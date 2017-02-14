Trakya Akademi Spor Kulübü sporcuları Rabia ÇOLAK 27 kg Avrupa 3.sü, Muhamed Ali DEMİR 40 kg Avrupa 5.si, Hilal ŞENGÜN 30 kg Avrupa 5.si oldu.









TRAKYA AKADEMİ SPOR KULÜBÜNDEN BÜYÜK BAŞARI



Avrupa Taekwondo Birliği’nin (ETU) 2017 yılı takviminde yer alan ve ETU ve Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun birlikte organize ettikleri 3. Minikler Avrupa Taekwondo Şampiyonası 12 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile 03-05 Şubat tarihlerinde Antalya’nın Belek ilçesinde yapıldı.



Trakya Akademi Spor Kulübü alt yapısından yetişen sporcularla ilk kez katıldığı resmi turnuvada Rabia ÇOLAK 27 kg Avrupa 3.sü, Muhamed Ali DEMİR 40 kg Avrupa 5.si, Hilal ŞENGÜN 30 kg Avrupa 5.si olurken Göktuğ AKKOÇ, Talip Enes SİNECİKLİ, Yiğit KARTAL ise Ukraynalı rakiplerine yenilerek turnuvaya veda ettiler.



Trakya Akademi Spor Kulübü Başkanı Murat TERTİBİM "2015 yılında kurulan kulübümüz 2016 mart ayından sonra resmi turnuvalara transfer sporcularla katılmaya başladı. Bu sporcularımızla Edirne Taekwondosuna damga vurmaya başlamıştık.

2017 yılıyla birlikte kulüp alt yapımızdan yetişen sporcularla ilk turnuvamıza katıldık. İlk katıldığımız turnuva Avrupa minikler şampiyonası olması itibari ile bizler için çok önemliydi. Avrupa şampiyonasına katılan sporcularımız Edirneyi ve Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza attılar.

17 sıklette toplam 68 madalya dağıtılıken bunların 30 tanesi Türkiye adına yarışan sporcular alırken Türkiye turnuvadan takım halinde 1.likle ayrıldı.

Bizde kulüp olarak asıl hedefimiz olan ulusal ve uluslararası başarıya daha ilk katıldığımız turnuvada elde etmeye başladık.Ben ve çalışma arkadaşlarım Selçuk REİS, Onur ERİŞ,Sercan SARISAKAL geçmişte görev yaptığımız kulüplerde başarıya alışık hedefi olan sporcular yetiştirdik aynı başarıyı yeni kulübümüzdede devam ettirmek bizim için gurur verici.

Bu turnuvada görev yapan 6 sporcumuzdan 4 ü daha önce yaptığımız ve hala yenileyerek devam ettirdiğimiz ‘’SPOR’A BİR ADIM’’ projesiyle spora başlayan çocuklarımızdır. Buda bu tür projelerin nekadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kulübümüzün başarı anahtarı bizlere güvenen kurum ve kuruluşlar, iş adamları ve Amatör sporun herzaman yanında olan Edirne Belediyesi ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep GÜRKAN ile Başkan Yardımcısı Sayın Çiğdem GEGEOĞLU ‘na bizlere güvenip herzaman yanımızda oldukları için teşekkür ederiz.

Turnuvaya Edirne Belediyesi adına katılan Efe Can TANRIKUT 2. Naz EROL 3. Olarak bizleri birkezdaha gururlandırmışlardır onlarıda bu vesile ile tebrik ediyorum.Bundan sonrada çalışmalarımızı artırarak devam ediceğiz hedeflerimiz arasında Milli Takımımıza daimi görev yapabilecek sporcular yetiştirirken antrenörlerimizin Milli görev almaları için elimizden geleni yapmak olacak"dedi.