Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanya da Başladı. İlk Gün 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel Türkiye Şampiyonu oldu.
Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanyada Başladı. Şampiyonana 17-22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Şampiyonanın İlk Gününde 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel kilolarında Türkiye Şampiyonu oldular.
2017 BUYUKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 1. GÜN SONUÇLARI
|BUYUK ERKEKLER
|BUYUK BAYANLAR
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54 KG
1 - DENİZ DAĞDELEN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
2 - MERT ERDOĞAN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - NEJAT OĞUZHAN TUNA - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
4 - ÖMER ÖZEREN - İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD SK
5 - MUSTAFA KUBİLAY ERGÜL - İZMİR EFSANE GENÇLİK SK
6 - GÖRKEM K. KILIÇ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
7 - HARUN TARHAN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
8 - BURAK YURTAKAL - İZMİR BOZYAKA KOREAN TKD İHT.
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49 KG
1 - MERVE DİNÇEL - ANKARA KANKA TAEKWONDO SK
2 - İPEK ÇİDEM - NEVŞEHİR KAPADOKYA KYO GSK
3 - ESRA GÜL - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. KAĞIT SK
4 - ŞÜHEDA NUR GÜLER - ANKARA PTT SK
5 - ELİF DÖŞÜÇUKUR - GAZİANTEP KARAGÖLGE SK
6 - KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
7 - FATMA SARIDOĞAN - İSTANBUL GOP BLD SK
8 - ASLI KOÇAK - KARAMAN PERFORMNS TKD SK