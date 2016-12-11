2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) 'da Erkek ve Bayan Taekwondo Milli takımımız Dünya 3. oldu.
2016 WTF DÜNYA KUPASI TAEKWONDO TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships
Servet Tazegül, Yunus Sarı, Cihat Çakmak, Berk Can Süngü, Hasan Can Lazoğlu ve Serdar Yüksel’den oluşan Türkiye Erkek Taekwondo Milli Takımı, ilk gün yapılan müsabakalarda A Grubu’nda Rusya’ya 20-10 yenilmesine rağmen Kore’yi 26-25, İran’ı ise 31-19 yenerek yarı finale yükselmişti.
Yarı final müsabakasında ev sahibi Azerbaycan’a 33-3 mağlup olan Ay-yıldızlı milliler Dünya üçüncüsü oldu. Finalde Kore’yi mağlup eden Azerbaycan erkeklerde şampiyonluğa ulaşan ülke oldu.
Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş ve Durdane Altunel’den oluşan Türkiye Bayan Taekwondo Milli Takımı, ilk gün B Grubu’nda yapılan müsabakalarda Kore’ye 16-14 yenildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ni 15-12, Azerbaycan’ı ise 11-1 yenerek grup ikincisi olarak yarı finale yükselmişti.
Yarı finalde Çin’e 9-6 yenilen Türkiye, Dünya üçüncülüğünü elde etti. Bayanlarda finalde Kore’yi mağlup eden Çin, Dünya şampiyonu oldu.
Türkiye taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin Dünya 3. olan Erkek ve Bayan Taekwondo Milli Takımlarımızı ve Teknik Direktör Ali Şahin'i bu büyük başarıdan dolayı kutladı.
Metin Şahin "Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında Erkek ve Bayan Milli Takımlarımız Dünya üçüncüsü olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Tekvando’da dünyanın en iyi 8 ülkesinin katıldığı Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası’nda çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle erkeklerde olmak üzere genç bir takımla mücadele ettik. Sporcularımız ellerinden geleni ortaya koydular. Yarı finalde bizi yenen ülkeler şampiyonluğa ulaştılar. Biz her zaman tekvandoda dünyanın en iyi ülkelerinden olduğumuzu söyledik. Sporcularımız da aldıkları sonuçlarla bunu teyit ettiler. Elde edilen başarıda emeği geçen başta Teknik Direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.
2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) Azerbaycan'ın Baku şehrinde 11-13 Aralık 2016 Tarihlerinde yapılacak.
Takımlar Dünya Şampiyonasına bayanlarda Fildişi Sahilleri gelmeyince son anda önceden verdiğimiz dilekçe üzerine Türk Milli Bayan Takımı dahil edildi. Grand Prix takımımızın orada olması kabul edilmemizde büyük avantaj sağladı..
Erkekler: Azerbaycan, Kore, İran, Rusya, Belçika , Amerika Birleşik Devletleri , Çin katılıyor..
Bayanlar: İtalya Fransa, Kore, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Azerbaycan Katılıyor.
Erkek milli takımımız Rusya'ya 20-10 yenildi , Kore'yi 26-25 ve ardından İran'ı 31-19 yenerek yarı finale yükseldi.
Bayan Takımımız önce Kore'ye 16-14 yenildi Daha sonra ise ABD yi 15-12 ,Azerbaycan'ı 11-1yenerek yarı finale yükseldi
Yarı finaller yarın yapılacak.
Yarı final müsabakaları yarın (Salı) TSİ 13.00’de başlayacak.
Türk erkek takımı Azerbaycan ile yarı finale çıkarken diğer yarı finalde Rusya ile Belçika karşılaşacak
Türk bayan takımı Çin ile yarı final maçına çıkacak. Diğer Yarı final maçı Kore ile Rusya arasında yapılacak..
ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI
BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI
ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI
|GRUP A
|GRUP B
|İran
Rusya
Kore
Türkiye
|Azerbaycan
Belçika
ABD
BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI
|GRUP A
|GRUP B
|Çin
Rusya
İtalya
Fransa
|Azerbaycan
ABD
Kore
Türkiye
ERKEK LİSTELERİ
|M -58kg
|3
|BENSALEH, Salaheddine
|Antwerpen
|BELÇİKA
|WEINTRAUB, Isaac
|Florida
|ABD
|ÇAKMAK, Cihat
|TÜRKİYE
|M +87kg
|4
|LAMBDIN, Stephen Thomas
|Oklahoma
|ABD
|ISAEV, Radik Veleddin
|Baku
|AZERBAYCAN
|BERGERON, Marc Andre
|Quebec
|BELÇİKA
|FAKHRAEI GASHTI, Siavash
|Alborz
|İRAN
|M -80kg
|6
|HAJIZAVAREH, Masoud
|İRAN
|SARI, Yunus
|Ankara
|TÜRKİYE
|RAHIMI, Thomas
|Texas
|ABD
|KAMALOV, Rafael
|Republic of Tatarstan
|RUSYA
|BEIGI HARCHEGANI, Milad
|Baku
|AZERBAYCAN
|WON, Jong-Hun
|KORE
|M -68kg
|9
|TAGHIZADE, Aykhan
|Baku
|AZERBAYCAN
|SHIN, Dong-Yun
|Seoul
|KORE
|KETBI, Si Mohamed
|Bruxelles Capitale
|BELÇİKA
|MININ, Viacheslav
|Chelyabinsk
|RUSYA
|ASBAGHIKHANGHAH, Behnam
|İRAN
|YAGHOUBIJOUYBARI, Abolfazl
|İRAN
|BAHRAMI, Sina
|Baku
|AZERBAYCAN
|LEE, Yong-Won
|Seoul
|KORE
|LAZOGLU, Hasan Can
|TÜRKİYE
|M -87kg
|3
|IN, Kyo-Don
|Seoul
|KORE
|YUKSEL, Serdar
|Ankara
|TÜRKİYE
|PRYAZHNIKOV, Alexey
|Ivanovo
|RUSYA
|M -74kg
|5
|SUNGU, Berk Can
|Ankara
|TÜRKİYE
|CORTEN, Nicholas Stefan S
|Brabant Flamand
|BELÇİKA
|KIM, Hyeon-Seung
|Seoul
|KORE
|KHRAMTCOV, Maksim
|KHMAO-Ugra
|RUSYA
|JACKSON, William
|Texas
|ABD
|M -63kg
|5
|IRGALIEV, Arman
|Astrakhan
|RUSYA
|ACHAB, Jaouad
|Antwerpen
|BELÇİKA
|MAMMADOV, Mahammad Jabrayil
|Baku
|AZERBAYCAN
|KIM, Sohwon
|Virginia
|ABD
|ASHOUR ZADEH FALLAH, Farzan
|İRAN
Erkek yedek sporcular
|M -87kg
|1
|AIUKAEV, Rafail
|Samara
|RUSYA
|M -80kg
|2
|LLANOS, Hanssel
|Texas
|ABD
|RAJABI, Saeid
|East Azerbaijan
|İRAN
|M -74kg
|1
|TAZEGUL, Servet
|Ankara
|TÜRKİYE
|M -68kg
|1
|GULIYEV, Said Talib
|Baku
|AZERBAYCAN
|M -58kg
|2
|LAACHRAOUI, Mourad Abdel Malik
|Bruxelles Capitale
|BELÇİKA
|JUNG, Yun-Jo
|Seoul
|KORE
BAYAN LİSTELERİ
|F -49kg
|2
|YILDIRIM, Rukiye
|Ankara
|TÜRKİYE
|ADIDOU, Sarah Zohra
|RHONE ALPES
|FRANSA
|F +73kg
|4
|AN, Saebom
|Incheon
|KORE
|KUS, Nafia
|Ankara
|TÜRKİYE
|GALLOWAY, Jacqueline
|Texas
|ABD
|AVOULETTE, SolèNe
|RHONE ALPES
|FRANSA
|F -67kg
|10
|RIZZELLI, Cristiana
|Puglia
|İTALYA
|SHAHBAZI, Sanaz
|California
|ABD
|PAGNOTTA, Melissa
|Ontario
|AZERBAYCAN
|GUO, Yun Fei
|ÇİN
|TATAR, Nur
|Ankara
|TÜRKİYE
|ROTOLO, Daniela
|Lazio
|İTALYA
|KHAN, Polina
|Rostov
|RUSYA
|YAMAN, Irem
|Ankara
|TÜRKİYE
|JANG, You-Jin
|Seoul
|KORE
|MIYUTS, Yulia
|RUSYA
|F -57kg
|7
|ALTUNEL, Durdane
|Ankara
|TÜRKİYE
|CRAEN, Indra Gaby Barbara
|West Vlaanderen
|İTALYA
|SHAO, Fenfen
|Beijing
|ÇİN
|CHAMBERS, Aziza
|Florida
|ABD
|YESILDAL, Gulhanim
|Baku
|AZERBAYCAN
|ZHOU, Meiling
|Beijing
|ÇİN
|ERIS, Yaprak
|Baku
|AZERBAYCAN
|F -73kg
|4
|OOGINK, Reshmie Miss
|Overijssel
|AZERBAYCAN
|VANDER-ZWALM, Estelle
|PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
|FRANSA
|LEE, Da-Bin
|Seoul
|KORE
|ZHDANOVA, Karina
|Republic of Tatarstan
|RUSYA
|F -62kg
|4
|CELIN, Laurygan
|RHONE ALPES
|FRANSA
|AKRIMI, Sana
|RHONE ALPES
|FRANSA
|CIUCHITU, Ana
|Lombardia
|İTALYA
|D'ANGELO, Natalia
|Abruzzo
|İTALYA
|F -53kg
|8
|ZHAN, Tianrui
|Beijing
|ÇİN
|KARIMOVA, Zeyvi Mirza
|Baku
|AZERBAYCAN
|KUDASHOVA, Tatiana
|Chelyabinsk
|RUSYA
|CASTELLANOS, Salma
|Texas
|ABD
|FU, Carissa
|Massachusetts
|ABD
|KIM, Min-Jeong
|Seoul
|KORE
|KRAMARENKO, Ekaterina
|Voronezh
|RUSYA
|WENREN, Yuntao
|Beijing
|ÇİN
|F -46kg
|1
|KIM, Bo-Mi
|Seoul
|KORE
Bayan Yedek Sporcular
|F -73kg
|3
|IKAEVA, Alina
|Moscow
|RUSYA
|GORMAN-SHORE, Madelynn
|Colorado
|ABD
|LI, Donghua
|ÇİN
|F -62kg
|1
|MALLIEN, Clara
|ALSACE
|FRANSA
|F -53kg
|2
|NICOLI, Erica
|Veneto Friuli Venezia Giulia
|İTALYA
|YOON, Jeong-Yeon
|KORE
|F -49kg
|1
|POLAT, Safiye
|Baku
|AZERBAYCAN