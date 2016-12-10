Azerbaycan'ın Baku Şehrinde yapılan "Grand Prix Final - Baku" turnuvasına 2 erkek, 5 bayan sporcuyla katılan Milli Takım sporcularımız dereceye giremedi.
WTF GRAND PRIX FINAL BAKU 2016 TAEKWONDO TURNUVASI
Azerbaycan'ın Baku Şehrinde 9-10 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan "Grand Prix Final - Baku 2016" turnuvasına 2 erkek, 5 bayan toplam 7 sporcuyla katılan Taekwondo Milli Takım sporcularımız rakiplerine yenilerek dereceye giremediler.
Taekwondo Milli Takımımız Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin Yönetiminde 68 Kg Berkay Akyol , 80 Kg Yunus Sarı , 49 Kg Rukiye Yıldırım , 57 Kg Dürdane Altunel, 67 Kg Nur Tatar , 67 Kg İrem Yaman, +67 Kg Nafia Kuş 'un katılımıyla oluştu. Rakiplerine yenilen tüm sporcularımız dereceye giremedi.
GRAND PRİX FİNAL BAKU 2016” TAEKWONDO TURNUVASI SONUÇLARI
|ERKEKLER (MEN)
|BAYANLAR (WOMEN)
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58 KG
1-Carlos Navarro MEKSİKA
2-Tae Hun Kim KORE
3-Jesus Tortosa Cabrera İSPANYA
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49 KG
1-Charlie Maddock İNGİLTERE
2-So Hui Kim KORE
3-svetlana Igumenova RUSYA
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68 KG
1-Dae Hoon Lee KORE
2-jaouad Achab BELÇİKA
3-Kostantin Minin RUSYA
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57 KG
1-jade jones İNGİLTERE
2-hadaye malak MISIR
3-ah reum lee KORE
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80 KG
1-Milad Beigi Harchegani AZERBAYCAN
2-Seif Eissa MISIR
3-Albert Gaun RUSYA
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67 KG
1-Hyeri Oh kore
2-Chia Chia chuang TAYVAN
3-Elin Johansson İSVEÇ
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+80 KG
1-Sajjad Mardani İRAN
2-Vladislav Larin RUSYA
3-Roman Kuznetsov RUSYA
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+67 KG
1-Bianca Walkden İNGİLTERE
2-Zhuyin Zheng ÇİN
3-Jackie Galloway AMERİKA