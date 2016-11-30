Taekwondo Federasyonu'nun Antrenör ve Hakem Gelişim Seminerleri otel ve grup il bilgileri açıklandı.
Gelişim Semineri Grup ve Otel Bilgisi
Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri'nin düzenleneceği otel ve grupların il bilgileri açıklandı.
LİMAK LİMRA OTEL
Sahil Caddesi Kiriş Mahallesi No: 11 Kiriş / Kemer - ANTALYA
SERVİS SAATLERİ
Grupların Otele giriş tarihlerinde;
Antalya Hava Limanı - Otel
Saat: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00
Kemer Otagarı - Otel
Saat 12.00'ye kadar her yarım saatte bir otele servis kalkacaktır.
Tüm katılımcıların, kendi gruplarının başladığı tarihte saat 08.30 ile 12.30 arası otele giriş yapmaları gerekmektedir.
Gruplar
|1. Grup
14 - 16 Aralık
|2. Grup
17 - 19 Aralık
|3. Grup
20 - 22 Aralık
|ARTVİN
BATMAN
BOLU
BURDUR
DENİZLİ
GİRESUN
İSTANBUL
KARAMAN
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRIKKALE
KOCAELİ
MALATYA
MANİSA
MARDİN
MUĞLA
RİZE
SAMSUN
TRABZON
VAN
|ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AKSARAY
ARDAHAN
AYDIN
BALIKESİR
BARTIN
BAYBURT
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BURSA
ÇANKIRI
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GÜMÜŞHANE
IĞDIR
İZMİR
KARABÜK
KARS
KIRŞEHİR
KİLİS
NEVŞEHİR
ORDU
SAKARYA
TUNCELİ
YOZGAT
|AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ÇANAKKALE
ÇORUM
DİYARBAKIR
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
KAHRAMANMARAŞ
KIRKLARELİ
KONYA
KÜTAHYA
MERSİN
MUŞ
NİĞDE
OSMANİYE
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TEKİRDAĞ
TOKAT
UŞAK
YALOVA
ZONGULDAK