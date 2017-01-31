Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü 130 Öğrenci, 250 veli ve misafirlerin katılımıyla Ocak Ayı kuşak sınavını yaptı.





ÖZEL OSMANGAZİ EĞİTİM KURUMLARI (OSMANGAZİ KOLEJİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ )

2017 OCAK AYI TAEKWONDO KUŞAK SINAVI (BURSA)



Osmangazi Koleji Gençlik ve Spor Kulübü Genel Koordinatürü ve Taekwondo Antrenörü sayın Ekrem Kesgin hocamızın önderliğinde Beden Eğitim zümremizle yapmış olduğu Kuşak sınavı programı, 130 Öğrenci 250 veli ve çok değerli misafirlerimizin katılım sağladığı kuşak sınavımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmanın heyacanını yaşıyoruz.

Sınavımızda öğrencilerimizin gösterileri tüm izleyenleri büyülerken misafirlerimiz dakikalarca öğrencilerimizi alkışlarıyla beğenilerini dile getirdiler.

Ayrıca 2016 Yılı Minikler 27 Kg da Türkiye Şampiyonu olan ve 2017 de 3.Minikler Avrupa Şampiyonasında yarışacak Büşra Savaş sporcumuzunda yapmış olduğu teknik gösteriler sınav komisyon heyeti ve gelen misafirlerden tam not aldı.

Sınavda Yönetim kurulumuzun övgü dolu konuşmalarının ardından söz alan spor Koordinatörümüz ve antrenörümüz ekrem Kesgin hocamız şunları dile getirdi; "Bizim için şampiyonluk ve başarı çok önemli ve bu yolda yönetim kurulumuz ve velilerimizin desteğiyle tüm heyecanımızla sımsıkı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yalnız benim için asıl başarı her bir öğrencimizi sporla buluşturup onların kocaman yüreklerinde yer alabilmemizdir.".. İşte asıl şampiyonluk asıl başarı budur diye sözlerini sonlandırdı...

Taekwondo Kuşak Sınavımızda bizleri yalnız bırakmayarak öğrencilerimizin heyecanına ve mutluluklarına ortak olan Okul yönetim kurulumuz başta olmak üzere okul yöneticilerimize ,Marmara KickBoks Bölge Başkanı Sayın Hasan Aktoka'ya ,Hareketli yaşam merkezi spor kulübü başkanı ve taekwondo antrenörü sayın Ümit Kulağa ,Taekwondo antrenörü ve tarih öğretmeni Sayın Harun Toksoy'a, Bursa Kickboks İl temsilcisi sayın Zafer Akman'a, Orbay spor kulübü başkanı ve Taekwondo antrenörü sayın Özdoğan Orbay 'a ve çok değerli misafirlerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.