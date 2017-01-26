46 kg bayanlarda mücadele eden FİLİZ ÖGEL Hareketli Yaşam Spor Merkezi'ne ilk ulusal şampiyonluğu getirdi.





HAREKETLİ YAŞAM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ Yeni bir "ŞAMPİYONLUK" Hikayesi Yazdı.

17-22 Ocak 2017 tarihlerinde Alanya da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası yapılıyor. Kulup olarak 6 sporcu ile katildik. Şampiyonanın 2. gününde 46 kg bayanlarda mücadele eden FİLİZ ÖGEL kulübümüze ilk ulusal şampiyonluğu getirdi.

FİLİZ ÖGEL 85 sporcunun yer aldığı 46 kg Büyük bayanlar kategorisinde yarıştı. 1. Turu kurada bay geçti. 2. Turda rakibini 23-3 sayı nakavt ile ile yendi. 3. Turda ise rakibini daha maçın 3. saniyesinde yüze vurduğu ayak tekniği ile nakavt ederek geçti. 4. Turu da 18-5 farkla gecmeyi bildi.Ceyrek finalde ise 24-5 net bir skor ile bronz madalyayı garantiledi. Yarı finallerde de aynı başarı ile 24-5 ile adını finale yazdırdı. Finalde de normal süresi berabere biten maçı uzatma raundunda altın puan ile kazanmayı bildi. Ve ardi ardina dört türkiye şampiyonasında da final yaparak adını tarihe yazdırdı. Hemde Hareketli Yaşam Merkezi Spor kulübünün ilk ŞAMPİYON u olarak. Tebrikler Filiz Ögel'e tebrikler Ümit Kulak hocamıza. Tebrikler.

Bu şampinaya gelmemizde bize desteklerini esirgemeyen Gürsu İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Makas'a, Gürsu Beldiye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'a , Gürsu Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Halim Tuğluoğlu'na, Gürsu Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Altunhan'a, Hareketli Yaşam Merkezi Spor Kulübü adına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Kulüp başkanımız Uğur Kulak'a, Kulüp antrenörlerimiz Ümit Kulak ve Murat Kurtuluş hocalarımıza ve şampiyona boyunca bize destek olan Kardes kulübümüz Orbay Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Özdoğan Orbay hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.