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x2016 11 vido kamera 01Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 8 - 11 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin de Servet Tazegül Spor Salonunda yapılacak.

2015 10 koyuncuspor tv

                      2016 KULUPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – MERSİN

  8 ARALIK 2016 9 ARALIK 2016 10 ARALIK 2016 11 ARALIK 2016
  PERŞEMBE CUMA C.TESİ PAZAR
ERKEKLER 58kg, 80kg 63kg, 87kg 54kg, 68kg 74kg, +87kg
BAYANLAR 53kg, 67kg 49kg, 57kg 46kg, 73kg 62kg, +73kg

 

Daha önce 8 - 11 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılımın düşük olmasından dolayı, şampiyona iki güne düşürülmüş ve 8-9 Aralık 2016 tarihleri için yeni müsabaka programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Önemle duyurulur.

8 Aralık 9 Aralık      
Perşembe Cuma      
58, 80, 63, 87 Kg 54, 68, 74, +87 Kg      
49, 53, 57, 67 Kg 46, 62, 73, +73 Kg      

 

 Türkiye Taekwondo Federasyonu Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Tarih : 8 - 11 Aralık 2016
Yer : Servet Tazegül Spor Salonu - Mersin

2016 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Mersin'de yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

Müsabaka Programı : Bütün sıkletlerin tartıları 7 Aralık 2016, Çarşamba günü yapılacaktır.

   Müsabakaların Gün ve Kg Çizelgesi:

  8 ARALIK 2016 9 ARALIK 2016 10 ARALIK 2016 11 ARALIK 2016
  PERŞEMBE CUMA C.TESİ PAZAR
ERKEKLER 58kg, 80kg 63kg, 87kg 54kg, 68kg 74kg, +87kg
BAYANLAR 53kg, 67kg 49kg, 57kg 46kg, 73kg 62kg, +73kg

 

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8-11 Aralık 2016 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE YAPILACAK OLAN
KULÜPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA KONAKLANACAK OTELLER


  ATLIHAN OTELİ              2-KİŞİLİK ve 3-KİŞİLİK ODALAR   55 TL  KİŞİBAŞI        
KARDELEN OTEL        2-KİŞİLİK ODA  50 TL 3-KİŞİLİK ODA  45 TL KİŞİBAŞI
AKTAŞ OTEL               2-KİŞİLİK ODA  50 TL 3-KİŞİLİK ODA  40 TL KİŞİBAŞI
HOSTA OTEL             2-KİŞİLİK ODA  50 TL 3-KİŞİLİK ODA  45 TL KİŞİBAŞI
AYSELİ OTEL               2-KİŞİLİK ODA  50 TL 3-KİŞİLİK ODA  40 TL KİŞİBAŞI


Şiho METE (Mersin TAEKWONDO İl Temsilcisi)
Konaklanacak Oteller İçin İrtibat  TEL: 0532 7224079

 2016 11 siho mete 01

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

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