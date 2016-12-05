Eski Avrupa Taekwondo Şampiyonu Bekir Aydın dün akşam uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.





Milli Sporcu Bekir Aydın silahlı saldırıda yaralandı.

Eski Avrupa Taekwondo Şampiyonu Bekir Aydın dün akşam uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Eski Avrupa Şampiyonu Taekwondocu Bekir Aydın dün akşam uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Ayaklarına ve beline 8 kurşun isabet eden Bekir Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Bekir Aydın;"Eski iş ortağım ile Küçükçekmece bir araya geldik. Aslında aramızda büyük bir husumette yok idi. Ödemem vardı para götürmüştüm. Ancak bir ara ne olduğunu anlamadım kafama yedeğim çekiç ile sendelendim.

Biraz boğuşmadan sonra oğluna sık şuna dediğini işittim. Oğlu bana arkadan 12-13 el ateş açtı. 8 kurşun bana isabet etti. Arkadaşlar beni hastaneye yetiştirdiler" dedi. Olayla ilgili eski iş ortağının oğlunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Koyuncuspor Taekwondo Siteleri Yönetimi ve Koyuncu Ailesi olarak Bekir Aydın kardeşimize Allahtan acil şifaler temennisiyle, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.