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Taekwondo Tekvando

x2017 02 clubs logo 05x4. Avrupa Takımlar Taekwondo Şampiyonası Müsabakaları sona erdi. Genel Klasmanda Gilan TK Birinci, İstanbul BBSK İkinci , Ankara Adliye Spor Kulubu ve Ukrania National Team 3. oldular.

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4. AVRUPA TAKIMLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI
(4nd European Clubs Taekwondo Championships)

TAKIMLAR SIRALAMASI

ERKEKLER / MALE BAYANLAR / FEMALE

TAKIMLAR GENEL KLASMAN SIRALAMASI

(Cadets / Juniors / Seniors - Female / Male)

1. GİLAN TK (AZE) - (9 Altın, 6 Gümüş, 6 Bronz - 90 Puan)

2. İSTANBUL BBSK (TUR) - (5 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 40 Puan)

3. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)

4. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)

TAKIMLAR GENEL KLASMAN SIRALAMASI

(Cadets / Juniors / Seniors - Female / Male)

1. GİLAN TK (AZE) - (9 Altın, 6 Gümüş, 6 Bronz - 90 Puan)

2. İSTANBUL BBSK (TUR) - (5 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 40 Puan)

3. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)

4. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (3 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 32 Puan)

CADETS - MALE

1. ANKARA ADLİYE SK (TUR) - (2 Altın, 1 Gümüş- 17 Puan)

2. Kiev School Of Sport (UKR) - (1 Altın,2 Gümüş- 13 Puan)

3. GİLAN TK (AZE) (AZE) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)

4. İstanbul BBSK (TUR) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan

CADETS - FEMALE

1. GİLAN TK (AZE) - (2 Altın, 1 Bronz - 15 Puan)

2. Terme GH SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

3. ASKİ SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

4. SEVEN SK (TUR) - (1 Altın - 7 Puan)

JUNIORS - MALE

1. UKRANIA NATIONAL TEAM (UKR) - (2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz - 18 Puan)

2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz - 18 Puan)

3. SPORTS CLUB ZHIGER (KAZ) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

4. HUNGARIAN TEAM (HUN) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

JUNIORS - FEMALE

1. B.B. ANKARASPOR (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)

2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 1 Gümüş, 2 Bronz - 12 Puan)

3. KARAMAN PERFORMANS SK (TUR) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

4. HUNGARIAN TEAM (HUN) - (1 Altın, 1 Gümüş - 10 Puan)

SENIORS - MALE

1. GİLAN TK (AZE) - (3 Altın, 1 Gümüş - 24 Puan)

2. TAEKWONDO CLUB MARJAN (CRO) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan)

3. TKD JASTREB (CRO) - (1 Altın, 1 Bronz - 8 Puan)

4. TKD RED POWER (SLO) - ( 1 Altın - 7 Puan)

SENIORS - FEMALE

1. İSTANBUL BBSK (TUR) - (4 Altın - 28 Puan)

2. GİLAN TK (AZE) - (1 Altın, 2 Bronz - 9 Puan)

3. OSVIT (CRO) - (1 Altın - 7 Puan)

3. BURSA SAGLIK G (TUR) - (1 Altın - 7 Puan)

 

 

Büyükler Kategorisi Sonuçları

54 KG ERKEKLER
1-KAMA, MOUSTAPHA BSV FRIEDRICHSHAFEN SENEGAL
 2-ALIYEV, MIKAYIL AZERI TK AZE
 3- DAGDELEN, DENIZ ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 3-MALCHENKO, TARAS SC MOTOR - SICH UKRAYNA		 46 KG BAYANLAR
1-YILDIRIM, RUKIYE ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 2-SATILMIS, NIHAL ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 3-POURYOUNES LANGEROUDI, DINA KORYO DEN HAAG HOLLANDA
 3- BRYZGALOVA, ELIZAVETA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
58 KG ERKEKLER
1-MEHTIYEV, FIZAM GILAN TK AZERBAYCAN
 2-SHYMYRBAY, SAGYNYSH BARS TEAM KAZAKİSTAN
 3-INAN, MEHMET ALI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 3-DEMIR, DOGAN KAVAK SK TÜRKİYE		 49 KG BAYANLAR
1-TOMIC, KRISTINA OSVIT HIRVATİSTAN
 2-CIDEM, IPEK NEVSEHIR GSIM TÜRKİYE
 3- DIDDEN, ROBIN KORYOSPORTS HOLLANDA
 3-PETRUSIC, ANA TAEKWONDO KLUB DRAGON SLOVENYA
63 KG ERKEKLER
1-KAVURAT, FERHAT CAN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE
 2-RECBER, HAKAN ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 3-BRECIC, LOVRE TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-SEZER, GERKEM ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE		 53 KG BAYANLAR
1-ABAKAROVA, PATIMAT GILAN TK AZERBAYCAN
 2- DOSUCUKUR, ZEHRA ASKI SPOR KULUBU 1 TÜRKİYE
 3-BURCU, SUDE IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 3-AGRIS, ZELIHA PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
68 KG ERKEKLER
1-TAGHIZADE, AYKHAN GILAN TK AZERBAYCAN
 2-ZAOUIA, FAHD SEONGONG HOLLANDA
 3-DAG, BARIS IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 3-PANTAR, JURE TAEKWONDO KLUB ORIENT SLOVENYAVENYA		 57 KG BAYANLAR
1-ILGUN, HATICE KUBRA BURSA SAGLIK G TÜRKİYE
 2-ADAMKIEWICZ, PATRYCJA AZS AWF WARSZAWA POL
 3-BURCU, SIMGE IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 3-ERIS, YAPRAK GILAN TK AZERBAYCAN
74 KG ERKEKLER
1-KANAET, TONI TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 2-COSAR, GOKHAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 3-MUTAK, MARKO TAEKWONDO CASPER HIRVATİSTAN
 3-YILDIZ, MUHAMMED ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE		 62 KG BAYANLAR
1-YAMAN, IREM ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 2-STETIC, MARIJA TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
 3-SOGUT, SEYMA NUR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 3-DESYLLA, IOANNA - STAVROULA A.C.AIANTAS YUNANİSTAN
80 KG ERKEKLER
1-BEIGI HARCHEGANI, MILAD GILAN TK AZE
 2-KOTKOV, ANTON KARELIA TEAM RUSYA
 3-HORVAT, LUKA TKD JASTREB HIRVATİSTAN
 3-YUNUS ULASTIRMA SPOR KULUBU TÜRKİYE		 67 KG BAYANLAR
1-TETEREVIATNYKOVA, TETIANA KDUSH ARTEM UKR
 2-JELIC, MATEA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-POLE, DORIS TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
 3-AZIZOVA, FARIDA GILAN TK AZERBAYCAN
87 KG ERKEKLER
1-TRAJKOVIC, IVAN TKD RED POWER SLOVENYA
 2-AZIZOV, RAMIN GAFGAZ TK AZERBAYCAN
 3-BONDAR, VLADYSLAV KDUSH ARTEM UKR
 3-UGUZ, ENSAR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE		 73 KG BAYANLAR
1-BULUT, SUDE ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 2-EVCI, MERVENUR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 3- KIYI, KUBRA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 3-YELUBAY, AIGUL ATYRAU TEAM KAZAKİSTAN
+87 KG ERKEKLER
1-GOLEC, VEDRAN TKD JASTREB HIRVATİSTAN
 2- ISAEV, RADIK GILAN TK AZERBAYCAN
 3-KARAKAS, BUGRAHAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 3-HASANLI, JEYHUN SAVALAN TK AZERBAYCAN		 +73 KG BAYANLAR
1-KUS, NAFIA ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 2-KOWALCZUK, ALEKSANDRA AZS OS POZNAN POLONYA
 3-KURT, NURIYE BETUL BILECIK BELEDIYESI TÜRKİYE
 3-BARDACHENKO, OLESYA KARELIA TEAM RUSYA

 

 

Gençler Kategorisi Sonuçları

45 KG ERKEKLER
1-OZCAN, OMER FARUK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 2-KARIMOV, KHANOGHLAN SUMGAYIT GOMRUKCHU 2 AZERBAYCAN
 3-FUNKENDORF, VLADYSLAV UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3-YELSHIBAY, YELZHAN BARS TEAM KAZ		 42 KG BAYANLAR
1-YARKOVA, YANA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
 2-GANBARLI, MIRVARI GILAN TK AZERBAYCAN
 3-KACHOWITSCH, VERA BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
 3-KILIC, VILDAN PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
48 KG ERKEKLER
1-JOZSA, LEVENTE HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
 2- KOSE, OSMAN TÜRKİYEKER SAMSUN DO GSK TÜRKİYE
 3-ALIZADA, MAHAMMAD GILAN TK AZERBAYCAN
 3-NAZLI, ENVER ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE		 44 KG BAYANLAR
1-MAMMADOVA, MEHRIBAN GILAN TK AZERBAYCAN
 2-STÜRKİYEARI, ALESSIA ACCADEMIA DORICA ITALYA
 3-BEKDAS, IREM IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 3-PIRSEYIDOVA, SEVDA SAVALAN TK AZERBAYCAN
51 KG ERKEKLER
1-SULTAN, FARID LANKARAN T.I.M. AZERBAYCAN
 2-KOTYASH, VASYL UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3-NAS, ONUR TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
 3-GANBARLI, AYAZ GILAN TK AZERBAYCAN		 46 KG BAYANLAR
1-AKBULUT, BERNA KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
 2-KOPCSIK, LAURA HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
 3-NAMLI, SUDE BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
 3-MIRZAYEVA, NARGIZ GILAN TK AZE
55 KG ERKEKLER
1-ORYNBASSAR, MAKSAT SPORT CLUB ZHIGER KAZAKİSTAN
 2-DEMIR, ARSLAN SAMSUN TOHM TÜRKİYE
 3-DEMIRKIRAN, ERTUGRUL GAZI KAVAK SK TÜRKİYE
 3-YUKSEL, BORA YUKSEL SPOR KULUBU TÜRKİYE		 49 KG BAYANLAR
1-PATAKFALVY, LUCA HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
 2-DURAN, AYSE EBRAR CIHAN SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-ONGUN, GIZEM YUKSEL SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-CELIK, ELANUR SAMSUN TOHM TÜRKİYE
59 KG ERKEKLER
1-DOLMACI, MERTCAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 2-ASLANOV, GHASEM GILAN TK AZERBAYCAN
 3-VOVK, YEVHENII SC MOTOR - SICH UKRAYNA
 3- HUSIC, NEDZAD NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK		 52 KG BAYANLAR
1-YILMAZ, TUGBA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
 2-SIMSEK, HILAL KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
 3-CERRO ALVARADO, PAULA TORTOSA-ARATA İSPANYA
 3-SULEYMANOVA, NARMIN GILAN TK AZERBAYCAN
63 KG ERKEKLER
1-CHESHA, VLAS UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 2-AGHAYEV, JAVAD GILAN TK AZERBAYCAN
 3-RASIDAGIC, JUSUF-ALI NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
 3-EROZ, HASAN BUGRA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE		 55 KG BAYANLAR
1-KAYIR, IKRA ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 2-PALAZ, EMINE NUR B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 3-BATGI, KIYAN CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-TAT, ESMA EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
68 KG ERKEKLER
1-ABULKHANOV, MARK DUSH SPEKTR RUSYA
 2-EGYHAZAS, ANDRAS HUNGARIAN TEAM MACARİSTAN
 3-YERKO, VLADYSLAV KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-YUVA, KAAN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE		 59 KG BAYANLAR
1-KORZHAVINA, YULIANA SC MOTOR - SICH UKRAYNA
 2-SOYKAN, FERDA SAMSUN TOHM TÜRKİYE
 3-SARIKAYA, MIHRIMAH B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 3- BAYSAL, IREM PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
73 KG ERKEKLER
1-TASTEKIN, SAVAS BEYPAZARI AYYILDIZ SPOR KULUB TÜRKİYE
 2- IBRAHIMOV, HASAN GILAN TK AZERBAYCAN
 3-SOYSAL, AHMET SAMIL EGO SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3- KOROTKYKH, VLADYSLAV SC MOTOR - SICH UKRAYNA		 63 KG BAYANLAR
1-SCHMIDT, CELINE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
 2-SAYGAKOVA, YULIYA IFRFT-WTF UKR
 3-SCHEIN, MICHELLE TAEKWONDO AXEL M?LLER ALMANYA
 3-KORKUT, HURI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
78 KG ERKEKLER
1-MARKIN, DMYTRO UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 2-KARTAL, HUSEYIN ANKARA ADLIYE SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-YILMAZ, ONUR ARIFIYE ATILGAN SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-YILMAZ, MELIH SAMSUN TOHM TÜRKİYE		 68 KG BAYANLAR
1-ARSLAN, DILARA B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 2-BORIC, ADNA NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK
 3-ALTIN, ZULAL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
 3-GOZEY, AYSEGUL SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
+78 KG ERKEKLER
1-TAGHI-ZADA, ORKHAN GILAN TK AZE
 2-SULTANMURATOV, YULDASHBEK SPORT CLUB ZHIGER KAZAKİSTAN
 3- KAYA, FIRAT UZUN TÜRKİYE
 3-ACIKGOZ, MUHAMMED EMIN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE		 +68 KG BAYANLAR
1-AKBULAK, ESRA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPO TÜRKİYE
 2-AKCAY, ALEYNA UZUN TÜRKİYE
 3-BASMA, BEYZA ASKI SPOR KULUBU 5 TÜRKİYE
 3-SEMERCI, SILA BASAR S.K. TÜRKİYE

 

 

Yıldızlar Kategorisi Sonuçları

33 KG. ERKEKLER
1-LIANOV, MAGOMED SKIF RUSYA
 2-DONMEZ, MERT ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-ALIZADA, NIHAD GILAN TK AZERBAYCAN
3-KAPLAN, ENES ASLAN GENCLIK VE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE		 29 KG. BAYANLAR
1-GENC, SENA NUR SEVEN SPOR TÜRKİYE
 2-DEMIR, ALEYNA SEVEN SPOR TÜRKİYE
 3-DISKAYA, TUANA ILAYDA EGO SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-KALELEVA, ARINA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
37 KG. ERKEKLER
1-STOROZHUK, VLADYSLAV JI DO KWAN BUL
 2- SHIRALIYEV, RIYAD GAFGAZ TK AZERBAYCAN
 3- IVASHCHENKO, DENYS UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3-OZTÜRKİYEK, KORAY YIGIT SEVEN SPOR TÜRKİYE		 33 KG. BAYANLAR
1-KHOMENKO, YEKATERYNA KDUSH ARTEM UKRAYNA
 2-ULUMAN, EDANUR TÜRKİYEGUTLU BASAR SK TÜRKİYE
 3-TORUN, EDA KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
 3- DINC, NAZLI IREM POLAT SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
41 KG. ERKEKLER
1-DOGRU, ALIHAN ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 2-KILIC, YIGITHAN SEVEN SPOR TÜRKİYE
 3-KARADUGAN, IBRAHIM TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ SK TÜRKİYE
 3- LIBRADO LOPEZ, DIEGO TORTOSA-ARATA İSPANYA		 37 KG. BAYANLAR
1-YAZICI, RUMEYSA TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
 2-CELIK, BERRA GULFEM KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
 3-IMAMOGLU, NISA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL. TÜRKİYE
 3-KELES, TUANA LEYLI SAKARYA SAMPIYONLAR TÜRKİYE
45 KG. ERKEKLER
1-ALTINGOZ, CEMIL TARIK KAVAK GSK TÜRKİYE
 2-2nd 727 PALETSKYI, TYMUR UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3-DUNYAMALIYEV, ILKIN SUMGAYIT GOMRUKCHU 2 AZERBAYCAN
 3-PIKUZ, ILLIA SC MOTOR - SICH UKRAYNA		 41 KG. BAYANLAR
1-OZTABAK, ELIF ILGIN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 2-ALTUN, ZEHRA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
 3-ALLAHVERDIYEVA, OFELIYA GILAN TK AZERBAYCAN
 3-SKAPROVSKA, VALERIIA JI DO KWAN BULGARİSTAN
49 KG. ERKEKLER
1-SANTAS, KADIR ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISE TÜRKİYE
 2- SHARPYLO, DENYS KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-AVCIM, SEBAHATTIN AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-ORHAN, OMER YASIN ISTANBUL BBSK TÜRKİYE		 44 KG. BAYANLAR
1-ERSOY, ESMA NUR ASKI SPOR KULÜBÜ 9 TÜRKİYE
 2-CANKURT, TUGCE ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-YALCIN, SILA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
 3-KUYUBASI, NURSU ASKI SPOR KULÜBÜ 1 TÜRKİYE
53 KG. ERKEKLER
1-KUSKU, MAHMUT ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 2- TOKGOZ, OGUZ FLIPPER SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-KAPLAN, ALP EREN ASIL GENCLIK SPOR KULÜBÜ SK TÜRKİYE
 3-GUNLU, UGUR BASAR S.K. TÜRKİYE		 47 KG. BAYANLAR
1-EYNULLAYEVA, AYLIN GILAN TK AZERBAYCAN
 2-TRAVERSO, ELEONORA SCUOLA TKD GENOVA İTALYA
 3-SEN, AYLIN ASLAN GENCLIK VE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-AKDEMIR, SUKRAN ARIFE RUMELI KAVAGI SK TÜRKİYE
57 KG. ERKEKLER
1-KORKMAZ, ABDUL SAMET ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 2-FARZALIZADE, ILKIN GILAN TK AZERBAYCAN
 3- CALI, EMRE BASAR S.K. TÜRKİYE
 3-CELIK, DOGUKAN BAHRI TANRIKULU S.K TÜRKİYE		 51 KG. BAYANLAR
1-CIFTCI, HACER ASIL GENCLIK SPOR KULÜBÜ DER TÜRKİYE
 2-BASKIR, AYSE SULE ASKI SPOR KULÜBÜ 1 TÜRKİYE
 3-CETINKAYA, ALMILA BURCIN EGO SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-KESER, ZEYNEP G?KTAS BAYAN TAKIMI TÜRKİYE
61 KG. ERKEKLER
1-BALAGADASHOV, VUSAL GILAN TK AZERBAYCAN
 2-KUCHERENKO, YEVGENIY UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3- FEYIZOGLU, MUHAMMED EFE AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-HADZAGIC, AMAR NOVI GRAD SARAJEVO BOSNA HERSEK		 55 KG. BAYANLAR
1-AKAGUNDUZ, CEYDA BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
 2-ARI, ZEHRA 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR K TÜRKİYE
 3-YILMAZ, ESLEM CEREN ARIFIYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-SAKARYA, BERIRE KEVSER BEYPAZARI AYYILDIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
65 KG. ERKEKLER
1-SAHIN, TAHA GOKTUG OYKUM GENCLIK SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 2-
 3-
 3-		 59 KG. BAYANLAR
1-GULUZADE, ILAHA GILAN TK AZERBAYCAN
 2- ESIT, BUSE AKDENIZ SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-TAHTA, ELIF SU ANKARA ADLIYE SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE
 3-UZUNCAVDAR, SUDE YAREN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
+65 KG. ERKEKLER
1-CHEREDNYCHENKO, IVAN KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 2- TONKOPII, YURII KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-ISMAYILZADA, ELSEVAR GILAN TK AZERBAYCAN
 3-		 +59 KG. BAYANLAR
1-ZHALHIRYS, OLEKSANDRA UKRAINE NATIONAL TEAM UKRAYNA
 2-YILMAZ, BENGUSU TERME GEN?LIK HIZMETLERI SPO TÜRKİYE
 3-OZCIHAN, NAZLICAN G?KTAS BAYAN TAKIMI TÜRKİYE
 3-SAGLIK, AYSELNUR POLAT SPOR KULÜBÜ TÜRKİYE

 

2017 02 5th clubs logo 03

 

 

Kabe
Muhlis Koyuncu

Üye Girişi

Koyuncuspor TV - 2
Koyuncuspor TV

Reklam 2

Ankaura

Reklam 3

Ankaura

Reklam 4

Ankaura
 
 
 