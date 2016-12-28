Ergin Spor Kulübü olarak 1 Antrenör 8 Sporcu ile katıldığı "Siyah Kuşak Pum-Dan Terfi Sınavları"nda 9 da 9 yaptı.





ERGİN SPOR KULÜBÜ 9’DA 9 BAŞARI İLE İLİMİZE DÖNDÜ.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı 2016 yılı faaliyet programında yer alan "Siyah Kuşak Pum-Dan Terfi Sınavları" 24-25 Aralık 2016 tarihinde İstanbul/Pendik Kurtköy Spor Salonunda yapıldı.

Ergin Spor Kulübü olarak 1 Antrenör 8 Sporcu ile katıldığımız ve başarılı olduğumuz sınavlarda;

Hande Nur Dalcalı 1-PUM Damla Nur Dalcalı 1-PUM Hilal Kaya 1-PUM Sinem Yalap 2-PUM Duygu Kasırga 2-PUM Miray Caner 2-PUM Rümeysa Ergin 3-PUM Asude Aktaş 1.DAN Hocamız Savaş Ergin 4.DAN Siyah Kuşak Olmuştur .

Ergin Spor Kulübü Başkanı Gökhan YEŞİL "Hocamızı ve Sporcularımızı Tebrik Eder, Elde edilen başarıların ve kazanılan kuşakların İlimize ve Kulübümüze hayırlı olmasını dilerim. 2017 yılında zorlu maç takvimi bizleri bekliyor. İnanıyorum ki Sporcularımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine önemli başarılar kazanarak İlimizin adını duyurmaya devam edecekler" dedi.