155 EKREM BOYALI ESKİŞEHİR ÖNCÜ SPOR VE GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
156 ABDULKADİR EKİN ESKİŞEHİR ÖNDER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
157 KAYA BİLGE ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
158 HASAN TUTUCU TEPEBAŞI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
159 ATİLLA AZKUR GAZİANTEP EKOL 27 GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
160 MAHMUT
MÜNİR		 GÜNDOĞAN GAZİANTEP KILINÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
161 ÖZGÜR AKGÜN İSLAHİYE TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
162 ŞERİFE ÖZDEMİR NURDAĞI BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
163 AHMET GÖÇMEN ŞEHİTKAMİL HALK EĞTM.GENÇ. VE SP.KLB.DRN KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
164 RIFAT ÖZDEMİR GENÇLİK SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
165 MİNİRE KÜLEKÇİ KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
166 İLHAMİ BALOĞLU GİRESUN TELEKOM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
167 ERTUĞRUL DÜZGÜN TİREBOLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
168 MEHMET YURDAKOL BELEN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
169 SERDAL GÖZÜBÜYÜK NECATİ ZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
170 CENGİZ KIRGIN ÖZŞAMPİYONLAR TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
171 ZAFER NALÇACI ERBİL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
172 MURAT GEVREK ISPARTA BÖLGESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
173 MUSTAFA KARAASLAN YALVAÇ ÇINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
174 SELAHATTİN TURUNÇ ATİKALİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
175 SELAHATTİN UYAN AYTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
176 KADİR CİVEK BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
177 RAMAZAN KASAP BEYKOZ BLD. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DER. KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
178 YUSUF MEMECAN CANSEY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
179 SEYFETTİN AKDEMİR CİHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
180 FİLİZ ÇELİK ÇELİK TAEKWONDO İHT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
181 HAKAN ÜSTÜNDAĞ İSTANBUL ATALAR BOKS VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
182 MURAT BEYTEKİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB.DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
183 İSİM BİLDİRMEDİ MALTEPE BLD. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
184 NUSRET RAMAZANOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
185 İHSAN KOL ÖNCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
186 BAYRAM YAŞAR PENDİK ORHAN YENMİŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
187 ZEKERİYA TUTAR TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
188 AYSEL YILDIRIM VAHYETTİN YILDIRIM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
189 TANER DOĞAN BORNOVA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
190 MELİH TAŞTAN BOZYAKA KOREAN TAEKWONDO İHTİSAS KLB DER KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
191 CEMAL YEŞİLBAŞ EFSANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
192 M.MURAT AYTEMİZ EGE IŞIK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
193 FAİK ERDİK FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
194 MEHMET TUNÇER GAZİEMİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
195 METİN AKTAŞ İZMİR TED İHT. VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
196 ANIL ÖZKAN SAKİN ŞEHİR (CITTA SLOW) SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
197 HAFİZE KURT LEO SPOR MERKEZİ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KAHRAMANMARAŞ
198 ŞENGÜL ARI KARABÜK ÇINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARABÜK
199 İSİM BİLDİRMEDİ KARAMAN TÜRK TELEKOM GNÇK VE SP KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
200 ZEKERİYA ARSLAN KARAMAN ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
201 ERKAN TOKAY PERFORMANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
202 ÖZKAN ÇELİK KASTAMONU TÜRK TELEKOM GNÇ. MRK. SK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
203 HÜSEYİN ŞAHİN ORMANSPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
204 MUSTAFA USTA KOCASİNAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (ESKİ ADI:BARBOROS HAYREDDİN SPOR KULÜBÜ) KULÜP TEMSİLCİSİ KAYSERİ
205 MEHMET ÇUHA KAYSERİ ERDEM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KAYSERİ
206 ŞENEL GÜRPINAR KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
207 SERDAR DEMİR KIRŞEHİR DEMİR GENÇLİK VE SPOR KLB. DRN. KULÜP TEMSİLCİSİ KIRŞEHİR
208 BEKİR ATASOY KIRŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRŞEHİR
209 YUSUF ASLAN KIRŞEHİR PERFORMANS GENÇ.VE SP.KLB.DERN. KULÜP TEMSİLCİSİ KIRŞEHİR
210 RAMAZAN UZER GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULUBU DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
211 KADİR ÖZTÜRK KOCAELİ SALON SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
212 HÜSEYİN AKAT FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
213 SEVİM DÜNDAR KAHRAMAN TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KÜTAHYA
214 SADIK ÖLÇEN KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GENÇ. VE SP.KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KÜTAHYA
215 FADİK YASAN MERCAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KÜTAHYA
216 NEVZAT ALACA MALATYA KURHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
217 ENGİN BAYDOĞAN MENEKŞE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KLB. KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
218 HASAN ÇALO UÇARLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
219 NURETTİN YILMAZ BAŞAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
220 EDİZ BARIŞ FLASH TAEKWONDO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
221 HASAN ARTAR SOMA SOTES SPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
222 SONGÜL AKIN AK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
223 ŞEYH
MEHMET		 DOĞAN ERDEMLİ KAYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
224 H.HÜSEYİN OLUĞ MERSİN BOKS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
225 MEHMET CANPOLAT MERSİN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
226 MAHMUT ÖZBEY MERSİN LİDER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
227 OSMAN
DEMİR		 KAYA ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
228 MURAT SÖZGEN MUĞLA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
229 BURHAN KÜÇÜKPINAR GHSİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NEVŞEHİR
230 ŞABAN ÇALKAN NİĞDE CANSUYU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
231 HARUN TURHAN NİĞDE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
232 ALİ DİBEK NİĞDE YİĞİT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
233 UFUK ŞİMŞEK ŞİMŞEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
234 DERYA KAHVECİ VOLKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
235 HASAN CAN KARADENİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
236 SEVİL YÜKSEL ORDU ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
237 ALİ SÖNMEZ SOYASPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
238 SEMRA USTA TERCAN SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
239 SILA YÜKSEL YÜKSEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
240 SEDAT SEÇKİN ERGÜN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ OSMANİYE
241 OSMAN CENGİZ ARİFİYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
242 HAYRİ AD ARİFİYE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
243 ÖMER DEMİRÖZ SAKARYA AKYAZI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
244 GÖKHAN DİNÇ SAKARYA ŞAMPİYONLAR GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
245 HASAN ÖZBULUT 1453 İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ SP.KLB DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
246 MİHRİBAN DUMAN BAFRA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
247 YAŞAR KAYA SAMSUN KAYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
248 YUSUF CAN KESKİN SAMSUN DO GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
249 MUSTAFA LİMANDAL SAMSUN POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
250 RAMAZAN ŞAHİN SİİRT İLİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİİRT
251 ATANUR KARADAĞ SİVAS DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİVAS
252 AHMET ŞEYHANLI ŞANLIURFA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ŞANLIURFA
253 BAYRAM ARSLAN ŞAMPİYON YÜCER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TOKAT
254 TURAN TERZİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
255 MUAMMER AYDEMİR TRABZON KALKINMASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
256 AYDIN SARAL VAKFIKEBİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
257 DİLBER DÜYENLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ VAN
258 GENCER İLHAN YALOVA GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ YALOVA
259 HASAN ZORBA YILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
260 MUTLU ÇEKEM AKDENİZ SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
261 İSLİM YÜZER ÇALIŞKAN SPOR KLUBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
262 CUMAZİYE KARABULUT ÇETİN TOPÇUOĞLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
263 UĞUR ARIPİŞİRİCİ DÜNYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
264 EKREM
BARAN		 ARSLAN EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
265 MAVİŞ
ARZU		 ÖZDAĞ MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
266 CENGİZ YAĞIZ TEZEL ASLANLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
267 İSİM BİLDİRMEDİ MAMAK BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
268 SÜLEYMAN DOĞANER ULAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
269 HÜLYA GÜVEN BURHANİYE TAEKWONDO İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BALIKESİR
270 SERHAN YILDIZ HAVRAN FATİH BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BALIKESİR
271 SEYFİ DÜBEK BOZÜYÜK HALK EĞİTİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
272 CENGİZ AŞAN OSMANGAZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
273 HAYDAR ÖZMEN YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
274 AKIN ERİM ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
275 SEYFETTİN KÖSE ESKİŞEHİR ESJİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
276 BEKİR AYDIN ESKİŞEHİR ÖNDER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
277 FATMA TURHAN KAMER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
278 BAHAR ÖZDEMİR KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
279 YUNUS ALTUN ALTUNÇEVİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
280 HÜSEYİN TÜNCEL İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
281 ABDULLAH KARADENİZ TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
282 MUSTAFA AĞME İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
283 MEHMET BAYIR KARAMAN ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
284 YUNUS CAN PERFORMANS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
285 EMRE TEKİN KASTAMONU TÜRK TELEKOM GMSK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
286 MALİK KÜLAHCI KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
287 MUSTAFA BÜYÜKŞALVARCI TEİAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONYA ŞB. KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
288 ALİ ZİYA YALÇINKAYA SELÇUKLU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
289 SELİM PİLTEN MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
290 GÖKAY BUDAK TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
291 OĞUZ OĞUZBERK OLİMPİK YETENEKLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
292 ALPER ADLI ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
293 ŞEMSETTİN ŞAHİN KARADENİZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
294 TALHA DEMİRÖZ SAKARYA AKYAZI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
295 FİKRET MURAL SAKARYA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
296 VOLKAN SEVİM DORUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TEKİRDAĞ
297 YAHYA BOZKURT BORDO MAVİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
298 İBRAHİM AÇIKGÖZ YILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 08/11/2016 tarih ve 57 sayılı Kararı ile Eski Başkan olarak Geçici Delege listesine giren Metin ŞAHİN, 2016 yılı antrenör vizesi olduğu için Kesin Delege listesinden çıkartılmıştır.
Kabe
Muhlis Koyuncu

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