Mustafa Dolaş sel felaketinde kaybettiğimiz Soner Yılmaz'ın bulunması için çaba gösteren ve başsağlığı diliyenlere teşekkür etti.





29 Aralık 2016 tarihinde Mersin de yaşanan sel felaketinde talihsiz bir şekilde denize düşerek hayatını kaybeden Mersin İlimizin son yıllarda yetiştirmiş olduğu başarılı sporcularından Soner Yılmaz'ın 3 gün boyunca denizde aranmasında cenazesinde, taziyesinde Ailesini ve Taekwondo spor camiamızı yalnız bırakmayan Mersin valimiz Sn. Özdemir Çakacak ,Mersin Milletvekili Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi Elvan, Mersin Milletvekilimiz Sn. Hacı Özkan, Spor İl Müdürümüz Sn. Ahmet Tarakçı, Akdeniz İlçe Başkanımız Sn. Zafer Şahin Özturan ve Yönetimine , Taekwondo Federasyo Genel Koordinatörümüz Sn. Ramazan Elçin'in yakından ilgilenmesine, Bütün Şehirlerimizden gelen başsağlığı telefonlarından dolayı Zirve Spor Kulübü yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

08 Ocak 2017 tarihine yapılan Büyükler İl seçmesi içerisinde Mersin Taekwondo camiası olarak Soner Yılmazın anısına yaptığımız etkinlikte mevlut prograında de bizi yalnız bırakmayan İl Müdürümüz Sn. Ahmet Tarakçı , Mezitli İlçe Müdürümüz Sn. Tamer Kılınç, Ak Parti Millet vekilimiz Sn. Hacı Özkan'ı temsilen katılan oğlu

Ümit Özkan, Mustafa Genç ,Cevdet Dede , Ak Parti Akdeniz İlçe Başkanı Zafer Şahin Özturan ve ekibine Mersin Taekwondo camiası olarak bizi yalnız bırakmadıklarından dolayı sonsuz teşekkür ederiz.