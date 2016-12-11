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Taekwondo

x2016 12 wttc logo2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) 'da Erkek ve Bayan Taekwondo Milli takımımız Dünya 3. oldu.

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2016 WTF DÜNYA KUPASI TAEKWONDO TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships

Servet Tazegül, Yunus Sarı, Cihat Çakmak, Berk Can Süngü, Hasan Can Lazoğlu ve Serdar Yüksel’den oluşan Türkiye Erkek Taekwondo Milli Takımı, ilk gün yapılan müsabakalarda A Grubu’nda Rusya’ya 20-10 yenilmesine rağmen Kore’yi 26-25, İran’ı ise 31-19 yenerek yarı finale yükselmişti.

Yarı final müsabakasında ev sahibi Azerbaycan’a 33-3 mağlup olan Ay-yıldızlı milliler Dünya üçüncüsü oldu. Finalde Kore’yi mağlup eden Azerbaycan erkeklerde şampiyonluğa ulaşan ülke oldu.

Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş ve Durdane Altunel’den oluşan Türkiye Bayan Taekwondo Milli Takımı, ilk gün B Grubu’nda yapılan müsabakalarda Kore’ye 16-14 yenildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ni 15-12, Azerbaycan’ı ise 11-1 yenerek grup ikincisi olarak yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde Çin’e 9-6 yenilen Türkiye, Dünya üçüncülüğünü elde etti. Bayanlarda finalde Kore’yi mağlup eden Çin, Dünya şampiyonu oldu.

Türkiye taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin Dünya 3. olan Erkek ve Bayan Taekwondo Milli Takımlarımızı ve Teknik Direktör Ali Şahin'i bu büyük başarıdan dolayı kutladı.

 

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Metin Şahin "Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında Erkek ve Bayan Milli Takımlarımız Dünya üçüncüsü olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Tekvando’da dünyanın en iyi 8 ülkesinin katıldığı Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası’nda çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle erkeklerde olmak üzere genç bir takımla mücadele ettik. Sporcularımız ellerinden geleni ortaya koydular. Yarı finalde bizi yenen ülkeler şampiyonluğa ulaştılar. Biz her zaman tekvandoda dünyanın en iyi ülkelerinden olduğumuzu söyledik. Sporcularımız da aldıkları sonuçlarla bunu teyit ettiler. Elde edilen başarıda emeği geçen başta Teknik Direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.

2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) Azerbaycan'ın Baku şehrinde 11-13 Aralık 2016 Tarihlerinde yapılacak.

Takımlar Dünya Şampiyonasına bayanlarda Fildişi Sahilleri gelmeyince son anda önceden verdiğimiz dilekçe üzerine Türk Milli Bayan Takımı dahil edildi. Grand Prix takımımızın orada olması kabul edilmemizde büyük avantaj sağladı..

Erkekler: Azerbaycan, Kore,  İran, Rusya, Belçika , Amerika Birleşik Devletleri , Çin  katılıyor..
Bayanlar: İtalya Fransa, Kore, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Azerbaycan Katılıyor.

Erkek milli takımımız Rusya'ya 20-10 yenildi , Kore'yi 26-25 ve ardından İran'ı 31-19 yenerek yarı finale yükseldi.

Bayan Takımımız önce Kore'ye 16-14 yenildi Daha sonra ise  ABD yi  15-12 ,Azerbaycan'ı 11-1yenerek yarı finale yükseldi

Yarı finaller yarın yapılacak.

 Yarı final müsabakaları yarın (Salı) TSİ 13.00’de başlayacak.

Türk erkek takımı Azerbaycan ile  yarı finale çıkarken diğer yarı finalde Rusya ile Belçika karşılaşacak

Türk bayan takımı  Çin ile yarı final maçına çıkacak. Diğer Yarı final maçı Kore ile Rusya arasında yapılacak..

 

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ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI

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BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI

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ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI

GRUP A GRUP B
İran
Rusya
Kore
Türkiye		 Azerbaycan
Belçika
ABD

 

BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI

GRUP A GRUP B
Çin
Rusya
İtalya
Fransa		 Azerbaycan
ABD
Kore
Türkiye

 

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ERKEK LİSTELERİ

M -58kg 3 BENSALEH, Salaheddine Antwerpen BELÇİKA
WEINTRAUB, Isaac Florida ABD
ÇAKMAK, Cihat   TÜRKİYE
M +87kg 4 LAMBDIN, Stephen Thomas Oklahoma ABD
ISAEV, Radik Veleddin Baku AZERBAYCAN
BERGERON, Marc Andre Quebec BELÇİKA
FAKHRAEI GASHTI, Siavash Alborz İRAN
M -80kg 6 HAJIZAVAREH, Masoud   İRAN
SARI, Yunus Ankara TÜRKİYE
RAHIMI, Thomas Texas ABD
KAMALOV, Rafael Republic of Tatarstan RUSYA
BEIGI HARCHEGANI, Milad Baku AZERBAYCAN
WON, Jong-Hun   KORE
M -68kg 9 TAGHIZADE, Aykhan Baku AZERBAYCAN
SHIN, Dong-Yun Seoul KORE
KETBI, Si Mohamed Bruxelles Capitale BELÇİKA
MININ, Viacheslav Chelyabinsk RUSYA
ASBAGHIKHANGHAH, Behnam   İRAN
YAGHOUBIJOUYBARI, Abolfazl   İRAN
BAHRAMI, Sina Baku AZERBAYCAN
LEE, Yong-Won Seoul KORE
LAZOGLU, Hasan Can   TÜRKİYE
M -87kg 3 IN, Kyo-Don Seoul KORE
YUKSEL, Serdar Ankara TÜRKİYE
PRYAZHNIKOV, Alexey Ivanovo RUSYA
M -74kg 5 SUNGU, Berk Can Ankara TÜRKİYE
CORTEN, Nicholas Stefan S Brabant Flamand BELÇİKA
KIM, Hyeon-Seung Seoul KORE
KHRAMTCOV, Maksim KHMAO-Ugra RUSYA
JACKSON, William Texas ABD
M -63kg 5 IRGALIEV, Arman Astrakhan RUSYA
ACHAB, Jaouad Antwerpen BELÇİKA
MAMMADOV, Mahammad Jabrayil Baku AZERBAYCAN
KIM, Sohwon Virginia ABD
ASHOUR ZADEH FALLAH, Farzan   İRAN

Erkek yedek sporcular

M -87kg 1 AIUKAEV, Rafail Samara RUSYA
M -80kg 2 LLANOS, Hanssel Texas ABD
RAJABI, Saeid East Azerbaijan İRAN
M -74kg 1 TAZEGUL, Servet Ankara TÜRKİYE
M -68kg 1 GULIYEV, Said Talib Baku AZERBAYCAN
M -58kg 2 LAACHRAOUI, Mourad Abdel Malik Bruxelles Capitale BELÇİKA
JUNG, Yun-Jo Seoul KORE

BAYAN LİSTELERİ
 

F -49kg 2 YILDIRIM, Rukiye Ankara TÜRKİYE
ADIDOU, Sarah Zohra RHONE ALPES FRANSA
F +73kg 4 AN, Saebom Incheon KORE
KUS, Nafia Ankara TÜRKİYE
GALLOWAY, Jacqueline Texas ABD
AVOULETTE, SolèNe RHONE ALPES FRANSA
F -67kg 10 RIZZELLI, Cristiana Puglia İTALYA
SHAHBAZI, Sanaz California ABD
PAGNOTTA, Melissa Ontario AZERBAYCAN
GUO, Yun Fei   ÇİN
TATAR, Nur Ankara TÜRKİYE
ROTOLO, Daniela Lazio İTALYA
KHAN, Polina Rostov RUSYA
YAMAN, Irem Ankara TÜRKİYE
JANG, You-Jin Seoul KORE
MIYUTS, Yulia   RUSYA
F -57kg 7 ALTUNEL, Durdane Ankara TÜRKİYE
CRAEN, Indra Gaby Barbara West Vlaanderen İTALYA
SHAO, Fenfen Beijing ÇİN
CHAMBERS, Aziza Florida ABD
YESILDAL, Gulhanim Baku AZERBAYCAN
ZHOU, Meiling Beijing ÇİN
ERIS, Yaprak Baku AZERBAYCAN
F -73kg 4 OOGINK, Reshmie Miss Overijssel AZERBAYCAN
VANDER-ZWALM, Estelle PROVENCE ALPES COTES D'AZUR FRANSA
LEE, Da-Bin Seoul KORE
ZHDANOVA, Karina Republic of Tatarstan RUSYA
F -62kg 4 CELIN, Laurygan RHONE ALPES FRANSA
AKRIMI, Sana RHONE ALPES FRANSA
CIUCHITU, Ana Lombardia İTALYA
D'ANGELO, Natalia Abruzzo İTALYA
F -53kg 8 ZHAN, Tianrui Beijing ÇİN
KARIMOVA, Zeyvi Mirza Baku AZERBAYCAN
KUDASHOVA, Tatiana Chelyabinsk RUSYA
CASTELLANOS, Salma Texas ABD
FU, Carissa Massachusetts ABD
KIM, Min-Jeong Seoul KORE
KRAMARENKO, Ekaterina Voronezh RUSYA
WENREN, Yuntao Beijing ÇİN
F -46kg 1 KIM, Bo-Mi Seoul KORE

Bayan Yedek Sporcular
 

F -73kg 3 IKAEVA, Alina Moscow RUSYA
GORMAN-SHORE, Madelynn Colorado ABD
LI, Donghua   ÇİN
F -62kg 1 MALLIEN, Clara ALSACE FRANSA
F -53kg 2 NICOLI, Erica Veneto Friuli Venezia Giulia İTALYA
YOON, Jeong-Yeon   KORE
F -49kg 1 POLAT, Safiye Baku AZERBAYCAN

 

 

 

 

 

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

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