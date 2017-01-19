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Taekwondo

xx2015 09 tkd fed logoBuyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanya da Başladı. İlk Gün 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel Türkiye Şampiyonu oldu.

2015 10 koyuncuspor tv

Buyukler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Alanyada Başladı. Şampiyonana 17-22 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Şampiyonanın İlk Gününde 54kg da Deniz Dagdelen, 46kg da Merve Dincel kilolarında Türkiye Şampiyonu oldular.

2017 BUYUKLER  TÜRKİYE  TAEKWONDO   ŞAMPİYONASI  1. GÜN  SONUÇLARI

BUYUK  ERKEKLER BUYUK  BAYANLAR

54 KG

1 - DENİZ DAĞDELEN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK

2 - MERT ERDOĞAN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK

3 - NEJAT OĞUZHAN TUNA - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK

4 - ÖMER ÖZEREN - İSTANBUL BAHÇELİEVLER BLD SK

5 - MUSTAFA KUBİLAY ERGÜL - İZMİR EFSANE GENÇLİK SK

6 - GÖRKEM K. KILIÇ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK

7 - HARUN TARHAN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK

8 - BURAK YURTAKAL - İZMİR BOZYAKA KOREAN TKD İHT.

49 KG

1 - MERVE DİNÇEL - ANKARA KANKA TAEKWONDO SK

2 - İPEK ÇİDEM - NEVŞEHİR KAPADOKYA KYO GSK

3 - ESRA GÜL - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD. KAĞIT SK

4 - ŞÜHEDA NUR GÜLER - ANKARA PTT SK

5 - ELİF DÖŞÜÇUKUR - GAZİANTEP KARAGÖLGE SK

6 - KÜBRA DÜRDANE ÇAKIR - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK

7 - FATMA SARIDOĞAN - İSTANBUL GOP BLD SK

8 - ASLI KOÇAK - KARAMAN PERFORMNS TKD SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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