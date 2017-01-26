Osmaniye de faliyet gösteren Kadıoglu spor kulubu, Ocak 2017 kuşak imtihanını başarıyla tamamladı.





Osmaniye de faliyet gösteren Antrenörlüğünü Hakan Kadıoglu'nun yaptıgı "Kadıoglu Spor Kulubu" Ocak 2017 kuşak imtihanını başarıyla tamamladı.

Antrenör Hakan Kadıoglu kuşak imtihanına katılan sporcu ve velilere yaptıgı konuşmada " Biz burada sadece gelecegin şampiyonlarını degil, Vatanını ve milletini seven başarılı gençler, iyi insanlar yetiştirmek için ugraşıyoruz.

Eminimki bu salondan gelecegin Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları çıkacaktır. Ben buna inanıyorum. Eger sizde kendinize inanırsanız, birlikte bu hedefimize ulaşacagız. Sizler gelecegin şampiyonu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Ben size inanıyorum, sizlere güveniyorum" dedi.