Haberler

Ugur Vadi Cenaze

x2015 10 cenaze01Ankara bölgesi antrenör ve hakemi Uğur Vadi hocamızın babası bu gece vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan Gani Gani Rahmet, Ugur Vadi Hocamıza, ailesine, ve tüm sevenlerine başsaglıgı diliyoruz. İletişim için: 0505 326 46 00

2015 10 cenaze01

Ankara bölgesi antrenör ve hakemlerinden Uğur Vadi'nin babası bu gece Hakkın rahmetina kavuşmuş/vefat etmiştir.

Merhuma Yüce Allah'tan Gani Gani Rahmet, Ugur Vadi Hocamıza, ailesine, ve tüm sevenlerine Koyuncuspor Taekwondo Siteleri olarak başsaglıgı diliyoruz.

Ugur Vadi: 0505 326 46 00

Kabe
Muhlis Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

Reklam 2

Ankaura

Reklam 3

Ankaura

Reklam 4

Ankaura
 
 
 