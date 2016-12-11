2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) 'da Erkek ve Bayan Taekwondo Milli takımımız Dünya 3. oldu.







2016 WTF DÜNYA KUPASI TAEKWONDO TAKIMLAR ŞAMPİYONASI

2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships

Servet Tazegül, Yunus Sarı, Cihat Çakmak, Berk Can Süngü, Hasan Can Lazoğlu ve Serdar Yüksel’den oluşan Türkiye Erkek Taekwondo Milli Takımı, ilk gün yapılan müsabakalarda A Grubu’nda Rusya’ya 20-10 yenilmesine rağmen Kore’yi 26-25, İran’ı ise 31-19 yenerek yarı finale yükselmişti.

Yarı final müsabakasında ev sahibi Azerbaycan’a 33-3 mağlup olan Ay-yıldızlı milliler Dünya üçüncüsü oldu. Finalde Kore’yi mağlup eden Azerbaycan erkeklerde şampiyonluğa ulaşan ülke oldu.

Nur Tatar, İrem Yaman, Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş ve Durdane Altunel’den oluşan Türkiye Bayan Taekwondo Milli Takımı, ilk gün B Grubu’nda yapılan müsabakalarda Kore’ye 16-14 yenildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri’ni 15-12, Azerbaycan’ı ise 11-1 yenerek grup ikincisi olarak yarı finale yükselmişti.

Yarı finalde Çin’e 9-6 yenilen Türkiye, Dünya üçüncülüğünü elde etti. Bayanlarda finalde Kore’yi mağlup eden Çin, Dünya şampiyonu oldu.

Türkiye taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin Dünya 3. olan Erkek ve Bayan Taekwondo Milli Takımlarımızı ve Teknik Direktör Ali Şahin'i bu büyük başarıdan dolayı kutladı.

Metin Şahin "Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonasında Erkek ve Bayan Milli Takımlarımız Dünya üçüncüsü olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Tekvando’da dünyanın en iyi 8 ülkesinin katıldığı Dünya Takımlar Tekvando Şampiyonası’nda çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle erkeklerde olmak üzere genç bir takımla mücadele ettik. Sporcularımız ellerinden geleni ortaya koydular. Yarı finalde bizi yenen ülkeler şampiyonluğa ulaştılar. Biz her zaman tekvandoda dünyanın en iyi ülkelerinden olduğumuzu söyledik. Sporcularımız da aldıkları sonuçlarla bunu teyit ettiler. Elde edilen başarıda emeği geçen başta Teknik Direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum.

2016 WTF Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası ( 2016 WTF World Cup Taekwondo Taem Championships) Azerbaycan'ın Baku şehrinde 11-13 Aralık 2016 Tarihlerinde yapılacak.

Takımlar Dünya Şampiyonasına bayanlarda Fildişi Sahilleri gelmeyince son anda önceden verdiğimiz dilekçe üzerine Türk Milli Bayan Takımı dahil edildi. Grand Prix takımımızın orada olması kabul edilmemizde büyük avantaj sağladı..

Erkekler: Azerbaycan, Kore, İran, Rusya, Belçika , Amerika Birleşik Devletleri , Çin katılıyor..

Bayanlar: İtalya Fransa, Kore, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Azerbaycan Katılıyor.

Erkek milli takımımız Rusya'ya 20-10 yenildi , Kore'yi 26-25 ve ardından İran'ı 31-19 yenerek yarı finale yükseldi.

Bayan Takımımız önce Kore'ye 16-14 yenildi Daha sonra ise ABD yi 15-12 ,Azerbaycan'ı 11-1yenerek yarı finale yükseldi

Yarı finaller yarın yapılacak.

Yarı final müsabakaları yarın (Salı) TSİ 13.00’de başlayacak.

Türk erkek takımı Azerbaycan ile yarı finale çıkarken diğer yarı finalde Rusya ile Belçika karşılaşacak

Türk bayan takımı Çin ile yarı final maçına çıkacak. Diğer Yarı final maçı Kore ile Rusya arasında yapılacak..

ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI







BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI SONUÇLARI

ERKEKLER GRUP MÜSABAKALARI

GRUP A GRUP B İran

Rusya

Kore

Türkiye Azerbaycan

Belçika

ABD

BAYANLAR GRUP MÜSABAKALARI

GRUP A GRUP B Çin

Rusya

İtalya

Fransa Azerbaycan

ABD

Kore

Türkiye





ERKEK LİSTELERİ

M -58kg 3 BENSALEH, Salaheddine Antwerpen BELÇİKA WEINTRAUB, Isaac Florida ABD ÇAKMAK, Cihat TÜRKİYE M +87kg 4 LAMBDIN, Stephen Thomas Oklahoma ABD ISAEV, Radik Veleddin Baku AZERBAYCAN BERGERON, Marc Andre Quebec BELÇİKA FAKHRAEI GASHTI, Siavash Alborz İRAN M -80kg 6 HAJIZAVAREH, Masoud İRAN SARI, Yunus Ankara TÜRKİYE RAHIMI, Thomas Texas ABD KAMALOV, Rafael Republic of Tatarstan RUSYA BEIGI HARCHEGANI, Milad Baku AZERBAYCAN WON, Jong-Hun KORE M -68kg 9 TAGHIZADE, Aykhan Baku AZERBAYCAN SHIN, Dong-Yun Seoul KORE KETBI, Si Mohamed Bruxelles Capitale BELÇİKA MININ, Viacheslav Chelyabinsk RUSYA ASBAGHIKHANGHAH, Behnam İRAN YAGHOUBIJOUYBARI, Abolfazl İRAN BAHRAMI, Sina Baku AZERBAYCAN LEE, Yong-Won Seoul KORE LAZOGLU, Hasan Can TÜRKİYE M -87kg 3 IN, Kyo-Don Seoul KORE YUKSEL, Serdar Ankara TÜRKİYE PRYAZHNIKOV, Alexey Ivanovo RUSYA M -74kg 5 SUNGU, Berk Can Ankara TÜRKİYE CORTEN, Nicholas Stefan S Brabant Flamand BELÇİKA KIM, Hyeon-Seung Seoul KORE KHRAMTCOV, Maksim KHMAO-Ugra RUSYA JACKSON, William Texas ABD M -63kg 5 IRGALIEV, Arman Astrakhan RUSYA ACHAB, Jaouad Antwerpen BELÇİKA MAMMADOV, Mahammad Jabrayil Baku AZERBAYCAN KIM, Sohwon Virginia ABD ASHOUR ZADEH FALLAH, Farzan İRAN

Erkek yedek sporcular

M -87kg 1 AIUKAEV, Rafail Samara RUSYA M -80kg 2 LLANOS, Hanssel Texas ABD RAJABI, Saeid East Azerbaijan İRAN M -74kg 1 TAZEGUL, Servet Ankara TÜRKİYE M -68kg 1 GULIYEV, Said Talib Baku AZERBAYCAN M -58kg 2 LAACHRAOUI, Mourad Abdel Malik Bruxelles Capitale BELÇİKA JUNG, Yun-Jo Seoul KORE

BAYAN LİSTELERİ



F -49kg 2 YILDIRIM, Rukiye Ankara TÜRKİYE ADIDOU, Sarah Zohra RHONE ALPES FRANSA F +73kg 4 AN, Saebom Incheon KORE KUS, Nafia Ankara TÜRKİYE GALLOWAY, Jacqueline Texas ABD AVOULETTE, SolèNe RHONE ALPES FRANSA F -67kg 10 RIZZELLI, Cristiana Puglia İTALYA SHAHBAZI, Sanaz California ABD PAGNOTTA, Melissa Ontario AZERBAYCAN GUO, Yun Fei ÇİN TATAR, Nur Ankara TÜRKİYE ROTOLO, Daniela Lazio İTALYA KHAN, Polina Rostov RUSYA YAMAN, Irem Ankara TÜRKİYE JANG, You-Jin Seoul KORE MIYUTS, Yulia RUSYA F -57kg 7 ALTUNEL, Durdane Ankara TÜRKİYE CRAEN, Indra Gaby Barbara West Vlaanderen İTALYA SHAO, Fenfen Beijing ÇİN CHAMBERS, Aziza Florida ABD YESILDAL, Gulhanim Baku AZERBAYCAN ZHOU, Meiling Beijing ÇİN ERIS, Yaprak Baku AZERBAYCAN F -73kg 4 OOGINK, Reshmie Miss Overijssel AZERBAYCAN VANDER-ZWALM, Estelle PROVENCE ALPES COTES D'AZUR FRANSA LEE, Da-Bin Seoul KORE ZHDANOVA, Karina Republic of Tatarstan RUSYA F -62kg 4 CELIN, Laurygan RHONE ALPES FRANSA AKRIMI, Sana RHONE ALPES FRANSA CIUCHITU, Ana Lombardia İTALYA D'ANGELO, Natalia Abruzzo İTALYA F -53kg 8 ZHAN, Tianrui Beijing ÇİN KARIMOVA, Zeyvi Mirza Baku AZERBAYCAN KUDASHOVA, Tatiana Chelyabinsk RUSYA CASTELLANOS, Salma Texas ABD FU, Carissa Massachusetts ABD KIM, Min-Jeong Seoul KORE KRAMARENKO, Ekaterina Voronezh RUSYA WENREN, Yuntao Beijing ÇİN F -46kg 1 KIM, Bo-Mi Seoul KORE

Bayan Yedek Sporcular

