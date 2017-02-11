"4.Turkish Open Poomsae Uluslar arası Taekwondo Şampiyonasında" Balıkesirli Madalya Avcıları 18 Madalya kazandı.





MADALYA AVCILARI 4.TURKISH OPEN DA 18 MADALYA ALDI...

10 Şubat 2017 tarihinde ANTALYA Belek te yapılan "4.Turkish Open Poomsae Uluslar arası Taekwondo Şampiyonasında" Balıkesir Taekwondo İl Temsilcisi ve Teknik Direktörü Serkan ERKEKOĞLU nezaretinde katıldıkları Şampiyonada 8 Altın,5 Gümüş,5 Bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak buyuk bir başarıya imza attılar.



Serkan ERKEKOĞLU yaptıgı açıklamada " "4.Turkish Open Poomsae Uluslar arası Taekwondo Şampiyonası"nda 8 Altın,5 Gümüş,5 Bronz ve "5. Avrupa Kulupler Taekwondo Şampiyonası"nda 1 Bronz , "4.Turkish Open Taekwondo Şampiyonası"nda bir Bronz Madalya olmak üzere toplam 18 madalya kazandılar. Ülkemizi ve Balıkesirimizi başarıyla temsil ettiler. Tüm sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik eder,başarılarının devamını dileriz" dedi..

MADALYA ALAN SPORCULARIMIZ:

Yusuf Emre AKBIYIK-Tayyibe Nur BÖCEKDERE (Genç Pair BİRİNCİ)

Tayyibe Nur BÖCEKDERE-Nurgül ÇÜRÜK-Sinem GÜRBÜZ (Genç Bayan Takım BİRİNCİ)

Hamza Eren TORAMAN-Yusuf Emre AKBIYIK-Yavuz Selim TEZCAN (Genç Erkek Takım BİRİNCİ)

Yavuz Selim TEZCAN-Aylin YILMAZ (17 Yaş Altı Free Style Pair İKİNCİ)

Aylin YILMAZ-Damla CİHANYANDI-Yurdanur AFACANER (Genç Bayan Takım İKİNCİ)

Nurgül ÇÜRÜK (Genç Bayan Ferdi ÜÇÜNCÜ)

Gülcan AYDIN (17 Yaş Üstü Free Style Bayan ÜÇÜNCÜ)

Nisa AKBIYIK-Ebrar TORAMAN-Gülcan AYDIN (Büyük Bayan Takım ÜÇÜNCÜ)

5. Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası (5th European Clubs Taekwondo Championships)

4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament)