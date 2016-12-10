25.Yusuf Altunışık Trakya kupası Taekwondo Şampiyonası 04 .12.2016 tarihinde Çanakkale de yapıldı.





ÇANAKKALELİ TAEKWONDOCULAR YAPILAN TRAKYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASINDA FARK ATTI

Taekwondo il temsilciliğinin 2016 Yılı Faaliyet Programında yer alan 25.Yusuf Altunışık Trakya kupası Taekwondo Şampiyonası 04 .12.2016 tarihinde yapıldı.

Çanakkale 18 mart Spor Salonunda gerçekleştirilen 25.Yusuf Altunışık Trakya kupası Taekwondo Şampiyonası Türkiye’nin değişik bölgelerinden Çanakkale’nin yanı sıra İstanbul , Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir illerinden 14 kulüpten 182 sporcunun katıldığı şampiyonada yoğun bir katılımla Türkiye şampiyonası havasında gerçekleştirildi. Geçe geç saatlere kadar süren bu şampiyonada Sporcular şampiyon olmaları için ter döktüler Çanakkale Taekwondo İl Temsilcisi Hasan Altunışık “şampiyonaya yoğun ilgi ve katılım vardı kulüpler ve şampiyonaya katılan sporcular adı geçen bu şampiyonaya çok iyi hazırlanıp tatemiye çıktılar” dedi. Altunışık bu dev şampiyona bizim için ve tüm iller için çok önem arz etmekteydi çünkü burada şampiyon olan sporcular veya derece yapan sporcular önümüzdeki aylarda yani 2017 yılında yapılacak olan Türkiye taekwondo şampiyonalarında gücünü ortaya koyma rahatlığını elinde tutma havasını yaşayacak bu nedenden dolayı kıyasıya mücadelelere şahit olduk.

Çanakkale Anafartalar spor kulübü şampiyonada fark atarak şampiyonanın galibi oldu

Taekwondo il temsilcisi Hasan Altunışık, Çanakkale’ye yakışır başarılar almaya devam ediyoruz. 2016 yılının son şampiyonası olan 25. Yusuf Altunışık Trakya taekwondo şampiyonası Çanakkaleli taekwondocular için çok başarılı geçti Şampiyonada Çanakkale Anafartalar spor kulübü 8 birincilik 5 ikincilik ve 9 üçüncülük alarak 80 puanla takım halinde şampiyonanın galibi oldu Kırklareli spor kulübü ise 54 puanla takım halinde ikinciliği elde etti ve almış olduğumuz bu başarı Çanakkale sporuna ve Çanakkale taekwondosuna büyük emeği olan spor adamı rahmetli ağabeyim Yusuf ALTUNIŞIK’ı rahmetle anarak onu yad etmenin mutluluğu içerisindeyim dedi. Her yıl düzenli olarak ilimde böylesi büyük organizasyonlar yapmaktayız bu yıl altıncısını gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonlar ilimizde yeni müsabakaya çıkacak olan sporcularımız için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü alt yapımızdan gelen ilk defa müsabakalara katılacak olan sporcularımızı bu tür şampiyonalarda deneyimlerini kazandırarak Türkiye şampiyonalarına hazır duruma getirmekteyiz. Bu yapmış olduğumuz uygulama Çanakkale taekwondosu için önem arz etmektedir bu çalışmaların karşılığınızda şampiyon olarak aldığımızı düşünüyorum.

İl temsilcisi Altunışık 2016 yılı Çanakkale taekwondosu içi rekor düzeyde başarılı sonuçlar alarak tarih yazdık.

Hasan Altunışık, Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılında ecdadımıza yakışır başarılar aldık. Bunlardan kıssaca bahsedersek Anafartalar spor kulübü olarak almış olduğumuz başarılar nüfus oranını dikkate alırsak Türkiye’de birçok metropol şehirleri geride bırakmış olduğumuz açıkça görülmektedir. Ayrıca taekwondo sporunun dışında Wushu ve kick boks spor dallarında da Uluslararası, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları elde ederek bu spor dallarında da Uluslararasında ve Türkiye’de söz sahibi olmayı başardık.

Ben Tüm sporcularımıza almış oldukları bu büyük başarılardan dolayı tebrik ediyor daha büyük başarılar elde edecekleri inancındayım. dedi. 2016 yılında almış olduğumuz bu büyük başarılarla Çanakkale’nin en başarılı spor kulübü konumundayız. Kısıtlı imkanlarımıza ve küçük bir il olmamıza rağmen andığımız başarılarla Dünya üçüncülüğü Avrupa şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları çıkartarak böylesi büyük başarılara imza atmış bulunuyoruz imkan verildiği takdirde neler olabileceğini siz düşünün biz diyoruz ki imkan verin imkansızı başaralım 2016 yılında aldığımız başarıları şöyle gözden geçirirsek her şey açıkça görülmektedir.

( ANAFARTALAR SPOR KULÜBÜ 2016 YILI SPORCU BAŞARI ÇİZELGESİ )

SPORCUNUN ADI

Emine GÖĞEBAKAN 16-20 Kasım 2016 Dünya Gençler Taekwondo Şampiyonası Kanada Genç Bayan 42 7.

Emine GÖĞEBAKAN 07-11 Ekim 2016 Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Konya Genç Bayan 42 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası Romanya Yıldız Bayan 33 1.

Melike ÖNEM 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası Romanya Yıldız Bayan 41 8.

Mustafa ÖNEM 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası Romanya Yıldız Erkek 41 6.

Melike ÖNEM 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Bayan 51 1.

Mustafa ÖNEM 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Erkek 41 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Nevşehir Yıldız Bayan 33 1.

Musabakası

Zeynep TAŞKIN 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Bayan 33 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 26-31 Temmuz 2016 Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası Konya Minik Bayan 33 1.

Tarık İNCE 03-05 Haziran 2016 Balkan Wushu Gençler Şampiyonası Edirne Genç Erkek 65 1.

Meral KAMACI 03-05 Haziran 2016 Balkan Wushu Büyükler Şampiyonası Edirne Büyük Bayan 56 2.

Zeynep TAŞKIN 30 Mayıs 04 Haziran 2016 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 33 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 30 Mayıs 04 Haziran 2016 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 33 2.

Melike ÖNEM 30 Mayıs 04 Haziran 2016 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 51 3.

Mustafa ÖNEM 30 Mayıs 04 Haziran 2016 Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 41 3.

Rıfat KAYA 12-24 Mayıs 2016 Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası Samsun Büyük Erkek 91 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 21-23 Nisan 2016 Uluslar Arası Rumi Çocuk Oyunları Taekwondo Şampiyonası Konya Yıldız Bayan

TRAKYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI SONUÇLAR