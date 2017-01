2017 Yılı itibarı ile Türk Taekwondosunda çok güçlü bir kulüp "PTT Taekwondo SK" faaliyetlerine başladı.





2017 Yılı itibarı ile Türk Taekwondosunda çok güçlü bir kulüp daha faaliyetlerine başlıyor.Türk sporuna yaptığı mali katkılarla çok büyük destekler sağlayan PTT , taekwondoda da güçlü bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. İlk önce bayanlar takımı kurarak faaliyete başlayan PTT bunu geliştirerek Türkiye'nin bu dalda en güçlü spor kulübü olma yolunda büyük adımlar atacak.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamada

-"Kuruluşumuz gerek maddi ve gerekse manevi olarak Türk sporunun gelişim ve kalkınmasında her zaman için öncü kurumlardan biri olmuştur.Hakkımıza ve gençliğimize her alanda olduğu gibi sportif branşlarda da hizmet vermek vermek en önemli ilkelerimizden biridir.Taekwondo sporumuzda her zaman lokomotif branşlardan birisidir.Bunun bilincindeyiz.Bu amaçla bu braşta da ülkemize faydalı olmak istiyoruz.

Bu amaçla PTT Taekwondo Spor Kulübünü oluşturuyoruz.İlk etapta Bayan takımı ile yola çıkıyoruz .En kısa zamanda yol haritamıza göre genişleyecek ve Türkiye'nin en iyi spor kulüplerinden biri olacağız.Amacımız sıradan bir kulüp olarak kalmayıp Olimpik seviyede başarılar yakalayacak bir organizasyon oluşturmaktır.

Bu amaçla hedeflerimizi belirledik.2020 Olimpiyat oyunların da oyunlarına PTT den sporcular olacaktık.Bu nedenle 4 sene sonrasında şampiyon olacak dinamik sporcular seçiyoruz.Yine başlarına milli kariyere sahip genç ve dinamik antrenörler koyuyoruz.Kuruluş aşamasının zorluklarını en kısa sürede atlattık.

İnşallah PTT Sporumuzu Antalyada yapılacak olan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında ve Akabinde Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında görücüye çıkaracağız.Akabinde yeni atılımlarla güçlenecek ve Tokyo yolunda hızla ilerleyeceğiz.Kulübümüz sporcularına ve antrenörlerine başarılar dilerim.Özellikle ben başarının sürekli takipçisi olacağım" dedi.

PTT Spor Kulüp Başkanı Osman Çetinkaya ise Yaptığı açıklamada

- Genç ancak genç yaşında Uluslar arası derecelere sahip sporculardan oluşan bir takım kurduk.Başlarına da yine genç ama çok tecrübeli isimler getirdik.Amacımız hırsı ve hedefi olan. Kendini İspat etmek isteyen sporcularla Olimpik bir takım oluşturmak.Bu takımı daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin en önemli takımı haline getireceğiz.Bizlerle çalışmak isteyen kaliteli sporculara kapımız açıktır.PTT güçlü bir kurum olarak her sahada kaliteyi nasıl ön plana çıkartıyor ise , taekwondomuzda da bunu gösterecektir. " dedi

PTT Spor kulübü ilk adımını bayanlar takımı ile attı.Takım Genel koordinatörlüğünü Milli Takım Antrenörlerinden Halit Karabulut yapıyor. Antrenörlüklerinde eski Milli Sporcularımızdan Alper Kavcı ve Halen Aktif Milli Takım Sporcularımızdan olan , Milli Takım kaptanlarımızdan Ali Sarı yapacaklar.



Antrenörler adına Konuşan 2013 Akdeniz Oyunları Şampiyonu Ali Sarı yaptığı açıklamada;

-" Sporculuk yaşantımdan da büyüğüm ve çok değerli ağabeyim Alper Kavcı hocam ile beraber Genç sporcularımızı yönlendireceğiz.İçlerinde Dünya ve Avrupa dereceli sporcular var. Yaşları da 2-3 olimpiyata talip olacak kadar genç. Bende aynı anda milli takım sporcularındanım ve aktif spor yaşantım devam ediyor.Alper ağabeyin tecrübesi ve ve birlikte birikimimizle bu genç kardeşlerimizle olimpiyata yürüyeceğiz.İlk sınavı ülkemizde vereceğiz.Sporcularımız Uluslar arası müsabaka konusunda oldukça deneyimliler.Gerek Türkiye de gerekse diğer ülkelerde yapılacak müsabakalarda başarılı olacaklar. Ayrıca diğer başarılı sporcularımızla da PTT Sporda birlikte olmak için görüşmelerimiz olacak.Başarılı sporcu kardeşlerimiz gerek bana gerekse Alper hocama bu konuda çekinmeden müracaat edebilirler " dedi

PTT SK Sporculları:

******************

İrem Baysal,

Zeliha Ağrıs,

Şudheda Nur Güler,

Havvanur Çocan,

Ruhat Akalın,

Şeyma Uluğnoyan,

Furkan Asena Aydın

Vildan Kılıç