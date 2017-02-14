4. Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) 10 - 14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya , Belek de yapılan musabakalarla sona erdi.
4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) 10 - 14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya , Belek de Maritim Pine Beach Otelde yapıldı.
BUYUKLER / SENYOR
|54 KG ERKEKLER
1-GRITSENEGALKO, VLADIMIR RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
2-DENISOV, STANISLAV RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
3- ALIYEV, MIKAYIL AZERBAYCANRI TK AZERBAYCAN
3-KAMA, MOUSTAPHA SENEGALEGAL NATIONAL TEAM SENEGAL
|46 KG BAYANLAR
1-POURYOUNES LANALMANYAOUDI, DINA KORYO DEN HAAG HOLLANDA
2-SATILMIS, NIHAL ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
3-SAKHAUTDINOVA, REGINA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
3-YILDIZ, AYSE BEYZA KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
|58 KG ERKEKLER
1-BENSALEH, SALAHEDDINE FLEMISH TOPSPORT TEAM BEL
2-ARTAMONOV, MIKHAIL RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
3-SENEGALGUL, ALPTEKIN SAMSUN TOHM TÜRKİYE
3-CAKMAK, CIHAT TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
|49 KG BAYANLAR
1-CIDEM, IPEK TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
2-DINCEL, MERVE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
3-IGUMENOVA, SVETLANA VORONEZH TEAM RUSYA
3-PETRUSIC, ANA SLOVENIA NATIONAL TEAM SLOVENYA
|63 KG ERKEKLER
1-IZUTDINOV, BOLAT MOSCOW TAEKWONDO TEAM RUSYA
2-BRECIC, LOVRE TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-CHAN, DE SIR SAKHALIN TAEKWONDO TEAM RUSYA
3-ENNADIRI, NABIL ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA
|53 KG BAYANLAR
1-TARVIDA, INESE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
2-ANDREOPOULOU, IOANNA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
3-DOSUCUKUR, ZEHRA GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
3-ALTUNEL, DURDANE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
|68 KG ERKEKLER
1-BAHRAMI, SINA AZERBAİJAN NATIONAL TEAM AZERBAYCAN
2- MININ, VIACHESLAV BUREVESTNIK RUSYA
3- IRGALIEV, ARMAN RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
3-MININ, KONSTANTIN RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
|57 KG BAYANLAR
1-ADAMKIEWICZ, PATRYCJA POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
2-VULETIC, BRUNA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-ILGUN, HATICE KUBRA TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
3-CRAEN, INDRA FLEMISH TOPSPORT TEAM BELÇİKA
|74 KG ERKEKLER
1-KHRAMTCOV, MAKSIM RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
2-2nd 1213 KANAET, TONI TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-MAGOMEDOV, MAGOMED SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO
3-DAUROV, KADYRBECH ADYGEY TAEKWONDO TEAM RUSYA
|62 KG BAYANLAR
1-YAMAN, IREM TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
2-WIET HENIN, MAGDA FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA
3-STETIC, MARIJA TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
3-BASHKIROVA, VALERIIA SSHOR 42 RUSYA
|80 KG ERKEKLER
1-KOTKOV, ANTON KARELIA TEAM RUSYA
2-GRECHKIN, BOGDAN UGRA RUSYA
3-ASP, JOHN NORWAY NATIONAL TEAM NORVEÇ
3- HORVAT, LUKA TKD JASTREB HIRVATİSTAN
|67 KG BAYANLAR
1-TATAR, NUR TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
2-JELIC, MATEA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3- TETEREVIATNYKOVA, TETIANA KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
3-FUREDI, REBEKA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
|87 KG ERKEKLER
1-LARIN, VLADISLAV RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
2-TRAJKOVIC, IVAN SLOVENIA NATIONAL TEAM SLOVENYA
3-UGUZ, ENSAR TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
3-AZIZOV, RAMIN AZERBAIJAN NATIONAL TEAM AZERBAYCAN
|73 KG BAYANLAR
1-BULUT, SUDE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
2-ZHDANOVA, KARINA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
3-MATIJASEVIC, PETRA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
3-VANDER-ZWALM, ESTELLE FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA
|+87 KG ERKEKLER
1-KUZNETSOV, ROMAN RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
2- KARAKAS, BUGRAHAN TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
3-HATOWSKI, PIOTR POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
3-EL YAZIDI, OMAR FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA
|+73 KG BAYANLAR
1-KOWALCZUK, ALEKSANDRA POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
2- KUS, NAFIA TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
3- BARDACHENKO, OLESYA KARELIA TEAM RUSYA
3-IVANOVA, OLGA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
GENCLER /JUNIORS
|45 KG ERKEKLER
1-ORAL, MEHMET DODURGA SPOR KUL TÜRKİYE
2-BEKETOV, BATYRZHAN SC.BEKSEIT TULKIEV KAZAKİSTAN
3-OZCAN, OMER FARUK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
3-KARIMOV, TIMUR URFT TEAM RUSYA
|42 KG BAYANLAR
1-YARKOVA, YANA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
2-COSKUN, ASLI SPORT ACADEMY E.V. ALMANYA
3-AKBAROVA, MINAYA ARAN TK AZARBAİJAN
3-SENEGAL, SEHER SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
|48 KG ERKEKLER
1- ILIN, ROMAN SAKHALIN TAEKWONDO TEAM RUSYA
2-POLAT, GORKEM ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
3-KOSE, OSMAN TÜRKİYE SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
3-SAGITZHANOV, RABIL KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
|44 KG BAYANLAR
1-ROZHINA, ELIZAVETA KURGAN REGION TEAM RUSYA
2-MAMMADOVA, MEHRIBAN AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
3-USMANOVA, ASSEL KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
3-PIRSEYIDOVA, SEVDA AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
|51 KG ERKEKLER
1-GANBARLI, AYAZ AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
2-BOLATOV, ALIMZHAN KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
3-AKKOYUN, YUNUS CAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
3-KOTYASH, VASYL UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
|46 KG BAYANLAR
1-GOEBEL, LAURA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
2-SAHINBAZ, GOZDE SEVEN SPOR TÜRKİYE
3-DURAK, ESRANUR ANKARA DEMIRSPOR KUL TÜRKİYE
3- KARAKUS, IKLIMA BETUL MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
|55 KG ERKEKLER
1-ZHOLDYBAIULY, MEDET KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
2-ORYNBASSAR, MAKSAT KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
3-EL HACHAM, HAMZA CHABAB LARACH OF TAEKWONDO FAS
3-ALZHANOV, RAKHAT KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
|49 KG BAYANLAR
1-PATAKFALVY, LUCA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
2-POLAT, MELEK BURSA SAGLIK G TÜRKİYE
3-YALAP, SINEM EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU TÜRKİYE
3-BALABAN, KERIME ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
|59 KG ERKEKLER
1-DOLMACI, MERTCAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
2- DZIUBA, OLEKSANDR UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
3-TEKE, MUSTAFA EMRE RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU TÜRKİYE
3- LYOUSSI, MOUAD ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO FAS
|52 KG BAYANLAR
1-ZHYLA, YEVHENIIA UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
2- TARVIDA, JOLANTA BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
3-BORRMANN, KATARINA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
3-KOLOSOVA, VALERIIA SKIF RUSYA
|63 KG ERKEKLER
1-MOISEEV, VLADISLAV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
2-VASILEV, DMITRII SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
3-EROZ, HASAN BUGRA EGO SPOR KUL TÜRKİYE
3-BEREI, BELA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
|55 KG BAYANLAR
1-KAYIR, IKRA ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
2-AYDIN, KUBRA ILKADIM BELEDIYESI GEN TÜRKİYE
3-DALDIR, SEYDA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
3-AMIRMETOVA, DIANA MCBI RUSYA
|68 KG ERKEKLER
1-ACHAB, BADR FLEMISH TOPSPORT TEAM BEL
2-EGYHAZAS, ANDRAS HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
3-HEJER, TRYM TEAM T NORVEÇ
3-OMEIRAT, MOHAMED NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
|59 KG BAYANLAR
1-LESPAU, DJADE FLEMISH TOPSPORT TEAM BELÇİKA
2-BAYSAL, IREM PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-OZCAN, AYSENEGALUR KONYA SEL TÜRKİYE
3-OZDEMIR, EDA YTS TKD TÜRKİYE
|73 KG ERKEKLER
1- KOBZAN, KYRYLO KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
2-AL-KWALDEH, MOUSA JORDAN NATIONAL TEAM ÜRDÜN
3-BALTABAYEV, YELAMAN KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
3-ACAR, HALIT FARUK DURUKAN GEN TÜRKİYE
|63 KG BAYANLAR
1-KORKUT, HURI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
2- SCHMIDT, CELINE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
3-ALTIN, ZULAL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
3-YUKSEL, PELIN GOKCE IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. TÜRKİYE
|78 KG ERKEKLER
1-KARTAL, HUSEYIN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
2-YILMAZ, MELIH SAMSUN TOHM TÜRKİYE
3-DEMIRCIOGLU, HUSEYIN BERAT EGEMEN IHTISAS SPOR KUL TÜRKİYE
3-KOC, MEHMET ALPEREN ISTANBUL ONCU GSK.. TÜRKİYE
|68 KG BAYANLAR
1-ARSLAN, DILARA B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
2-TUTUCU, NISA ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA
3- CELIK, ZEVCIYE NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
3-DUMAN, MELIKE BASAR S.K. TÜRKİYE
|+78 KG ERKEKLER
1-ATESLI, EMRE KUTALMIS BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU TÜRKİYE
2-TAGHI-ZADA, ORKHAN AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
3-DURAN, ALPER AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
3-SULTANMURATOV, YULDASHBEK KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
|+68 KG BAYANLAR
1-DOGAN, SEMANUR LIDER TAEKWONDO TÜRKİYE
2-UNUTMAZ, GULENDAM KAYA SK TÜRKİYE
3- AKCAY, ALEYNA UZUN TÜRKİYE
3-SAGLAM, KUBRA ATAKAN SPOR KUL TÜRKİYE
YILDIZLAR /CADETS
|33 KG. ERKEKLER
1-LIANOV, MAGOMED SKIF RUSYA
2-MOLNAR, BENDEGUZ HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
3-KUZU, OMER FARUK DURUKAN GEN TÜRKİYE
3-DONMEZ, MERT ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
|29 KG. BAYANLAR
1-BICER, SEYMA NUR DURUKAN GEN TÜRKİYE
2-GENC, SENEGALA NUR SEVEN SPOR TÜRKİYE
3-KEPENEK, SENEGALA NUR CERKEZKOY GUZEL SPOR
3-BICER, TUGBA NUR DURUKAN GEN TÜRKİYE
|37 KG. ERKEKLER
1-HAMDI, RIAD SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM KSA
2-2nd 1356 OBERSKI, SEBASTIAN TVBB ELITE BERLIN ALMANYA
3- ZHARYLGASSINOV, ILYAS KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
3-ERDEM, OMER FARUK SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
|33 KG. BAYANLAR
1-KHOMENKO, YEKATERYNA KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
2-MAGHNOUJ, HIBA ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA
3-DINC, NAZLI IREM POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
3-AKSONOVA, YEVA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
|41 KG. ERKEKLER
1-BAKHYTZHAN, ABILKHASSAN KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
2-KILIC, YIGITHAN SEVEN SPOR TÜRKİYE
3-TANRIVERDI, DENIZ KOCOGLU SPOR KULUBU TÜRKİYE
3- DOGRU, ALIHAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
|37 KG. BAYANLAR
1-GOGEBAKAN, HURU GOKCE ANAFARTALAR SPOR KULUBU TÜRKİYE
2-MAMMADOVA, AYSU AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
3- CELIK, SENEGALANUR SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
3-YAZICI, RUMEYSA TERME GEN TÜRKİYE
|45 KG. ERKEKLER
1-KHAZAMOV, AHMED DCBI RUSYA
2-YAVUZ, MEHMET AKIF CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO TÜRKİYE
3-ALTINGOZ, CEMIL TARIK KAVAK GEN TÜRKİYE
3- ISKANDAROV, PARVIZ AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
|41 KG. BAYANLAR
1-OZTABAK, ELIF ILGIN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
2-ALTUN, ZEHRA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
3-KLIVAK, KARINA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-SAKAR, DUYGU KAVAK GEN TÜRKİYE
|49 KG. ERKEKLER
1-NUSNALIM, BEKZHAN KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
2-OZER, OMER EREN OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-AYAS, UMUT POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
3-KUPELIOGLU, MUHAMMET ALPERE SILIVRI EREL SPOR KULUBU TÜRKİYE
|44 KG. BAYANLAR
1-TOUMI, CHAIMA TUNISIA NATIONAL TEAM TUN
2-STERVALL LYNGBRANT, LILJA TEAM KIM TAEKWONDO SWE
3-MYKHAILOVA, SOFIIA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-YALCIN, SILA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
|53 KG. ERKEKLER
1-FASIPOV, ABDURAKHMON KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
2-YILMAZ, MUSTAFA TUZLA BELEDIYE SPOR KUL TÜRKİYE
3-TOKGOZ, OGUZ FLIPPER SPOR KULUBU TÜRKİYE
3-OZTÜRKİYEK, ASIM BURAK YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUB TÜRKİYE
|47 KG. BAYANLAR
1- ZAFER, ISIL FLIPPER SPOR KULUBU TÜRKİYE
2- BAYRAKTAR, NURCAN ILAYDA AANKARA DEMIRSPOR KUL TÜRKİYE
3-AKARCESME, SEDEF SUDE YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUB TÜRKİYE
3-KASIRGA, DUYGU EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU TÜRKİYE
|57 KG. ERKEKLER
1-KESGIN, GOKHAN EMRE SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
2-KANBUROGLU, IBRAHIM UGUR BIRLIK TAEKWONDO SPORT CLUB TÜRKİYE
3-AVCI, UTKU KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL TÜRKİYE
3- OREL, LLIA UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
|51 KG. BAYANLAR
1-BASKIR, AYSE SULE ASKI SPOR KULUBU 1 TÜRKİYE
2-ALTIPARMAK, BEYZANUR SK TÜRKİYE
3-KASIRGA, TUGCE NUR GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
3-EL HAYEK, IKHLASS NAJAH CASBALANCA OF TAEKWON FAS
|61 KG. ERKEKLER
1-KUCHERENKO, YEVGENIY UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
2- FEYIZOGLU, MUHAMMED EFE AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
3-AQEEL, YAZAN JORDAN NATIONAL TEAM ÜRDÜN
3-BAS, AYHAN MERT KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE
|55 KG. BAYANLAR
1-AKAGUNDUZ, CEYDA BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
2-TÜRKİYEAN, SUDE NAZ GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWOND TÜRKİYE
3-ARI, ZEHRA 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR K TÜRKİYE
3-DINC, YAGMUR SAKARYA SAMPIYONLAR TÜRKİYE
|65 KG. ERKEKLER
1-KANBER, TALHA ENES DURUKAN GEN TÜRKİYE
2- TIMAGUR, AHMET CAN GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK TÜRKİYE
3-BALAGADASHOV, VUSAL AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
3-ALSOWAIQ, MOHAMMED SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM SUUDİ ARABİSTAN
|59 KG. BAYANLAR
1-KHUZINA, LILIIA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
2-ESIT, BUSE AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
3- TAHTA, ELIF SU ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
3-BESIR, EBRAR ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
|+65 KG. ERKEKLER
1-CHEREDNYCHENKO, IVAN KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
2-TONKOPII, YURII KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
3-COSKUN, YAGIZ EFE YESILKIRAZ TÜRKİYE
3-SENEGAL, MUHAMMED IBRAHIM DURUKAN GEN TÜRKİYE
|+59 KG. BAYANLAR
1-SAGLIK, AYSELNUR POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
2-GUNDUZ, ZEHRA GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
3-YILDIRIM, IPEK DURUKAN GEN TÜRKİYE
3-TUNA, CEREN DODURGA SPOR KUL TÜRKİYE
Competitors (1455)
|Cadets female -29 kg (14)
|Class A (14)
|Ada AVDAGIC
|NOVI GRAD SARAJEVO
|Bosnia & Herzegovina
|Aleyna DEMIR
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Arina KALELEVA
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Busra Nur KURT
|OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU
|Turkey
|Hatice Bengu DAG
|BASAR S.K.
|Turkey
|IREM DINC
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Melek BALTACI
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Milana BEKULOVA
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Nigar MEHDIZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Nur ARAYAN
|TSV DACHAU 1865
|Germany
|SEYMA NUR BICER
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Sena Nur KEPENEK
|CERKEZKOY GUZEL SPOR KULUBU
|Turkey
|Sena Nur GENC
|SEVEN SPOR
|Turkey
|TUGBA NUR BICER
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Cadets female -33 kg (20)
|Class A (20)
|Alina LAPTIEVA
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Anastasiia SUMENKOVA
|BELGOROD REGION TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Aseel ABBASI
|PALESTINE NATIONAL TEAM
|Palestine
|Aytaj MAMMADOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|BENGISU ISIKKAYA
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Beyza Nur KOCA
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|DILRUBA TOKGOZ
|SK
|Turkey
|Edanur ULUMAN
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|GAMZE AY
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Gulsum HASANZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Hiba MAGHNOUJ
|ABDEL-KWAN ROTTERDAM
|Netherlands
|MAKBULE YAGMUR YILDIRIM
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Mahtab ROSTAMI
|TEAM BR
|Denmark
|Nazli Irem DINC
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Nureda Kiymet USTA
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Rabia Nur BALMUK
|BAH
|Turkey
|Rumeysa Nur ERGIN
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Yekateryna KHOMENKO
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Yeva AKSONOVA
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Zeynep HACIOGLU
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Cadets female -37 kg (27)
|Class A (27)
|Aidana KUMARTAYEVA
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Anna VINOGRADOVA
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Aysu MAMMADOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Azra CAVUS
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Beren YILDIRIM
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Berra Gulfem CELIK
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Beyzanur AGOREN
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Deema ALHUSAMI
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Doreen ALEXANDROWICZ
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Elif Selcen OZDEN
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|HURU GOKCE GOGEBAKAN
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Julie DA SILVA
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Lina AKACHAR
|TAEKWONDO AMERSFOORT
|Netherlands
|MAIAR QABAHA
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|MEHTAP GUR
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Melike Nur DEMIR
|YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU
|Turkey
|Melis AKTURK
|ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Nisa IMAMOGLU
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Nur Kardelen IPEK
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Rumeysa YAZICI
|TERME GEN
|Turkey
|Sahsenem BAGATOR
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Senanur CELIK
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Sofiia POKOTYLO
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Sude Naz KARAYURT
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Sudem OZCELIK
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|TUANA LEYLI KELES
|SAKARYA SAMPIYONLAR
|Turkey
|Uliana KUTS
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Cadets female -41 kg (19)
|Class A (19)
|Aseel MOUSA
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Beyza-Nur CAN
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Ceyda SAFFAK
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Duygu SAKAR
|KAVAK GEN
|Turkey
|Duygu SAKAR
|KAVAK GEN
|Turkey
|Elif Ilgin OZTABAK
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Elif Sila KARATAS
|MERT ASYA GSK
|Turkey
|Feyzanur KURT
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Idil ZAFER
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Kamila AIMUKASHEVA
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Karina KLIVAK
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Nursu KUYUBASI
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Ofeliya ALLAHVERDIYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sinemnur SAYLAG
|SARAR SPOR
|Turkey
|Sukriye Ebrar TASTAN
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Symbat ORAZALIYEVA
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Zehra ALTUN
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Zeynep TASKIN
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Zivar TAGHIYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Cadets female -44 kg (17)
|Class A (17)
|Aleyna OFLAR
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|Aydan ALIYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Berra Nur AKTAS
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Beyza KARATAS
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Chaima TOUMI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Ecenaz KUCUK
|KASTAMONU T
|Turkey
|Esma Nur ERSOY
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Lilja STERVALL LYNGBRANT
|TEAM KIM TAEKWONDO
|Sweden
|MELIKE BAHAR TURAN
|GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO
|Turkey
|Melis YUCEL
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Sila YALCIN
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Sofiia MYKHAILOVA
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Sude OCAK
|HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU
|Turkey
|Sudenaz TOPAL
|KAYA SK
|Turkey
|Tuvanna Nazli KESGIN
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Yaren ARAYAN
|TSV DACHAU 1865
|Germany
|Zara RINGIN BICEN
|TEAM BR
|Denmark
|Cadets female -47 kg (12)
|Class A (12)
|Aylin SEN
|ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Aylin EYNULLAYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Duygu KASIRGA
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|FATMA BUSE YANAR
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|HAVVANUR AKBULUT
|SK
|Turkey
|Isil ZAFER
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|MELEK GUNDOGDU
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Nurcan Ilayda BAYRAKTAR
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|SHATHA RABEE
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Sedef Sude AKARCESME
|YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU
|Turkey
|Semina OZHAN
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Sukran Arife AKDEMIR
|RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU
|Turkey
|Cadets female -51 kg (9)
|Class A (9)
|Ayse Sule BASKIR
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Azrahan AY
|TAEKWONDO AY
|Germany
|BEYZANUR ALTIPARMAK
|SK
|Turkey
|Ezgi GULEY
|SK
|Turkey
|IKHLASS EL HAYEK
|NAJAH CASBALANCA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Ipek Nur KAYA
|OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU
|Turkey
|Julia VOLL
|TIGER AND DRAGONS
|Germany
|MINE KILIC
|GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO
|Turkey
|TUGCE NUR KASIRGA
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Cadets female -55 kg (9)
|Class A (9)
|ALEYNA NUR DURA
|UZUN
|Turkey
|BUSE NUR VARICI
|UZUN
|Turkey
|CANSU ORENLIOGLU
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Ceyda AKAGUNDUZ
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|IRODA MIRTADJIEVA
|TASHKENT CITY DOMBIRABAD CLUB
|Uzbekistan, TSV
|SEYMA GUNGOR
|SK
|Turkey
|SUDE NAZ TURAN
|GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO
|Turkey
|Yagmur DINC
|SAKARYA SAMPIYONLAR
|Turkey
|Zehra ARI
|1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Cadets female -59 kg (9)
|Class A (9)
|AYSEGUL OZKAN
|SK
|Turkey
|BUSE ESIT
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Begum AKTEL
|BEYKOZ BELEDIYESI GEN
|Turkey
|Ebrar BESIR
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ekin Su ONER
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Elif Su TAHTA
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ilaha GULUZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Liliia KHUZINA
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|SUDE YAREN UZUNCAVDAR
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Cadets female +59 kg (8)
|Class A (8)
|Ayselnur SAGLIK
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Bengusu YILMAZ
|TERME GEN
|Turkey
|Ceren TUNA
|DODURGA SPOR KUL
|Turkey
|Elif Yagmur AKPOLAT
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|IPEK YILDIRIM
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Lanara MAHARRAMOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sezin KARAYILMAZ
|SEVEN SPOR
|Turkey
|ZEHRA GUNDUZ
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Cadets male -33 kg (47)
|Class A (47)
|Abdulkadir AKSOY
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Ahmet Furkan CELIKTEN
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Ali CEYHAN
|DODURGA SPOR K
|Turkey
|Ali AKHANSERIYEV
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Arda TOPAL
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|BERAT KOC
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Batuhan PACACI
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Bendeguz MOLNAR
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Berat AVSAR
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Beytullah ERBIR
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Cemal OZTURK
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Damir AKHMETOV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Daniel ZANCHUK
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Daniel DROSDOWSKI
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|Emir Batuhan CANDAN
|TERME GEN
|Turkey
|Emir Efe CELIK
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Enes KAMACI
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Enes KAPLAN
|ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Feyyaz BELDEK
|SEVEN SPOR
|Turkey
|ISMAIL ALTIPARMAK
|SK
|Turkey
|Ibragim BEKKIEV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Idar BAGOV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Illia KUCHERIAVYI
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Inanc AKGUL
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Ismail ALTUNAY
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Ivan ZABORSKII
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Kadir EROL
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Khanmurad SULEYMANOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Khayyam BABAYEV
|FARASAT TK
|Azerbaijan
|Kiril HOLOVKIN
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Kursat MARAS
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|MERT DONMEZ
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Magomed LIANOV
|SKIF
|Russia
|Mehmet BECKEN
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Mert KARA
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|OMER FARUK KUZU
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Omer AKSOYEK
|INEGOL BLD GSK
|Turkey
|Omer Faruk SEN
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|RAVYAR MOHAMMED LATIF
|CHAMCHAMAL
|Iraq
|RIZA Tolga VAROL
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Roman ROGALCHUK
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Semih PATAN
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|TALAT KARAKOC
|SK
|Turkey
|Tayyip TAS
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Ugur Can GOKMEN
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Valtteri TAMMILA
|BUDOKWAI TAEKWONDO
|Finland
|Yusa Arif KABACA
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Cadets male -37 kg (51)
|Class A (51)
|ARMAGAN IKRAM
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Adem SALMI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Ahmet Bugra ASLAN
|KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Ahmet Bugra ASLAN
|KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ahmet Talha YILMAZOGLU
|ANKARA CINAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Arda INALOGLU
|HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU
|Turkey
|Artem PALAHIN
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Aziz SEVER
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Bugra ILHAN
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Daniel IAKHNENKO
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Davyd MARYSIUK
|KHMELNYTSK REGION
|Ukraine
|Denis ZHARKOV
|SAMARA TEAM
|Russia
|Denys IVASHCHENKO
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Efe Ibrahim OZTURK
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Emre SIRAKAYA
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Enes Malik GOKMEN
|ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|FARUK SANLIER
|SK
|Turkey
|FAZLI FAZLIOGLU
|SK
|Turkey
|GORKEM AYSECKIN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Hasan ARIK
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|IBRAHIM COSAR
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ilyas ZHARYLGASSINOV
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Islambek TKHAZAPLIZHEV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Ismail JACOBSEN
|TEAM BR
|Denmark
|Ismayil IBRAHIMOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Javid ISMAYILOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Koray Yigit OZTURK
|SEVEN SPOR
|Turkey
|MEHMET YUSUF SALIM
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|MELIH K.AVCI
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|MOHAMED AMINE AKABLI
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Maksym NYKOLAIV
|DUSH 3 "GOLDEN GRAGON"
|Ukraine
|Mehmet GUR
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Mehmet OKSUZ
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Mykhaylo SHTAN
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Myroslav SUDAK
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|NEDAL RABEE
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Nihad ALIZADA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Olexandr OGANOV
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Omer DELIBASLAR
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Omer Faruk ERDEM
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Omer Faruk SENEL
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Omer Yigit CAGIL
|BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU
|Turkey
|Osman ACIKEL
|YILDIZ ERKEK
|Turkey
|RIAD HAMDI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Riyad SHIRALIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Samet TATLI
|SAKARYA SAMPIYONLAR
|Turkey
|Sebastian OBERSKI
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Serdar ILHAN
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Tawfiq JOUDEH
|PALESTINE NATIONAL TEAM
|Palestine
|Vladimir KUIMOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Ward AL-RAGGAD
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Cadets male -41 kg (33)
|Class A (33)
|Abdallah DANA
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Abed NIROUKH
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Abilkhassan BAKHYTZHAN
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Akif SATILMIS
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ali AKBAROV
|ARAN TK
|Azerbaijan
|Ali Osman USTUN
|DODURGA SPOR KUL
|Turkey
|Alihan DOGRU
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|BURAK DOGUKAN DORTBAS
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Berat GULTEKIN
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Danylo ULIANOV
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Deniz TANRIVERDI
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|FARUK BILAL KAYA
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Halil Eren MUSLU
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Heybet DALGIC
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Huseyin DOGAN
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Huseyin Cagatay CAN
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Ibrahim KARADUGAN
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Ismayil ISMAYILOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Javad VALIBAYOV
|GUBA U.G.I.M.
|Azerbaijan
|MEHMET AKIF YAVUZ
|AYYILDIZ
|Turkey
|Marcell BARTA
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Melik CAVGA
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Metehan KIZILARSLAN
|INEGOL BLD GSK
|Turkey
|Nijat AZIZLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Saoud MAATUGH
|AL AZIMA CLUB
|Libya
|Serif OZ
|KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK
|Turkey
|Timur RYABOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|UMUT GASANOV
|SK
|Turkey
|YASIN SAHIN
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Yashar MAMMADLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Yigithan KILIC
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Zeynel Firat TANRIVERDI
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|walled WAHDAN
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Cadets male -45 kg (29)
|Class A (29)
|ANIL CAN ALTUN
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Ahmed KHAZAMOV
|DCBI
|Russia
|Ali Tufan KOC
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Cemil Tarik ALTINGOZ
|KAVAK GEN
|Turkey
|Furkan Kadir GUREL
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Huseyin Cengiz SARAC
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Ildem KARA
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Illia PIKUZ
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Jihed MATHLOUTHI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Kerim Can KURTULGIL
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|MEHMET AKIF YAVUZ
|CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO SPOR KUL
|Turkey
|MEHMET AKIF YAVUZ
|ARSAMBA AYYILDIZ SPOR KULUBU
|Turkey
|Mert MERCIMEK
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Metin Engin TEKE
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammed Ganihan AYDIN
|BASAR S.K.
|Turkey
|Mustafa Kemal AY
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Nihad ABBASOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Oleksiy BRUNS
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Omer Faruk KILIC
|SAKARYA SAMPIYONLAR
|Turkey
|Omer Faruk DAYIOGLU
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Parviz ISKANDAROV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Phillip DAVIDS
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Raul ALLAKHKULIEV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Rostyslav LEVYTSKYI
|KHMELNYTSK REGION
|Ukraine
|SAID AHMAD
|PALESTINE NATIONAL TEAM
|Palestine
|TAHA KIZILARSLAN
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Tymur PALETSKYI
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Viktor HORVAT
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Yeldar TAGIR
|TARAZ TEAM
|Kazakhstan
|Cadets male -49 kg (21)
|Class A (21)
|BAYRAM ALI YILMAZ
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Bedirhan Dincer PERK
|BUDO SK
|Turkey
|Bekzhan NUSNALIM
|KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Berkay AYYILDIZ
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|CEYHUN OZER
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Denys SHARPYLO
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Efe Taygan ERTANA
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Eray CAP
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Ilya SAMOYLOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Kadir SANTAS
|ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISESI
|Turkey
|MUHAMMED EMIR YAVUZ
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Muhammed Salih CELIKTEN
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammet Alperen KUPELIOGLU
|SILIVRI EREL SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammet Celal AKGUL
|U
|Turkey
|Omer Eren OZER
|OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU
|Turkey
|Ozgur Remzi YEGIN
|HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU
|Turkey
|SALTUKHAN HASAN ALBAYRAK
|ILKADIM BELEDIYESI GEN
|Turkey
|SHKAR MOHAMMED SLEMAN
|CHAMCHAMAL
|Iraq
|Samet BAY
|RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU
|Turkey
|Sebahattin AVCIM
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Umut AYAS
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Cadets male -53 kg (9)
|Class A (9)
|Abdurakhmon MARIPOV
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Ahmet Vefa BUMIN
|ERZURUM SAGLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Asim Burak OZTURK
|YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU
|Turkey
|ISMAIL BURAK KOKSAL
|DURUKAN GEN
|Turkey
|MUSTAFA YILMAZ
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Melih YILDIRIM
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Oguz TOKGOZ
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Oleksandr POVROZHYUK
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Vladyslav PLOSHCHADNYI
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Cadets male -57 kg (8)
|Class A (8)
|Gokhan Emre KESGIN
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Ibrahim Ugur KANBUROGLU
|BIRLIK TAEKWONDO SPORT CLUB
|Turkey
|Ilkin FARZALIZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Muhammed Enes KIRKPINAR
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Ozan TOYTOGLU
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Utku AVCI
|KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Utku AVCI
|KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|llia OREL
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Cadets male -61 kg (4)
|Class A (4)
|Ayhan Mert BAS
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Muhammed Efe FEYIZOGLU
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Yazan AQEEL
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Yevgeniy KUCHERENKO
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Cadets male -65 kg (6)
|Class A (6)
|AHMET CAN TIMAGUR
|GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK
|Turkey
|Arman LIEV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Mohammed ALSOWAIQ
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|TALHA ENES KANBER
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Taha Goktug SAHIN
|OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU
|Turkey
|Vusal BALAGADASHOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Cadets male +65 kg (5)
|Class A (5)
|Elsevar ISMAYILZADA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Ivan CHEREDNYCHENKO
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|MUHAMMED IBRAHIM SEN
|DURUKAN GEN
|Turkey
|YAGIZ EFE COSKUN
|YESILKIRAZ
|Turkey
|Yurii TONKOPII
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Juniors male -45 kg (27)
|Class A (27)
|ABDULLAH MOHAMMED AHMED
|BASRAH TEAM
|Iraq
|Abdulkerim TUNCA
|AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR
|Turkey
|Ahmet Can BAYDI
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Ali OKTAY
|BASAR S.K.
|Turkey
|Artur PANCHENKO
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Batyrzhan BEKETOV
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|Burkit TURSYNBAY
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|HAYTHAM KABAHA
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Hayrettin Eren SERIFLER
|BASAR S.K.
|Turkey
|ILYASS OULJEMAA
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Ibrahim Turkay AKKUS
|TERME GEN
|Turkey
|Kaan GENCER
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Kadir YILDIZHAN
|INEGOL BLD GSK
|Turkey
|Mehmet ORAL
|DODURGA SPOR KUL
|Turkey
|OSAMAH AL-YAFEAI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Ogulcan CALIK
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Omer Faruk OZCAN
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Raddad ALSHARIF
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Samet CELIK
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Serhat Enes KAPLAN
|ANKARA CINAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Server BALABAN
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Stepan MATUSIAKEVYCH
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Timur KARIMOV
|URFT TEAM
|Russia
|Turki Talal A ALAWI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Vachagan KHACHATRIAN
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|YUNUS EMRE UNGOR
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Yelzhan YELSHIBAY
|SC BARS" TEAM
|Kazakhstan
|Juniors male -48 kg (26)
|Class A (26)
|ABDULLAH ORHAN SIMSEK
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Aleksei BADIN
|KURGAN REGION TEAM
|Russia
|Bahruz GULUZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Batuhan Mehmet COSAR
|YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU
|Turkey
|Beibarys NURBAYEV
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Bektas SEN
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Cenk Batuhan ARSLAN
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Dogukan CELIK
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Enver NAZLI
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Feras GHANEM
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Furkan BAYRAK
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Gorkem GUVEN
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Gorkem POLAT
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Ismayil HASANOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Jan Martin J
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Kaan KARA
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Leon DROSDZOL
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Levente JOZSA
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|MUSTAFA ONEM
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Mehmet Okan DINCSOY
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Mohamed Khalil JENDOUBI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Mohammed Khalel M BELAI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Nebican SEVGILI
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Osman Turker KOSE
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Rabil SAGITZHANOV
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Roman ILIN
|SAKHALIN TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Juniors male -51 kg (39)
|Class A (39)
|ALI QASIM MOHAMMED AL-AJOOLI
|POLICE CLUB
|Iraq
|ALPER TUNA ALAN
|ATAKAN SPOR
|Turkey
|Ali ERTURK
|KONYA SEL
|Turkey
|Alimzhan BOLATOV
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Artur KARMANOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Ayaz GANBARLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|BASEL ABUKALAF
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|BENHUR ISMET TURK
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|ERHAN ENBIYA DERDIYOK
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Emir YUMURTACI
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Emirhan ERYILMAZ
|EGEMEN IHTISAS SPOR KUL
|Turkey
|Fatih HIZLI
|KASTAMONU T
|Turkey
|Fevzi Arda DURU
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Hamza YILDIRIM
|HIDAYET TURKOGLU
|Turkey
|Hamza YAVUZ
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Ihor SNIHUR
|DUSH 3 "GOLDEN GRAGON"
|Ukraine
|Isa MURADOV
|GUBA U.G.I.M.
|Azerbaijan
|Ivan IVANOV
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Lokman DOGAN
|AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR
|Turkey
|Lokman DOGAN
|AZIZIYE BEL. TERMAL SPOR KUL
|Turkey
|MEHMET ALI OZTURK
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|MEHMET YIGIT PALAVAR
|KONYA SEL
|Turkey
|Mahammad ALIZADA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Marvin PELCZ
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|Mehmet Can KURT
|KAVAK GEN
|Turkey
|Moddar KHATIB
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Muhammed Ali YILMAZ
|DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Muhammed Emin ALICI
|YTS TKD
|Turkey
|Muhammed Talha SEN
|ISTANBUL ONCU SPOR KULUBU
|Turkey
|NIZAR GHANEMI
|BLACK TIGER SALE OF TAEKWONDO
|Morocco
|Oguzhan GUR
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Onur NAS
|TERME GEN
|Turkey
|Peter FISCHER
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Vasyl KOTYASH
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Wafa KORD
|PALESTINE NATIONAL TEAM
|Palestine
|YOUSSEF AZZAOUI
|ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO
|Morocco
|Yerassyl ZIYADIBEKOV
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Yunus Can AKKOYUN
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Yusuf Tarik YAZICI
|TERME GEN
|Turkey
|Juniors male -55 kg (44)
|Class A (44)
|AHMED KHARIF
|CHABAB LARACH OF TAEKWONDO
|Morocco
|Abdullah Abdulrahman R ALQOUD
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Abulfat ZULFUGAROV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Ahmet Fatih DAGLARASTI
|TERME GEN
|Turkey
|Ahmet Talha INAN
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Antonios ANDREOPOULOS
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Arslan DEMIR
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Bogdan TYKHONOV
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Bora YUKSEL
|YUKSEL SPOR
|Turkey
|DENIZ ERDA OKSAN
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Dmytro DZANDZAVA
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Emre ALP
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Emre Efe YETGIN
|TERME GEN
|Turkey
|Ertugrul Gazi DEMIRKIRAN
|KAVAK GEN
|Turkey
|FATIH YILMAZ
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Farid SULTAN
|LANKARAN T.I.M.
|Azerbaijan
|HAMZA EL HACHAM
|CHABAB LARACH OF TAEKWONDO
|Morocco
|Ibrahim YUSUF
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Kemal KULUK
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Leon BUCHHOLZ
|TANGUN HAMBURG
|Germany
|MERT K.AVCI
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|MOAMEL MOHAMMED ABDULRIDHA AL-MALIKI
|POLICE CLUB
|Iraq
|Maksat ORYNBASSAR
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Medet ZHOLDYBAIULY
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Mert CETIN
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Mert HASTURK
|SPORT VISION
|Turkey
|Mert HASTURK
|SPORT VISION1
|Turkey
|Mustafa Kerem OZTURK
|KILI
|Turkey
|Numan DOGAN
|AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR
|Turkey
|Omer Faruk OZDEMIR
|YTS TKD
|Turkey
|Onur Talha SOYKAN
|KASTAMONU T
|Turkey
|Rakhat ALZHANOV
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Ranye DREBES
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Rinat EZDEKOV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Roman FAL
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Ruslan SEYIDOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sa'ed ALSAWAIR
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Samir MAHARRAMOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Spiridon NITSAS
|TSV DACHAU 1865
|Germany
|Tahacan OZTURK
|SARAR SPOR
|Turkey
|Taras VAKULENKO
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Tevfik Eren PISKIN
|MOR2
|Turkey
|Vitalii GELADZE
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Walid KAMAL
|GRORUD TAEKWONDO CLUB
|Norway
|Juniors male -59 kg (38)
|Class A (38)
|Abdullah Omer YARLI
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Ahmet KUSKU
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Ahmet Erdem POLAT
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Alihan TERCUMAN
|Y
|Turkey
|Alperen ARSLAN
|BUDO SK
|Turkey
|Anil Kenan TURAN
|YENIHAYAT PARALIMPIK SPOR
|Turkey
|Arif Efe TASCIOGLU
|BASAR S.K.
|Turkey
|Artur KULIDA
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|BURKAY GUVEN
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Burak UYGUR
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Burak Han UCARSU
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|CANER DOGANAY
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Celal Berktug CABUK
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|ENGIN KOCA
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Enes YESILYURT
|OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU
|Turkey
|Faik Emirhan DOGAN
|HIDAYET TURKOGLU
|Turkey
|Faisal Saad S ALI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Fatih Ata DEMIRTAS
|DODURGA SPOR KULUBU
|Turkey
|Ghasem ASLANOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Hasham Bandar N BIN DOOKHY
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Kanan FARZULLAYEV
|LANKARAN T.I.M.
|Azerbaijan
|MEHMET KAAN SENKURU
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|MOUAD LYOUSSI
|ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO
|Morocco
|MUHAMMET FURKAN DEMIRCI
|ANKARA CINAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Maksat KABI
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Mertcan DOLMACI
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Muhammed Enes SAHIN
|FATIH KARAGUMRUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Mustafa Emre TEKE
|RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU
|Turkey
|Mustafa Kerem OZTURK
|KILI
|Turkey
|Nikita MELIKHOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Oleg PALAMAR
|KIEV REGION
|Ukraine
|Oleksandr DZIUBA
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Oleksiy GOROVETSKYY
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Ridvan IGAN
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Suliaman SESAY
|ABDEL-KWAN ROTTERDAM
|Netherlands
|Talha SHAIKH
|KORYOSPORTS
|Netherlands
|Yusuf ATASOYU
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Yusuf Kutsal OZCAN
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Juniors male -63 kg (30)
|Class A (30)
|Abdeldzhabar UNAZHOKOV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Akzhol MAKTASH
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Ali KARADOGAN
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Atakan CAMURLU
|ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISESI
|Turkey
|Bartu BAS
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Bela BEREI
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Berkay TAHTALI
|HIDAYET TURKOGLU
|Turkey
|Burak ERDEM
|YTS TKD
|Turkey
|Dinmukhanbet NUSSIPALI
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Dmitrii VASILEV
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Dogukan DOGAN
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Emre BIRINCI
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|FIKRET HAKAN SENKURU
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Hasan Bugra EROZ
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Javad AGHAYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|MUHAMMET EMIN TABUR
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Maksym NOSULYA
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Mykyta ADAMCHUK
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Nesim KUSKU
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Omer HATIPOGLU
|KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Omer HATIPOGLU
|KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Szabolcs SIMON
|ROMANIA NATIONAL TEAM
|Romania
|Taha Yasin DOGAN
|AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR
|Turkey
|Temel KILIC
|OSMANGAZI BELEDIYESPOR
|Turkey
|Timucin SASMAZTIN
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Vladislav MOISEEV
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Vlas CHESHA
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|YUNUS EMRE OGUZCAN
|GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO
|Turkey
|Yerassyl BEKBOLAT
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Yusuf ARAS
|SARAR SPOR
|Turkey
|Juniors male -68 kg (27)
|Class A (27)
|Abdulkadir KETHUDA
|TERME GEN
|Turkey
|Abdullah Mustafa A AL QARNI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Alibek YERMEKBAY
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Andras EGYHAZAS
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Andriy TYNNYY
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Badr ACHAB
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Batuhan GUL
|BASAR S.K.
|Turkey
|Burak Emin KAYA
|INEGOL BLD GSK
|Turkey
|Deniz KURT
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Dmitrii SULEAC
|MOLDOVA NATIONAL TEAM
|Moldova
|Dulat SIKHYMOV
|SC BARS" TEAM
|Kazakhstan
|Enes DONMEZ
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Halis ESMERAY
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Kaan YUVA
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Mohamed OMEIRAT
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Niyaz ZULFUGARLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Omar ABUALKEBASH
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Onur ERZAN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Sadik ORS
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Salih CETINKAYA
|PROF. IHSAN KOZ GEN
|Turkey
|Taner BAS
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Tolga CALISKAN
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Trym HEJER
|TEAM T
|Norway
|Tunahan KOZAN
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Valentin EKKERT
|SPORTWERK D
|Germany
|Vladyslav YERKO
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Vyacheslav GUSYEV
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Juniors male -73 kg (12)
|Class A (12)
|AYOUB DAHMOUNI
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Fadil Kadir DOYMAZ
|FOCA BELD SPOR
|Turkey
|Halit Faruk ACAR
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Hasan IBRAHIMOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Kyrylo KOBZAN
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|MOUAD HABIB
|CHABAB LARACH OF TAEKWONDO
|Morocco
|Mehmet Hasan BOZKURT
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Mergen GAINIYEV
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Mousa AL-KWALDEH
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Sagi KULYMBET
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Vladyslav KOROTKYKH
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Yelaman BALTABAYEV
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Juniors male -78 kg (11)
|Class A (11)
|Ali Mabrouk S ALMABROUK
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Dmytro MARKIN
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|HASAN FURKAN YUKCEKEN
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|HUSEYIN BERAT DEMIRCIOGLU
|EGEMEN IHTISAS SPOR KUL
|Turkey
|Huseyin KARTAL
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|MEHMET DEVLET KAYRICI
|MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Mehdi TAGHIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Mehmet Ali UCAN
|KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK
|Turkey
|Mehmet Alperen KOC
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Melih YILMAZ
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Muhammed Eren ULGEN
|BAH
|Turkey
|Juniors male +78 kg (13)
|Class A (13)
|ALPER DURAN
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Ali Ekrem YILMAZ
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Batuhan YILMAZ
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Dogus KARADENIZ
|TERME GEN
|Turkey
|Emre Kutalmis ATESLI
|BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU
|Turkey
|FIRAT KAYA
|UZUN
|Turkey
|Ismail Seymen KAZAN
|FOCA BELD SPOR
|Turkey
|Mert Arda DOGAN
|KILI
|Turkey
|Mert Arda DOGAN
|KILI
|Turkey
|Muhammed Emin ACIKGOZ
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Orkhan TAGHI-ZADA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|SERKAN CAKIR
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Yuldashbek SULTANMURATOV
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Juniors female -42 kg (21)
|Class A (21)
|Aida BAKYTKALIYEVA
|AKTOBE REGIONAL TAEKWONDO FEDERATION
|Kazakhstan
|Asli COSKUN
|SPORT ACADEMY E.V.
|Germany
|BUSE OZTURK
|ATAKAN SPOR KUL
|Turkey
|Fatma KAHRIMAN
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Ferdane KAYACI
|KAYA SK
|Turkey
|Hande AKYOL
|ISTANBUL YAVUZ SPOR KULUBU (CLUB)
|Turkey
|Ida-Elina TAMMILA
|BUDOKWAI TAEKWONDO
|Finland
|Kubra KEPENEK
|CERKEZKOY GUZEL SPOR KULUBU
|Turkey
|Melis YAVUZ
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Merve GOKCURAK
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Mevlude KAYACI
|KAYA SK
|Turkey
|Minaya AKBAROVA
|ARAN TK
|Azerbaijan
|Nilay GURBUZ
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|Rua'a ALHUSAMI
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Seher SEN
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Sezen YEYDEN
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Sophie STOIBER
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Sule KAHRIMAN
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Vera KACHOWITSCH
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|Vildan KILIC
|PTT SPOR KULUBU
|Turkey
|Yana YARKOVA
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Juniors female -44 kg (17)
|Class A (17)
|ARIFE ELKIT
|ILKADIM BELEDIYESI GEN
|Turkey
|Anita FAL
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Assel USMANOVA
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Beyza Nur GUNGOR
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Edanur KOC
|1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Elizaveta ROZHINA
|KURGAN REGION TEAM
|Russia
|Emine G
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Esma Nur BALCI
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Esra Nur KOCA
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Feyza DURDU
|TERME GEN
|Turkey
|Irem BEKDAS
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Mehriban MAMMADOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Mirvari GANBARLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sevda PIRSEYIDOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sila Ezgi YAGCI
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Yagmur YUREKSEVEN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Zeynep Ekin CELIK
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Juniors female -46 kg (15)
|Class A (15)
|Aknur TYNYSHTYKBAYEVA
|AKTOBE REGIONAL TAEKWONDO FEDERATION
|Kazakhstan
|Aleyna BURSA
|BOZUYUK IDMAN YURDU SPOR KULUBU
|Turkey
|Berna AKBULUT
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Derya ESME
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Esranur DURAK
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Gozdenur YILMAZ
|MOR2
|Turkey
|Gulsah ERGIN
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|HATICE ERDOGAN
|BOZUYUK IDMAN YURDU SPOR KULUBU
|Turkey
|Iklima Betul KARAKUS
|MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Laura KOPCSIK
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Laura GOEBEL
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Nargiz MIRZAYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Nesrine AYARI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Sueda KARIP
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|TULAY DOSUCUKUR
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Juniors female -49 kg (27)
|Class A (27)
|Aigerim MUKHAMETZHANOVA
|SC DOSTAR
|Kazakhstan
|Aleyna Gokce BASAR
|BASAR S.K.
|Turkey
|Ayse Ebrar DURAN
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Dana KENGES
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|Despina Alexandra NITSA
|TSV DACHAU 1865
|Germany
|Dilara Aleyna CELIK
|MERT ASYA GSK1
|Turkey
|Elanur CELIK
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Elma DINDIC
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Farida BAIBATYROVA
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Gizem ONGUN
|YUKSEL SPOR
|Turkey
|Gozde SAHINBAZ
|SEVEN SPOR
|Turkey
|HOUDA AIT OUALI
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|HULYA EDA KIRANSAL
|CAN KARAKUSAK
|Turkey
|IREM TOST
|CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO SPOR KUL
|Turkey
|IREM TOST
|AY YILDIZ
|Turkey
|Ilayda CAKIR
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Kerime BALABAN
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Luca PATAKFALVY
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|MERIEM BAKHIT
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Melek POLAT
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Nazmiye KARAAGAC
|YILDIRIM BEL JIMNASTIK SK
|Turkey
|Saliha KUCUKSOLAK
|KONYA SEL
|Turkey
|Sinem YALAP
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Sude NAMLI
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Sude VAROL
|UZUN
|Turkey
|Sude Irem HALKSEVER
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Zalika BABAYEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Juniors female -52 kg (25)
|Class A (25)
|Ahsen SENGUN
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Aysenur YILDIRIM
|1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Aziza ABDULLAYEVA
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Ceyda GUNES
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|EZGI YAGMUR KILINC
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Ece ARIK
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Eda CIMEN
|MERT ASYA GSK
|Turkey
|Eylul Gokce YAKUT
|ERBAY GEN
|Turkey
|Gulse POLAT
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Hasret CIVELEK
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Hilal SIMSEK
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Ilayda AKTAY
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Jolanta TARVIDA
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|Katarina BORRMANN
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Leyla AMIRMETOVA
|MCBI
|Russia
|MELIKE ONEM
|ANAFARTALAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Maliha RASOOL
|TEAM BR
|Denmark
|Margarita RYZHIK
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Merve KAYA
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Narmin SULEYMANOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Olena KHMICH
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Siyabe Nur OZDEMIR
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Valeriia KOLOSOVA
|SKIF
|Russia
|Viktoriya SOBKO
|KIEV SCHOOL OF SPORT
|Ukraine
|Yevheniia ZHYLA
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Juniors female -55 kg (21)
|Class A (21)
|Aiym TOGYMAN
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Aleya SELIMANJIN
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Alina SADVAKAS
|KURGAN REGION TEAM
|Russia
|Aruzhan ZHANADILOVA
|TARAZ TEAM
|Kazakhstan
|Assem SHINYBEKOVA
|TARAZ TEAM
|Kazakhstan
|Belyanur YILMAZ
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Cansu ISKENDER
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Diana AMIRMETOVA
|MCBI
|Russia
|Emine Nur PALAZ
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Fatma Ilayda DINC
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|Guldana ZHUMATAY
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Hatice KOLCAK
|MERT ASYA GSK
|Turkey
|Ikra KAYIR
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|KUBRA AYDIN
|ILKADIM BELEDIYESI GEN
|Turkey
|Kiyan BATGI
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Nihal Firdevs DURAN
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Nursema GUZEL
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Oyku SAKAR
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Sefa Ceren KOYUNCU
|KONYA SEL
|Turkey
|Serife Buse Dogan DOGAN
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Seyda DALDIR
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Juniors female -59 kg (17)
|Class A (17)
|AYSENUR OZCAN
|KONYA SEL
|Turkey
|Dilan DOLAS
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Dilara ERTAS
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Djade LESPAU
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Eda OZDEMIR
|YTS TKD
|Turkey
|Ferda SOYKAN
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Gokdeniz KARAKUYUN
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|Irem BAYSAL
|PTT SPOR KULUBU
|Turkey
|Kezban Sefahat BUGAN
|1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Merve YILDIRIM
|DORUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Mihrimah SARIKAYA
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Rabia YILMAZ
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|SEMANUR OZSOY
|SARAR SPOR
|Turkey
|Symbat MUKHANBETKALI
|KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM
|Kazakhstan
|Yaren GEDIK
|MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Yuliana KORZHAVINA
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Zumre Nur KALAYAN
|FATSASPOR KUL
|Turkey
|Juniors female -63 kg (15)
|Class A (15)
|Amina NURGAZYKYZY
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Busra DURMUS
|YTS TKD
|Turkey
|Celine SCHMIDT
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|EBRU GUROL
|SECKINLER SPOR6
|Turkey
|Huri KORKUT
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Michelle SCHEIN
|TAEKWONDO AXEL M
|Germany
|Pelin Gokce YUKSEL
|IZMIR BORNOVA BLD G.S.K.
|Turkey
|Serife Sila GOKKAYA
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Shams HASANOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Sofya ZANVELEVICH
|MCBI
|Russia
|Sude OZTAS
|HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU
|Turkey
|Yelyzaveta SHKURENKO
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Zevciye CELIK
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Zhadyra KHAIRULLINA
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Zulal ALTIN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Juniors female -68 kg (7)
|Class A (7)
|ALEYNA AKCAY
|UZUN
|Turkey
|Buse KARABULUT
|SARAR SPOR
|Turkey
|Dilara ARSLAN
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Elif ZENGIN
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Melike DUMAN
|BASAR S.K.
|Turkey
|Nisa TUTUCU
|ABDEL-KWAN ROTTERDAM
|Netherlands
|YAREN PELIN CIFTCI
|HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU
|Turkey
|Juniors female +68 kg (9)
|Class A (9)
|Ayfer MENEKSE
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Balaussa KERIMBEKOVA
|TARAZ TEAM
|Kazakhstan
|Berra Nur CIFTCI
|BEYKOZ BELEDIYESI GEN
|Turkey
|Beyza BASMA
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Gulendam UNUTMAZ
|KAYA SK
|Turkey
|HUMEYRA KAR
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|KUBRA SAGLAM
|ATAKAN SPOR KUL
|Turkey
|Roze MANASEER
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Semanur DOGAN
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Seniors female -46 kg (44)
|Class A (44)
|Anke GEVERS
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Aynur YILMAZ
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Ayse Beyza YILDIZ
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Ayse Hazal BOYANMIS
|TOROS SPOR KUL
|Turkey
|Aysegul KELES
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Aysenur DINC
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|BANAAZ MOHAMMED AHMED
|BASRAH TEAM
|Iraq
|Burcu OZKAN
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Ceren BING
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Diana ZHOLOBAYLO
|DUSH 3 "GOLDEN GRAGON"
|Ukraine
|Dina POURYOUNES LANGEROUDI
|KORYO DEN HAAG
|Netherlands
|Duygu OZYAHNI
|YTS TKD
|Turkey
|Elizaveta BRYZGALOVA
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Fatma SUAL
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Filiz OGEL
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Hafize KORKMAZ
|BASAR S.K.
|Turkey
|Hajer MUSTAPHA
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Hilal YILDIZHAN
|INEGOL BLD GSK
|Turkey
|Hira Nazmiye OZMEN
|KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK
|Turkey
|KUBRA ONER
|ISTANBUL BAGCILAR OLIMPIKK
|Turkey
|KUBRA ONER
|ISTANBUL BAGCILAR OLIMPIK SK
|Turkey
|Maria SMIRNOVA
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Maryam ISMAILI
|MUDUKWAN GANSHOREN
|Belgium
|Merve AYDINER
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Michal ZRIHEN
|TIGERS A
|Israel
|Narmina MAMMADOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Nihal SATILMIS
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Nilufer OZKURU
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Polina USENKO
|VOLGOGRAD TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|RABIA ARDIC
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Regina SAKHAUTDINOVA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Ruhat AKALIN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Rukiye YILDIRIM
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|SEYMA YILMAZ
|GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO
|Turkey
|SUEDA ONAT
|ATAKAN SPOR KUL
|Turkey
|SUHEDA KARAASLAN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Selen SOYTURK
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Selin POMAK
|ISTANBUL ONCU GSK..
|Turkey
|Serrah GAYE
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Shae Rom KIM
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Sinem USTELCI
|FATIH KARAGUMRUK SPOR KULUBU
|Turkey
|Sumeyye ILOGLU
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Yuliia TIUKINA
|URFT TEAM
|Russia
|sara SABER
|NOUR BEN SELIMANE
|Morocco
|Seniors female -49 kg (38)
|Class A (38)
|Aleyna OZDEMIR
|YTS TKD
|Turkey
|Ana PETRUSIC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Anastasiia ANOKHINA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Asli KOCAK
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Aybuke ASILHAN
|MERSIN ERDEMLI AND.TEK.T.L.VE METEM SP. KLB
|Turkey
|CHA AMARA
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Claudia LIPCSEI
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Damla DELIBASLAR
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Doha BAALI
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|ELIF DOSUCUKUR
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|ESRA GUL
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Fatma SARIDOGAN
|GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK
|Turkey
|Fatma KELES
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Gurbet YIGITER
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|HOUDA AIT OUALI
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|Hamiyet TOGAN
|BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU
|Turkey
|Hanife AYAN
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Havva Nur COBAN
|PTT SPOR KULUBU
|Turkey
|Ilayda CETIN
|KASTAMONU T
|Turkey
|Ipek CIDEM
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Iryna ROMOLDANOVA
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|KUBRA DURDANE CAKIR
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Kristina TOMIC
|OSVIT
|Croatia
|Layan JABER
|PALESTINE NATIONAL TEAM
|Palestine
|MERVE DINCEL
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Merve YAZICI
|ILKADIM BELEDIYESI GSK
|Turkey
|Paniz ESMAEILPOUR
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Robin DIDDEN
|KORYOSPORTS
|Netherlands
|Safiye POLAT
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Seda KOCAK
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Sena AY
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Sofia FOMICHEVA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Suheda Nur GULER
|PTT SPOR KULUBU
|Turkey
|Sule KURT
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Svetlana IGUMENOVA
|VORONEZH TEAM
|Russia
|Tugce AVCI
|ANKARA CINAR SPOR KULUBU
|Turkey
|Valeriya GNATYUK
|ENTHUSIAST
|Russia
|Victoriya BASHKIROVA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Seniors female -53 kg (36)
|Class A (36)
|Anastasia KUDRYASHOVA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Anastasia LOZHKINA
|KARELIA TEAM
|Russia
|Busra Berfin OGUR
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Carolin STAHL
|TAEKWONDO AXEL M
|Germany
|Ceren OZBEK
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Ceren KABAL
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Despina PILAVAKI
|CYPRUS NATIONAL TEAM
|Cyprus
|Durdane ALTUNEL
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Ekaterina VANIAMOVA
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Elif EGIN
|SK
|Turkey
|Ganna SOROKA
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Gulhanim YESILDAL
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Inese TARVIDA
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|Ioanna ANDREOPOULOU
|NWTU-TEAM GERMANY
|Germany
|Irem ALBAYRAK
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Madeline FOLGMANN
|TAEKWONDO CLUB INGELHEIM
|Germany
|Melis S
|TAEKWONDO TEAM LEON N
|Germany
|Merve UYSAL
|KAYA SK
|Turkey
|NAZ MOHAMMED AHMED
|BASRAH TEAM
|Iraq
|Oleksandra DANSHINA
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Patimat ABAKAROVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|RIMA BAKHIT
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Seyma YILDIRIM
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Sezen SEVIK
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Simay TORUN
|KONYA SEL
|Turkey
|Stela KAVELJ
|IMOTSKI
|Croatia
|Sude BURCU
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Tatiana KUDASHOVA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Tugba YILMAZ
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Yagmur KUVANDIK
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Yagmur KORKUT
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Yasmina AZIEZ
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Yeliz Dilara KOCAK
|DEMIR SPOR
|Turkey
|Zehra DOSUCUKUR
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Zehra DOSUCUKUR
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Zeliha AGRIS
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Seniors female -57 kg (33)
|Class A (33)
|Anisiia CHELOKHSAEVA
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Anna-Lena FROEMMING
|TAEKWONDO OEZER
|Germany
|Bruna VULETIC
|TAEKWONDO KLUB MARJAN
|Croatia
|Carolin J
|KDK ATTENDORN
|Germany
|Chanice CARDOVILLE
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Clara MALLIEN
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Csenge PATAKFALVY
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Daria MININA
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Edina KOTSIS
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Ekaterina KRAMARENKO
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Ekaterina KIM
|KRASNODAR REGIONAL TEAM
|Russia
|Ewelina MIERZWINSKA
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Gulsum GULTEKIN
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Hanna HORESHNIAKOVA
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Hatice Kubra ILGUN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Indra CRAEN
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Kadriye SENGUN
|ILKADIM BELEDIYESI GEN
|Turkey
|Kristina BEROS
|TK DUBRAVA
|Croatia
|Laurygan CELIN
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|MAKBULE NUR KORUCU
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Marie MAGNUS
|NORWAY NATIONAL TEAM
|Norway
|Martina ZUBCIC
|TK DUBRAVA
|Croatia
|Mukaddes ERDEM
|SEVEN SPOR
|Turkey
|Olga GALKINA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Patrycja ADAMKIEWICZ
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Pia LEONHARDT
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Rhonda NAT
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Germany
|SIMGE BURCU
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Seyma ULUGNUYAN
|PTT SPOR KULUBU
|Turkey
|Tugba AYVA
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Tugce TOKGOZ
|FLIPPER SPOR KULUBU
|Turkey
|YAGMUR BANDA
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Zekiye KURT
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Seniors female -62 kg (35)
|Class A (35)
|ALEYNA MEHMETALIOGLU
|BAGCILAR OLIMPIK
|Turkey
|Amber PANNEMANS
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Anna MAHEROVSKA
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Bodine SCHOENMAKERS
|TAEKWONDO EINDHOVEN
|Netherlands
|Dar'ya YAKOVLEVA
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Daria SHKURKO
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Ekaterina MITROFANOVA
|NOVOSIBIRSK TEAM
|Russia
|Elena EVLAMPYEVA
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Fatma SEZER
|SPORT VISION
|Turkey
|Fulden GOKALP
|OSMANGAZI BELEDIYESPOR
|Turkey
|ISIL KAPTAN
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Iklima Rabia YILMAZ
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Ioanna - Stavroula DESYLLA
|A.C.AIANTAS
|Greece
|Irem YAMAN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Ivana BABIC
|TAEKWONDO KLUB MARJAN
|Croatia
|Kristina PROKUDINA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Lara POLLAK
|TK DUBRAVA
|Croatia
|Magda WIET HENIN
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Marija STETIC
|TK DUBRAVA
|Croatia
|Merve SAHIN
|MERSIN ZIRVE SPOR KUL
|Turkey
|Mia LANDSEM
|TEAM T
|Norway
|Mizgin BILGIN
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Nur OGUS
|IZMIR BORNOVA BLD G.S.K.
|Turkey
|Ozge BASARIR
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|SENA NUR ERTURK
|BAGCILAR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Seyma Nur SOGUT
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Sidal GOCMEN
|BURSA SAGLIK G
|Turkey
|Silje PETTERSEN
|VIKING
|Norway
|Soumia EL KADRI
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|Sumeyye Nur ERGIN
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Svetlana SMIRNOVA
|SC "PRIDE"
|Russia
|Tatiana SKRYPNIKOVA
|VORONEZH TEAM
|Russia
|Tugce YESILCIMEN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Valeriia BASHKIROVA
|SSHOR 42
|Russia
|Yaprak ERIS
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Seniors female -67 kg (26)
|Class A (26)
|Anastasiia GURSKAIA
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|B SIOSSE
|SAINT PIERRE
|France
|Buse SENTURK
|MOR2
|Turkey
|Dareen ARIF
|BUDOKWAI TAEKWONDO
|Finland
|Darya ISHCHENKO
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Doris POLE
|TK DUBRAVA
|Croatia
|Dunja LEMAJIC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Ekaterina DERBENEVA
|KARELIA TEAM
|Russia
|Farida AZIZOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Jagoda ULFIG
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Karoline GJELSVIK
|VIKING
|Norway
|Kevser Meva AKIN
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Matea JELIC
|TAEKWONDO KLUB MARJAN
|Croatia
|Melisa MIZRAK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Nadezda GLYSHKO
|KRASNODAR REGIONAL TEAM
|Russia
|Nur TATAR
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Oznur BASARIR
|ASKI SPOR KULUBU 1
|Turkey
|Polina NIKULICHEVA
|TAIMYR TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Polina KHAN
|ROSTOV REGION
|Russia
|Rebeka FUREDI
|HUNGARY NATIONAL TEAM
|Hungary
|Simge ERENSAYIN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Sueda KAYA
|AANKARA DEMIRSPOR KUL
|Turkey
|Tetiana TETEREVIATNYKOVA
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Tugba TORLAK
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Vanessa KOERNDL
|TIGER AND DRAGON
|Germany
|Yulia MIYUTS
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Seniors female -73 kg (19)
|Class A (19)
|Aigul YELUBAY
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Aleksandra KRZEMIENIECKA
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Alina IKAEVA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Anika GODEL-CHELMECKA
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Arina ZHIVOTKOVA
|KORYO CLUB
|Russia
|Aysenur ILTIGER
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Buse Hanife DEVLEZ
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Ebru YUMLU
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Estelle VANDER-ZWALM
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Franka ANIC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|KUBRA KIYI
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Karina ZHDANOVA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Marie Paule BLE
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Marina TEDEEVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Melihat BACAKSIZ
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Mervenur EVCI
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Petra MATIJASEVIC
|TKD MARJAN
|Unknown
|Sude BULUT
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Yanna SCHNEIDER
|TVBB ELITE BERLIN
|Germany
|Seniors female +73 kg (19)
|Class A (19)
|Aleksandra KOWALCZUK
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Aylin AKDENIZ
|TAEKWONDO APURO
|Netherlands
|Ayse ASMA
|UZUNKOPRU BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Elizaveta DOLZHIKOVA
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Elvara JALILOVA
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Esra AKBULAK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Esra OZDOGAN
|YTS TKD
|Turkey
|Esra ZEREN
|YUKSEL SPOR
|Turkey
|IREM CERAN BILECEN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Maeva MELLIER
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Nafia KUS
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Neriman BITIREN
|AKDENIZ SPOR KUL
|Turkey
|Nuriye Betul KURT
|BILECIK BELEDIYESI GEN
|Turkey
|OZLEM KUSCAN
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Olesya BARDACHENKO
|KARELIA TEAM
|Russia
|Olga IVANOVA
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Olga MUZYCHKA
|KRASNODAR REGIONAL TEAM
|Russia
|SIRIN ALPTEKIN
|YILDIZ GEN
|Turkey
|SIRIN ALPTEKIN
|YILDIZ GEN
|Turkey
|Seniors male -54 kg (56)
|Class A (56)
|ALI KAMIL GHADHBAN AL-DARRAJI
|POLICE CLUB
|Iraq
|Abdulelah Yahya A ASIRI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Adil BELKADI
|ABDEL-KWAN ROTTERDAM
|Netherlands
|Aleksei RUDNIK
|SARATOV TEAM
|Russia
|Alexey LUKYANOV
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Ali Mohammed A ASIRI
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Azamat ABIBILLA
|ROSTOV REGION
|Russia
|BURAK ASIK
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Baturay BERBER
|SAMSUN-DO GEN
|Turkey
|Bekir Sami ASLIM
|HIDAYET TURKOGLU
|Turkey
|Berkay CETIN
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Dauren DUISENOV
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Davut Alp ARTAR
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Deniz DAGDELEN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Dionysios RAPSOMANIKIS
|A.C. GAIA
|Greece
|Ertugrul Kaan ESME
|EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU
|Turkey
|Fahad Samih N ALSAMIH
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Faruk ORHAN
|MERSIN ZIRVE SPOR KUL
|Turkey
|Fawzi NASSAR
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Furkan KAYA
|METE SPOR KULUB
|Turkey
|Gashim MAGOMEDOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Georgii GURTSIEV
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Gorkem Korkmaz KILIC
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|HASAN DOGUC
|HIDAYET TURKOGLU
|Turkey
|Hassan Abdulrahman A ALMALKI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Huseyin Kursat ARTAR
|TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB
|Turkey
|Ismail Furkan KORKMAZ
|BASAR S.K.
|Turkey
|Khalid ALMALKI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Mahmut SEVILMIS
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Mehmet MITIOGLU
|ORBAY SPOR KULUBU
|Turkey
|Meliksah OZTURK
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Mert ERDOGAN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Moustapha KAMA
|SENEGAL NATIONAL TEAM
|Senegal
|Munir Berat AKANSU
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Mustafa Kubilay ERGUL
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|NEJAT OGUZHAN TUNA
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Nasrutdin MURATHANOV
|DCBI
|Russia
|OMER FARUK KARDES
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Oguzhan OZYURT
|AZIZIYE BELEDIYE TERMAL SPOR KL
|Turkey
|Omer OZEREN
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|SALAH MAHDI KHALAF AL-HAMEEDAWI
|AL MENAA
|Iraq
|SELAHATTIN AKBAS
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|SERTAC SAKA
|DURUKAN GEN
|Turkey
|Sagdat ZHOLDASBAYEV
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Samid BAGHIRLI
|LANKARAN T.I.M.
|Azerbaijan
|Selcuk AKBAS
|KARAMAN PERFORMANS SK
|Turkey
|Selim DAGISTANLI
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Semih Mesut ALPAY
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Soner KAYA
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Sotirios BOUTIOS
|A.C.AIANTAS
|Greece
|Stanislav DENISOV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Taras MALCHENKO
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Vladimir GRITSENKO
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Volodymyr SHVAB
|KIEV REGION
|Ukraine
|Vugar ABDULLAYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Yousef ABU ALRUB
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Seniors male -58 kg (68)
|Class A (68)
|ABDELKADER BAKHIT
|LIGUE TADLA OF TAEKWONDO
|Morocco
|AHMED YASSIR MIKHOD
|KAWKAB MARRAKECH OF TAEKWONDO
|Morocco
|ALI KEMHA
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|ALI ABDULMOHSIN ATIYAH AL-BEHADILI
|ALAHWAR
|Iraq
|Abdurrahman ERKEK
|IZMIR BORNOVA BLD G.S.K.
|Turkey
|Ali ERTAS
|LIDER TAEKWONDO
|Turkey
|Ali MAMMADOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Alptekin SENGUL
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|Badr AL BOUYAOUI
|TAEKWONDO AMERSFOORT
|Netherlands
|Cemil ULUYILMAZ
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Cihat CAKMAK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Danila VOLKOV
|SKSUCCESS
|Russia
|Dogan DEMIR
|KAVAK GEN
|Turkey
|Eleftherios FAKINOS
|A.C.AIANTAS
|Greece
|Emrullah SENOL
|KAYA SK
|Turkey
|Eryk RODZIK
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Farouk KAMAL
|GRORUD TAEKWONDO CLUB
|Norway
|Fatih Ahmet GENC
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Fizam MEHTIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Fuatcan ALDEMIR
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Giorgio JANMAAT
|TAEKWONDO AMERSFOORT
|Netherlands
|Hakan OKAY
|MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Hakan GUL
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Hamad Mabrouk S ALMABROUK
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Hamidou OUMARU
|NIGER NATIONAL TEAM
|Niger
|Harun KOCAK
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Hermann PETTERSEN
|TEAM T
|Norway
|Huseyin COSKUNER
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Huseyin KIRMA
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Igor POYEDYNOK
|KIEV REGION
|Ukraine
|Ilhan Burak TAVSAN
|AZIZIYE BELEDIYE TERMAL SPOR KL
|Turkey
|Kaloyan BINEV
|BULGARIA NATIONAL TEAM
|Bulgaria
|Leon GLASNOVIC
|TEAM TOIGYE PANTHERS
|Sweden
|Liam BETTE
|OLYMPIC ART MALAGA FRANCE
|France
|MALIK ABU ALRUB
|SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY
|Palestine
|Machario PATTI
|KORYO DEN HAAG
|Netherlands
|Mahmood SALAM
|POLICE CLUB
|Iraq
|Majed ALMALKI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Mateusz NOWAK
|AZS AWF WARSZAWA
|Poland
|Mehmet BUTUN
|YTS TKD
|Turkey
|Mehmet Ali INAN
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Mikayil ALIYEV
|AZERI TK
|Azerbaijan
|Mikhail ARTAMONOV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Motaz AL ASHRAM
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Nasser EL BOUJJOUFI
|TAEKWONDO EINDHOVEN
|Netherlands
|Nikola ANDRIC
|UTE
|Hungary
|Nurlan YESSENBEK
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|OMAR LAKEHAL
|ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO
|Morocco
|Omer Faruk SIMSEK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Onur TAVSAN
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Ozgur GULEN
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Ramazancan Musa KAYA
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Sagynysh SHYMYRBAY
|SC BARS" TEAM
|Kazakhstan
|Salaheddine BENSALEH
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Sergey KARGAPOLOV
|KORYO CLUB
|Russia
|Serghei USCOV
|MOLDOVA NATIONAL TEAM
|Moldova
|Sinan SIMSEK
|MOR2
|Turkey
|Tamerlan KIRGUEV
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Tolga ISLAMOGLU
|SPORT VISION
|Turkey
|Tolga ISLAMOGLU
|SPORT VISION1
|Turkey
|UGUR CAKIR
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Umut ALTUN
|SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Vaha ELMURZAEV
|TAEKWONDO UNION THE CHECHEN REPUBLIC
|Russia
|Vladislav GAPONYUK
|ROSTOV REGION
|Russia
|Yeldos YSKAK
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|Yusuf VURAL
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Zakaria CHETOUANI
|SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO
|Morocco
|houssam EL AMRANI
|NOUR BEN SELIMANE
|Morocco
|Seniors male -63 kg (84)
|Class A (84)
|ABDULLAH BASIM IDAN
|POLICE CLUB
|Iraq
|ANDAM RZGAR JAWHAR
|CHAMCHAMAL
|Iraq
|Adam SARAI
|UTE
|Hungary
|Ahmet Hakan TUNA
|ERBAY GEN
|Turkey
|Aibek IMANTAYEV
|SC MUSTAFA-ZHEZKAZGAN
|Kazakhstan
|Almostafa ALSAYED
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Andemir UNAZHOKOV
|TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC
|Russia
|Batuhan DEMIR
|MERSIN ZIRVE SPOR KUL
|Turkey
|Berkay D
|TAEKWONDO TEAM LEON N
|Germany
|Bolat IZUTDINOV
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Cemal YILMAZ
|SAMSUN TOHM
|Turkey
|David NAZARYAN
|ROSTOV REGION
|Russia
|De Sen LIM
|SAKHALIN TAEKWONDO TEAM
|Russia
|De Sir CHAN
|SAKHALIN TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Deni ANDRUN RAZIC
|OSVIT
|Croatia
|Dmytro GOVORUN
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Dylan CHELLAMOOTOO
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Egers ALIU
|TIRANA TKD ACADEMY
|Albania
|Emircan TURAN
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Emre ERSOZ
|KILI
|Turkey
|Enes MADAK
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Erbil Serdar YILMAZ
|ERZURUM SAGLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Erlan IRGALIEV
|ASTRAKHAN TEAM
|Russia
|FURKAN BERBEROGLU
|SARAR SPOR
|Turkey
|Ferhat AKYUREK
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Ferhat Can KAVURAT
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Furkan CAKIR
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|G SEZER
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Georgii DZHIOEV
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Georgyi RYABOV
|URALMASH-SPORT CLUB
|Russia
|Hakan RECBER
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Huseyin BEZCI
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Ioannis PILAVAKIS
|CYPRUS NATIONAL TEAM
|Cyprus
|Isa AYDIN
|YTS TKD
|Turkey
|Jaouad ACHAB
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Jaroslaw MECMAJER
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Jelle PLOMP
|TOP TAEKWONDO EEMLAND
|Netherlands
|Kazybek BAKTIYARULY
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Kenan KOSEOGLU
|YTS TKD
|Turkey
|Kursat Aslan TURAN
|KILI
|Turkey
|Lovre BRECIC
|TAEKWONDO KLUB MARJAN
|Croatia
|MAHDI SALEH MAHDI LAMI
|POLICE CLUB
|Iraq
|MURAT CINGI
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|MURAT BASUMLI
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Mahammad MAMMADOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Mammadali GULIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Mecky BETKA
|LYON M
|France
|Mehmet OZTURK
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Mehmet Kani POLAT
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Mucahit ALTUN
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Mucahit KOCGUNDUZ
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhamad Saleh Alwi MAULADDAWILAH
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Muhammet Mustafa BAGLAR
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Mustafa KAYA
|MOR2
|Turkey
|NURETTIN DILER
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Nabil ENNADIRI
|ABDEL-KWAN ROTTERDAM
|Netherlands
|Nikita PUSHANKO
|ROSTOV REGION
|Russia
|Nikita SKOBELEV
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Oguz Alp ANGIN
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Oktay ERSOZ
|KILI
|Turkey
|Oleksiy MOSTOVYY
|KIEV REGION
|Ukraine
|Omer R. EVEZ
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Ozgur POLAT
|POLAT SPOR KUL
|Turkey
|Ozkan Kursad BASARIR
|PURSAKLAR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Pavel ANDRIENKO
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Ruslan ALIEV
|DCBI
|Russia
|SHWAN MOHAMMED OTHMAN
|POLICE CLUB
|Iraq
|Safak Kadir CALIK
|CAGRI SPOR KLB
|Turkey
|Samet ERKOVAN
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Serkan TOK
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Shalva SHUBITIDZE
|NOVOSIBIRSK TEAM
|Russia
|Tahir AKGUL
|GAZIANTEP TOHM KUL
|Turkey
|Talha Turgut ALPAY
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Umut BEGEC
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Vladyslav YARMACHEK
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|YOUSIF ABBAS RASHID
|POLICE CLUB
|Iraq
|YUSUF KARA
|GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK
|Turkey
|Yaroslav SHVETS
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Yavuzhan URGAC
|EGE ISIK SPOR KULUB
|Turkey
|ZOUHAIR ESSALLAMI
|NOUR BEN SELIMANE
|Morocco
|Zhanat ISKAKOV
|SC "PRIDE"
|Russia
|ayoub BAYEJOU
|TAHADI RACHIDIA
|Morocco
|khalid DAOUDI
|SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO
|Morocco
|ulysse TROLLIET
|BSV FRIEDRICHSHAFEN
|Algeria
|Seniors male -68 kg (59)
|Class A (59)
|A. Mehmet EVEZ
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Abdurrahman KARABEL
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Ahmad OBEIDAT
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Albert MILLERT
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Ali Ihsan NEGIZ
|ANKARA LEOPAR SPOR KULUB
|Turkey
|Aliaskar ALIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Almas MELLATOV
|ATYRAU TEAM
|Kazakhstan
|Andrei ROTARU
|ROMANIA NATIONAL TEAM
|Romania
|Arman IRGALIEV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Aykhan TAGHIZADE
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|BARIS DAG
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Balla DIEYE
|SENEGAL NATIONAL TEAM
|Senegal
|Baver ERSIN
|YURT
|Turkey
|Bektas GOKALP
|OSMANGAZI BELEDIYESPOR
|Turkey
|Berkay AKYOL
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Bogdan DOTSENKO
|UKRAINE NATIONAL TEAM
|Ukraine
|Bulat GABDULBAROV
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Burakhan AYDEMIR
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Doguhan OZTURK
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Emre SAYAN
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Enes Abdurrahman YARLI
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Fahd ZAOUIA
|SEONGONG
|Netherlands
|Ferhat Muhammet SAROGLU
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|HAKAN KAVURAT
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|HAMZATOU DIAKITE
|MALI NATIONAL TEAM
|Mali
|Halil Ibrahim OZAY
|MERSIN ZIRVE SPOR KUL
|Turkey
|Hamza AL KHARAB
|BLACK TIGER SALE OF TAEKWONDO
|Morocco
|Hasanein KHAFAJI
|NOMAD TAEKWONDO
|Iraq
|Husein Saleh MAULADDAWILAH
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|ILKER DERE
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Jure PANTAR
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|KUTAY CEKEM
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Konstantin MININ
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Kuat KOKYMBAY
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|Luke ROB
|TAEKWONDO EINDHOVEN
|Netherlands
|MEHMET MERT KARA
|CELIK TAEKWONDO SPOR KULUBU
|Turkey
|MOHAMMED ABBAS AGHAIR AL-KHAFAJI
|AL MENAA
|Iraq
|Mahmut Can KARAMAN
|KONYA SEL
|Turkey
|Mark ABULKHANOV
|REPUBLIC OF TATARSTAN
|Russia
|Matic MOTALN
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Mikael BERG
|TEAM T
|Norway
|Mikhail SHESTAKOV
|SSHOR 42
|Russia
|Mohamed BOULANOUAR
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|Moussa Demba TRAORE
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Nuri OZEL
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Oguzhan YILMAZ
|MOR2
|Turkey
|Orhan GULER
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|PESHANG ANWAR MAJEED
|CHAMCHAMAL
|Iraq
|Saken KULZHABEK
|SC.BEKSEIT TULKIEV
|Kazakhstan
|Sevket Bahadir KANBEK
|KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR
|Turkey
|Sezgin TOSUN
|SK
|Turkey
|Sina BAHRAMI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Soheil DASTE
|TEAM T
|Norway
|UMUTCAN CALISKAN
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Umut BILDIK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Viacheslav MININ
|BUREVESTNIK
|Russia
|Vladislav YUGAY
|ROSTOV REGION
|Russia
|YUSUF GURCAN
|ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU
|Turkey
|jaafar jabbar taher DHUMAD
|POLICE CLUB
|Iraq
|Seniors male -74 kg (48)
|Class A (48)
|ABDUSSAMED GULDUR
|TUZLA BELEDIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ali Haydar OZAY
|MERSIN ZIRVE SPOR KUL
|Turkey
|Aykut KEMAHLI
|SPORT VISION
|Turkey
|Aykut KEMAHLI
|SPORT VISION1
|Turkey
|Berk Can SUNGU
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Botond DAVOTI
|TEAM T
|Norway
|Domen PIRC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Elvin MAMMADOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Engin Can EMEN
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Eray Ilhan AKBULUT
|CAGRI SPOR KLB
|Turkey
|Furkan Fatih KURT
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Gokhan COSAR
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Hasan Can TEMIZKAN
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Hasan Can LAZOGLU
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Idrissa BOUHACAR
|NIGER NATIONAL TEAM
|Niger
|Islam Gunbey BACAKSIZ
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Ismet BEGEC
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Kadyrbech DAUROV
|ADYGEY TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Karol ROBAK
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|MOHAMMED JABBAR RASHID RASHID
|ALMENAA CLUB
|Iraq
|MUSTAFA NASSER HUSSEIN AL-ASADI
|POLICE CLUB
|Iraq
|Magomed MAGOMEDOV
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Majed Mabruk S ALMABRUK
|SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM
|Saudi Arabia
|Maksim KHRAMTCOV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Maksym BIBIK
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Marko MUTAK
|TAEKWONDO CASPER
|Croatia
|Mehmet KESGIN
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Mehmet Emre TASCI
|BAH
|Turkey
|Mousa AL-KWALDEH
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Muhammed YILDIZ
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammed Emin TEKE
|RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammet SARI
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Muhammet Dogukan PERK
|BUDO SK
|Turkey
|Muhammet Emin AYDOGDU
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Nicholas CORTEN
|FLEMISH TOPSPORT TEAM
|Belgium
|Nurkanat KOZHAKHMET
|KAZAKHSTAN SHYMKENT
|Kazakhstan
|Nurullah CANKURTARAN
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Onur CALIK
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Raihau CHIN
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Remzi KARAKUS
|KOREAN SPOR IZMIR
|Turkey
|SAFA OZBEY
|ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU
|Turkey
|SAHIN CELEBI
|IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU
|Turkey
|Salah-Eddine MAHROUG
|SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO
|Morocco
|Sergey KARNUTA
|ROSTOV REGION
|Russia
|Sultan ALMASALIKHI
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Toni KANAET
|TAEKWONDO KLUB MARJAN
|Croatia
|Tuna AKSU
|GAZI UMURBEY SPOR KUL
|Turkey
|Victor ASP
|GRORUD TAEKWONDO CLUB
|Norway
|Seniors male -80 kg (37)
|Class A (37)
|Abdelrahman BABIKER
|JEDDAH SPORT CLUB
|Saudi Arabia
|Abdoul Yoro DIALLO
|SENEGAL NATIONAL TEAM
|Senegal
|Albert GAUN
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Alfred RYDAHL
|HTKD
|Denmark
|Anton KOTKOV
|KARELIA TEAM
|Russia
|Arutiun MELIKSETIANTS
|VLADIKAVKAZ TEAM
|Russia
|Aysberg Samil ONLU
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Bara'a ALHUSAMI
|JORDAN NATIONAL TEAM
|Jordan
|Baris YOLCU
|CIHAN SPOR KULUBU
|Turkey
|Beyrak BAGHIROV
|GANJA ESC
|Azerbaijan
|Bogdan GRECHKIN
|UGRA
|Russia
|Burak DEMIR
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Burak KARACA
|ULASTIRMA SPOR KULUBU
|Turkey
|Danylo YEREMENKO
|SC "MOTOR - SICH"
|Ukraine
|Dmitry ZAKREPIN
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|Emre GUL
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Fail ZARTDINOV
|URFT TEAM
|Russia
|Furkan YALCIN
|YTS TKD
|Turkey
|Georgii SURKOV
|KORYO CLUB
|Russia
|Gleb ZAHAROV
|BELGOROD REGION TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|HOGAR MUSTAFA MOHAMMED
|POLICE CLUB
|Iraq
|HOGAR MUSTAFA MOHAMMED
|POLICE
|Iraq
|John ASP
|NORWAY NATIONAL TEAM
|Norway
|Jordan MAIKOOUVA
|LYON M
|France
|Karol HOLUBOWICZ
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Luka HORVAT
|TKD JASTREB
|Croatia
|Mohamed MAHER
|ARMY CLUB HAIKESTEB
|Egypt
|Moustapha DOUMBIA
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Murat CEYHAN
|NEVSEHIR GSIM
|Turkey
|Okan SIMSEK
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Orkun ATESLI
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Partik DIVKOVIC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Piotr PAZINSKI
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Richard Andre ORDEMANN
|NORWAY NATIONAL TEAM
|Norway
|SEZER TURK
|ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU
|Turkey
|Vladislav SUBBOTIN
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Yunus SARI
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Seniors male -87 kg (34)
|Class A (34)
|ABDERRAHMANE ZOUILIG
|ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA
|Morocco
|Adama KEBE
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Alexey PRYAZHNIKOV
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Bartosz KOLECKI
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Bayramali VALIYEV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Berkin NALCACI
|IZMIR BORNOVA BLD G.S.K.
|Turkey
|Ensar UGUZ
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Gleb BABAEVSKIY
|SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION
|Russia
|HAWTA ABUBAKER HAMA ALI
|CHAMCHAMAL
|Iraq
|Hrvoje SEP
|TKD JASTREB
|Croatia
|Ilies EL ASSALI
|VAN THUYNE TKD GENTILLY
|France
|Ismail AKKUS
|ANKARA ADLIYE SPOR KUL
|Turkey
|Ivan TRAJKOVIC
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|Jeroen WANROOIJ
|TAEKWONDO IJSELLAND
|Netherlands
|Lucijan KOBAL
|SLOVENIA NATIONAL TEAM
|Slovenia
|MEHDI RASTBOUD
|EGE ISIK SPOR KULUB
|Turkey
|MOHAMMED KAREEM HUSSEIN
|POLICE CLUB
|Iraq
|Mehmet KORUCU
|ISTANBUL BBSK
|Turkey
|Mehmet Oktay GULER
|ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL
|Turkey
|Mehran ASKARI
|IRAN SENIOR NATIONAL TEAM
|Iran
|Meliksah BELEN
|EGO SPOR KUL
|Turkey
|Metehan GOKTEPE
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Mohammed ELHATRI
|TEAM T
|Norway
|Mustafa KILINC
|SK
|Turkey
|Omer Firat CELIK
|ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU
|Turkey
|Payam GHOBADI OUGHAZ
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Petr SHTYLKOV
|MOSCOW TAEKWONDO TEAM
|Russia
|Ramin AZIZOV
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|SERGEN CURABAZ
|B.B.ANKARASPOR
|Turkey
|Sabit VAROL
|CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Serdar YUKSEL
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Vladislav LARIN
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Vladyslav BONDAR
|KDUSH "ARTEM"
|Ukraine
|Yassine TRABELSI
|TUNISIA NATIONAL TEAM
|Tunisia
|Seniors male +87 kg (21)
|Class A (21)
|AHMED MAJID ZGHAIR AL-ZAIDAWI
|ALSYMAWA CLUB
|Iraq
|Abdoul ISSOUFOU
|NIGER NATIONAL TEAM
|Niger
|Bugrahan KARAKAS
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Emil KHADEEV
|KORYO CLUB
|Russia
|Hamzacan SACMA
|KOCOGLU SPOR KULUBU
|Turkey
|Jeyhun HASANLI
|AZERBAIJAN NATIONAL TEAM
|Azerbaijan
|Kaan KILIC
|TURKEY NATIONAL TEAM
|Turkey
|Muhammet Recep CETINKAYA
|PROF. IHSAN KOZ GEN
|Turkey
|Okay DUZTEPE
|SPORT VISION
|Turkey
|Okay DUZTEPE
|SPORT VISION1
|Turkey
|Oleg KUZNETCOV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Omar EL YAZIDI
|FRANCE NATIONAL TEAM
|France
|Piotr HATOWSKI
|POLAND NATIONAL TEAM
|Poland
|Rafail AIUKAEV
|SAMARA TEAM
|Russia
|Roman KUZNETSOV
|RUSSIA NATIONAL TEAM
|Russia
|Stephen LAMBDIN
|UNAFFILIATED USA
|United States of America
|Tolunay KARA
|BUCA BELEDIYESI G.S.K.
|Turkey
|Vedran GOLEC
|TKD JASTREB
|Croatia
|WISAM SATTAR ALIKORDIMOHAMMED
|POLICE CLUB
|Iraq
|Yilmaz Burak PEKER
|TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU
|Turkey
|Yury KIRICHENKO
|KRASNODAR REGIONAL TEAM
|Russia