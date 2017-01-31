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Taekwondo Tekvando

x2017 01 ergin.tkd 02Ergin Spor Kulübü'nden Milli Takıma 2 sporcu daha seçildi.

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Ergin Spor Kulübü'nden Milli Takıma 2 Sporcu Daha


Kulüp Başkanı Gökhan Yeşil', "Milli Takımımıza seçilen Sporcularımız Duygu Kasırga ve Sümeyye Nur Ergin'e başarılar dileriz.dedi
İlimizin Taekwondo da Adını sıkça yetiştirdiği sporcular ve elde ettiği başarılar ile duyduğumuz Ergin Spor Kulübü'nden Milli Takıma 2 sporcu daha..
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılına da hızlı başlangıç yapan kulübümüz 17-22 Ocak 2017'de Alanya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Sümeyye Nur Ergin'in başarısı ile ilimizi başarı ile temsil etmenin gururunu yaşadık.

Ulusal ve Uluslararası alanda gurur kaynağımız olan Sporcularımız Sümeyye Nur Ergin 11-14 Şubat 2017 'de Antalya'da düzenlenecek 4.Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında Büyükler kategorisinde, Duygu Kasırga da Yıldızlar kategorisinde MİLLİ TAKIMA davet edilerek İlimizin gurur kaynağı oldu.

Kulüp Başkanı Gökhan Yeşil; Federasyon Başkanımız Başta olmak üzere Genel Koordinatörümüz Sayın Ramazan Erçin’e, Değerli Mehmet Çekem Hocama ve Tüm Teknik kurullara Teşekkür ederim. Spocularımızın emekleri zayi olmuyor. Teknik Kurullar'ın tüm Sporcuları ayrıntılarıyla takip ettiklerinden dolayı tekrardan teşekkür eder 2017 yılında Taekwondo Milli Takımımızın Geçmiş senelerde olduğu gibi Yine ülkemizin Yüz Akı olmasını Yüce RABBİM'den niyaz ederim" dedi.

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