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Taekwondo Tekvando

x2017 01 uzuncavdartkd 06Serkan Uzunçavdar, "Milli Takımımıza seçilen Sporcularımız Sude Varol, Şengül Sönmez, Sevgi Birsen'e başarılar diliyorum" dedi.

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Maltepe Uzunçavdar Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Serkan Uzunçavdar yaptığı açıklamada "Milli Takımımıza seçilen Sporcularımız Sude Varol, Şengül Sönmez, Sevgi Birsen'e başarılar diliyorum" dedi.

 Federasyon Başkanımız Başta olmak üzere Genel Koordinatörümüz Sayın Ramazan Erçin Hocama,Değerli Mehmet Çekem Hocam ve Tüm Teknik kurullara Teşekkür ederim.

Teknik Kurullar'ın işlerini tititzlikle yapıp yaptıkları işe önem vermesiyle emekler zayi olmuyor.  Tüm Sporcuları ayrıntılarıyla takip ettiklerinden dolayı tekrardan teşekkür eder 2017 yılında Taekwondo Milli Takımımızın Geçmiş senelerde olduğu gibi Yine ülkemizin Yüz Akı olmasını Yüce RABBİM'den niyaz ederim.

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