Ergin Spor Kulübü, Gıp-Kuşak İmtihanı 8 Ocak 2017 Tarihinde Ayşenur Taşbakan Spor Salonunda Yapıldı.





KIRKLARELİ ERGİN SPOR KULÜBÜ GIP-KUŞAK İMTİHANI

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı 2017 Faaliyet Programında Yer alan Gıp-Kuşak İmtihanı Ergin Spor Kulübü Tarafından Ayşenur Taşbakan Taşbakan Spor Salonunda Yapıldı.

8 Ocak Pazar günü yapılan sınava 57 sporcu katıldı. Sınav Komisyon Başkanlığını Serkan Doğru'nun yaptığı, Sınav Komisyon Üyeleri olarak Savaş Ergin, Ufuk Şahin’in görev aldığı sınav Sporcu Ailelerininde yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gıp-Kuşak Sınavında Başarılı Olan Sporcularımıza yeni kuşakları Ergin Spor Kulübü Antrenörü Savaş Ergin tarafından verildi. Antrenör Savaş Ergin tüm sporcuları tebrik ederek, yeni Kuşaklarının Hayırlı Olmasını diledi.

Kulüp başkanı Gökhan Yeşil yaptıgı açıklamada " Her yıl 4 ayda bir yapılan Gıp-Kuşak İmtihanımızın 1. etabı olan Ocak sınavımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sporcularımızın yapılan sınavda başarılı olmasından daha önemlisi Ahlaklı ve Disiplinli bireyler olarak yetismelerini sağlamak. Eğer biz bunu çocuklara verebiliyorsak, vatanı,milletini ve bayrağını seven bir nesil yetistirebiliyorsak. Kuşağın renginin pekte önemli olduğunu düşünmüyorum.

Bu sınavda başarılı olan tüm Sporcularımızı kutlarım. Hepsi birbirinden değerli. Eminim nice başarılar kazanacaklar. Dürüst ve Karakterli oldukları sürece her zorluğu aşacaklarına ben eminim. Biz çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Onlarda emeğinin karşılığını alacaklardır.

2017'ye çok iyi hazırlandık, şimdi çalışmamızın karşılığını alma zamanı. Sporcularımıza katılacakları Ulusal ve Uluslar arası Faaliyetler de başarılar dileriz" dedi.