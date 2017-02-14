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Taekwondo Tekvando

x2017 o2 trakya odul 02Trakya Akademi Spor Kulübünün başarılı sporcuları Pazar günü Ekrem Demiray spor salonunda yapılan törenle ödüllendirildi.

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TRAKYA  AKADEMİ SPOR KULÜBÜNDE BAŞARININ ÖDÜLÜ


      2017 Avrupa Minikler Taekwondo şampiyonasına sporcularıyla damga vuran Trakya Akademi Spor Kulübünün başarılı sporcuları Pazar günü Ekrem Demiray spor salonunda yapılan törenle ödüllendirildi. Başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle başlayan etkinlik,Taekwondo gösterileriyle devam etti.

Kulüp başkanı Murat TERTİBİM " 3-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya, Belekte yapılan 3.Avrupa Minikler Taekwondo şampiyonasına katılan en genç kulüp olarak damgamızı vurmak bizi ve sporcularımızı gururlandırdı.

Bu gururu yaşamamızda en büyük pay tabiki sporcularımızın ancak sporcularımızın emeğinin yanında sporcu velilerinin, iş adamlarının desteği unutulamaz.Bu gururu bizlere yaşatan sporcularımızı ödüllendirmek için aramızda bulunan iş yoğunluğu nedeni ile aramıza katılamayıp hediyelerini gönderen iş adamlarına teşekkür ederiz.

 

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Rabia ÇOLAK Avrupa 3.’sü, Muhammed Ali DEMİR Avrupa 5.’si, Hilal ŞENGÜN Avrupa 5.si olaran sporcularımız  iş adamları tarafından ödüllendirildi.

Onlar daha yolun başındalar daha çok çalışarak daha önemli başarılara imza atacaklarına eminim. iş adamları tarafından sporcularımıza verilen bu ödüller onların teşvik olması açısından çok önemli. diğer sporcularımızda çeşitli zamanlarda ödüllendirilerek arkadaşları gibi başarılı olması sağlanacaktır.

Taekwondo antrenmanlarımız Ekrem Demiray spor salonunda Salı-Perşembe-cumartesi-Pazar günü devam ediyor ayrıca bize ulaşmak isteyenler Ekrem Demray Spor Salonunu karşısındaki kulüp binamızdan ulaşabilirler" diyerek sözlerini bitirdi.

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Muhlis Koyuncu

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