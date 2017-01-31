Ümitler Türkiye Şampiyonası 1 - 5 Mart 2017, Poomse Türkiye Şampiyonası ise 6 - 10 Mart 2017 tarihlerinde Alanya da yapılacak.







Ümitler Turkiye ve Poomse Türkiye Taekwondo Şampiyonası

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2017 Yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ve Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası ile ilgili bir duyuru yayınladı.

2017 Yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 1 - 5 Mart 2017, Taekwondo Poomse Türkiye Şampiyonası ise 6 - 10 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Bahsi geçen her iki şampiyona da Antalya'nın Alanya ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası

01 - 05 Mart 2017 | Atatürk Spor Salonu - Alanya

TARTI VE KURA ÇEKİMİ:

Talimat içerisinde açıklanan tüm müsabaka programında tartı her müsabaka gününden bir önceki gün saat 16:00-18:00 arasında yapılacaktır. Sporcular tartı esnasında Nüfus cüzdanları, lisansları ve Federasyonca verilen kuşak kimlik kartlarını beraberinde bulunduracaklardır. Sporcuların kuşak kayıtlarında Federasyon bilgisayar kayıtları esas alınacaktır. Tartıların bitiminde veya Müsabaka günü sabah kura çekimleri yapılacaktır. (kura çekiminde Antrenör ve İdareciler bulunabileceklerdir.)

LİSANS VE VİZELER

a) Kafilelerde yer alan sporcular Federasyonca onaylı Antrenörlük belgesine sahip ve 2017 yılı vizeli antrenörlerin sorumluluğunda olacaktır. (Antrenörler beraberlerinde yaka kartlarını getirecekler, yaka kartı olmayan antrenörler sporcu arkasına çıkamayacaklardır.)

b) Federasyonumuzca vizesi yapılmayan antrenörler faaliyetlerde görev alamayacaktır.

c) Spor Genel Müdürlüğünce yayınlanan Sporcu Lisans ve Tescil Vize Transfer yönetmeliği gereğince lisansların vize Sezonu 01 Ocak-31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir.

d) Sporcuların Lisansları 01 Ocak 2017 veya daha sonraki tarihte vize edilmiş olacaktır.

e) Tüm yarışmacılar T.C. vatandaşı olmak zorundadırlar.

MÜSABAKA SAATLERİ: Müsabakalar her gün saat 09.00’da başlayacaktır. (Gerektiğinde organizasyon tarafından başlama saati değiştirilebilecektir) Ferdi müsabakalarda sıkletler aynı gün içerisinde yapılıp sonuçlandırılacaktır.

AÇILIŞ TÖRENİ: Tüm müsabakaların ilk günü saat 16.00 ‘da açılış töreni yapılacaktır. Kafileler açılış töreninde tam takım halinde katılmak zorundadırlar. Açılış törenine yapılacak katılımla ilgili olarak yetkililer tören tarih ve saatinde değişiklik yapabileceklerdir.

MÜSABIKLARIN GİYSİSİ: Müsabaklar müsabaka sahasına girmeden önce göğüs koruyucusu, kafa koruyucusu, Kask, Kasık Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucusu giyecekler ve dişlik takacaklardır. Kasık Koruyucusu, Kol ve Ayak koruyucuları Taekwondo elbisesinin içine giyilecektir. Daedo sistemi ile yapılacak müsabakalarda göğüs koruyucusu ve kafa koruyucusu Federasyon tarafından temin edilecek olup, müsabıklar kişisel kullanımlar için en son WTF tarafından onaylı tüm koruyucularını kendileri getireceklerdir. Müsabıkların başlarına kasktan başka herhangi bir şeyin giyilmesine, takılmasına izin verilmeyecektir

Türkiye Şampiyonalarında Milli Takım dobokları , Ay Yıldız ve Türkiye yazılı doboklar kullanılmayacaktır. Milli Takım Dobokları ile Ay Yıldız olan ve Türkiye yazılı Doboklar kullananlar kesinlikle maçlara alınmayacaktır. (Doboklarda Ayyıldız ve Türkiye yazılarını bant ve bir başka şekilde kapatanlar da maçlara alınmayacaktır, Milli Sporcular dahil.)

Kullanılacak dişlik şeffaf ve daha beyaz renkte olup kişiye özel ağız yapısına uygun olacaktır.

Büyükler,müsabakalarında sporcuların dişlik ve eldiven kullanmaları zorunludur.

YARIŞMA KURALI: Tüm müsabakalar WTF ve Taekwondo Federasyonu Müsabaka Talimatına göre yapılacaktır.

Müsabakalar Elektronik sistemle yapılacaktır. WTF ve ETU talimatları doğrultusunda sistem değişikliği olursa Federasyonumuz sistem değişikliği yapabilir. Ayrıca Elektronik sistemlerde arıza ve yetersizlik durumunda MHK ve Teknik Kurul Sistem değişikliğine gidebilir.

Müsabakalar 2’şer dakikadan 3 raunt üzerinden yapılacaktır.

ÖDÜLLER :

Ferdi Yarışmalar sonucunda her kategoride ilk dört dereceye giren Bay ve Bayan sporculara madalya verilecektir.

İTİRAZ :

Video tekrar sisteminin bulunmadığı turnuvalarda itiraz prosedürü uygulanacaktır. Yönetim Kurulunca belirlenen 150,00 TL itiraz ücreti bir tutanak karşılığında ilgili kurula ödenecek, ödeme yapılmayan itirazlar işleme konulmayacaktır. Eğer itiraz haklı ise itiraz ücreti geri ödenecek, itiraz geçerli görülmez ise alınan ücret Federasyonumuz hesabına yatırılacaktır. İtiraz ilgili müsabakanın bitiminden itibaren on dakika içerisinde yazılı olarak yapılacaktır. Bu süreden sonra yapılacak itiraz kabul edilmeyecektir. Video tekrarı itirazı sonucuna itiraz yapılamayacaktır.