Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 8 - 11 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin de Servet Tazegül Spor Salonunda yapılacak.
2016 KULUPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – MERSİN
|8 ARALIK 2016
|9 ARALIK 2016
|10 ARALIK 2016
|11 ARALIK 2016
|PERŞEMBE
|CUMA
|C.TESİ
|PAZAR
|ERKEKLER
|58kg, 80kg
|63kg, 87kg
|54kg, 68kg
|74kg, +87kg
|BAYANLAR
|53kg, 67kg
|49kg, 57kg
|46kg, 73kg
|62kg, +73kg
Daha önce 8 - 11 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılımın düşük olmasından dolayı, şampiyona iki güne düşürülmüş ve 8-9 Aralık 2016 tarihleri için yeni müsabaka programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Önemle duyurulur.
|8 Aralık
|9 Aralık
|Perşembe
|Cuma
|58, 80, 63, 87 Kg
|54, 68, 74, +87 Kg
|49, 53, 57, 67 Kg
|46, 62, 73, +73 Kg
Türkiye Taekwondo Federasyonu Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.
Tarih : 8 - 11 Aralık 2016
Yer : Servet Tazegül Spor Salonu - Mersin
2016 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Mersin'de yapılacaktır.
Önemle duyurulur.
Müsabaka Programı : Bütün sıkletlerin tartıları 7 Aralık 2016, Çarşamba günü yapılacaktır.
Müsabakaların Gün ve Kg Çizelgesi:
|8 ARALIK 2016
|9 ARALIK 2016
|10 ARALIK 2016
|11 ARALIK 2016
|PERŞEMBE
|CUMA
|C.TESİ
|PAZAR
|ERKEKLER
|58kg, 80kg
|63kg, 87kg
|54kg, 68kg
|74kg, +87kg
|BAYANLAR
|53kg, 67kg
|49kg, 57kg
|46kg, 73kg
|62kg, +73kg
8-11 Aralık 2016 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE YAPILACAK OLAN
KULÜPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA KONAKLANACAK OTELLER
ATLIHAN OTELİ 2-KİŞİLİK ve 3-KİŞİLİK ODALAR 55 TL KİŞİBAŞI
KARDELEN OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 45 TL KİŞİBAŞI
AKTAŞ OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 40 TL KİŞİBAŞI
HOSTA OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 45 TL KİŞİBAŞI
AYSELİ OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 40 TL KİŞİBAŞI
Şiho METE (Mersin TAEKWONDO İl Temsilcisi)
Konaklanacak Oteller İçin İrtibat TEL: 0532 7224079