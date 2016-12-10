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Taekwondo

x2016 12 canakkale 0325.Yusuf Altunışık Trakya kupası  Taekwondo Şampiyonası  04 .12.2016 tarihinde Çanakkale de yapıldı.

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ÇANAKKALELİ TAEKWONDOCULAR YAPILAN TRAKYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASINDA FARK ATTI

 Taekwondo il temsilciliğinin 2016 Yılı Faaliyet Programında yer alan 25.Yusuf Altunışık Trakya kupası  Taekwondo Şampiyonası  04 .12.2016 tarihinde yapıldı.

Çanakkale 18 mart  Spor Salonunda gerçekleştirilen 25.Yusuf Altunışık Trakya kupası  Taekwondo Şampiyonası  Türkiye’nin değişik bölgelerinden Çanakkale’nin yanı sıra İstanbul , Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir  illerinden 14 kulüpten  182 sporcunun katıldığı şampiyonada yoğun bir katılımla Türkiye şampiyonası havasında gerçekleştirildi. Geçe geç saatlere kadar süren bu şampiyonada Sporcular şampiyon olmaları için ter döktüler  Çanakkale Taekwondo İl Temsilcisi Hasan Altunışık “şampiyonaya yoğun ilgi ve katılım vardı kulüpler ve şampiyonaya katılan sporcular adı geçen bu şampiyonaya çok iyi hazırlanıp tatemiye çıktılar” dedi.  Altunışık bu dev şampiyona bizim için ve tüm iller için çok önem arz etmekteydi çünkü burada şampiyon olan sporcular veya derece yapan sporcular önümüzdeki aylarda yani 2017 yılında yapılacak olan Türkiye taekwondo şampiyonalarında  gücünü ortaya koyma rahatlığını elinde tutma havasını yaşayacak   bu nedenden dolayı kıyasıya mücadelelere şahit olduk.

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Çanakkale Anafartalar spor kulübü şampiyonada fark atarak şampiyonanın  galibi oldu

Taekwondo il temsilcisi Hasan Altunışık, Çanakkale’ye  yakışır başarılar almaya devam ediyoruz. 2016 yılının son şampiyonası olan 25. Yusuf Altunışık Trakya taekwondo şampiyonası Çanakkaleli  taekwondocular için çok başarılı geçti Şampiyonada Çanakkale Anafartalar spor kulübü 8 birincilik 5  ikincilik ve  9 üçüncülük alarak 80 puanla takım halinde şampiyonanın galibi oldu Kırklareli spor kulübü ise 54 puanla takım halinde ikinciliği elde etti ve almış olduğumuz bu başarı Çanakkale sporuna ve Çanakkale taekwondosuna büyük emeği olan  spor adamı rahmetli ağabeyim Yusuf ALTUNIŞIK’ı rahmetle anarak onu yad etmenin mutluluğu içerisindeyim dedi.   Her yıl düzenli olarak ilimde böylesi büyük organizasyonlar yapmaktayız bu yıl altıncısını gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonlar  ilimizde yeni müsabakaya çıkacak olan sporcularımız için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü alt yapımızdan gelen ilk defa müsabakalara katılacak olan sporcularımızı bu tür şampiyonalarda deneyimlerini kazandırarak Türkiye şampiyonalarına hazır duruma getirmekteyiz.  Bu yapmış olduğumuz uygulama Çanakkale taekwondosu için önem arz etmektedir bu çalışmaların karşılığınızda şampiyon olarak aldığımızı düşünüyorum.

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İl temsilcisi Altunışık 2016 yılı Çanakkale taekwondosu içi rekor düzeyde başarılı sonuçlar alarak tarih yazdık.

 Hasan Altunışık, Çanakkale Zaferi’nin 101. Yılında ecdadımıza yakışır başarılar aldık. Bunlardan kıssaca bahsedersek Anafartalar spor kulübü olarak almış olduğumuz başarılar nüfus oranını dikkate alırsak Türkiye’de birçok metropol şehirleri geride bırakmış olduğumuz açıkça görülmektedir.  Ayrıca taekwondo sporunun dışında Wushu ve kick boks spor dallarında da Uluslararası, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları elde ederek bu spor dallarında da Uluslararasında ve Türkiye’de söz sahibi olmayı başardık.   

Ben Tüm sporcularımıza almış oldukları bu büyük başarılardan dolayı tebrik ediyor daha büyük başarılar elde edecekleri inancındayım. dedi.  2016 yılında almış olduğumuz bu büyük başarılarla Çanakkale’nin en başarılı   spor kulübü konumundayız. Kısıtlı imkanlarımıza ve küçük bir il olmamıza rağmen andığımız başarılarla Dünya üçüncülüğü Avrupa şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonlukları çıkartarak böylesi büyük başarılara imza atmış bulunuyoruz imkan verildiği takdirde neler olabileceğini siz düşünün biz diyoruz ki imkan verin imkansızı başaralım 2016 yılında aldığımız başarıları şöyle gözden geçirirsek her şey açıkça görülmektedir.

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( ANAFARTALAR SPOR KULÜBÜ  2016 YILI SPORCU BAŞARI ÇİZELGESİ )

SPORCUNUN ADI

Emine GÖĞEBAKAN 16-20 Kasım 2016 Dünya Gençler  Taekwondo Şampiyonası Kanada Genç Bayan 42 7.

Emine GÖĞEBAKAN 07-11 Ekim 2016  Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası Konya Genç Bayan 42 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası  Romanya Yıldız Bayan 33 1.

Melike ÖNEM 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası  Romanya Yıldız Bayan 41 8.

Mustafa ÖNEM 08-11 Eylül 2016 Avrupa Taekwondo Şampiyonası  Romanya Yıldız Erkek 41 6.

Melike ÖNEM 06-07 Ağustos 2016  Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Bayan 51 1.

Mustafa ÖNEM 06-07 Ağustos 2016  Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Erkek 41 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Nevşehir Yıldız Bayan 33 1.

Musabakası

Zeynep TAŞKIN 06-07 Ağustos 2016 Avrupa Milli Takım Taekwondo Şampiyonası Seçme Musabakası Nevşehir Yıldız Bayan 33 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 26-31 Temmuz 2016  Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası Konya Minik Bayan 33 1.

Tarık İNCE 03-05 Haziran 2016   Balkan Wushu Gençler Şampiyonası Edirne Genç Erkek 65 1.

Meral KAMACI 03-05 Haziran 2016   Balkan  Wushu Büyükler Şampiyonası Edirne Büyük Bayan 56 2.

Zeynep TAŞKIN 30 Mayıs 04 Haziran 2016  Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 33 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 30 Mayıs 04 Haziran 2016 Türkiye Yıldızlar Taekwondo  Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 33 2.

Melike ÖNEM 30 Mayıs 04 Haziran 2016  Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 51 3.

Mustafa ÖNEM 30 Mayıs 04 Haziran 2016  Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Marmaris Yıldız Bayan 41 3.

Rıfat KAYA 12-24 Mayıs 2016  Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks  Şampiyonası Samsun Büyük Erkek 91 1.

Gökçe GÖĞEBAKAN 21-23 Nisan 2016  Uluslar Arası Rumi Çocuk Oyunları Taekwondo Şampiyonası Konya Yıldız Bayan

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TRAKYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI SONUÇLAR

 
  25 KG MİNİ MİNİK ERKEKLER KÜLÜBÜ İLİ   24 KG.MİNİ MİNİK BAYANLAR KÜLÜBÜ İLİ
1 Tunç TOPUZLU  Melis Spor Kulübü Çanakkale 1 Ezgi ÜNLÜ Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Ardahan İNCE Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Şevval Şahnur YAVAŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3 Kaan DOĞAN Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir 3 Belinay ANILIR Melis Spor Kulübü Çanakkale
4 Kaan Fedai KARAGÜL Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli 4 Dilanur İLASLAN Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
  27 KG.MİNİK ERKEKLER       27 KĞ MİNİK BAYANLAR    
1 Tacettin BAYRAM Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli 1 Ceren YANKU Uzunköprü Bld Spk. Edirne
2 İsmail GÜRÇAY Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ 2 Eylül Burçak DEMİR Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
3 Arda KANLIDERE Melis Spor Kulübü Çanakkale 3 Sümeyye ERCAN Melis Spor Kulübü Çanakkale
3 Ethem ÖZSAN Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 İrem ÖZTÜRK Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
  30 KG.MİNİK ERKEKLER       30 KĞ MİNİK BAYANLAR    
1 Arda ÖNER Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli 1 İrem DİNÇ Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Umut DEMİR  Melis Spor Kulübü Çanakkale 2 Eslem KAN  Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli
3 İsmail Berk KARAGÖZ Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 Fulden BEKAR Uzunköprü Bld Spk. Edirne
3 Hüseyin YANAR Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 Elif ARSLAN Kırklar Yıldızı Spk Balıkesir
  33 KG.MİNİK ERKEKLER       33 KĞ MİNİK BAYANLAR    
  Batuhan AKKAFA Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli 1 Ecem KAYACI Kırklar Yıldızı Spor Klb. Kırklareli
2 Mustafa Emir DURMUŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Gamze HELVACI Bayramiç Taekwondo Çanakkale
3 Mustafa ÇAKIR Bayramiç Taekwondo Çanakkale 3 Zeynep GONCA Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
3 Alperen AYATAR Uzunköprü Bld Spk. Edirne 3 Melisa KOZAK Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
  36 KG.MİNİK ERKEKLER   ,   36 KĞ MİNİK BAYANLAR    
1 Yusuf SALİM Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 1 Gökçe GÖĞEBAKAN Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Ahmet ERDAL Melis Spor Kulübü Çanakkale 2 Beril Naz ARSLAN Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
3 Buğra DUMAN Melis Spor Kulübü Çanakkale 3 Aleyna AYATA Uzunköprü Bld Spk. Edirne
3 Sinan BEĞDE Melis Spor Kulübü Çanakkale 3 Hilal ÖZTÜRK Karesi Spor Kulübü Balıkesir
  37 KG.YILDIZ  ERKEKLER                   45 KĞ MİNİK BAYANLAR    
1 Onur KOÇ Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir 1 Zeynep İNCE Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli
2 Furkan KARAGÖZ Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 2 Beyzanur VARDAR Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
3       3 Elif DEMİRHAT Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir
3       3 Beyzanur ÖZDEMİR Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir
  41 KG.YILDIZ  ERKEKLER                   37 KG.YILDIZ BAYANLAR    
1 Hasan ARIK Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli 1 İlayda ÇETİN Melis Spor Kulübü Çanakkale
2 Abdurrahman CİVELEK Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 2 Nazlı TÜRKER Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
3       3      
3       3      
  45 KG YILDIZ ERKEKLER                   47 KG.YILDIZ BAYANLAR    
1 Berke YAVUZ Çan Belediyesi Spk. Çanakkale 1 Zeynep TAŞKIN Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Hüseyin DURMUŞ Bayramiç Taekwondo Çanakkale 2 Fatma Buse YANAR  Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
3 Serhat GEDİZ Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir 3 Selin Egem TOPUZ Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir
3 Hüseyin BULUT Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 Sedef YONCA Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
  50 KG.YILDIZ ERKEKLER                   51 KG.YILDIZ BAYANLAR    
1 Mustafa ÖNEM Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 1 Melek GÜNDOĞDU Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Ahmet ÇAKIR Melis Spor Kulübü Çanakkale 2 Sudenur GÜRÇAY Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
3 Ali Çağrı KURT Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir 3 Selvi TAĞ Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
3       3 Berra ÇAKIR Havsa Belediye Spor Kl Edirne
     51 KG.GENÇ BÜYÜK ERKEKLER                   44 KG. GENÇ BÜYÜK BAYANLAR    
1 Emre ÜLKÜ  Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli 1 Emine GÖĞEBAKAN Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
2 Ayberk YILMAZ  Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ 2 Seher ÜLKÜ Kırklareli Spor Kulübü Kırklareli
3 Hasan KORKMAZ Ayvalık Gençlik Spk Balıkesir 3 Nurdan AKGÜN Havsa Belediye Spor Kl Edirne
3       3      
     55 KG.GENÇ BÜYÜK ERKEKLER                   55 KG. GENÇ BÜYÜK BAYANLAR    
1 Benhur TÜRK Melis Spor Kulübü Çanakkale 1 Beyzanur GÜNGÖR Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
2 Buğra Barış ARSLAN Uzunköprü Bld Spk. Edirne 2 Melike ÖNEM Anafartalar Spor Klb. Çanakkale
3       3 Şule DURSUN Çan Belediyesi Spk. Çanakkale
3       3 Senanur VARDAR Kırklareli S.K. Kırklareli
     60 KG.GENÇ BÜYÜK ERKEKLER                      +55 KG. GENÇ BÜYÜK BAYANLAR    
1 Kutberk TÜRK Melis Spor Kulübü Çanakkale 1 Seray OĞUZ Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
2 Niyazi EREN Melis Spor Kulübü Çanakkale 2 Gamze SESLER Kırklar Yıldızı Spk Kırklareli
3 Rojat LEVENTOĞLU Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 Merve YILDIRIM Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
3 Doğan BİÇİCİ Anafartalar Spor Klb. Çanakkale 3 Damla DEMİREL Çorlu Doruk Spor Klb Tekirdağ
        TAKIM SIRALAMASI       1.        2.        3. PUAN
        1 Çanakkale Anafartalar Spor Kulübü     ( 8 )     ( 5 )    ( 9 ) 80
        2 Kırklareli Spor Kulübü     ( 6 )     ( 3 )    ( 3 ) 54
        3 Çanakkale Melis Spor Kulübü     ( 4 )     ( 4 )    ( 5 ) 23
             

 

 

 

 

 

 

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Muhlis Koyuncu

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