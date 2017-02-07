27kg erkekler kategorisinde Edirne Belediye Sporlu EFECAN TANRIKUT Avrupa 2.si, 36 kg bayanlarda NAZ EROL Avrupa 3. sü oldu.





EDİRNE BELEDİYE SPOR DAN AVRUPADA 2 YENİ ZAFER

EFECAN TANRIKUT AVRUPA 2. si - NAZ EROL AVRUPA 3. sü

3-5 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya / BELEK’ te yapılan 3. Minikler (10-11 yaş) Avrupa Taekwondo Şampiyonasında 27 kg erkekler kategorisinde EDİRNE BELEDİYE SPOR’un sporcusu EFECAN TANRIKUT Avrupa 2.si 36 kg bayanlarda NAZ EROL Avrupa 3. sü oldu.

Çok başarılı bir performans göstererek Minikler Avrupa Şampiyonasında aynı gün 5 maça çıkan Efecan, ilk 4 maçının 3'ünü sayı nakavtları ile kazanandı. Sırasıyla Türk, Moldovalı, Ukraynalı ve Rus sporcuları yenerek finalde diğer bir Türk sporcusunun rakibi olan Efecan 5. maçı olan final müsabakası öncesi hiç dinlenme fırsatı olmadan final açına çıktı. Bu maçta tüm izleyicilerin ayakta alkışladığı bir performans ve skorla Taekwondo sporu tarihinde bir ilke imza atan iki sporcudan biri olan Efecan TANRIKUT maçı sadece bir vuruş farkıyla kaybetti ve Avrupa 2. si oldu.

TARİHİ SKOR

3. Minikler Avrupa Şmpiyonası taekwondo sporu tarinde bir ilkede imza attı. 27kg erkekler kategorisinde yapılan final maçında sporcumuz Efecan TANRIKUT ve İzmirli sporcu, taekwondo sporunda şimdiye kadar hiç elde edilmemiş bir skora ulaştılar ve maç 53-50 gibi inanılmaz bir skorla bitti. Ancak takım sporlarında görülebilecek bu skoru daha ilginç hale getiren ise minikler kategorisinde maçların 3 değil 2 raund oynanıyor olmasıydı.

Taekwondo sporunda 3 raund oynanan maçlarda bile bu skora hiç ulaşılamamışken iki minik sporcunun 2 raund süren bir maçta bu skora ulaşmaları inanılmazdı. İki minik sporcunun bir saniye bile durmadan tekmeler atmaları ve gösterdikleri inatçı ve ısrarcı kazanma isteği maçın ayakta alkışlanmasına sebep olurken maçı görüntüleyen kameraman ve foto muhabirleri maç biter bitmez o anı ölümsüzleştirengörüntüler ve fotoğraflar çektiler.

NAZ EROL AVRUPA 3. sü

36 kg bayanlar kategorisinde yarışan diğer sporcumuz Naz EROL ise çeyrek finalde Moldavalı rakibini yenerek çıktığı yarı-finalde Rus rakibine yenilde ve Avrupa 3. sü oldu.

3.Minikler Avrupa Taekwondo Şampiyonasının tamamlanmasının ardından basına açıklama yapan Edirne Belediye Sporun milli antrenörü Metin EŞME şunları söyledi. Edirne Belediye Spor Kulübü taekwondo takımı Türk taekwondosuna damga vurmaya devam ediyor.

3 kez yapılan minikler Avrupa Şampiyonalarının üçünde de kürsü ye çıktık. Çok çalışıyoruz ve her başarının ardından daha büyükleri için daha çok çalışıyoruz. Arkamızda bize inanan, güvenen Edirne Belediyesi ve kocaman bir Edirne halkı var. Bunun bilincinde olarak sorumluluğu omuzlarımızda hissederek işimizi ve sporcularımızı severek ve saygı görerek çalışıyoruz. Daha çok sporcumuzu kürsüye taşımak için daha çok çalışmalıyız.Tüm bu başarı hepimizin, Edirnemize armağan olsun" dedi.