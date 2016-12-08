2016 Kulupler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" nın ilk gününde58kg MERTCAN DOLMACI, 63kg ABDURRAHMAN ERKEK, 80kg OKAN ŞİMŞEK, 87kg ORKUN ATEŞLİ,49kg SAFİYE POLAT,53kg TUĞBA YILMAZ,57kg TUĞBA AYVA,67kg SİMGE ERENSAYIN kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
Mersin de Servet Tazegül Spor Salonunda başlıyan Kulupler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının ilk gününde erkekler 58kg, 63kg, 80kg,87kg bayanlar 49kg, 53kg, 57kgi 67kg müsabakaları yapılacak.
2016 Kulupler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" nın ilk gününde58kg MERTCAN DOLMACI, 63kg ABDURRAHMAN ERKEK, 80kg OKAN ŞİMŞEK, 87kg ORKUN ATEŞLİ,49kg SAFİYE POLAT,53kg TUĞBA YILMAZ,57kg TUĞBA AYVA,67kg SİMGE ERENSAYIN kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
KULUPLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI
|ERKEKLER
|BAYANLAR
|58 KG
1 - MERTCAN DOLMACI - ANKARA B.ŞEHİR BLD
2 - R. İSHAK TÜRKSAYAR - İST. TUZLA BLD
3 - İLHAN BURAK TAVŞAN - ERZURUM ANA. FORM
4 - ALİ KARADOĞAN - MALATYA B.ŞEHİR BLD
|49 KG
1 - SAFİYE POLAT - ANKARA EGO SK
2 - FATMA KELEŞ - ANKARA B.ŞEHİR BLD SK
3 - ASLI KOÇAK - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK
4 - MELİSA KARSANDI - MERSİN B.ŞEHİR BLD
|63 KG
1 - ABDURRAHMAN ERKEK - İZMİR BORNOVA BLD GSK
2 - SAMET ERKOVAN - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - ENES YARLI - İZMİR EFSANE GENÇLİK VE SK
4 - SADULLAH TAYTEMUR - ADANA MAVİ LACİVERTLİM
|53 KG
1 - TUĞBA YILMAZ - ANKARA EGO SK
2 - YAĞMUR KORKUT - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - SEZEN ŞEVİK - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
4 - SUDE BURCU - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
|80 KG
1 - OKAN ŞİMŞEK - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD SK
2 - ARMAĞAN YARDIMCI - İZMİR BORNOVA BLD
3 - BURAK DEMİR - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD
4 - M. ORHAN BEKMEZCİ - MALATYA B.ŞEHİR BLD SK
|57 KG
1 - TUĞBA AYVA - ANKARA EGO SK
2 - SEDANUR YUMRUÇALI - ANKARA B.ŞEHİR BLD SK
3 - SİMGE BURCU - İZMİR B.ŞEHİR BLD SK
4 - BÜŞRA SOY - MUĞLA KAVAKLIDERE BLD SK
|87 KG
1 - ORKUN ATEŞLİ - ANKARA B.ŞEHİR BLD SK
2 - İLKER TANRINIAN - İSTANBUL B.ŞEHİR BLD
3 - AHMET YILMAZ - ADANA EJDER SK
4 - FERKAN DENİZMAN - İSTANBUL TUZLA BLD
|67 KG
1 - SİMGE ERENSAYIN - İZMİR B.ŞEHİR BLD
2 - AYŞEGÜL ÖZEY - İSTANBUL SANCAKTEPE BLD SK
3 - TUĞBA TORLAK - ANKARA EGO SK
4 - EMİNE NUR PALAZ - ANKARA B.ŞEHİR BLD