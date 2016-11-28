Federasyonun bu gün yapılan seçimlerinde Doç. Dr. Metin Şahin, Genel Kurulda 4 yıl için tekrar başkan seçildi.





Türkiye Taekwondo Federasyonunun seçimli olağan genel kuruluna tek aday olarak giren Doç. Dr. Metin Şahin, 4 yıl için tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu'nda, 298 delegenin 214'ü oy kullandı. Oyların 210'unu alan Şahin, bir kez daha 4 yıllık süre için başkanlık görevine seçildi. Dört oy ise geçersiz sayıldı. Divan başkanlığını Hatip Çopur'un yaptığı genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

AİLE VURGUSU

Başkan Şahin, genel kurulda yaptığı konuşmada, en büyük motivasyon kaynaklarını kazanılan madalyaların oluşturduğunu söyledi. Aile vurgusu yapan Şahin, "Bugüne kadar birçok başarıyı birlikte elde ettik. Önümüzdeki 4 yıl boyunca hedeflerimizi birlikte ortaya koyacağız. Katılımcı bir anlayışla bu hedeflere hep beraber yürüyeceğiz." dedi.

Başkan Metin Şahin, 4 yıl boyunca taekwondoyu daha geniş kitleye yaymaya çalıştıklarını belirterek, "Taekwondo Federasyonunu yeni gençlerin katılımıyla güçlendirmek için emek verdik. Bugün bu emeklerin karşılığı olarak farklı illerimizden sporcularımız, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyorlar." diye konuştu.

“ÇALIŞMALARA BUGÜNDEN BAŞLADIK”

Sürdürülebilir başarının çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizen Başkan Şahin, "Milletimiz bizim başarılarımıza alışık. Bizi hep başarılı görmek istiyorlar. İddialıyız, 2016'da bir madalya aldık ama 2020'de bunun sayısını çoğaltacağız. Bugünden çalışmalarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Başkan Şahin, genel kurul sonuçlarının ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, “Birliğimiz beraberliğimiz hiç bozulmasın. Allaha şükrediyoruz. Gittiğimiz her şampiyonadan başarı ile dönüyoruz. Bana olan güveninize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Metin Şahin'in başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

“Oktay Duymaz, Yusuf Alperen Ayar, Ahmet Candan, İbrahim Uzun, Recep Temtek, Kemal Bilim, A. Ziya Yalçınkaya, Cemal Palamutçu, Zülküf Türkoğlu, Seyfullah Özdemir, Turgut Babuşçu, Zekeriya Tutar, Zafer Çoktan ve Mustafa Küçüker”