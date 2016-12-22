Ünlü işadamı sayın Erdal Acar'ın eşi Kardelen Ergin Acar Genç yaşında büyük başarılara imza atan Milli Sporcu Dilara Arslan'ın Maddi ve Manevi her zaman yanında oolacagını söyledi.





Hayırsever Kardelen Ergin Acar'dan Dilara Arslan'a Büyük destek

Ünlü işadamı sayın Erdal Acar'ın eşi Kardelen Ergin Acar Genç yaşında büyük başarılara imza atan Milli Sporcu Dilara Arslan'ın Maddi ve Manevi olarak her zaman yanında olduğunu belirterek desteğinin süreceğini söyledi.

Hayırsever Kardelen Ergin Acar Dilara'nın şubat 2017'de katılacağı Turkish Open'da ve yurt dışı müsabakalarında yanında olacağını ifade etti..

Dilara Arslan yaptığı açıklamada öncelikle beni bugünlere getiren bana karşılıksız emek veren Serkan Uzunçavdar hocama çok teşekkür ediyorum. Başarılarıma hocama borçluyum.

Kardelen Ergin Acar ablamdan ALLAH razı olsun bana abla olarak sahip çıktı. Benden tek isteği başarılarımın devamını Ve beni olimpiyatlarda görmek istediğini söyledi.

Dilara "Bana desteği ile başarıya giden yolda durmadan, hergün daha fazla mücadele edeceğim, daha fazla çalışacagım" dedi.



