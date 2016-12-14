Taekwondo Federasyonu 2017 yılı Faliyet programı açıklandı. Büyükler Türkiye şampiyonası 17-22 ocak 2017 tarihinde Alanya da yapılacak.





Türkiye taekwondo Federasyonu 2017 yılı Faliyet programı açıklandı. Büyükler Türkiye şampiyonası 17-22 ocak 2017 tarihinde Alanya da yapılacak.

YURTİÇİ FAALİYETLER

FAALİYETİN ADI TARİHİ YERİ Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 17 - 22 Ocak Alanya Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Muhtelif Muhtelif Antrenör ve Hakem Gelişim Seminerleri Muhtelif Muhtelif Antrenör ve Hakem Eğitim Kursları Muhtelif Muhtelif Milli Takımlar Seçme Müsabakaları Muhtelif Muhtelif Milli Takımlar Hazırlık Kampları Muhtelif Muhtelif Sporcu Gelişim Kampları Muhtelif Muhtelif Dan Sınavları Muhtelif Muhte

TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

2017 YILI YURTİÇİ FAALİYETLERİ TALİMATI

MADDE 1- TEKNİK TOPLANTI

Taekwondo Şampiyonalarına katılacak illerimizi temsil eden idareci ve antrenörler müsabaka tarihinden bir önceki gün saat 12.00’de yapılacak olan toplantıya iştirak edeceklerdir.

MADDE 2- KATILIMCI BİLDİRİMİ

Ferdi ve Kulüp, Sporcu, İdareci ve Antrenörlerin harcırahlarına esas olmak üzere İdareci, Antrenör ve Sporcu isimlerini içeren il Müdürlüklerinden alacakları onaylı kafile listesini yarışma başlangıç tarihlerinden bir gün önce saat 12.00’de yapılacak olan teknik toplantıda yetkililere ( Liste Ek-1 Formuna uygun olacaktır ) teslim edeceklerdir.

Verilecek Listede;

a) Federasyon Sicil numarası, Kulübü, Kategorisi, Doğum Tarihi, Kuşak Derecesi ve Sıkleti belirtilmiş olacaktır. Bölgelerinden tasdikli liste (Ek:1) getirmeyenler yarışmalara alınmayacaktır . b) Faks ile müracaat kabul edilmeyecektir. c) Mahkeme kararı ile olsa dahi yaş düzeltmeleri kabul edilmeyecektir. d) Listeler üzerinde yapılan ilaveler kabul edilmeyecektir.

MADDE 3- KATILIMCI ADEDİ

Bir sporcu birden fazla sıklette yarışamaz. Tartıda elenen sporcu bir başka sıklette yarışmaya katılamaz.

MADDE 4- İLLERİN KONTENJANI

a) Büyükler, Ümitler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Şampiyonaları için İllerimize herhangi bir kontenjan sınırlaması yoktur. b) İllerde yapılacak seçme müsabakaları ve takım oluşturulması ile ilgili tüm sorumluluk il temsilcilerine ait olacaktır.

A. Poomse Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası:

a) Poomse Türkiye Şampiyonasına katılacak illerimiz için herhangi bir kontenjan sınırlanması bulunmamaktadır. b) Kulüpler Türkiye Şampiyonasına her kulüp her sıklette bir kişi olmak üzere erkeklerde en az 6, bayanlarda ise en az 5 sporcu olmak üzere en fazla 8 erkek 8 bayan sporcu ile iştirak edecektir.

MADDE 5- YAŞ GURUBU VE KUŞAK DERECESİ

a) Büyük Erkek ve Bayanlar : En az Kırmızı Siyah (1.Gıp) ve daha üst kuşağa sahip 2000 ve daha aşağı doğum tarihli sporcular b) Ümitler Erkek ve Bayanlar :En az Kırmızı Siyah (1.Gıp) ve daha üst kuşağa sahip 1997 - 1998 - 1999 - 2000 ve 2001 doğum tarihli sporcular c) Genç Erkek ve Bayanlar : En az Kırmızı Siyah (1.Gıp) ve daha yukarı kuşak derecesine sahip 2000 – 2001ve 2002 doğum tarihli sporcular d) Yıldız Erkek ve Bayanlar : En az Kırmızı Siyah (1.Gıp) ve daha yukarı kuşak derecesine sahip 2003 - 2004 ve 2005 doğum tarihli sporcular katılabilir e) Minik Erkek ve Bayanlar : En az Mavi Kırmızı (3.Gıp) ve daha yukarı kuşak derecesine sahip 2005 - 2006 ve 2007 doğum tarihli sporcular

MADDE 6- SIKLETLER

a) B. ERKEKLER : 54-58-63-68-74-80-87- +87 Kg.

b) B.BAYANLAR : 46-49-53-57-62-67-73- +73 Kg.

c) ÜMİTLER ERKEKLER : 54-58-63-68-74-80-87- +87 Kg.

d) ÜMİTLER BAYANLAR : 46-49-53-57-62-67-73- +73 Kg

e) GENÇ ERKEKLER : 45-48-51-55-59-63-68-73-78- +78 Kg.

f) GENÇ BAYANLAR : 42-44-46-49-52-55-59-63-68- +68 Kg.

g) YILDIZ ERKEKLER : 33-37-41-45-49-53-57-61-65- +65 Kg.

h) YILDIZ BAYANLAR : 29-33-37-41-44-47-51-55-59- +59 Kg.

ı) MİNİK BAY-BAYANLAR : 27-30-33-36-40-45-50-57- +57 Kg.

MADDE 7 – Müsabaka programı her kategoride yapılacak müsabaka öncesinde Federasyonumuzun internet sitesinden yayınlanacaktır.

MADDE 8-TARTI VE KURA ÇEKİMİ:



Talimat içerisinde açıklanan tüm müsabaka programında tartı her müsabaka gününden bir önceki gün saat 16:00-18:00 arasında yapılacaktır. Sporcular tartı esnasında Nüfus cüzdanları, lisansları ve Federasyonca verilen kuşak kimlik kartlarını beraberinde bulunduracaklardır. Sporcuların kuşak kayıtlarında Federasyon bilgisayar kayıtları esas alınacaktır. Tartıların bitiminde veya Müsabaka günü sabah kura çekimleri yapılacaktır. (kura çekiminde Antrenör ve İdareciler bulunabileceklerdir.)

MADDE 9- MİLLİ TAKIM SEÇME MÜSABAKALARI:

Yıldızlar, Gençler, Ümitler ve Büyükler kategorilerinde Uluslararası ve resmi uluslararası müsabakalara iştirak edecek Milli Takımların oluşturulması sporcuların başarı, performans ve temsil yeteneklerine göre Federasyonumuz Teknik Kurulunca belirlenecektir.

2020 Olimpiyatlarına katılım statüsü değiştiğinden GRAND-PRİX Müsabakaları puanlamaları için sıralaması iyi olan sporcuların Ulusal ve Uluslararası maç kararları Teknik Kurul Kararı ile uygulanacaktır.

Gerek görüldüğünde yapılacak seçme müsabakalarına katılımla ilgili şartlar Federasyonumuzca yayınlanacak talimatlarla ayrıca bildirilecektir.

MADDE 10- LİSANS VE VİZELER

a) Kafilelerde yer alan sporcular Federasyonca onaylı Antrenörlük belgesine sahip ve 2017yılı vizeli antrenörlerin sorumluluğunda olacaktır. (Antrenörler beraberlerinde yaka kartlarını getirecekler, yaka kartı olmayan antrenörler sporcu arkasına çıkamayacaklardır.) b) Federasyonumuzca vizesi yapılmayan antrenörler faaliyetlerde görev alamayacaktır. c) Spor Genel Müdürlüğünce yayınlanan Sporcu Lisans ve Tescil Vize Transfer yönetmeliği gereğince lisansların vize Sezonu 01 Ocak-31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir. d) Sporcuların Lisansları 01 Ocak 2017 veya daha sonraki tarihte vize edilmiş olacaktır. e) Tüm yarışmacılar T.C. vatandaşı olmak zorundadırlar.

MADDE 11- MÜSABAKA SAATLERİ: Müsabakalar her gün saat 09.00’da başlayacaktır. (Gerektiğinde organizasyon tarafından başlama saati değiştirilebilecektir) Ferdi müsabakalarda sıkletler aynı gün içerisinde yapılıp sonuçlandırılacaktır.

MADDE 12- AÇILIŞ TÖRENİ: Tüm müsabakaların ilk günü saat 16.00 ‘da açılış töreni yapılacaktır. Kafileler açılış töreninde tam takım halinde katılmak zorundadırlar. Açılış törenine yapılacak katılımla ilgili olarak yetkililer tören tarih ve saatinde değişiklik yapabileceklerdir.

MADDE 13- MÜSABIKLARIN GİYSİSİ: Müsabaklar müsabaka sahasına girmeden önce göğüs koruyucusu, kafa koruyucusu, Kask, Kasık Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucusu giyecekler ve dişlik takacaklardır. Kasık Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucuları Taekwondo elbisesinin içine giyilecektir. Daedo sistemi ile yapılacak müsabakalarda göğüs koruyucusu ve kafa koruyucusu Federasyon tarafından temin edilecek olup, müsabıklar kişisel kullanımlar için en son WTF tarafından onaylı tüm koruyucularını kendileri getireceklerdir. Müsabıkların başlarına kasktan başka herhangi bir şeyin giyilmesine, takılmasına izin verilmeyecektir

Türkiye Şampiyonalarında Milli Takım dobokları , Ay Yıldız ve Türkiye yazılı doboklar kullanılmayacaktır. Milli Takım Dobokları ile Ay Yıldız olan ve Türkiye yazılı Doboklar kullananlar kesinlikle maçlara alınmayacaktır. (Doboklarda Ayyıldız ve Türkiye yazılarını bant ve bir başka şekilde kapatanlar da maçlara alınmayacaktır, Milli Sporcular dahil.)

Kullanılacak dişlik şeffaf ve daha beyaz renkte olup kişiye özel ağız yapısına uygun olacaktır.

Büyükler, Ümitler, Gençler ve yıldızlar müsabakalarında sporcuların dişlik ve eldiven kullanmaları zorunludur.



Minikler Türkiye Şampiyonasında yarışacak sporcuların ayaküstü koruyucu ve korumalı kask kullanılmaları zorunludur.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında korumalı kask ve beraberinde dişlik kullanılması zorunludur.

MADDE 14- YARIŞMA KURALI: Tüm müsabakalar WTF ve Taekwondo Federasyonu Müsabaka Talimatına göre yapılacaktır.

Müsabakalar minikler hariç, tüm kategorilerde Elektronik sistemle yapılacaktır. WTF ve ETU talimatları doğrultusunda sistem değişikliği olursa Federasyonumuz sistem değişikliği yapabilir. Ayrıca Elektronik sistemlerde arıza ve yetersizlik durumunda MHK ve Teknik Kurul Sistem değişikliğine gidebilir.

Müsabakalar 2’şer dakikadan 3 raund üzerinden yapılacaktır. Gerektiğinde Merkez Hakem Kurulu ve Teknik Kurul Kararı ile raund süreleri 1,5 veya 1 dakikaya indirilebilecektir.

MADDE 15- ÖDÜLLER :

Ferdi Yarışmalar sonucunda her kategoride ilk dört dereceye giren Bay ve Bayan sporculara madalya verilecektir. Poomsae ve Kulüpler Türkiye şampiyonalarında ilk beşe giren illerin bay ve bayan kategorilerine ve genel klasmana kupa verilecektir.

MADDE 16- İTİRAZ :

Video tekrar sisteminin bulunmadığı turnuvalarda itiraz prosedürü uygulanacaktır. Yönetim Kurulunca belirlenen 150,00 TL itiraz ücreti bir tutanak karşılığında ilgili kurula ödenecek, ödeme yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır. Eğer itiraz haklı ise itiraz ücreti geri ödenecek, itiraz geçerli görülmez ise alınan ücret Federasyonumuz hesabına yatırılacaktır. İtiraz ilgili müsabakanın bitiminden itibaren on dakika içerisinde yazılı olarak yapılacaktır. Bu süreden sonra yapılacak itiraz kabul edilmeyecektir. Video tekrarı itirazı sonucuna itiraz yapılamayacaktır.

MADDE 17- MALİ KONULAR:

1- İdareci, Antrenör ve Sporculara ödenecek harcırahlar;

a Federasyonca organize edilecek Büyükler Ümitler Gençler Yıldızlar ve Minikler yaş kategorilerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren sporcuların harcırahları Federasyonca karşılanacaktır.

b) İllerini 1-5 arası sporcu ile temsil eden (5 sporcu dahil) kafilelerin 1 antrenörünün harcırahı, 6-15 arası sporcu ile temsil eden (15 sporcu dahil) kafilelerin 1 idareci ve 1 antrenörünün harcırahı, 16’dan fazla sporcu ile temsil eden kafilelerin 1 idareci 2 antrenörünün harcırahı, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri kafilelerinin 1 idareci 3 antrenörünün harcırahları Federasyonumuzca ödenecektir.

c) Poomse Şampiyonalarında ilk dört dereceye giren ferdi ve takım sporcular ile İllerini en az 5 sporcu ile temsil eden (5 sporcu dahil) kafilelerin 1 antrenörünün harcırahı, en az 6 sporcu ile temsil eden kafilelerin 1 idareci ve 1 antrenörünün harcırahları Federasyonca karşılanacaktır.

d) Kulüpler Türkiye Şampiyonasında ise dereceye giren bay ve bayan kulüp takımlarımıza herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2- Federasyonumuzca harcırahları ödenmeyen kafilelerin idareci, antrenör ve sporcularının harcırahları Devlet Bakanlığının 07/06/2007 tarih ve 2461 sayılı genelgesi uyarınca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince karşılanabilecektir.

MADDE 18- YURTDIŞINDAN KATILIM Yurtdışından gelip, müsabakaya katılmak isteyen Türk vatandaşları yurt dışından katılım durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Şampiyonaları ve Kupa Müsabakalarına katılabilirler.

MADDE 19- SPORCULARIN SAĞLIK DURUMU : Müsabakalar esnasında sporcuların sakatlanmaları durumunda tedavileri herhangi bir sosyal güvencesi bulunmadığı takdirde İl Müdürlüklerince yaptırılacaktır. Sosyal güvenceye sahip sporcular yarışmalara katılırken yanlarında sağlık karnelerini de birlikte getireceklerdir.

MADDE 20- KULÜPLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

1. Kulüpler Türkiye Şampiyonası ferdi eleme sistemine göre yapılacaktır.

2. Her kulüp; Erkek ve Bayanlar kategorisinde birer takımla iştirak edecektir. (İsteyen Kulüp sadece Erkekler veya sadece Bayanlar kategorisinde de katılabileceklerdir.)

3. Kulüp takımları Şampiyonaya her sıklette 1 kişi olmak üzere erkeklerde en az 6, bayanlarda ise en az 5 sporcu olmak üzere en fazla 8 erkek 8 bayan sporcu ile iştirak edebilecektir. Tartılar tüm sıkletlerde teknik toplantıdan sonra yapılacaktır. Tartıda bu sayıların altına düşmesi halinde o takım müsabakaya alınmayacaktır. Ayrıca tartıdan geçen sporcular müsabakalara mutlaka çıkacaklar, çıkmadıkları takdirde, erkeklerde en az 6, bayanlarda ise en az 5 sporcu ile Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılma şartını yerine getirmiş sayılmayacaklardır.

4. Müsabakalara Erkeklerde ve Bayanlarda en az Kırmızı Siyah Kuşak derecesine sahip 15 yaş ve üzeri sporcular katılabilecektir. (2002 ve daha aşağı doğum tarihli sporcular.)

5. Lisanslar 2017 yılı için vizeli olup; kesinlikle KULÜP LİSANSI olacaktır.

6. Kulüpler Yabancı uyruklu sporcularda yarıştırabilecek yabancı sporcu kontenjanı Erkeklerde 3, Bayanlarda 3 kişiden fazla olamayacaktır.

7. Puanlama

- Altın madalya 7 puan,

- Gümüş madalya 3 puan

- Bronz madalya 1 puan olarak dikkate alınacaktır.

Puanların beraberliği durumunda takım sıralamasında;

*Öncelikle altın madalya sayısı,

*Yine beraberlik söz konusu ise gümüş madalya sayısı ve nihayetinde bronz madalya sayısı dikkate alınacaktır.

Beraberliğin yukarda belirtilen kriterlere rağmen devam etmesi durumunda ise;

*İştirakçi müsabık sayısı

*Ağır sıklet kategorisinde yapılan müsabakalarda elde edilen yüksek puanlar göz önünde bulundurulacaktır

MADDE 21- POOMSE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Poomse müsabaka kurallarında değişiklik yapılması nedeniyle müsabaka talimatı ile ilgili açıklama ileri bir tarihte açıklanacaktır.

EK-1

TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

(Federasyon Temsilciliğine)

..............................

Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve ........................... tarihleri arasında ................................. ilinde yapılacak olan .................................................................... şampiyonasına ilimizi temsilen aşağıda adı soyadı yazılı idareci, antrenör ve sporcuların katılmaları uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

KAFİLE LİSTESİ :

İDARECİ :

ANTRENÖR :