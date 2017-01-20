Alanya da devam eden "2017 Buyukler Turkiye Taekwondo Şampiyonası"nın 3. gününde 53kg Tugba Yılmaz, 63kg m. mustafa Baglar ve 67kg Melisa Mızrak kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
2017 Buyukler Turkiye Taekwondo Şampiyonasının 3. gününde 53kg Tugba Yılmaz, 63kg m. mustafa Baglar ve 67kg Melisa Mızrak kilosunda Türkiye Şampiyonu oldu.
2017 BUYUKLER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASI 3. GÜN SONUÇLARI
|BUYUK ERKEKLER
|BUYUK BAYANLAR
|
63 KG
1 - M. MUSTAFA BAĞLAR - ERZURUM ANADOLU FORM SK
2 - SAMET ERKOVAN - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - MURAT BASUMLI - İSTANBUL TUZLA BLD SK
4 - ERBİL SERDAR YILMAZ - ERZURUM SAĞLIK GSK
5 - KENAN KÖSEOĞLU - KAYSERİ YAY TAN SAY SK
6 - MEHMET KANİ POLAT - İSTANBUL ALTINÇEVİK SK
7 - HASAN KAN - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BLD SK
8 - ENES MADAK - SAKARYA ARİFİYE ATILGAN SK
|
53 KG
1 - TUĞBA YILMAZ - ANKARA EGO SK
2 - SUDE BURCU - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - ZEHRA DÖŞÜÇUKUR - ANKARA ASKİ SK
4 - SAFİYE YALÇIN TÜRK - KOCAELİ GEBZE GHSİM SK
5 - ELİF EGİN - İSTANBUL ÜSKÜDAR BLD SK
6 - HİLAL ŞİMŞEK - KARAMAN PERFORMANS SK
7 - YAĞMUR KORKUT - ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD SK
8 - EMİNE ÜNLÜ - İSTANBUL GOP BLD SK
|
67 KG
1 - MELİSA MIZRAK - ANKARA İLBANK SK
2 - SİMGE ERENSAYIN - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BLD SK
3 - KEVSER MEVA AKIN - DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BLD SK
4 - HACER ORGARUN - AĞRI GENÇLİK VE SK
5 - NESLİHAN DEMİREL - ANKARA FERDİ
6 - RÜMEYSA YILDIRIM - ANKARA FERDİ
7 - YAĞMUR NAK - KAYSERİ EMNİYET SK
8 - SUEDA KAYA - ANKARA DEMİR SK