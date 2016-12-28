Antrenörlüğünü Uz. Dr. Oğuzhan Tokgöz'ün yaptığı Flipper Spor Kulübü çok başarılı bir yılı geride bıraktı.





2016 FLİPPER SPOR KULÜBÜ İÇİN BAŞARI DOLU BİR YIL OLDU

Antrenörlüğünü Uz.Dr.Oğuzhan Tokgöz'ün yaptığı Flipper Spor Kulübü çok başarılı bir yılı geride bıraktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde faaliyet gösteren Kulübün 23 Resmi Turnuvada yarışan 122 sporcusu 41 Altın,12 Gümüş, 10 Bronz madalya kazandı. 13 Aktif Sporcusu Uluslar Arası ve Türkiye Derecelerine Sahip oldu. 2 yeni Milli Sporcu ile Milli sporcu sayısı 3 oldu.

Antrenör Uz.Dr. Oğuzhan Tokgöz:"Çok yoğun ve başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Hem hastane hem antremanlar çok yorucu ama gönülden yapılan her iş başarıya ulaşır. Amacımız sadece spor yapmak ve çocuklara faydalı olmak. Her sene kendimizi geliştirip daha ileri gidiyoruz. Küçük bir ilçe olduğumuz için liseyi bitiren başarılı sporcularımız üniversiteye gidiyor ama alt yapıdan devamlı yenilerini yetiştirmeyi başarıyoruz. İnşallah bu sene adımızı daha çok duyuracağız."

Kulübümüzün 2016 başarıları:

-Yıldız Milli Takım Seçmelerine 3 Sporcumuz katıldı(Işıl Zafer, Azra Çavuş, Oğuz Tokgöz)

-Işıl Zafer Milli Takım Seçmelerinde İkinci

-Milli Takım Gelişim Kamplarına 2 Sporcumuz katıldı(Nilay Gürbüz, Işıl Zafer)

-2 yeni Milli Sporcumuz oldu(Işıl Zafer, Tuğba Can)

-Işıl Zafer Balkan Şampiyonu

-Işıl Zafer ve Oğuz Tokgöz Turkish Open Şampiyonları

-Tuğba Can Uluslar Arası İsmet Iraz Üçüncüsü

-Anadolu Yıldızlar Liginde Tekirdağ Bayan Takımı Türkiye Şampiyonu

-Işıl Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonu

-Işıl Zafer Yıldızlar Türkiye İkincisi

-Eda Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Üçüncüsü

-İdil Zafer Minikler Türkiye Üçüncüsü

-Işıl Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Batı Grubu Birincisi

-Işıl Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Gurubu Birincisi

-Sena Bavuş Anadolu Yıldızlar Ligi Batı Grubu İkincisi

-İdil Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grubu İkincisi

-Eda Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Batı Grubu Üçüncüsü

-Eda Zafer Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Grubu Üçüncüsü

-Ayçin Umul Genç Okullar Grubu Üçüncüsü

-Beste Der Yıldız Okullar Grubu Üçüncüsü

-10 Madalya maçında kalan Sporcu

- İl Seçmelerinde 28 Tekirdağ Şampiyonluğu, 5 Tekirdağ İkinciliği, 2 Tekirdağ Üçüncülüğü

-Özel turnuvalarda 7 Birincilik, 3 İkincilik, 3 Üçüncülük.