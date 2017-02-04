3.Minikler Avrupa Taekwondo şampiyonasının ilk gününde Sakarya bölgesi Taekwondocuları 2 Gümüş ve 1 Bronz Madalya kazandı.





Antalya'dan,Sakarya'ya 3 Madalya

3.Minikler Avrupa Taekwondo şampiyonası (3rd Europen Kids Taekwondo Championships) Antalya Belek de devam ediyor. Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalar sonucunda Sakarya bölgesi Taekwondocuları 2 Gümüş ve 1 Bronz Madalya kazandı.



Sakarya Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürlüğü Taekwondo takımı ve Arifiye Atılgan spor kulübü ve Ufuk spor kulübü sporcuları

2 gumuş ve 1 bronz madalya kazandı.

Madalya Kazanan Sporcular:

36.Kg Ufuk Kaan Soysal 2.ci

57.Kg Nisanur Özcan 2.ci

44.Kg Emirhan Sarı 3.cü oldu.