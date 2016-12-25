24- 25 Aralık 2016 tarihleri arasında Gaziemir Spor salonunda gerçekleşen ve Siyah kuşak 1.2.3.4.5.dan sınavlarımız Ege bölgesinden sınavlara iştirak eden 500'e yakın sporcunun katılımı ile Gerçekleştirildi.





EGE BÖLGESİ SİYAH KUŞAK DAN TERFİ SINAVLARI 500'E YAKIN SPORCUNUN KATILIMI İLE TAMAMLANDI.

Sınavlar ile ilgili bilgi aldığımız Türkiye Taekwondo federasyonu Büyükler milli takım antrenörü ve Dan komisyonu Üyesi Ahmet BEREKET yaptığı açıklamada

" Türkiye Taekwondo federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve 24- 25 Aralık 2016 tarihleri arasında Gaziemir Spor salonunda gerçekleşen ve Siyah kuşak 1.2.3.4.5.dan sınavlarımız Ege bölgesinden sınavlara iştirak eden 500'e yakın sporcunun katılımı ile Gerçekleştirilmiş bulunmakta.

Bir üst kuşağa yükselmek için ter döken sporcularımıza Gaziemir kaymakamı Sayın Yaşar DÖNMEZ de sınavların yapıldığı Gaziemir spor salonuna gelerek destek vermesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir. iki gün boyunca yoğun bir program ile gerçekleşen sınavımızda Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Dc. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ Sınav komisyon başkanı, Manisa Bölgesi antrenörlerinden ve Gençler Milli takım Antrenörü Süleyman BAŞER, Aydın Bölgesi İl temsilcisi ve son yapılan gençler dünya şampiyonasında final maçı yöneterek ülkemizi onurlandıran Uluslar arası hakemlerimizden Güler GENÇTÜRKOĞLU, Baıkesir Bölgesi Antrenörlerimizden Milli antrenör Ali ILGÜN, İzmir bölgesi Antrenörlerinden Milli antrenör Atilla ÇAPAN ve Büyükler Milli takım antrenörü olarak da benim içinde bulunduğum 5 kişiden oluşan Dan komisyonumuza sınav kayıtları ve sınav süresi boyunca yardımlarını esirgemeyen Antrenör ve hakemlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile Başta öğrencilerim olmak üzere sınava iştirak edip bir üst kuşağa terfi eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum"dedi.