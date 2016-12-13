250 ye yakın Minik, Yıldız, Genç, ümit ve Büyükler kategorisinde,İzmir ve Manisa dan katılan 11 spor kulübünün iştiraki ile "15 Temmuz Demokrasi şehitleri" anısına dostluk müsabakası düzenlendi.





Yaklaşık olarak 250 ye yakın mimik yıldız genç ümit ve büyükler kategorisinde,İzmir ve Manisa dan katılan 11 spor kulübünün iştiraki ile 15 "Temmuz Demokrasi şehitleri" anısına düzenlenen dostluk müsabakaları yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Taekwondo federasyonu Büyükler teknik kurulu üyesi Ahmet BEREKET "Araç tahsisi konusunda desteklerini esirgemeyen Buca belediyesi spor kulübü baş antrenörü Bülent TEKİN Hocama, Manisa bölgesinin değerli antrenörü gençler teknik kurulu üyesi Süleyman BAŞER Hocam'a ve ekibine ev sahipliğinden ötürü, müsabakalara katılım sağlayan Ümit YURTSEVER, Ferdi KARACAN, Serap AYDENİZ,Serdar ve Volkan Hocalarıma Saruhanli Belediye spor kulübüne,Manisa İl Gençlik Spor kulübüne, Manisa Başar Spor kulübüne,Soma Sotes Spor kulübüne, İzmir Buca Belediyesi spor kulübüne, İzmir Bozyaka Korean Spor kulübüne, İzmir Optumum Spor kulübüne , Yunus emre Belediyesi Spor kulübüne, Turgutlu Spor Kulübüne, Izmir Çağrı Sporkulübüne, izmir Karabağlar HEM Taekwondo sporcularına şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" dedi.



