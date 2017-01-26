Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın 5.gününde tatamiye çıkan Sümeyye Nur Ergin "BRONZ MADALYA" kazandı.





SÜMEYYE’DE BRONZ MADALYA

Türkiye Taekwondo Federasyonu Faaliyet Programında Yer alan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 17-22 Ocak 2017 tarihlerinde Alanya'da Atatürk Spor Salonunda Yapıldı.

Turnuvanın 5.gününde tatamiye çıkan Sporcumuz Sümeyyenur Ergin "BRONZ MADALYA" kazandı. Türkiye 3. oldu.

Sporcumuz; 1.Turda Muğla'lı rakibini 25-0 yenerek Nakavt Etti.

2.Turda İstanbul'lu rakibini 13-6 yendi.

3.Turda İzmirl'li rakibini 8-2 yendi. Çeyrek Finale yükseldi.

Çeyrek Final'de İstanbul'lu rakibini 5-3 yenerek Yarı Finale Yükseldi.

Sporcumuz Yarı Finalde İstanbul'lu rakibine 7-6 yenildi. Türkiye 3.oldu "BRONZ MADALYA" kazandı.

Ergin Spor Kulübü Antrenörü Savaş Ergin; 2017 yılına iyi bir başlangıç yaptıklarını beklentilerinin bu yönde olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını söyledi. Diğer Sporcularımda hazır durumda aynı gururu bize yaşatacaklarına ilimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.

Büyük İllerin ve Belediyelerin bütçeleri göz önünde bulundurulduğunda Ergin Spor Kulübü olarak madalya alarak başarılı olmaya ilk 8 içinde yer almaya devam ediyoruz.

Milli Sporcumuz Sümeyye Nur Ergin' i elde ettiği başarıdan dolayı kutlarım. İlk Senesi olması ve Yaş grubu itibari ile Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında önemli başarı elde etti ve Gelecek adına çok dha iyi yerlerde olacağını gösterdi. Şubat ayında Antalya'da düzenlenecek 4.Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında da Ülkemizi Milli Takım Forması ile temsil edecek. şimdiden başarılar dilerim. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Sümeyye ise; "Yorucu bir hazırlık dönemi oldu, ardından gelen bu başarı beni sevindirdi. Ama çok daha önemli maçlarım var hedefim bu sene daha yukarılarda olmak. KIRKLARELİ'nin adını daha yukarılara taşımak" diye konuştu.