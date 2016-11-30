Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde yapılacaktır.





Siyah Kuşak ve Dan Sınavları



Taekwondo Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

ANTRENÖR VE SPORCULARIN DİKKATİNE

Federasyonumuzca geçmiş yıllarda yapılan Dan sınavlarının Federasyonumuz sicil sistemine işlenirken tespit edilen çeşitli nedenlerden dolayı (Dan sınav talimatına uyulmaması; Komisyon Başkan ve Üyelerinin yoğunluktan dolayı sınav sırasında sehven yaşı ve/veya süresi dolmadan sınava alınmaları; sınav dekontunu sınav tarihinden sonra yatırmaları vb.) Dan terfisi yapılmayan kişilerin tespiti amacı ile sınava girenlerin dosyalarının kendileri tarafından incelenerek, uyumsuzluk tespit etmeleri halinde Federasyonumuzdan bilgi almaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.



Taekwondo Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo “Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları” ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

İştirakçilerin kendi imkânları ile katılacakları sınava ekteki bilgi formunu doldurarak katılmaları gerekmektedir.

Siyah Kuşak sınavları aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır.

A ) Aşağıda belirtilen İllerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a geçiş sınavları yapılacaktır.

24 Aralık 2016

ISPARTA : Işık Kent Spor Salonu

SAKARYA : Lütfü Yaman Spor Salonu

MERSİN : 7. Bölge Spor Salonu

KIRŞEHİR : Aşıkpaşa Spor Salonu

TRABZON : 19 Mayıs Spor Salonu

SAMSUN : Atatürk Spor Salonu

DİYARBAKIR : Köşkler Mahallesi Spor Salonu

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B ) Aşağıda belirtilen iller ve tarihlerde Gıp’tan Pum/1.Dan’a, 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a, 3.Dan/Pum’dan 4.Dan/Pum’a, 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.

24 - 25 Aralık 2016

İSTANBUL : Pendik Kurtköy Spor Salonu

İZMİR : Gaziemir Spor Salonu

ANKARA : İsmet Iraz Spor Salonu

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Kuşak derecelerinde bekleme sürelerini dolduran sporcular sınava girebileceklerdir.

( Süresi dolmayanlar sınava alınmayacaktır. )

Taekwondo Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Taekwondo “Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları” ek listede belirtilen yer ve tarihlerde yapılacaktır.

İştirakçilerin kendi imkânları ile katılacakları sınava ekteki bilgi formunu doldurarak katılmaları gerekmektedir.

SİYAH KUŞAK SINAV TALİMATI

1-Siyah Kuşak sınavları aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır.

2-Aşağıda belirtilen İllerde Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, sınavları yapılacaktır.

A )

SINAV TARİHİ: SINAV YERLERİ : SINAVIN YAPILACAĞI SALON

24 Aralık 2016 ISPARTA :Işık Kent Spor Salonu

SAKARYA :Lütfü Yaman Spor Salonu

MERSİN :7.Bölge Spor Salonu

KIRŞEHİR :Aşıkpaşa Spor Salonu

TRABZON :19 Mayıs Spor Salonu

SAMSUN :Atatürk Spor Salonu

DİYARBAKIR : Köşkler Mah. Spor Salonu



B ) Aşağıda belirtilen yer ve tarihte Gıp’tan Pum/ 1.Dan’a , 1.Dan/Pum’dan 2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’a,3.Dan/Pum’dan 4.Dan/Pum’a 4.Dan’dan 5.Dan’a geçiş sınavları yapılacaktır.

SINAV TARİHİ SINAV YERİ SINAVIN YAPILACAGI YER

24-25 Aralık 2016 ANKARA İsmet Iraz Spor Salonu

24-25 Aralık 2016 İSTANBUL Pendik Kurtköy Spor Salonu

24-25 Aralık 2016 İZMİR Gaziemir Spor Salonu

3-Kuşak derecelerinde bekleme sürelerini dolduran sporcular sınava girebileceklerdir. ( Süresi dolmayanlar sınava alınmayacaktır.)

BEKLEME SÜRELERİ

a)- 1.Gıp/Pum’dan 1.Dan/Pum’a geçiş : 6 Ay

(31 Mayıs 2016 tarihinden önce 1 gıp derecesi alanlar)

b)-1.Dan/Pum dan 2.Dan/Pum’a geçiş : 1 Yıl

(20 Aralık 2015 tarihinden önce 1 dan/pum derecesi alanlar)

c)-2. Dan/ Pum dan 3. Dan/Pum geçiş : 2 Yıl

(21 Aralık 2014 ) tarihinden önce 2 dan/pum derecesi alanlar)

d)-3. Dan/ Pum dan 4. Dan /Pum geçiş : 3 Yıl

(29 Aralık 2013 tarihinden önce 3 dan/pum derecesi alanlar )

e)-4.Dan /Pum dan 5.Dan’a geçiş : 4 Yıl

(23 Aralık 2012 tarihinden önce 4 dan/pum derecesi alanlar )

NOT: Sınav tarihlerinde kuşak derecelerindeki bekleme sürelerinde adaylara 10 gün tolerans tanınacaktır

Pum ve Dan Sınavlarının Süreleri ve Yaş Sınırları

PUM / DAN SINAV İÇİN GEREKLİ EN AZ SÜRE YÜKSELME İÇİN YAŞ SINIRLARI DAN’ DAN BAŞLAMA PUM’ DAN BAŞLAMA Pum --- --- 15 yaş altı 1.Pum’ dan 2.Pum’a 1 yıl --- 15 yaş altı 2.Pum’ dan 3.Pum’a 2 yıl --- 15 yaş altı 1.Gıp’dan 1.Dan’a 6 ay 15 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri 1.Dan’ dan 2.Dan’ a 1 yıl 16 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri 2.Dan’ dan 3.Dan’ a 2 yıl 18 yaş ve üzeri 15 yaş ve üzeri 3.Dan’ dan 4.Dan’ a 3 yıl 21 yaş ve üzeri 18 yaş ve üzeri 4.Dan’ dan 5 Dan’a 4 yıl 25 yaş ve üzeri 22 yaş ve üzeri

Not:

a) 2001 doğum tarihli 1. Pum derecesine sahip sporcular 15 yaşını doldurduklarında bir dilekçe ile Federasyona başvurmaları halinde 1. Dan kuşak derecesine terfi edeceklerdir.Bu durumda olan sporcular 1. Dan derecesine terfilerinin yapılmasına müteakip 2. Dan sınavına girebilmeleri için 1 yıl bekleme sürelerini doldurmaları gerekmektedir.

b) 1. Pum derecesine sahip 2001 ve daha yukarı doğum tarihli olup; 25 Aralık 2001-2002-2003-2004-2005) sporcular 2.Pum sınavına tabloda belirtilen bekleme sürelerini doldurmaları halinde katılabilirler.

c)2000 doğum tarihli olup da 15 yaşını dolduran 1. Pum derecesine sahip sporcular siyah kuşak 2. Dan derecesine katılabilirler. 1. Dan derecesine terfilerinin yapılmasına müteakip 2. Dan sınavına girebilmeleri için 1 yıl bekleme sürelerini doldurmaları gerekmektedir

d) 18.05.2005 tarih ve 90 sayılı karar uyarınca Federasyonumuz Siyah Kuşak Dan Denklikleri yapılan sporcular kendilerine verilen Kuşak Derecelerindeki bekleme sürelerini doldurmadan sınava katılamazlar.

e) Sınava adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde istedikleri illerde katılabilirler; Ancak sınavı kaybedenler ikinci bir sınava katılamazlar, bu şekilde hareket edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4- 2006-2002 doğumlu sporcular Pum sınavına, 2001 (sınav tarihinde 15 yaşını doldurmak kaydıyla (Ay ve Gün)) ve daha aşağı doğum tarihli olanlar Dan sınavına girebileceklerdir.

5-Sınava girecek sporcular aşağıda belirtilen sınav ücretini Türkiye Halk Bankası Opera Şubesi Taekwondo Federasyonunun IBAN No: TR 29 0001 2009 4130 0005 0000 04 nolu hesabına Taekwondo Federasyonu Kuşak sınav ücreti ibaresi adı altında yatırarak dekontun aslını kayıt esnasında ibraz edeceklerdir. Sınav giriş ücretini yatırmayanlar ve yanlış hesaba yatıranlar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

6-SINAV GİRİŞ VE DİPLOMA ÜCRETİ :

Sınav Giriş Ücreti

1. Gıp/Pum ‘dan 1.Dan’a Geçiş Ücreti : 100.00-TL

1. Dan/Pum’dan 2. Dan/Pum’ a Geçiş Ücreti : 150.00-TL

2. Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum’ a Geçiş Ücreti : 200.00-TL

3. Dan/Pum’dan 4. Dan/Pum’ a Geçiş Ücreti : 250.00-TL

4. Dan/Pum’dan 5. Dan/Pum’ a Geçiş Ücreti : 300.00-TL

Diploma Ücretleri

1. Gıp/Pum ‘dan 1.Dan Diploma Ücreti : 75.00 TL

1. Dan/Pum’dan 2. Dan/Pum Diploma Ücreti : 75.00 TL

2. Dan/Pum’dan 3. Dan/Pum Diploma Ücreti : 75.00 TL

3. Dan/Pum’dan 4. Dan/Pum Diploma Ücreti : 75.00 TL

4. Dan/Pum’dan 5. Dan/Pum Diploma Ücreti : 75.00 TL

Sporcu Kimlik Belgesi (Çok Yapraklı) : 10.00-TL

Sporcu Kimlik Kartı (Ehliyet şeklinde) : 20.00-TL

(Kimlik belgesi olmayanlar yukarıda 5.maddede belirtilen hesaba ücretini yatırıp dekontunu görevlilere ibraz etmeleri halinde kimlik kartlarını alabileceklerdir.)

7-Sınavda başarılı olanlara daha sonra ücretini yatırmaları durumunda diploma verilecektir. ( Diploma Ücretleri Sınav Ücretleriyle birlikte yatırılmayacaktır.)

8-İller yukarıdaki sınav merkezlerinden istedikleri ilde sınava girebileceklerdir.

9-Sınava girecek sporcular aşağıda belirtilen belgeleri kayıt esnasında ibraz edeceklerdir.

1- Sınava katılmak istediğini belirtir ekteki başvuru formu,

2- Sporcu 2016 yılı vizeli Lisansının aslı,

3- 1 adet vesikalık fotoğraf (Kimlik belgesi olmayanlar için),

4- Gıp/Pum /Dan kuşak durumunu belirtir Federasyon Kimlik Belgesi

5- Nüfus Cüzdanı aslı,

6- Türkiye Halk Bankası Opera Şubesi Taekwondo Federasyonu IBAN No: TR 29 0001 2009 4130 0005 0000 04 nolu hesaba yukarıda belirtilen PUM ve DAN sınav ücretlerini yatırdıklarını belirten banka dekontu aslı

Önemli Not : Sınav Komisyon Başkan ve Üyelerince; Federasyon Kimlik Belgesi olmayan, Kuşak durumlarını ibraz etmeyen, sınav giriş ücretini yatırmayan kişiler kesinlikle sınava alınmayacaklardır.

10- SINAV BÖLÜMLERİ :

1.BÖLÜM : Siyah Kuşak Sınavı 50 puan üzerinden değerlendirilen ve barajı oluşturan Poomse bölümüdür. 35 puan alanlar barajı geçerler.

Sınava katılan sporcular bulunduğu kuşağa ait poomseyi yapmak mecburiyetindedirler. İkinci Poomse Komisyonu takdirine kalmıştır. Komisyon istediği poomseyi sporcudan isteyebilir. Baraj sınav sonuçları akabinde açıklanacaktır.

Poomse şu esaslara göre değerlendirilecektir.

a) Teknikleri düzgünlüğü ve yol 10 Puan

b) Kuvvet 10 Puan

c) Sürat ve çabukluk 10 Puan

d) Adale ve nefes kontrolü 10 Puan

e) Zamanlama 10 Puan

Sınav Komisyonunca sınava girecek sporcuların kuşak durumlarına göre sorulabilecek poomseler.

1.DAN’ A / 1.PUM’ A TERFİ SINAVI

Poomse Taegeuk pal jang ( 8 poomse ) Komite üyelerinin seçeceği 1-7 arası bir poomse

2.DAN’ A / 2. PUM’ A TERFİ SINAVI

Poomse Koryo ( 9. Poomse ) Sporcunun seçeceği 5-8 arası bir poomse

c) Komite Üyelerinin seçtiği 1-8 arası poomse.

3.DAN’ A / 2. PUM’ A TERFİ SINAVI

a) Poomse Keumgang (poomse 10)

b) Sporcunun seçeceği 6-9 arasında bir poomse

c) Komite üyelerinin seçecekleri 1-9 poomseler

4.DAN’A / 4. PUM’ A TERFİ SINAVI

a) Poomse Taebaek

b) Sporcunun seçeceği 6-10 arası bir poomse

c) 1-10 arası poomse arasından komite üyelerinin seçeceği poomseler.

2. BÖLÜM : Müsabaka Cayu Dearyon veya Ciorigi ile eşli çalışma imtihanlarında 40 puan üzerinden değerlendirilir. Müsabaka Komisyon kararı ve kurallara göre yaptırılacaktır.

Serbest döğüş ve müsabaka; AKTİVİTE, HÜCUM, BLOKE, KUVVET

Değerlendirmesi : 25 puan.

Eşli çalışmalar; İlbo Dearyonlar ve karşılığı olan Ciorigi çalışmaları BLOKE KARŞI HÜCUM Değerlendirmesi 15 puan.

3. BÖLÜM : Zor hareketlerden oluşan bu bölümde Siyah Kuşak sınavında sadece yüksek vuruş yaptırılacak ve 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yüksek vuruş : Erkeklerde 2.20. m. Bayanlarda 1.80 m.

Toplam 75 ve üzeri puan alan sporcular başarılı sayılacaktır. Yapılan imtihan sonunda sınav sonuçları açıklanacaktır.

11. Sporcular 1. maddede belirtilen kuşak sınav yerlerinden istediğine katılabileceklerdir.

12. Bu talimatta yer almayan konuların açıklanması ve çözümü ile her türlü konuda ortak karar almaya İmtihan Komisyonu yetkilidir.

SPORCU BİLGİ FORMU

Fotoğraf

*Adı – Soyadı :………………………………

*Federasyon Sicil No :………………………………

*Lisans Sicil No :………………………………

*Kuşak :……………………………....

*Bölge :………………………………

*Klubü :………………………………

*Antrenörü :……………………………… *Lisans Vize Yılı:……

*Salonu :……………………………… İrtibat Telefonu:…….

İş Telefonu :…….

*Posta Adresi :……………………………… Ev Telefonu :…….

…………………………….... *Cep Telefonu :…….

………………………………. Fax Numarası :…….

*İş Adresi :………………………………

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*Ev Adresi :………………………………

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*Salon Adresi :………………………………

……………………………….

*E-Mail Adresi :………………………………

*Eğitim Durumu :………………………………

Bildiği Yabancı Diller:……………………..

Mesleği :………………………………

NÜFUS BİLGİLERİ

*Baba Adı :……………….. *Medeni Hali :……. *Veriliş Nedeni:…….

*Ana Adı :……………….. *İl :……. *Verildiği Yer:…….

*Doğum Yeri :……………….. *İlçe :……. *Verildiği Tarih:…….

*Doğum Tarihi:……………….. *Mahalle :……. * N.C.Seri No:…….

*Kan Grubu :……………….. *Köy :……. *T.C.Kimlik No:…….

*Dini :……………….. *Cilt No :……. Pasaport No:…….

*Cinsiyeti :……………….. *Hane No :…….

*Kızlık Soyadı:……………….. *Sıra No :…….

(*) işaretli olan yerlerin doldurulması zorunludur.