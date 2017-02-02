Ankara bölgesi antrenör ve hakemi Uğur Vadi hocamızın babası bu gece vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan Gani Gani Rahmet, Ugur Vadi Hocamıza, ailesine, ve tüm sevenlerine başsaglıgı diliyoruz. İletişim için: 0505 326 46 00

Ankara bölgesi antrenör ve hakemlerinden Uğur Vadi'nin babası bu gece Hakkın rahmetina kavuşmuş/vefat etmiştir.

Merhuma Yüce Allah'tan Gani Gani Rahmet, Ugur Vadi Hocamıza, ailesine, ve tüm sevenlerine Koyuncuspor Taekwondo Siteleri olarak başsaglıgı diliyoruz.

Ugur Vadi: 0505 326 46 00