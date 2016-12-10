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Taekwondo Grand Prix Final Baku 2016

x2016 12 grand prix baku logoAzerbaycan'ın Baku Şehrinde yapılan "Grand Prix Final - Baku" turnuvasına 2 erkek, 5 bayan sporcuyla katılan Milli Takım sporcularımız dereceye giremedi.

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WTF GRAND PRIX FINAL BAKU 2016 TAEKWONDO TURNUVASI

Azerbaycan'ın Baku Şehrinde 9-10 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan "Grand Prix Final - Baku 2016" turnuvasına 2 erkek, 5 bayan toplam 7 sporcuyla katılan Taekwondo Milli Takım sporcularımız rakiplerine yenilerek dereceye giremediler.

Taekwondo Milli Takımımız Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin Yönetiminde 68 Kg Berkay Akyol , 80 Kg Yunus Sarı , 49 Kg Rukiye Yıldırım , 57 Kg Dürdane Altunel, 67 Kg Nur Tatar , 67 Kg İrem Yaman, +67 Kg Nafia Kuş 'un katılımıyla oluştu. Rakiplerine yenilen tüm sporcularımız dereceye giremedi.

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GRAND PRİX FİNAL BAKU 2016” TAEKWONDO TURNUVASI SONUÇLARI

ERKEKLER (MEN) BAYANLAR (WOMEN)

58 KG

1-Carlos Navarro MEKSİKA

2-Tae Hun Kim KORE

3-Jesus Tortosa Cabrera İSPANYA

49 KG

1-Charlie Maddock İNGİLTERE

2-So Hui Kim KORE

3-svetlana Igumenova RUSYA

68 KG

1-Dae Hoon Lee KORE

2-jaouad Achab  BELÇİKA

3-Kostantin Minin RUSYA

57 KG

1-jade jones İNGİLTERE

2-hadaye malak MISIR

3-ah reum lee  KORE

80 KG

1-Milad Beigi Harchegani AZERBAYCAN

2-Seif Eissa MISIR

3-Albert Gaun RUSYA

67 KG

1-Hyeri Oh kore

2-Chia Chia chuang TAYVAN

3-Elin Johansson  İSVEÇ

+80 KG

1-Sajjad Mardani İRAN

2-Vladislav Larin RUSYA

3-Roman Kuznetsov RUSYA

+67 KG

1-Bianca Walkden İNGİLTERE

2-Zhuyin Zheng ÇİN

3-Jackie Galloway AMERİKA

 

2016 12 grandprix 01 

2016 12 grandprix ulkeler siralamasi

 

 2016 12 grandprix 02

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

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