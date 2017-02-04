T.T. Federasyonu’nun evsahipliğinde Antalya'da 02-14 Şubat tarihleri arasında 4 uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.





Antalya'da 02-14 Şubat tarihleri arasında Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun evsahipliğinde 4 uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek.

Belek’teki taekwondo festivalinde; Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) Antrenör Semineri 02-03 Şubat, 3. Avrupa Minikler Taekwondo Şampiyonası 04-05 Şubat, 5. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası 06-09 Şubat, 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası 10-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

ETU Antrenör Semineri’nde, antrenörler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde değişen kurallar ile ilgili bilgi alacak ve iki gün sürecek seminerde kendilerini geliştirme imkanı bulacak. 3. Avrupa Minikler Taekwondo Şampiyonası’nda yaklaşık 10 ülkeden 200 civarında sporcu mücadele edecek. 10-11 yaş grubundaki sporcular bu şampiyona ile erken yaşta uluslararası tecrübe kazanacak.

Aynı zamanda G1 statüsünde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan verecek olan 5. Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’na yaklaşık 40 ülkeden 1000 civarında sporcunun katılması bekleniyor. Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yapılacak şampiyonada kulüpler kategorilerinde Avrupa’nın en iyisi olmak için mücadele edecek. Büyükler kategorisinde mücadele edecek sporcular ise aynı zamanda olimpiyat puanı kazanabilecek.

TÜRKİYE AÇIK’TA BU SENE 2 KAT FAZLA PUAN VERİLECEK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, 2017 yılı içinde Avrupa’da en yüksek olimpiyat puanı dağıtan açık turnuva oldu. Dünya Taekwondo Federasyonu (WTF), 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nı 2017 yılı için G1 statüsünden G2 statüsüne çıkardı. Böylelikle, büyükler kategorisinde mücadele edecek sporcular 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önceki yıllara göre 2 kat daha fazla puan toplama şansı elde edebilecek. 5 gün sürecek olan ve büyükler, gençler, yıldızlar ile poomse kategorilerinde düzenlenecek 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’na yaklaşık 60 ülkeden 2000 dolayında sporcu katılması bekleniyor.

“TAM BİR Taekwondo FESTİVALİ OLACAK”

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, sporseverlerin 02-14 Şubat tarihleri arasında tam anlamıyla taekwondoya doyacaklarını söyledi.

Başkan Şahin, “Türkiye taekwondonun cazibe merkezi haline geldi. Son 3 yılda olduğu gibi bu sene de 2 bine yakın sporcuyu Antalya’da ağırlayacağız. Tüm yaş kategorilerinden sporcular burada mücadele edecek. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını burada izleyeceğiz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puan mücadeleleri yapılacak ve ilk stratejilerin sonuçlarını göreceğiz. Organizasyona dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. Biz de başta Antalyalı sporseverler olmak üzere herkesi bu önemli organizasyona davet ediyoruz” dedi.