Avrupa Kulupler ve Turkish Open Taekwondo Şampiyonalarında 5 Madalya kazanan Sancaktepe'li Taekwondocular büyük bir başarıya imza attılar.





Antalya Belekte yapılmakta olan 5. Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası (5th European Clubs Taekwondo Championships) ve 4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) müsabakarına katılan Sancaktepe Belediyesi Taekwondo Kulubu Sporcuları 2 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Sancaktepe Belediyesi Taekwondo Antrenoru Ayhan Tanrıverdi yaptıgı açıklmada " Kazandıgımız madalyaları sporun ve sporcunun dostu Belediye Başkanımız sayın İsmail Erdem'e armagan ediyoruz. Bu şampiyonada sporcularımız güzel ve başarılı sonuçlar alarak gögsümüzü kabarttılar.

Kulüpler Avrupa taekwondo şampiyonasında 41.kg da Zehra Altun avrupa 2. olarak Gümüş Madalya, 37 kg Nisa Imamoğlu Avrupa 3. sü olarak Bronz Madalya ve 68 kg Ayşegül gözey Avrupa 3.sü olarak Bronz Madalya kazandılar.

4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) müsabakarına katılan 41 kg Zehra altun 2. olarak Gümüş Madalya ve 37 kg Ömer Faruk erdem 3. olarak Bronz Madalya kazandılar. Sporcularımız bu sonuçlarla ülkemnize ve kulubumuze 2 Gümüş, 3 Bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandırdılar. Bu güzel başarılarından dolayı sporcularıma teşekkür ediyorum.

Sancaktepe belediye spor kulübü olarak bu şampiyonada emegi gecen yardımcılarımdan Cemil Akçay, Yasin Sevilay, Barbaros Yazıcı ve Zübeyde Bakır Tanrıverdi'ye emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.