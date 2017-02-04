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Taekwondo Tekvando

x2017 02 sakarya 013.Minikler Avrupa Taekwondo şampiyonasının ilk gününde Sakarya bölgesi Taekwondocuları 2 Gümüş ve  1 Bronz Madalya kazandı.

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Antalya'dan,Sakarya'ya 3 Madalya

3.Minikler Avrupa Taekwondo şampiyonası (3rd Europen Kids Taekwondo Championships) Antalya Belek de devam ediyor. Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakalar sonucunda Sakarya bölgesi Taekwondocuları 2 Gümüş ve  1 Bronz Madalya kazandı.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürlüğü Taekwondo takımı ve Arifiye Atılgan spor kulübü ve Ufuk spor kulübü sporcuları
2 gumuş ve 1 bronz madalya kazandı.

Madalya Kazanan Sporcular:
36.Kg Ufuk Kaan Soysal 2.ci
57.Kg Nisanur Özcan 2.ci
44.Kg Emirhan Sarı 3.cü oldu.

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