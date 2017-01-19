Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanya da Başladı. İlk Gün 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel Türkiye Şampiyonu oldu.







Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanyada Başladı. Şampiyonana 17-22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyonanın İlk Gününde 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel kilolarında Türkiye Şampiyonu oldular.

2017 BUYUKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI