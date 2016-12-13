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Taekwondo

x2016 12 asya 01Kuruluşunun 2. yılında Kulüp Başkanlığını ve antrenörlüğünü Hakan ŞENGÖNÜL 'ün yaptığı Mert Asya Gençlik Ve Spor Kulübü olarak güzel bir yılsonu programı gerçekleştirdi.

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Mert Asya GSK'den Muhteşem Yılsonu Programı

Kuruluşunun 2. yılında Kulüp Başkanlığını ve antrenörlüğünü Hakan ŞENGÖNÜL 'ün yaptığı Mert Asya Gençlik Ve Spor Kulübü olarak güzel bir yılsonu programı gerçekleştirdik.  

Programa izlere desteklerini esirgemeyen Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah DERECİ Bey , Spor Şube Müdürü Gülay ERCAN hanım, Yeşiltepe Okulu idarecileri, Taekwondo il Temsilcisi Kemal YOLAY Bey , velilerimiz ve sporcularımız katılmıştır.

Programda bizleri destekleyen yöneticilerimize plaket takdiminin ardından ,

Türkiye Şampiyonalarında ilk üç'e giren 3 sporcumuz ile ilk 8 arasında yer alan 6 sporcumuza plaket takdimi yapıldı;

Rukiye EGE Türkiye Şampiyonu 2015 Çanakkale

Beyzanur Malkoç Türkiye 3. Sü 2015 Çanakkale

Semih ÖZER Türkiye 3. Sü Konya

Hayrunnisa SEVREN Türkiye 6.sı 2016 Marmaris

İrem Miray DEGEÇ Türkiye 8. Si Konya

Eda ÇİMEN Türkiye 5. Si Hatay

Hatice KOLÇAK Türkiye 5. Si Hatay

Dilara Aleyna ÇELİK Türkiye 5.si Hatay

Melihcan DEMİRCAN Türkiye 5.si Hatay

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