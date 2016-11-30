Taekwondo Federasyonu'nun Antrenör ve Hakem Gelişim Seminerleri otel ve grup il bilgileri açıklandı.





Gelişim Semineri Grup ve Otel Bilgisi

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2016 Yılı Faaliyet Programı'nda yer alan Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri'nin düzenleneceği otel ve grupların il bilgileri açıklandı.

LİMAK LİMRA OTEL

Sahil Caddesi Kiriş Mahallesi No: 11 Kiriş / Kemer - ANTALYA

SERVİS SAATLERİ

Grupların Otele giriş tarihlerinde;

Antalya Hava Limanı - Otel

Saat: 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00

Kemer Otagarı - Otel

Saat 12.00'ye kadar her yarım saatte bir otele servis kalkacaktır.

Tüm katılımcıların, kendi gruplarının başladığı tarihte saat 08.30 ile 12.30 arası otele giriş yapmaları gerekmektedir.

Gruplar

