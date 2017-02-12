4. Avrupa Takımlar Taekwondo Şampiyonası Müsabakaları sona erdi. Genel Klasmanda Gilan TK Birinci, İstanbul BBSK İkinci , Ankara Adliye Spor Kulubu ve Ukrania National Team 3. oldular.
4. AVRUPA TAKIMLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI
(4nd European Clubs Taekwondo Championships)
TAKIMLAR SIRALAMASI
|ERKEKLER / MALE
|BAYANLAR / FEMALE
|
TAKIMLAR GENEL KLASMAN SIRALAMASI
(Cadets / Juniors / Seniors - Female / Male)
1. GİLAN TK (AZE) - (9 Altın, 6 Gümüş, 6 Bronz - 90 Puan)
2. İSTANBUL BBSK (TUR) - (5 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 40 Puan)
3. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)
4. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)
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TAKIMLAR GENEL KLASMAN SIRALAMASI
(Cadets / Juniors / Seniors - Female / Male)
1. GİLAN TK (AZE) - (9 Altın, 6 Gümüş, 6 Bronz - 90 Puan)
2. İSTANBUL BBSK (TUR) - (5 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 40 Puan)
3. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)
4. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)
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CADETS - MALE
1. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (2 Altın, 1 Gümüş- 17 Puan)
2. Kiev School Of Sport (UKR) - (1 Altın,2 Gümüş- 13 Puan)
3. GİLAN TK (AZE) (AZE) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)
4. İstanbul BBSK (TUR) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan
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CADETS - FEMALE
1. GİLAN TK (AZE) - (2 Altın, 1 Bronz - 15 Puan)
2. Terme GH SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
3. ASKİ SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
4. SEVEN SK (TUR) - (1 Altın - 7 Puan)
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JUNIORS - MALE
1. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz - 18 Puan)
2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 18 Puan)
3. SPORTS CLUB ZHIGER (KAZ) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
4. HUNGARIAN TEAM (HUN) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
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JUNIORS - FEMALE
1. B.B. ANKARASPOR (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)
2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)
3. KARAMAN PERFORMANS SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
4. HUNGARIAN TEAM (HUN) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)
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SENIORS - MALE
1. GİLAN TK (AZE) - (3 Altın, 1 Gümüş - 24 Puan)
2. TAEKWONDO CLUB MARJAN (CRO) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan)
3. TKD JASTREB (CRO) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan)
4. TKD RED POWER (SLO) - ( 1 Altın - 7 Puan)
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SENIORS - FEMALE
1. İSTANBUL BBSK (TUR) - (4 Altın - 28 Puan)
2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 2 Bronz - 9 Puan)
3. OSVIT (CRO) - (1 Altın - 7 Puan)
3. BURSA SAGLIK G (TUR) - (1 Altın - 7 Puan)
Büyükler Kategorisi Sonuçları
|54 KG ERKEKLER
1-KAMA, MOUSTAPHA BSV FRIEDRICHSHAFEN SENEGAL
2-ALIYEV, MIKAYIL AZERI TK AZE
3- DAGDELEN, DENIZ ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
3-MALCHENKO, TARAS SC MOTOR - SICH UKRAYNA
|46 KG BAYANLAR
1-YILDIRIM, RUKIYE ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
2-SATILMIS, NIHAL ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
3-POURYOUNES LANGEROUDI, DINA KORYO DEN HAAG HOLLANDA
3- BRYZGALOVA, ELIZAVETA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
|58 KG ERKEKLER
1-MEHTIYEV, FIZAM GILAN TK AZERBAYCAN
2-SHYMYRBAY, SAGYNYSH BARS TEAM KAZAKİSTAN
3-INAN, MEHMET ALI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
3-DEMIR, DOGAN KAVAK SK TÜRKİYE
|49 KG BAYANLAR
1-TOMIC, KRISTINA OSVIT HIRVATİSTAN
2-CIDEM, IPEK NEVSEHIR GSIM TÜRKİYE
3- DIDDEN, ROBIN KORYOSPORTS HOLLANDA
3-PETRUSIC, ANA TAEKWONDO KLUB DRAGON SLOVENYA
|63 KG ERKEKLER
1-KAVURAT, FERHAT CAN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE
2-RECBER, HAKAN ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
3-BRECIC, LOVRE TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-SEZER, GERKEM ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
|53 KG BAYANLAR
1-ABAKAROVA, PATIMAT GILAN TK AZERBAYCAN
2- DOSUCUKUR, ZEHRA ASKI SPOR KULUBU 1 TÜRKİYE
3-BURCU, SUDE IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
3-AGRIS, ZELIHA PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
|68 KG ERKEKLER
1-TAGHIZADE, AYKHAN GILAN TK AZERBAYCAN
2-ZAOUIA, FAHD SEONGONG HOLLANDA
3-DAG, BARIS IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
3-PANTAR, JURE TAEKWONDO KLUB ORIENT SLOVENYAVENYA
|57 KG BAYANLAR
1-ILGUN, HATICE KUBRA BURSA SAGLIK G TÜRKİYE
2-ADAMKIEWICZ, PATRYCJA AZS AWF WARSZAWA POL
3-BURCU, SIMGE IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
3-ERIS, YAPRAK GILAN TK AZERBAYCAN
|74 KG ERKEKLER
1-KANAET, TONI TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
2-COSAR, GOKHAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
3-MUTAK, MARKO TAEKWONDO CASPER HIRVATİSTAN
3-YILDIZ, MUHAMMED ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
|62 KG BAYANLAR
1-YAMAN, IREM ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
2-STETIC, MARIJA TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
3-SOGUT, SEYMA NUR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
3-DESYLLA, IOANNA - STAVROULA A.C.AIANTAS YUNANİSTAN
|80 KG ERKEKLER
1-BEIGI HARCHEGANI, MILAD GILAN TK AZE
2-KOTKOV, ANTON KARELIA TEAM RUSYA
3-HORVAT, LUKA TKD JASTREB HIRVATİSTAN
3-YUNUS ULASTIRMA SPOR KULUBU TÜRKİYE
|67 KG BAYANLAR
1-TETEREVIATNYKOVA, TETIANA KDUSH ARTEM UKR
2-JELIC, MATEA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-POLE, DORIS TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
3-AZIZOVA, FARIDA GILAN TK AZERBAYCAN
|87 KG ERKEKLER
1-TRAJKOVIC, IVAN TKD RED POWER SLOVENYA
2-AZIZOV, RAMIN GAFGAZ TK AZERBAYCAN
3-BONDAR, VLADYSLAV KDUSH ARTEM UKR
3-UGUZ, ENSAR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
|73 KG BAYANLAR
1-BULUT, SUDE ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
2-EVCI, MERVENUR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
3- KIYI, KUBRA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
3-YELUBAY, AIGUL ATYRAU TEAM KAZAKİSTAN
|+87 KG ERKEKLER
1-GOLEC, VEDRAN TKD JASTREB HIRVATİSTAN
2- ISAEV, RADIK GILAN TK AZERBAYCAN
3-KARAKAS, BUGRAHAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
3-HASANLI, JEYHUN SAVALAN TK AZERBAYCAN
|+73 KG BAYANLAR
1-KUS, NAFIA ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
2-KOWALCZUK, ALEKSANDRA AZS OS POZNAN POLONYA
3-KURT, NURIYE BETUL BILECIK BELEDIYESI TÜRKİYE
3-BARDACHENKO, OLESYA KARELIA TEAM RUSYA
Gençler Kategorisi Sonuçları
|45 KG ERKEKLER
1-OZCAN, OMER FARUK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
2-KARIMOV, KHANOGHLAN SUMGAYIT GOMRUKCHU 2 AZERBAYCAN
3-FUNKENDORF, VLADYSLAV UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
3-YELSHIBAY, YELZHAN BARS TEAM KAZ
|42 KG BAYANLAR
1-YARKOVA, YANA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
2-GANBARLI, MIRVARI GILAN TK AZERBAYCAN
3-KACHOWITSCH, VERA BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
3-KILIC, VILDAN PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
|48 KG ERKEKLER
1-JOZSA, LEVENTE HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
2- KOSE, OSMAN TÜRKİYEKER SAMSUN DO GSK TÜRKİYE
3-ALIZADA, MAHAMMAD GILAN TK AZERBAYCAN
3-NAZLI, ENVER ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
|44 KG BAYANLAR
1-MAMMADOVA, MEHRIBAN GILAN TK AZERBAYCAN
2-STÜRKİYEARI, ALESSIA ACCADEMIA DORICA ITALYA
3-BEKDAS, IREM IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
3-PIRSEYIDOVA, SEVDA SAVALAN TK AZERBAYCAN
|51 KG ERKEKLER
1-SULTAN, FARID LANKARAN T.I.M. AZERBAYCAN
2-KOTYASH, VASYL UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
3-NAS, ONUR TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
3-GANBARLI, AYAZ GILAN TK AZERBAYCAN
|46 KG BAYANLAR
1-AKBULUT, BERNA KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
2-KOPCSIK, LAURA HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
3-NAMLI, SUDE BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
3-MIRZAYEVA, NARGIZ GILAN TK AZE
|55 KG ERKEKLER
1-ORYNBASSAR, MAKSAT SPORT CLUB ZHIGER KAZAKİSTAN
2-DEMIR, ARSLAN SAMSUN TOHM TÜRKİYE
3-DEMIRKIRAN, ERTUGRUL GAZI KAVAK SK TÜRKİYE
3-YUKSEL, BORA YUKSEL SPOR KULUBU TÜRKİYE
|49 KG BAYANLAR
1-PATAKFALVY, LUCA HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
2-DURAN, AYSE EBRAR CIHAN SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-ONGUN, GIZEM YUKSEL SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-CELIK, ELANUR SAMSUN TOHM TÜRKİYE
|59 KG ERKEKLER
1-DOLMACI, MERTCAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
2-ASLANOV, GHASEM GILAN TK AZERBAYCAN
3-VOVK, YEVHENII SC MOTOR - SICH UKRAYNA
3- HUSIC, NEDZAD NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
|52 KG BAYANLAR
1-YILMAZ, TUGBA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
2-SIMSEK, HILAL KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
3-CERRO ALVARADO, PAULA TORTOSA-ARATA İSPANYA
3-SULEYMANOVA, NARMIN GILAN TK AZERBAYCAN
|63 KG ERKEKLER
1-CHESHA, VLAS UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
2-AGHAYEV, JAVAD GILAN TK AZERBAYCAN
3-RASIDAGIC, JUSUF-ALI NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
3-EROZ, HASAN BUGRA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
|55 KG BAYANLAR
1-KAYIR, IKRA ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
2-PALAZ, EMINE NUR B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
3-BATGI, KIYAN CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-TAT, ESMA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
|68 KG ERKEKLER
1-ABULKHANOV, MARK DUSH SPEKTR RUSYA
2-EGYHAZAS, ANDRAS HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
3-YERKO, VLADYSLAV KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-YUVA, KAAN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE
|59 KG BAYANLAR
1-KORZHAVINA, YULIANA SC MOTOR - SICH UKRAYNA
2-SOYKAN, FERDA SAMSUN TOHM TÜRKİYE
3-SARIKAYA, MIHRIMAH B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
3- BAYSAL, IREM PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
|73 KG ERKEKLER
1-TASTEKIN, SAVAS BEYPAZARI AYYILDIZ SPOR KULUB TÜRKİYE
2- IBRAHIMOV, HASAN GILAN TK AZERBAYCAN
3-SOYSAL, AHMET SAMIL EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
3- KOROTKYKH, VLADYSLAV SC MOTOR - SICH UKRAYNA
|63 KG BAYANLAR
1-SCHMIDT, CELINE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
2-SAYGAKOVA, YULIYA IFRFT-WTF UKR
3-SCHEIN, MICHELLE TAEKWONDO AXEL M?LLER ALMANYA
3-KORKUT, HURI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
|78 KG ERKEKLER
1-MARKIN, DMYTRO UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
2-KARTAL, HUSEYIN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-YILMAZ, ONUR ARIFIYE ATILGAN SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-YILMAZ, MELIH SAMSUN TOHM TÜRKİYE
|68 KG BAYANLAR
1-ARSLAN, DILARA B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
2-BORIC, ADNA NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
3-ALTIN, ZULAL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
3-GOZEY, AYSEGUL SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
|+78 KG ERKEKLER
1-TAGHI-ZADA, ORKHAN GILAN TK AZE
2-SULTANMURATOV, YULDASHBEK SPORT CLUB ZHIGER KAZAKİSTAN
3- KAYA, FIRAT UZUN TÜRKİYE
3-ACIKGOZ, MUHAMMED EMIN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
|+68 KG BAYANLAR
1-AKBULAK, ESRA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
2-AKCAY, ALEYNA UZUN TÜRKİYE
3-BASMA, BEYZA ASKI SPOR KULUBU 5 TÜRKİYE
3-SEMERCI, SILA BASAR S.K. TÜRKİYE
Yıldızlar Kategorisi Sonuçları
|33 KG. ERKEKLER
1-LIANOV, MAGOMED SKIF RUSYA
2-DONMEZ, MERT ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-ALIZADA, NIHAD GILAN TK AZERBAYCAN
3-KAPLAN, ENES ASLAN GENCLIK VE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
|29 KG. BAYANLAR
1-GENC, SENA NUR SEVEN SPOR TÜRKİYE
2-DEMIR, ALEYNA SEVEN SPOR TÜRKİYE
3-DISKAYA, TUANA ILAYDA EGO SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-KALELEVA, ARINA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
|37 KG. ERKEKLER
1-STOROZHUK, VLADYSLAV JI DO KWAN BUL
2- SHIRALIYEV, RIYAD GAFGAZ TK AZERBAYCAN
3- IVASHCHENKO, DENYS UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
3-OZTÜRKİYEK, KORAY YIGIT SEVEN SPOR TÜRKİYE
|33 KG. BAYANLAR
1-KHOMENKO, YEKATERYNA KDUSH ARTEM UKRAYNA
2-ULUMAN, EDANUR TÜRKİYEGUTLU BASAR SK TÜRKİYE
3-TORUN, EDA KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
3- DINC, NAZLI IREM POLAT SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
|41 KG. ERKEKLER
1-DOGRU, ALIHAN ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
2-KILIC, YIGITHAN SEVEN SPOR TÜRKİYE
3-KARADUGAN, IBRAHIM TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ SK TÜRKİYE
3- LIBRADO LOPEZ, DIEGO TORTOSA-ARATA İSPANYA
|37 KG. BAYANLAR
1-YAZICI, RUMEYSA TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
2-CELIK, BERRA GULFEM KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
3-IMAMOGLU, NISA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL. TÜRKİYE
3-KELES, TUANA LEYLI SAKARYA SAMPIYONLAR TÜRKİYE
|45 KG. ERKEKLER
1-ALTINGOZ, CEMIL TARIK KAVAK GSK TÜRKİYE
2-2nd 727 PALETSKYI, TYMUR UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
3-DUNYAMALIYEV, ILKIN SUMGAYIT GOMRUKCHU 2 AZERBAYCAN
3-PIKUZ, ILLIA SC MOTOR - SICH UKRAYNA
|41 KG. BAYANLAR
1-OZTABAK, ELIF ILGIN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
2-ALTUN, ZEHRA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
3-ALLAHVERDIYEVA, OFELIYA GILAN TK AZERBAYCAN
3-SKAPROVSKA, VALERIIA JI DO KWAN BULGARİSTAN
|49 KG. ERKEKLER
1-SANTAS, KADIR ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISE TÜRKİYE
2- SHARPYLO, DENYS KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-AVCIM, SEBAHATTIN AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-ORHAN, OMER YASIN ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
|44 KG. BAYANLAR
1-ERSOY, ESMA NUR ASKI SPOR KULÜBÜ 9 TÜRKİYE
2-CANKURT, TUGCE ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-YALCIN, SILA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
3-KUYUBASI, NURSU ASKI SPOR KULÜBÜ 1 TÜRKİYE
|53 KG. ERKEKLER
1-KUSKU, MAHMUT ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
2- TOKGOZ, OGUZ FLIPPER SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-KAPLAN, ALP EREN ASIL GENCLIK SPOR KULÜBÜ SK TÜRKİYE
3-GUNLU, UGUR BASAR S.K. TÜRKİYE
|47 KG. BAYANLAR
1-EYNULLAYEVA, AYLIN GILAN TK AZERBAYCAN
2-TRAVERSO, ELEONORA SCUOLA TKD GENOVA İTALYA
3-SEN, AYLIN ASLAN GENCLIK VE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-AKDEMIR, SUKRAN ARIFE RUMELI KAVAGI SK TÜRKİYE
|57 KG. ERKEKLER
1-KORKMAZ, ABDUL SAMET ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
2-FARZALIZADE, ILKIN GILAN TK AZERBAYCAN
3- CALI, EMRE BASAR S.K. TÜRKİYE
3-CELIK, DOGUKAN BAHRI TANRIKULU S.K TÜRKİYE
|51 KG. BAYANLAR
1-CIFTCI, HACER ASIL GENCLIK SPOR KULÜBÜ DER TÜRKİYE
2-BASKIR, AYSE SULE ASKI SPOR KULÜBÜ 1 TÜRKİYE
3-CETINKAYA, ALMILA BURCIN EGO SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-KESER, ZEYNEP G?KTAS BAYAN TAKIMI TÜRKİYE
|61 KG. ERKEKLER
1-BALAGADASHOV, VUSAL GILAN TK AZERBAYCAN
2-KUCHERENKO, YEVGENIY UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
3- FEYIZOGLU, MUHAMMED EFE AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-HADZAGIC, AMAR NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
|55 KG. BAYANLAR
1-AKAGUNDUZ, CEYDA BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
2-ARI, ZEHRA 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR K TÜRKİYE
3-YILMAZ, ESLEM CEREN ARIFIYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-SAKARYA, BERIRE KEVSER BEYPAZARI AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
|65 KG. ERKEKLER
1-SAHIN, TAHA GOKTUG OYKUM GENCLIK SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
2-
3-
3-
|59 KG. BAYANLAR
1-GULUZADE, ILAHA GILAN TK AZERBAYCAN
2- ESIT, BUSE AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-TAHTA, ELIF SU ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
3-UZUNCAVDAR, SUDE YAREN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
|+65 KG. ERKEKLER
1-CHEREDNYCHENKO, IVAN KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
2- TONKOPII, YURII KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-ISMAYILZADA, ELSEVAR GILAN TK AZERBAYCAN
3-
|+59 KG. BAYANLAR
1-ZHALHIRYS, OLEKSANDRA UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
2-YILMAZ, BENGUSU TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
3-OZCIHAN, NAZLICAN G?KTAS BAYAN TAKIMI TÜRKİYE
3-SAGLIK, AYSELNUR POLAT SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE