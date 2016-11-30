Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 8 - 11 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin de Servet Tazegül Spor Salonunda yapılacak.

2016 KULUPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI – MERSİN

8 ARALIK 2016 9 ARALIK 2016 10 ARALIK 2016 11 ARALIK 2016 PERŞEMBE CUMA C.TESİ PAZAR ERKEKLER 58kg, 80kg 63kg, 87kg 54kg, 68kg 74kg, +87kg BAYANLAR 53kg, 67kg 49kg, 57kg 46kg, 73kg 62kg, +73kg

Daha önce 8 - 11 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılımın düşük olmasından dolayı, şampiyona iki güne düşürülmüş ve 8-9 Aralık 2016 tarihleri için yeni müsabaka programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Önemle duyurulur.

8 Aralık 9 Aralık Perşembe Cuma 58, 80, 63, 87 Kg 54, 68, 74, +87 Kg 49, 53, 57, 67 Kg 46, 62, 73, +73 Kg

Türkiye Taekwondo Federasyonu Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Tarih : 8 - 11 Aralık 2016

Yer : Servet Tazegül Spor Salonu - Mersin

2016 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Mersin'de yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

Müsabaka Programı : Bütün sıkletlerin tartıları 7 Aralık 2016, Çarşamba günü yapılacaktır.

Müsabakaların Gün ve Kg Çizelgesi:



8 ARALIK 2016 9 ARALIK 2016 10 ARALIK 2016 11 ARALIK 2016 PERŞEMBE CUMA C.TESİ PAZAR ERKEKLER 58kg, 80kg 63kg, 87kg 54kg, 68kg 74kg, +87kg BAYANLAR 53kg, 67kg 49kg, 57kg 46kg, 73kg 62kg, +73kg

8-11 Aralık 2016 TARİHLERİ ARASINDA MERSİN’DE YAPILACAK OLAN

KULÜPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA KONAKLANACAK OTELLER



ATLIHAN OTELİ 2-KİŞİLİK ve 3-KİŞİLİK ODALAR 55 TL KİŞİBAŞI

KARDELEN OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 45 TL KİŞİBAŞI

AKTAŞ OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 40 TL KİŞİBAŞI

HOSTA OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 45 TL KİŞİBAŞI

AYSELİ OTEL 2-KİŞİLİK ODA 50 TL 3-KİŞİLİK ODA 40 TL KİŞİBAŞI



Şiho METE (Mersin TAEKWONDO İl Temsilcisi)

Konaklanacak Oteller İçin İrtibat TEL: 0532 7224079