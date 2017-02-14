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Taekwondo Tekvando

x2017 02 open logo 024. Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) 10 - 14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya , Belek de yapılan musabakalarla sona erdi.

 

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2017 02 turkishopen 01

4. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (4th Turkish Open Taekwondo Tournament) 10 - 14 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya , Belek de Maritim Pine Beach Otelde yapıldı.

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BUYUKLER / SENYOR

54 KG ERKEKLER
1-GRITSENEGALKO, VLADIMIR RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
 2-DENISOV, STANISLAV RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
 3- ALIYEV, MIKAYIL AZERBAYCANRI TK AZERBAYCAN
 3-KAMA, MOUSTAPHA SENEGALEGAL NATIONAL TEAM SENEGAL		 46 KG BAYANLAR
1-POURYOUNES LANALMANYAOUDI, DINA KORYO DEN HAAG HOLLANDA
 2-SATILMIS, NIHAL ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 3-SAKHAUTDINOVA, REGINA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
 3-YILDIZ, AYSE BEYZA KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
58 KG ERKEKLER
1-BENSALEH, SALAHEDDINE FLEMISH TOPSPORT TEAM BEL
2-ARTAMONOV, MIKHAIL RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
3-SENEGALGUL, ALPTEKIN SAMSUN TOHM TÜRKİYE
3-CAKMAK, CIHAT TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE		 49 KG BAYANLAR
1-CIDEM, IPEK TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 2-DINCEL, MERVE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 3-IGUMENOVA, SVETLANA VORONEZH TEAM RUSYA
 3-PETRUSIC, ANA SLOVENIA NATIONAL TEAM SLOVENYA
63 KG ERKEKLER
1-IZUTDINOV, BOLAT MOSCOW TAEKWONDO TEAM RUSYA
 2-BRECIC, LOVRE TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-CHAN, DE SIR SAKHALIN TAEKWONDO TEAM RUSYA
 3-ENNADIRI, NABIL ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA		 53 KG BAYANLAR
1-TARVIDA, INESE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
 2-ANDREOPOULOU, IOANNA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
 3-DOSUCUKUR, ZEHRA GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
 3-ALTUNEL, DURDANE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
68 KG ERKEKLER
1-BAHRAMI, SINA AZERBAİJAN NATIONAL TEAM AZERBAYCAN
 2- MININ, VIACHESLAV BUREVESTNIK RUSYA
 3- IRGALIEV, ARMAN RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
 3-MININ, KONSTANTIN RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA		 57 KG BAYANLAR
1-ADAMKIEWICZ, PATRYCJA POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
 2-VULETIC, BRUNA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-ILGUN, HATICE KUBRA TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 3-CRAEN, INDRA FLEMISH TOPSPORT TEAM BELÇİKA
74 KG ERKEKLER
1-KHRAMTCOV, MAKSIM RUSİA NATIONAL TEAM RUSYA
 2-2nd 1213 KANAET, TONI TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-MAGOMEDOV, MAGOMED SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO
 3-DAUROV, KADYRBECH ADYGEY TAEKWONDO TEAM RUSYA		 62 KG BAYANLAR
1-YAMAN, IREM TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 2-WIET HENIN, MAGDA FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA
 3-STETIC, MARIJA TK DUBRAVA HIRVATİSTAN
 3-BASHKIROVA, VALERIIA SSHOR 42 RUSYA
80 KG ERKEKLER
1-KOTKOV, ANTON KARELIA TEAM RUSYA
 2-GRECHKIN, BOGDAN UGRA RUSYA
 3-ASP, JOHN NORWAY NATIONAL TEAM NORVEÇ
 3- HORVAT, LUKA TKD JASTREB HIRVATİSTAN		 67 KG BAYANLAR
1-TATAR, NUR TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 2-JELIC, MATEA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3- TETEREVIATNYKOVA, TETIANA KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
 3-FUREDI, REBEKA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
87 KG ERKEKLER
1-LARIN, VLADISLAV RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
 2-TRAJKOVIC, IVAN SLOVENIA NATIONAL TEAM SLOVENYA
 3-UGUZ, ENSAR TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 3-AZIZOV, RAMIN AZERBAIJAN NATIONAL TEAM AZERBAYCAN		 73 KG BAYANLAR
1-BULUT, SUDE TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 2-ZHDANOVA, KARINA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
 3-MATIJASEVIC, PETRA TAEKWONDO KLUB MARJAN HIRVATİSTAN
 3-VANDER-ZWALM, ESTELLE FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA
+87 KG ERKEKLER
1-KUZNETSOV, ROMAN RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA
 2- KARAKAS, BUGRAHAN TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 3-HATOWSKI, PIOTR POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
 3-EL YAZIDI, OMAR FRANCE NATIONAL TEAM FRANSA		 +73 KG BAYANLAR
1-KOWALCZUK, ALEKSANDRA POLAND NATIONAL TEAM POLONYA
 2- KUS, NAFIA TÜRKİYEKEY NATIONAL TEAM TÜRKİYE
 3- BARDACHENKO, OLESYA KARELIA TEAM RUSYA
 3-IVANOVA, OLGA RUSSIA NATIONAL TEAM RUSYA

 

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GENCLER /JUNIORS

45 KG ERKEKLER
1-ORAL, MEHMET DODURGA SPOR KUL TÜRKİYE
 2-BEKETOV, BATYRZHAN SC.BEKSEIT TULKIEV KAZAKİSTAN
 3-OZCAN, OMER FARUK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 3-KARIMOV, TIMUR URFT TEAM RUSYA		 42 KG BAYANLAR
1-YARKOVA, YANA URALMASH-SPORT CLUB RUSYA
 2-COSKUN, ASLI SPORT ACADEMY E.V. ALMANYA
 3-AKBAROVA, MINAYA ARAN TK AZARBAİJAN
 3-SENEGAL, SEHER SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
48 KG ERKEKLER
1- ILIN, ROMAN SAKHALIN TAEKWONDO TEAM RUSYA
 2-POLAT, GORKEM ISTANBUL BBSK TÜRKİYE
 3-KOSE, OSMAN TÜRKİYE SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
 3-SAGITZHANOV, RABIL KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN		 44 KG BAYANLAR
1-ROZHINA, ELIZAVETA KURGAN REGION TEAM RUSYA
 2-MAMMADOVA, MEHRIBAN AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
 3-USMANOVA, ASSEL KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
 3-PIRSEYIDOVA, SEVDA AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
51 KG ERKEKLER
1-GANBARLI, AYAZ AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
 2-BOLATOV, ALIMZHAN KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN
 3-AKKOYUN, YUNUS CAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
 3-KOTYASH, VASYL UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA		 46 KG BAYANLAR
1-GOEBEL, LAURA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
 2-SAHINBAZ, GOZDE SEVEN SPOR TÜRKİYE
 3-DURAK, ESRANUR ANKARA DEMIRSPOR KUL TÜRKİYE
 3- KARAKUS, IKLIMA BETUL MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
55 KG ERKEKLER
1-ZHOLDYBAIULY, MEDET KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
 2-ORYNBASSAR, MAKSAT KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
 3-EL HACHAM, HAMZA CHABAB LARACH OF TAEKWONDO FAS
 3-ALZHANOV, RAKHAT KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN		 49 KG BAYANLAR
1-PATAKFALVY, LUCA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
 2-POLAT, MELEK BURSA SAGLIK G TÜRKİYE
 3-YALAP, SINEM EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU TÜRKİYE
 3-BALABAN, KERIME ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
59 KG ERKEKLER
1-DOLMACI, MERTCAN B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 2- DZIUBA, OLEKSANDR UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
 3-TEKE, MUSTAFA EMRE RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3- LYOUSSI, MOUAD ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO FAS		 52 KG BAYANLAR
1-ZHYLA, YEVHENIIA UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
 2- TARVIDA, JOLANTA BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
 3-BORRMANN, KATARINA NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
 3-KOLOSOVA, VALERIIA SKIF RUSYA
63 KG ERKEKLER
1-MOISEEV, VLADISLAV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
 2-VASILEV, DMITRII SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
 3-EROZ, HASAN BUGRA EGO SPOR KUL TÜRKİYE
 3-BEREI, BELA HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN		 55 KG BAYANLAR
1-KAYIR, IKRA ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 2-AYDIN, KUBRA ILKADIM BELEDIYESI GEN TÜRKİYE
 3-DALDIR, SEYDA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
 3-AMIRMETOVA, DIANA MCBI RUSYA
68 KG ERKEKLER
1-ACHAB, BADR FLEMISH TOPSPORT TEAM BEL
 2-EGYHAZAS, ANDRAS HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
 3-HEJER, TRYM TEAM T NORVEÇ
 3-OMEIRAT, MOHAMED NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA		 59 KG BAYANLAR
1-LESPAU, DJADE FLEMISH TOPSPORT TEAM BELÇİKA
 2-BAYSAL, IREM PTT SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-OZCAN, AYSENEGALUR KONYA SEL TÜRKİYE
 3-OZDEMIR, EDA YTS TKD TÜRKİYE
73 KG ERKEKLER
1- KOBZAN, KYRYLO KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
 2-AL-KWALDEH, MOUSA JORDAN NATIONAL TEAM ÜRDÜN
 3-BALTABAYEV, YELAMAN KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
 3-ACAR, HALIT FARUK DURUKAN GEN TÜRKİYE		 63 KG BAYANLAR
1-KORKUT, HURI B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 2- SCHMIDT, CELINE BSV FRIEDRICHSHAFEN ALMANYA
 3-ALTIN, ZULAL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPO TÜRKİYE
 3-YUKSEL, PELIN GOKCE IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. TÜRKİYE
78 KG ERKEKLER
1-KARTAL, HUSEYIN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
 2-YILMAZ, MELIH SAMSUN TOHM TÜRKİYE
 3-DEMIRCIOGLU, HUSEYIN BERAT EGEMEN IHTISAS SPOR KUL TÜRKİYE
 3-KOC, MEHMET ALPEREN ISTANBUL ONCU GSK.. TÜRKİYE		 68 KG BAYANLAR
1-ARSLAN, DILARA B.B.ANKARASPOR TÜRKİYE
 2-TUTUCU, NISA ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA
 3- CELIK, ZEVCIYE NWTU-TEAM ALMANYAMANY ALMANYA
 3-DUMAN, MELIKE BASAR S.K. TÜRKİYE
+78 KG ERKEKLER
1-ATESLI, EMRE KUTALMIS BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU TÜRKİYE
 2-TAGHI-ZADA, ORKHAN AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
 3-DURAN, ALPER AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
 3-SULTANMURATOV, YULDASHBEK KAZAKİSTAN JUNIOR NATIONAL T KAZAKİSTAN		 +68 KG BAYANLAR
1-DOGAN, SEMANUR LIDER TAEKWONDO TÜRKİYE
 2-UNUTMAZ, GULENDAM KAYA SK TÜRKİYE
 3- AKCAY, ALEYNA UZUN TÜRKİYE
 3-SAGLAM, KUBRA ATAKAN SPOR KUL TÜRKİYE

 

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YILDIZLAR /CADETS

33 KG. ERKEKLER
1-LIANOV, MAGOMED SKIF RUSYA
 2-MOLNAR, BENDEGUZ HUNGARY NATIONAL TEAM MACARİSTAN
 3-KUZU, OMER FARUK DURUKAN GEN TÜRKİYE
 3-DONMEZ, MERT ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE		 29 KG. BAYANLAR
1-BICER, SEYMA NUR DURUKAN GEN TÜRKİYE
 2-GENC, SENEGALA NUR SEVEN SPOR TÜRKİYE
 3-KEPENEK, SENEGALA NUR CERKEZKOY GUZEL SPOR
 3-BICER, TUGBA NUR DURUKAN GEN TÜRKİYE
37 KG. ERKEKLER
1-HAMDI, RIAD SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM KSA
 2-2nd 1356 OBERSKI, SEBASTIAN TVBB ELITE BERLIN ALMANYA
 3- ZHARYLGASSINOV, ILYAS KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
 3-ERDEM, OMER FARUK SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE		 33 KG. BAYANLAR
1-KHOMENKO, YEKATERYNA KDUSH "ARTEM" UKRAYNA
 2-MAGHNOUJ, HIBA ABDEL-KWAN ROTTERDAM HOLLANDA
 3-DINC, NAZLI IREM POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
 3-AKSONOVA, YEVA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
41 KG. ERKEKLER
1-BAKHYTZHAN, ABILKHASSAN KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
 2-KILIC, YIGITHAN SEVEN SPOR TÜRKİYE
 3-TANRIVERDI, DENIZ KOCOGLU SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3- DOGRU, ALIHAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE		 37 KG. BAYANLAR
1-GOGEBAKAN, HURU GOKCE ANAFARTALAR SPOR KULUBU TÜRKİYE
 2-MAMMADOVA, AYSU AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
 3- CELIK, SENEGALANUR SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
 3-YAZICI, RUMEYSA TERME GEN TÜRKİYE
45 KG. ERKEKLER
1-KHAZAMOV, AHMED DCBI RUSYA
 2-YAVUZ, MEHMET AKIF CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO TÜRKİYE
 3-ALTINGOZ, CEMIL TARIK KAVAK GEN TÜRKİYE
 3- ISKANDAROV, PARVIZ AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN		 41 KG. BAYANLAR
1-OZTABAK, ELIF ILGIN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUB TÜRKİYE
 2-ALTUN, ZEHRA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KU TÜRKİYE
 3-KLIVAK, KARINA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-SAKAR, DUYGU KAVAK GEN TÜRKİYE
49 KG. ERKEKLER
1-NUSNALIM, BEKZHAN KAZAKİSTAN CADET NATIONAL TE KAZAKİSTAN
 2-OZER, OMER EREN OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-AYAS, UMUT POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
 3-KUPELIOGLU, MUHAMMET ALPERE SILIVRI EREL SPOR KULUBU TÜRKİYE		 44 KG. BAYANLAR
1-TOUMI, CHAIMA TUNISIA NATIONAL TEAM TUN
 2-STERVALL LYNGBRANT, LILJA TEAM KIM TAEKWONDO SWE
 3-MYKHAILOVA, SOFIIA KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-YALCIN, SILA TÜRKİYEGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB TÜRKİYE
53 KG. ERKEKLER
1-FASIPOV, ABDURAKHMON KAZAKİSTAN SHYMKENT KAZAKİSTAN
 2-YILMAZ, MUSTAFA TUZLA BELEDIYE SPOR KUL TÜRKİYE
 3-TOKGOZ, OGUZ FLIPPER SPOR KULUBU TÜRKİYE
 3-OZTÜRKİYEK, ASIM BURAK YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUB TÜRKİYE		 47 KG. BAYANLAR
1- ZAFER, ISIL FLIPPER SPOR KULUBU TÜRKİYE
 2- BAYRAKTAR, NURCAN ILAYDA AANKARA DEMIRSPOR KUL TÜRKİYE
 3-AKARCESME, SEDEF SUDE YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUB TÜRKİYE
 3-KASIRGA, DUYGU EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU TÜRKİYE
57 KG. ERKEKLER
1-KESGIN, GOKHAN EMRE SAMSUN-DO GEN TÜRKİYE
 2-KANBUROGLU, IBRAHIM UGUR BIRLIK TAEKWONDO SPORT CLUB TÜRKİYE
 3-AVCI, UTKU KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL TÜRKİYE
 3- OREL, LLIA UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA		 51 KG. BAYANLAR
1-BASKIR, AYSE SULE ASKI SPOR KULUBU 1 TÜRKİYE
 2-ALTIPARMAK, BEYZANUR SK TÜRKİYE
 3-KASIRGA, TUGCE NUR GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
 3-EL HAYEK, IKHLASS NAJAH CASBALANCA OF TAEKWON FAS
61 KG. ERKEKLER
1-KUCHERENKO, YEVGENIY UKRAYNA NATIONAL TEAM UKRAYNA
 2- FEYIZOGLU, MUHAMMED EFE AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
 3-AQEEL, YAZAN JORDAN NATIONAL TEAM ÜRDÜN
 3-BAS, AYHAN MERT KARAMAN PERFORMANS SK TÜRKİYE		 55 KG. BAYANLAR
1-AKAGUNDUZ, CEYDA BUCA BELEDIYESI G.S.K. TÜRKİYE
 2-TÜRKİYEAN, SUDE NAZ GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWOND TÜRKİYE
 3-ARI, ZEHRA 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR K TÜRKİYE
 3-DINC, YAGMUR SAKARYA SAMPIYONLAR TÜRKİYE
65 KG. ERKEKLER
1-KANBER, TALHA ENES DURUKAN GEN TÜRKİYE
 2- TIMAGUR, AHMET CAN GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK TÜRKİYE
 3-BALAGADASHOV, VUSAL AZARBAİJAN NATIONAL TEAM AZARBAİJAN
 3-ALSOWAIQ, MOHAMMED SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM SUUDİ ARABİSTAN		 59 KG. BAYANLAR
1-KHUZINA, LILIIA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO RUSYA
 2-ESIT, BUSE AKDENIZ SPOR KUL TÜRKİYE
 3- TAHTA, ELIF SU ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
 3-BESIR, EBRAR ANKARA ADLIYE SPOR KUL TÜRKİYE
+65 KG. ERKEKLER
1-CHEREDNYCHENKO, IVAN KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 2-TONKOPII, YURII KIEV SCHOOL OF SPORT UKRAYNA
 3-COSKUN, YAGIZ EFE YESILKIRAZ TÜRKİYE
 3-SENEGAL, MUHAMMED IBRAHIM DURUKAN GEN TÜRKİYE		 +59 KG. BAYANLAR
1-SAGLIK, AYSELNUR POLAT SPOR KUL TÜRKİYE
 2-GUNDUZ, ZEHRA GAZIANTEP TOHM KUL TÜRKİYE
 3-YILDIRIM, IPEK DURUKAN GEN TÜRKİYE
 3-TUNA, CEREN DODURGA SPOR KUL TÜRKİYE

 

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 2017 02 g2 results 4.gun 01
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2017 02 g2 results 3.gun 01
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2017 02 g2 results 1.gun 01
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Competitors (1455)

Cadets female -29 kg (14)
Class A (14)
Ada AVDAGIC NOVI GRAD SARAJEVO Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
Aleyna DEMIR SEVEN SPOR Turkey Turkey
Arina KALELEVA URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Busra Nur KURT OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hatice Bengu DAG BASAR S.K. Turkey Turkey
IREM DINC ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Melek BALTACI BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Milana BEKULOVA TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Nigar MEHDIZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Nur ARAYAN TSV DACHAU 1865 Germany Germany
SEYMA NUR BICER DURUKAN GEN Turkey Turkey
Sena Nur KEPENEK CERKEZKOY GUZEL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sena Nur GENC SEVEN SPOR Turkey Turkey
TUGBA NUR BICER DURUKAN GEN Turkey Turkey
Cadets female -33 kg (20)
Class A (20)
Alina LAPTIEVA KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Anastasiia SUMENKOVA BELGOROD REGION TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Aseel ABBASI PALESTINE NATIONAL TEAM Palestine Palestine
Aytaj MAMMADOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
BENGISU ISIKKAYA LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Beyza Nur KOCA DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
DILRUBA TOKGOZ SK Turkey Turkey
Edanur ULUMAN TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
GAMZE AY TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Gulsum HASANZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Hiba MAGHNOUJ ABDEL-KWAN ROTTERDAM Netherlands Netherlands
MAKBULE YAGMUR YILDIRIM GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Mahtab ROSTAMI TEAM BR Denmark Denmark
Nazli Irem DINC POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Nureda Kiymet USTA FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Rabia Nur BALMUK BAH Turkey Turkey
Rumeysa Nur ERGIN EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Yekateryna KHOMENKO KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Yeva AKSONOVA KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Zeynep HACIOGLU ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Cadets female -37 kg (27)
Class A (27)
Aidana KUMARTAYEVA KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Anna VINOGRADOVA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Aysu MAMMADOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Azra CAVUS FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Beren YILDIRIM SEVEN SPOR Turkey Turkey
Berra Gulfem CELIK KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Beyzanur AGOREN POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Deema ALHUSAMI JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Doreen ALEXANDROWICZ NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Elif Selcen OZDEN ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
HURU GOKCE GOGEBAKAN ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Julie DA SILVA NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Lina AKACHAR TAEKWONDO AMERSFOORT Netherlands Netherlands
MAIAR QABAHA SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
MEHTAP GUR TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Melike Nur DEMIR YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU Turkey Turkey
Melis AKTURK ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nisa IMAMOGLU SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Nur Kardelen IPEK SEVEN SPOR Turkey Turkey
Rumeysa YAZICI TERME GEN Turkey Turkey
Sahsenem BAGATOR SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Senanur CELIK SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Sofiia POKOTYLO UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Sude Naz KARAYURT DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sudem OZCELIK BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
TUANA LEYLI KELES SAKARYA SAMPIYONLAR Turkey Turkey
Uliana KUTS KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Cadets female -41 kg (19)
Class A (19)
Aseel MOUSA JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Beyza-Nur CAN NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Ceyda SAFFAK ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Duygu SAKAR KAVAK GEN Turkey Turkey
Duygu SAKAR KAVAK GEN Turkey Turkey
Elif Ilgin OZTABAK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Elif Sila KARATAS MERT ASYA GSK Turkey Turkey
Feyzanur KURT SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Idil ZAFER FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kamila AIMUKASHEVA KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Karina KLIVAK KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Nursu KUYUBASI ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Ofeliya ALLAHVERDIYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sinemnur SAYLAG SARAR SPOR Turkey Turkey
Sukriye Ebrar TASTAN LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Symbat ORAZALIYEVA KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Zehra ALTUN SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Zeynep TASKIN ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Zivar TAGHIYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Cadets female -44 kg (17)
Class A (17)
Aleyna OFLAR FATSASPOR KUL Turkey Turkey
Aydan ALIYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Berra Nur AKTAS ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Beyza KARATAS POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Chaima TOUMI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Ecenaz KUCUK KASTAMONU T Turkey Turkey
Esma Nur ERSOY ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Lilja STERVALL LYNGBRANT TEAM KIM TAEKWONDO Sweden Sweden
MELIKE BAHAR TURAN GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO Turkey Turkey
Melis YUCEL LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Sila YALCIN TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Sofiia MYKHAILOVA KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Sude OCAK HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sudenaz TOPAL KAYA SK Turkey Turkey
Tuvanna Nazli KESGIN SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Yaren ARAYAN TSV DACHAU 1865 Germany Germany
Zara RINGIN BICEN TEAM BR Denmark Denmark
Cadets female -47 kg (12)
Class A (12)
Aylin SEN ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Aylin EYNULLAYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Duygu KASIRGA EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
FATMA BUSE YANAR ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
HAVVANUR AKBULUT SK Turkey Turkey
Isil ZAFER FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
MELEK GUNDOGDU ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nurcan Ilayda BAYRAKTAR AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
SHATHA RABEE SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Sedef Sude AKARCESME YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU Turkey Turkey
Semina OZHAN SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sukran Arife AKDEMIR RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Cadets female -51 kg (9)
Class A (9)
Ayse Sule BASKIR ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Azrahan AY TAEKWONDO AY Germany Germany
BEYZANUR ALTIPARMAK SK Turkey Turkey
Ezgi GULEY SK Turkey Turkey
IKHLASS EL HAYEK NAJAH CASBALANCA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Ipek Nur KAYA OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Julia VOLL TIGER AND DRAGONS Germany Germany
MINE KILIC GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO Turkey Turkey
TUGCE NUR KASIRGA GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Cadets female -55 kg (9)
Class A (9)
ALEYNA NUR DURA UZUN Turkey Turkey
BUSE NUR VARICI UZUN Turkey Turkey
CANSU ORENLIOGLU LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Ceyda AKAGUNDUZ BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
IRODA MIRTADJIEVA TASHKENT CITY DOMBIRABAD CLUB Uzbekistan, TSV Uzbekistan, TSV
SEYMA GUNGOR SK Turkey Turkey
SUDE NAZ TURAN GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO Turkey Turkey
Yagmur DINC SAKARYA SAMPIYONLAR Turkey Turkey
Zehra ARI 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Cadets female -59 kg (9)
Class A (9)
AYSEGUL OZKAN SK Turkey Turkey
BUSE ESIT AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Begum AKTEL BEYKOZ BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
Ebrar BESIR ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ekin Su ONER POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Elif Su TAHTA ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ilaha GULUZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Liliia KHUZINA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
SUDE YAREN UZUNCAVDAR B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Cadets female +59 kg (8)
Class A (8)
Ayselnur SAGLIK POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Bengusu YILMAZ TERME GEN Turkey Turkey
Ceren TUNA DODURGA SPOR KUL Turkey Turkey
Elif Yagmur AKPOLAT POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
IPEK YILDIRIM DURUKAN GEN Turkey Turkey
Lanara MAHARRAMOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sezin KARAYILMAZ SEVEN SPOR Turkey Turkey
ZEHRA GUNDUZ GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Cadets male -33 kg (47)
Class A (47)
Abdulkadir AKSOY LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Ahmet Furkan CELIKTEN SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ali CEYHAN DODURGA SPOR K Turkey Turkey
Ali AKHANSERIYEV KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Arda TOPAL POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
BERAT KOC TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Batuhan PACACI SEVEN SPOR Turkey Turkey
Bendeguz MOLNAR HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Berat AVSAR CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Beytullah ERBIR LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Cemal OZTURK SEVEN SPOR Turkey Turkey
Damir AKHMETOV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Daniel ZANCHUK TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Daniel DROSDOWSKI BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
Emir Batuhan CANDAN TERME GEN Turkey Turkey
Emir Efe CELIK BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Enes KAMACI BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Enes KAPLAN ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Feyyaz BELDEK SEVEN SPOR Turkey Turkey
ISMAIL ALTIPARMAK SK Turkey Turkey
Ibragim BEKKIEV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Idar BAGOV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Illia KUCHERIAVYI KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Inanc AKGUL SEVEN SPOR Turkey Turkey
Ismail ALTUNAY GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Ivan ZABORSKII URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Kadir EROL ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Khanmurad SULEYMANOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Khayyam BABAYEV FARASAT TK Azerbaijan Azerbaijan
Kiril HOLOVKIN KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Kursat MARAS LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
MERT DONMEZ ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Magomed LIANOV SKIF Russia Russia
Mehmet BECKEN ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mert KARA EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
OMER FARUK KUZU DURUKAN GEN Turkey Turkey
Omer AKSOYEK INEGOL BLD GSK Turkey Turkey
Omer Faruk SEN ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
RAVYAR MOHAMMED LATIF CHAMCHAMAL Iraq Iraq
RIZA Tolga VAROL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Roman ROGALCHUK KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Semih PATAN SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
TALAT KARAKOC SK Turkey Turkey
Tayyip TAS BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Ugur Can GOKMEN POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Valtteri TAMMILA BUDOKWAI TAEKWONDO Finland Finland
Yusa Arif KABACA ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Cadets male -37 kg (51)
Class A (51)
ARMAGAN IKRAM DURUKAN GEN Turkey Turkey
Adem SALMI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Ahmet Bugra ASLAN KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ahmet Bugra ASLAN KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ahmet Talha YILMAZOGLU ANKARA CINAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Arda INALOGLU HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Artem PALAHIN UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Aziz SEVER BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Bugra ILHAN LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Daniel IAKHNENKO TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Davyd MARYSIUK KHMELNYTSK REGION Ukraine Ukraine
Denis ZHARKOV SAMARA TEAM Russia Russia
Denys IVASHCHENKO UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Efe Ibrahim OZTURK ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Emre SIRAKAYA SEVEN SPOR Turkey Turkey
Enes Malik GOKMEN ASLAN GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
FARUK SANLIER SK Turkey Turkey
FAZLI FAZLIOGLU SK Turkey Turkey
GORKEM AYSECKIN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Hasan ARIK FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
IBRAHIM COSAR TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ilyas ZHARYLGASSINOV KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Islambek TKHAZAPLIZHEV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Ismail JACOBSEN TEAM BR Denmark Denmark
Ismayil IBRAHIMOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Javid ISMAYILOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Koray Yigit OZTURK SEVEN SPOR Turkey Turkey
MEHMET YUSUF SALIM ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
MELIH K.AVCI TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
MOHAMED AMINE AKABLI LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Maksym NYKOLAIV DUSH 3 "GOLDEN GRAGON" Ukraine Ukraine
Mehmet GUR TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Mehmet OKSUZ ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mykhaylo SHTAN KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Myroslav SUDAK KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
NEDAL RABEE SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Nihad ALIZADA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Olexandr OGANOV SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Omer DELIBASLAR KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Omer Faruk ERDEM SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Omer Faruk SENEL SEVEN SPOR Turkey Turkey
Omer Yigit CAGIL BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Osman ACIKEL YILDIZ ERKEK Turkey Turkey
RIAD HAMDI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Riyad SHIRALIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Samet TATLI SAKARYA SAMPIYONLAR Turkey Turkey
Sebastian OBERSKI TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Serdar ILHAN ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Tawfiq JOUDEH PALESTINE NATIONAL TEAM Palestine Palestine
Vladimir KUIMOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Ward AL-RAGGAD JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Cadets male -41 kg (33)
Class A (33)
Abdallah DANA JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Abed NIROUKH SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Abilkhassan BAKHYTZHAN KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Akif SATILMIS SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ali AKBAROV ARAN TK Azerbaijan Azerbaijan
Ali Osman USTUN DODURGA SPOR KUL Turkey Turkey
Alihan DOGRU ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
BURAK DOGUKAN DORTBAS TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Berat GULTEKIN LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Danylo ULIANOV KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Deniz TANRIVERDI KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
FARUK BILAL KAYA GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Halil Eren MUSLU SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Heybet DALGIC CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Huseyin DOGAN GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Huseyin Cagatay CAN EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Ibrahim KARADUGAN TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Ismayil ISMAYILOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Javad VALIBAYOV GUBA U.G.I.M. Azerbaijan Azerbaijan
MEHMET AKIF YAVUZ AYYILDIZ Turkey Turkey
Marcell BARTA HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Melik CAVGA TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Metehan KIZILARSLAN INEGOL BLD GSK Turkey Turkey
Nijat AZIZLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Saoud MAATUGH AL AZIMA CLUB Libya Libya
Serif OZ KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK Turkey Turkey
Timur RYABOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
UMUT GASANOV SK Turkey Turkey
YASIN SAHIN DURUKAN GEN Turkey Turkey
Yashar MAMMADLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Yigithan KILIC SEVEN SPOR Turkey Turkey
Zeynel Firat TANRIVERDI KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
walled WAHDAN SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Cadets male -45 kg (29)
Class A (29)
ANIL CAN ALTUN DURUKAN GEN Turkey Turkey
Ahmed KHAZAMOV DCBI Russia Russia
Ali Tufan KOC DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Cemil Tarik ALTINGOZ KAVAK GEN Turkey Turkey
Furkan Kadir GUREL GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Huseyin Cengiz SARAC SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ildem KARA POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Illia PIKUZ SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Jihed MATHLOUTHI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Kerim Can KURTULGIL KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
MEHMET AKIF YAVUZ CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO SPOR KUL Turkey Turkey
MEHMET AKIF YAVUZ ARSAMBA AYYILDIZ SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mert MERCIMEK LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Metin Engin TEKE CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammed Ganihan AYDIN BASAR S.K. Turkey Turkey
Mustafa Kemal AY TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Nihad ABBASOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Oleksiy BRUNS KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Omer Faruk KILIC SAKARYA SAMPIYONLAR Turkey Turkey
Omer Faruk DAYIOGLU SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Parviz ISKANDAROV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Phillip DAVIDS TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Raul ALLAKHKULIEV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Rostyslav LEVYTSKYI KHMELNYTSK REGION Ukraine Ukraine
SAID AHMAD PALESTINE NATIONAL TEAM Palestine Palestine
TAHA KIZILARSLAN ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Tymur PALETSKYI UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Viktor HORVAT KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Yeldar TAGIR TARAZ TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Cadets male -49 kg (21)
Class A (21)
BAYRAM ALI YILMAZ TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Bedirhan Dincer PERK BUDO SK Turkey Turkey
Bekzhan NUSNALIM KAZAKHSTAN CADET NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Berkay AYYILDIZ SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
CEYHUN OZER TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Denys SHARPYLO KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Efe Taygan ERTANA DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Eray CAP BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Ilya SAMOYLOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Kadir SANTAS ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISESI Turkey Turkey
MUHAMMED EMIR YAVUZ ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Muhammed Salih CELIKTEN SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammet Alperen KUPELIOGLU SILIVRI EREL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammet Celal AKGUL U Turkey Turkey
Omer Eren OZER OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ozgur Remzi YEGIN HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU Turkey Turkey
SALTUKHAN HASAN ALBAYRAK ILKADIM BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
SHKAR MOHAMMED SLEMAN CHAMCHAMAL Iraq Iraq
Samet BAY RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sebahattin AVCIM AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Umut AYAS POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Cadets male -53 kg (9)
Class A (9)
Abdurakhmon MARIPOV KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Ahmet Vefa BUMIN ERZURUM SAGLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Asim Burak OZTURK YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU Turkey Turkey
ISMAIL BURAK KOKSAL DURUKAN GEN Turkey Turkey
MUSTAFA YILMAZ TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Melih YILDIRIM POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Oguz TOKGOZ FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Oleksandr POVROZHYUK KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Vladyslav PLOSHCHADNYI SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Cadets male -57 kg (8)
Class A (8)
Gokhan Emre KESGIN SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Ibrahim Ugur KANBUROGLU BIRLIK TAEKWONDO SPORT CLUB Turkey Turkey
Ilkin FARZALIZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Muhammed Enes KIRKPINAR KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ozan TOYTOGLU FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Utku AVCI KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Utku AVCI KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
llia OREL UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Cadets male -61 kg (4)
Class A (4)
Ayhan Mert BAS KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Muhammed Efe FEYIZOGLU AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Yazan AQEEL JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Yevgeniy KUCHERENKO UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Cadets male -65 kg (6)
Class A (6)
AHMET CAN TIMAGUR GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK Turkey Turkey
Arman LIEV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Mohammed ALSOWAIQ SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
TALHA ENES KANBER DURUKAN GEN Turkey Turkey
Taha Goktug SAHIN OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Vusal BALAGADASHOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Cadets male +65 kg (5)
Class A (5)
Elsevar ISMAYILZADA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Ivan CHEREDNYCHENKO KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
MUHAMMED IBRAHIM SEN DURUKAN GEN Turkey Turkey
YAGIZ EFE COSKUN YESILKIRAZ Turkey Turkey
Yurii TONKOPII KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Juniors male -45 kg (27)
Class A (27)
ABDULLAH MOHAMMED AHMED BASRAH TEAM Iraq Iraq
Abdulkerim TUNCA AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR Turkey Turkey
Ahmet Can BAYDI SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Ali OKTAY BASAR S.K. Turkey Turkey
Artur PANCHENKO UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Batyrzhan BEKETOV SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
Burkit TURSYNBAY KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
HAYTHAM KABAHA SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Hayrettin Eren SERIFLER BASAR S.K. Turkey Turkey
ILYASS OULJEMAA LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Ibrahim Turkay AKKUS TERME GEN Turkey Turkey
Kaan GENCER SEVEN SPOR Turkey Turkey
Kadir YILDIZHAN INEGOL BLD GSK Turkey Turkey
Mehmet ORAL DODURGA SPOR KUL Turkey Turkey
OSAMAH AL-YAFEAI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Ogulcan CALIK SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Omer Faruk OZCAN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Raddad ALSHARIF SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Samet CELIK KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Serhat Enes KAPLAN ANKARA CINAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Server BALABAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Stepan MATUSIAKEVYCH SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Timur KARIMOV URFT TEAM Russia Russia
Turki Talal A ALAWI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Vachagan KHACHATRIAN SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
YUNUS EMRE UNGOR GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Yelzhan YELSHIBAY SC BARS" TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Juniors male -48 kg (26)
Class A (26)
ABDULLAH ORHAN SIMSEK GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Aleksei BADIN KURGAN REGION TEAM Russia Russia
Bahruz GULUZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Batuhan Mehmet COSAR YALCIN TAEKWONDO SPOR KULUBU Turkey Turkey
Beibarys NURBAYEV ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Bektas SEN BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Cenk Batuhan ARSLAN KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Dogukan CELIK ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Enver NAZLI ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Feras GHANEM SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Furkan BAYRAK ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Gorkem GUVEN ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Gorkem POLAT ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Ismayil HASANOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Jan Martin J NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Kaan KARA SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Leon DROSDZOL NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Levente JOZSA HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
MUSTAFA ONEM ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mehmet Okan DINCSOY EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Mohamed Khalil JENDOUBI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Mohammed Khalel M BELAI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Nebican SEVGILI AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Osman Turker KOSE SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Rabil SAGITZHANOV KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Roman ILIN SAKHALIN TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Juniors male -51 kg (39)
Class A (39)
ALI QASIM MOHAMMED AL-AJOOLI POLICE CLUB Iraq Iraq
ALPER TUNA ALAN ATAKAN SPOR Turkey Turkey
Ali ERTURK KONYA SEL Turkey Turkey
Alimzhan BOLATOV KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Artur KARMANOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Ayaz GANBARLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
BASEL ABUKALAF SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
BENHUR ISMET TURK KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
ERHAN ENBIYA DERDIYOK CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Emir YUMURTACI EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Emirhan ERYILMAZ EGEMEN IHTISAS SPOR KUL Turkey Turkey
Fatih HIZLI KASTAMONU T Turkey Turkey
Fevzi Arda DURU IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hamza YILDIRIM HIDAYET TURKOGLU Turkey Turkey
Hamza YAVUZ NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Ihor SNIHUR DUSH 3 "GOLDEN GRAGON" Ukraine Ukraine
Isa MURADOV GUBA U.G.I.M. Azerbaijan Azerbaijan
Ivan IVANOV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Lokman DOGAN AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR Turkey Turkey
Lokman DOGAN AZIZIYE BEL. TERMAL SPOR KUL Turkey Turkey
MEHMET ALI OZTURK AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
MEHMET YIGIT PALAVAR KONYA SEL Turkey Turkey
Mahammad ALIZADA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Marvin PELCZ BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
Mehmet Can KURT KAVAK GEN Turkey Turkey
Moddar KHATIB SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Muhammed Ali YILMAZ DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Muhammed Emin ALICI YTS TKD Turkey Turkey
Muhammed Talha SEN ISTANBUL ONCU SPOR KULUBU Turkey Turkey
NIZAR GHANEMI BLACK TIGER SALE OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Oguzhan GUR ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Onur NAS TERME GEN Turkey Turkey
Peter FISCHER HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Vasyl KOTYASH UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Wafa KORD PALESTINE NATIONAL TEAM Palestine Palestine
YOUSSEF AZZAOUI ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Yerassyl ZIYADIBEKOV KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Yunus Can AKKOYUN ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Yusuf Tarik YAZICI TERME GEN Turkey Turkey
Juniors male -55 kg (44)
Class A (44)
AHMED KHARIF CHABAB LARACH OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Abdullah Abdulrahman R ALQOUD SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Abulfat ZULFUGAROV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Ahmet Fatih DAGLARASTI TERME GEN Turkey Turkey
Ahmet Talha INAN B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Antonios ANDREOPOULOS NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Arslan DEMIR SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Bogdan TYKHONOV KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Bora YUKSEL YUKSEL SPOR Turkey Turkey
DENIZ ERDA OKSAN CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Dmytro DZANDZAVA UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Emre ALP BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Emre Efe YETGIN TERME GEN Turkey Turkey
Ertugrul Gazi DEMIRKIRAN KAVAK GEN Turkey Turkey
FATIH YILMAZ CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Farid SULTAN LANKARAN T.I.M. Azerbaijan Azerbaijan
HAMZA EL HACHAM CHABAB LARACH OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Ibrahim YUSUF ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kemal KULUK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Leon BUCHHOLZ TANGUN HAMBURG Germany Germany
MERT K.AVCI TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
MOAMEL MOHAMMED ABDULRIDHA AL-MALIKI POLICE CLUB Iraq Iraq
Maksat ORYNBASSAR KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Medet ZHOLDYBAIULY KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Mert CETIN ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Mert HASTURK SPORT VISION Turkey Turkey
Mert HASTURK SPORT VISION1 Turkey Turkey
Mustafa Kerem OZTURK KILI Turkey Turkey
Numan DOGAN AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR Turkey Turkey
Omer Faruk OZDEMIR YTS TKD Turkey Turkey
Onur Talha SOYKAN KASTAMONU T Turkey Turkey
Rakhat ALZHANOV KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Ranye DREBES TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Rinat EZDEKOV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Roman FAL SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Ruslan SEYIDOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sa'ed ALSAWAIR JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Samir MAHARRAMOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Spiridon NITSAS TSV DACHAU 1865 Germany Germany
Tahacan OZTURK SARAR SPOR Turkey Turkey
Taras VAKULENKO KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Tevfik Eren PISKIN MOR2 Turkey Turkey
Vitalii GELADZE VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Walid KAMAL GRORUD TAEKWONDO CLUB Norway Norway
Juniors male -59 kg (38)
Class A (38)
Abdullah Omer YARLI GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Ahmet KUSKU ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Ahmet Erdem POLAT AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Alihan TERCUMAN Y Turkey Turkey
Alperen ARSLAN BUDO SK Turkey Turkey
Anil Kenan TURAN YENIHAYAT PARALIMPIK SPOR Turkey Turkey
Arif Efe TASCIOGLU BASAR S.K. Turkey Turkey
Artur KULIDA UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
BURKAY GUVEN TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Burak UYGUR SEVEN SPOR Turkey Turkey
Burak Han UCARSU ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
CANER DOGANAY SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Celal Berktug CABUK ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
ENGIN KOCA GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Enes YESILYURT OYKUM GENCLIK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Faik Emirhan DOGAN HIDAYET TURKOGLU Turkey Turkey
Faisal Saad S ALI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Fatih Ata DEMIRTAS DODURGA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ghasem ASLANOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Hasham Bandar N BIN DOOKHY SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Kanan FARZULLAYEV LANKARAN T.I.M. Azerbaijan Azerbaijan
MEHMET KAAN SENKURU KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
MOUAD LYOUSSI ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO Morocco Morocco
MUHAMMET FURKAN DEMIRCI ANKARA CINAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Maksat KABI KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Mertcan DOLMACI B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Muhammed Enes SAHIN FATIH KARAGUMRUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mustafa Emre TEKE RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mustafa Kerem OZTURK KILI Turkey Turkey
Nikita MELIKHOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Oleg PALAMAR KIEV REGION Ukraine Ukraine
Oleksandr DZIUBA UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Oleksiy GOROVETSKYY KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Ridvan IGAN BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Suliaman SESAY ABDEL-KWAN ROTTERDAM Netherlands Netherlands
Talha SHAIKH KORYOSPORTS Netherlands Netherlands
Yusuf ATASOYU CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Yusuf Kutsal OZCAN GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Juniors male -63 kg (30)
Class A (30)
Abdeldzhabar UNAZHOKOV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Akzhol MAKTASH KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Ali KARADOGAN ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Atakan CAMURLU ANKARA MERKEZ IMAM HATIP LISESI Turkey Turkey
Bartu BAS BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Bela BEREI HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Berkay TAHTALI HIDAYET TURKOGLU Turkey Turkey
Burak ERDEM YTS TKD Turkey Turkey
Dinmukhanbet NUSSIPALI KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Dmitrii VASILEV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Dogukan DOGAN BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Emre BIRINCI TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
FIKRET HAKAN SENKURU KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Hasan Bugra EROZ EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Javad AGHAYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
MUHAMMET EMIN TABUR GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Maksym NOSULYA KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Mykyta ADAMCHUK SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Nesim KUSKU ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Omer HATIPOGLU KUSADASI BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Omer HATIPOGLU KUSADASI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Szabolcs SIMON ROMANIA NATIONAL TEAM Romania Romania
Taha Yasin DOGAN AZIZIYE BELEDIYESI TERMAL SPOR Turkey Turkey
Temel KILIC OSMANGAZI BELEDIYESPOR Turkey Turkey
Timucin SASMAZTIN KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Vladislav MOISEEV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Vlas CHESHA UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
YUNUS EMRE OGUZCAN GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO Turkey Turkey
Yerassyl BEKBOLAT KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Yusuf ARAS SARAR SPOR Turkey Turkey
Juniors male -68 kg (27)
Class A (27)
Abdulkadir KETHUDA TERME GEN Turkey Turkey
Abdullah Mustafa A AL QARNI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Alibek YERMEKBAY KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Andras EGYHAZAS HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Andriy TYNNYY KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Badr ACHAB FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Batuhan GUL BASAR S.K. Turkey Turkey
Burak Emin KAYA INEGOL BLD GSK Turkey Turkey
Deniz KURT KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Dmitrii SULEAC MOLDOVA NATIONAL TEAM Moldova Moldova
Dulat SIKHYMOV SC BARS" TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Enes DONMEZ AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Halis ESMERAY GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Kaan YUVA ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Mohamed OMEIRAT NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Niyaz ZULFUGARLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Omar ABUALKEBASH SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Onur ERZAN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Sadik ORS ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Salih CETINKAYA PROF. IHSAN KOZ GEN Turkey Turkey
Taner BAS SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Tolga CALISKAN BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Trym HEJER TEAM T Norway Norway
Tunahan KOZAN KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Valentin EKKERT SPORTWERK D Germany Germany
Vladyslav YERKO KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Vyacheslav GUSYEV SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Juniors male -73 kg (12)
Class A (12)
AYOUB DAHMOUNI LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Fadil Kadir DOYMAZ FOCA BELD SPOR Turkey Turkey
Halit Faruk ACAR DURUKAN GEN Turkey Turkey
Hasan IBRAHIMOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Kyrylo KOBZAN KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
MOUAD HABIB CHABAB LARACH OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Mehmet Hasan BOZKURT GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Mergen GAINIYEV ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Mousa AL-KWALDEH JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Sagi KULYMBET KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Vladyslav KOROTKYKH SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Yelaman BALTABAYEV KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Juniors male -78 kg (11)
Class A (11)
Ali Mabrouk S ALMABROUK SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Dmytro MARKIN UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
HASAN FURKAN YUKCEKEN GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
HUSEYIN BERAT DEMIRCIOGLU EGEMEN IHTISAS SPOR KUL Turkey Turkey
Huseyin KARTAL ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
MEHMET DEVLET KAYRICI MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mehdi TAGHIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Mehmet Ali UCAN KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK Turkey Turkey
Mehmet Alperen KOC ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Melih YILMAZ SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Muhammed Eren ULGEN BAH Turkey Turkey
Juniors male +78 kg (13)
Class A (13)
ALPER DURAN AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Ali Ekrem YILMAZ ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Batuhan YILMAZ BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Dogus KARADENIZ TERME GEN Turkey Turkey
Emre Kutalmis ATESLI BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU Turkey Turkey
FIRAT KAYA UZUN Turkey Turkey
Ismail Seymen KAZAN FOCA BELD SPOR Turkey Turkey
Mert Arda DOGAN KILI Turkey Turkey
Mert Arda DOGAN KILI Turkey Turkey
Muhammed Emin ACIKGOZ B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Orkhan TAGHI-ZADA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
SERKAN CAKIR SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Yuldashbek SULTANMURATOV KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Juniors female -42 kg (21)
Class A (21)
Aida BAKYTKALIYEVA AKTOBE REGIONAL TAEKWONDO FEDERATION Kazakhstan Kazakhstan
Asli COSKUN SPORT ACADEMY E.V. Germany Germany
BUSE OZTURK ATAKAN SPOR KUL Turkey Turkey
Fatma KAHRIMAN KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Ferdane KAYACI KAYA SK Turkey Turkey
Hande AKYOL ISTANBUL YAVUZ SPOR KULUBU (CLUB) Turkey Turkey
Ida-Elina TAMMILA BUDOKWAI TAEKWONDO Finland Finland
Kubra KEPENEK CERKEZKOY GUZEL SPOR KULUBU Turkey Turkey
Melis YAVUZ ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Merve GOKCURAK AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Mevlude KAYACI KAYA SK Turkey Turkey
Minaya AKBAROVA ARAN TK Azerbaijan Azerbaijan
Nilay GURBUZ FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
Rua'a ALHUSAMI JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Seher SEN SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Sezen YEYDEN NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Sophie STOIBER TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Sule KAHRIMAN KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Vera KACHOWITSCH BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
Vildan KILIC PTT SPOR KULUBU Turkey Turkey
Yana YARKOVA URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Juniors female -44 kg (17)
Class A (17)
ARIFE ELKIT ILKADIM BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
Anita FAL SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Assel USMANOVA KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Beyza Nur GUNGOR DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Edanur KOC 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Elizaveta ROZHINA KURGAN REGION TEAM Russia Russia
Emine G ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Esma Nur BALCI NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Esra Nur KOCA DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Feyza DURDU TERME GEN Turkey Turkey
Irem BEKDAS IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mehriban MAMMADOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Mirvari GANBARLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sevda PIRSEYIDOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sila Ezgi YAGCI B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Yagmur YUREKSEVEN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Zeynep Ekin CELIK BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Juniors female -46 kg (15)
Class A (15)
Aknur TYNYSHTYKBAYEVA AKTOBE REGIONAL TAEKWONDO FEDERATION Kazakhstan Kazakhstan
Aleyna BURSA BOZUYUK IDMAN YURDU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Berna AKBULUT KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Derya ESME EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Esranur DURAK AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Gozdenur YILMAZ MOR2 Turkey Turkey
Gulsah ERGIN TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
HATICE ERDOGAN BOZUYUK IDMAN YURDU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Iklima Betul KARAKUS MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Laura KOPCSIK HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Laura GOEBEL NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Nargiz MIRZAYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Nesrine AYARI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Sueda KARIP FATSASPOR KUL Turkey Turkey
TULAY DOSUCUKUR GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Juniors female -49 kg (27)
Class A (27)
Aigerim MUKHAMETZHANOVA SC DOSTAR Kazakhstan Kazakhstan
Aleyna Gokce BASAR BASAR S.K. Turkey Turkey
Ayse Ebrar DURAN CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Dana KENGES SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
Despina Alexandra NITSA TSV DACHAU 1865 Germany Germany
Dilara Aleyna CELIK MERT ASYA GSK1 Turkey Turkey
Elanur CELIK SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Elma DINDIC NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Farida BAIBATYROVA KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Gizem ONGUN YUKSEL SPOR Turkey Turkey
Gozde SAHINBAZ SEVEN SPOR Turkey Turkey
HOUDA AIT OUALI ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
HULYA EDA KIRANSAL CAN KARAKUSAK Turkey Turkey
IREM TOST CARSAMBA AY-YILDIZ TAEKWONDO SPOR KUL Turkey Turkey
IREM TOST AY YILDIZ Turkey Turkey
Ilayda CAKIR DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kerime BALABAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Luca PATAKFALVY HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
MERIEM BAKHIT LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Melek POLAT BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Nazmiye KARAAGAC YILDIRIM BEL JIMNASTIK SK Turkey Turkey
Saliha KUCUKSOLAK KONYA SEL Turkey Turkey
Sinem YALAP EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Sude NAMLI BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Sude VAROL UZUN Turkey Turkey
Sude Irem HALKSEVER IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Zalika BABAYEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Juniors female -52 kg (25)
Class A (25)
Ahsen SENGUN SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Aysenur YILDIRIM 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Aziza ABDULLAYEVA KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Ceyda GUNES FATSASPOR KUL Turkey Turkey
EZGI YAGMUR KILINC GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Ece ARIK CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Eda CIMEN MERT ASYA GSK Turkey Turkey
Eylul Gokce YAKUT ERBAY GEN Turkey Turkey
Gulse POLAT CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hasret CIVELEK TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hilal SIMSEK KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Ilayda AKTAY BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Jolanta TARVIDA BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
Katarina BORRMANN NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Leyla AMIRMETOVA MCBI Russia Russia
MELIKE ONEM ANAFARTALAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Maliha RASOOL TEAM BR Denmark Denmark
Margarita RYZHIK SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Merve KAYA GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Narmin SULEYMANOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Olena KHMICH UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Siyabe Nur OZDEMIR CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Valeriia KOLOSOVA SKIF Russia Russia
Viktoriya SOBKO KIEV SCHOOL OF SPORT Ukraine Ukraine
Yevheniia ZHYLA UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Juniors female -55 kg (21)
Class A (21)
Aiym TOGYMAN KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Aleya SELIMANJIN NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Alina SADVAKAS KURGAN REGION TEAM Russia Russia
Aruzhan ZHANADILOVA TARAZ TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Assem SHINYBEKOVA TARAZ TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Belyanur YILMAZ KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Cansu ISKENDER KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Diana AMIRMETOVA MCBI Russia Russia
Emine Nur PALAZ B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Fatma Ilayda DINC FATSASPOR KUL Turkey Turkey
Guldana ZHUMATAY KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Hatice KOLCAK MERT ASYA GSK Turkey Turkey
Ikra KAYIR ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
KUBRA AYDIN ILKADIM BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
Kiyan BATGI CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nihal Firdevs DURAN GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Nursema GUZEL AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Oyku SAKAR BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Sefa Ceren KOYUNCU KONYA SEL Turkey Turkey
Serife Buse Dogan DOGAN KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Seyda DALDIR TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Juniors female -59 kg (17)
Class A (17)
AYSENUR OZCAN KONYA SEL Turkey Turkey
Dilan DOLAS CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Dilara ERTAS CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Djade LESPAU FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Eda OZDEMIR YTS TKD Turkey Turkey
Ferda SOYKAN SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Gokdeniz KARAKUYUN FATSASPOR KUL Turkey Turkey
Irem BAYSAL PTT SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kezban Sefahat BUGAN 1308 OSMANELI BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Merve YILDIRIM DORUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mihrimah SARIKAYA B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Rabia YILMAZ SAMSUN TOHM Turkey Turkey
SEMANUR OZSOY SARAR SPOR Turkey Turkey
Symbat MUKHANBETKALI KAZAKHSTAN JUNIOR NATIONAL TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Yaren GEDIK MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Yuliana KORZHAVINA SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Zumre Nur KALAYAN FATSASPOR KUL Turkey Turkey
Juniors female -63 kg (15)
Class A (15)
Amina NURGAZYKYZY KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Busra DURMUS YTS TKD Turkey Turkey
Celine SCHMIDT BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
EBRU GUROL SECKINLER SPOR6 Turkey Turkey
Huri KORKUT B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Michelle SCHEIN TAEKWONDO AXEL M Germany Germany
Pelin Gokce YUKSEL IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. Turkey Turkey
Serife Sila GOKKAYA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Shams HASANOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Sofya ZANVELEVICH MCBI Russia Russia
Sude OZTAS HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Yelyzaveta SHKURENKO SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Zevciye CELIK NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Zhadyra KHAIRULLINA ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Zulal ALTIN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Juniors female -68 kg (7)
Class A (7)
ALEYNA AKCAY UZUN Turkey Turkey
Buse KARABULUT SARAR SPOR Turkey Turkey
Dilara ARSLAN B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Elif ZENGIN ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Melike DUMAN BASAR S.K. Turkey Turkey
Nisa TUTUCU ABDEL-KWAN ROTTERDAM Netherlands Netherlands
YAREN PELIN CIFTCI HAREKETLI YASAM MERKEZI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Juniors female +68 kg (9)
Class A (9)
Ayfer MENEKSE CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Balaussa KERIMBEKOVA TARAZ TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Berra Nur CIFTCI BEYKOZ BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
Beyza BASMA ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Gulendam UNUTMAZ KAYA SK Turkey Turkey
HUMEYRA KAR TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
KUBRA SAGLAM ATAKAN SPOR KUL Turkey Turkey
Roze MANASEER JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Semanur DOGAN LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Seniors female -46 kg (44)
Class A (44)
Anke GEVERS FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Aynur YILMAZ BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Ayse Beyza YILDIZ KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Ayse Hazal BOYANMIS TOROS SPOR KUL Turkey Turkey
Aysegul KELES EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Aysenur DINC ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
BANAAZ MOHAMMED AHMED BASRAH TEAM Iraq Iraq
Burcu OZKAN CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ceren BING TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Diana ZHOLOBAYLO DUSH 3 "GOLDEN GRAGON" Ukraine Ukraine
Dina POURYOUNES LANGEROUDI KORYO DEN HAAG Netherlands Netherlands
Duygu OZYAHNI YTS TKD Turkey Turkey
Elizaveta BRYZGALOVA URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Fatma SUAL CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Filiz OGEL TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Hafize KORKMAZ BASAR S.K. Turkey Turkey
Hajer MUSTAPHA FRANCE NATIONAL TEAM France France
Hilal YILDIZHAN INEGOL BLD GSK Turkey Turkey
Hira Nazmiye OZMEN KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GSKK Turkey Turkey
KUBRA ONER ISTANBUL BAGCILAR OLIMPIKK Turkey Turkey
KUBRA ONER ISTANBUL BAGCILAR OLIMPIK SK Turkey Turkey
Maria SMIRNOVA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Maryam ISMAILI MUDUKWAN GANSHOREN Belgium Belgium
Merve AYDINER BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Michal ZRIHEN TIGERS A Israel Israel
Narmina MAMMADOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Nihal SATILMIS ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nilufer OZKURU IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Polina USENKO VOLGOGRAD TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
RABIA ARDIC B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Regina SAKHAUTDINOVA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Ruhat AKALIN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Rukiye YILDIRIM TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
SEYMA YILMAZ GAZIANTEP ISLAHIYE TAEKWONDO Turkey Turkey
SUEDA ONAT ATAKAN SPOR KUL Turkey Turkey
SUHEDA KARAASLAN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Selen SOYTURK SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Selin POMAK ISTANBUL ONCU GSK.. Turkey Turkey
Serrah GAYE VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Shae Rom KIM NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Sinem USTELCI FATIH KARAGUMRUK SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sumeyye ILOGLU ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Yuliia TIUKINA URFT TEAM Russia Russia
sara SABER NOUR BEN SELIMANE Morocco Morocco
Seniors female -49 kg (38)
Class A (38)
Aleyna OZDEMIR YTS TKD Turkey Turkey
Ana PETRUSIC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Anastasiia ANOKHINA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Asli KOCAK KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Aybuke ASILHAN MERSIN ERDEMLI AND.TEK.T.L.VE METEM SP. KLB Turkey Turkey
CHA AMARA VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Claudia LIPCSEI HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Damla DELIBASLAR KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Doha BAALI ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
ELIF DOSUCUKUR GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
ESRA GUL KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Fatma SARIDOGAN GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK Turkey Turkey
Fatma KELES B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Gurbet YIGITER TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
HOUDA AIT OUALI ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
Hamiyet TOGAN BELEDIYE PLEVNE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hanife AYAN ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Havva Nur COBAN PTT SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ilayda CETIN KASTAMONU T Turkey Turkey
Ipek CIDEM TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Iryna ROMOLDANOVA KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
KUBRA DURDANE CAKIR IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kristina TOMIC OSVIT Croatia Croatia
Layan JABER PALESTINE NATIONAL TEAM Palestine Palestine
MERVE DINCEL TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Merve YAZICI ILKADIM BELEDIYESI GSK Turkey Turkey
Paniz ESMAEILPOUR AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Robin DIDDEN KORYOSPORTS Netherlands Netherlands
Safiye POLAT EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Seda KOCAK SEVEN SPOR Turkey Turkey
Sena AY CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sofia FOMICHEVA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Suheda Nur GULER PTT SPOR KULUBU Turkey Turkey
Sule KURT KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Svetlana IGUMENOVA VORONEZH TEAM Russia Russia
Tugce AVCI ANKARA CINAR SPOR KULUBU Turkey Turkey
Valeriya GNATYUK ENTHUSIAST Russia Russia
Victoriya BASHKIROVA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Seniors female -53 kg (36)
Class A (36)
Anastasia KUDRYASHOVA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Anastasia LOZHKINA KARELIA TEAM Russia Russia
Busra Berfin OGUR KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Carolin STAHL TAEKWONDO AXEL M Germany Germany
Ceren OZBEK EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Ceren KABAL AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Despina PILAVAKI CYPRUS NATIONAL TEAM Cyprus Cyprus
Durdane ALTUNEL TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Ekaterina VANIAMOVA REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Elif EGIN SK Turkey Turkey
Ganna SOROKA KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Gulhanim YESILDAL AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Inese TARVIDA BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
Ioanna ANDREOPOULOU NWTU-TEAM GERMANY Germany Germany
Irem ALBAYRAK ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Madeline FOLGMANN TAEKWONDO CLUB INGELHEIM Germany Germany
Melis S TAEKWONDO TEAM LEON N Germany Germany
Merve UYSAL KAYA SK Turkey Turkey
NAZ MOHAMMED AHMED BASRAH TEAM Iraq Iraq
Oleksandra DANSHINA SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Patimat ABAKAROVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
RIMA BAKHIT LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Seyma YILDIRIM AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Sezen SEVIK ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Simay TORUN KONYA SEL Turkey Turkey
Stela KAVELJ IMOTSKI Croatia Croatia
Sude BURCU TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Tatiana KUDASHOVA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Tugba YILMAZ TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Yagmur KUVANDIK KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Yagmur KORKUT B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Yasmina AZIEZ FRANCE NATIONAL TEAM France France
Yeliz Dilara KOCAK DEMIR SPOR Turkey Turkey
Zehra DOSUCUKUR GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Zehra DOSUCUKUR ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Zeliha AGRIS TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Seniors female -57 kg (33)
Class A (33)
Anisiia CHELOKHSAEVA VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Anna-Lena FROEMMING TAEKWONDO OEZER Germany Germany
Bruna VULETIC TAEKWONDO KLUB MARJAN Croatia Croatia
Carolin J KDK ATTENDORN Germany Germany
Chanice CARDOVILLE VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Clara MALLIEN FRANCE NATIONAL TEAM France France
Csenge PATAKFALVY HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Daria MININA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Edina KOTSIS HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Ekaterina KRAMARENKO RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Ekaterina KIM KRASNODAR REGIONAL TEAM Russia Russia
Ewelina MIERZWINSKA POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Gulsum GULTEKIN KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Hanna HORESHNIAKOVA SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Hatice Kubra ILGUN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Indra CRAEN FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Kadriye SENGUN ILKADIM BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
Kristina BEROS TK DUBRAVA Croatia Croatia
Laurygan CELIN FRANCE NATIONAL TEAM France France
MAKBULE NUR KORUCU ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Marie MAGNUS NORWAY NATIONAL TEAM Norway Norway
Martina ZUBCIC TK DUBRAVA Croatia Croatia
Mukaddes ERDEM SEVEN SPOR Turkey Turkey
Olga GALKINA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Patrycja ADAMKIEWICZ POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Pia LEONHARDT TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Rhonda NAT BSV FRIEDRICHSHAFEN Germany Germany
SIMGE BURCU IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Seyma ULUGNUYAN PTT SPOR KULUBU Turkey Turkey
Tugba AYVA TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Tugce TOKGOZ FLIPPER SPOR KULUBU Turkey Turkey
YAGMUR BANDA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Zekiye KURT BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Seniors female -62 kg (35)
Class A (35)
ALEYNA MEHMETALIOGLU BAGCILAR OLIMPIK Turkey Turkey
Amber PANNEMANS FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Anna MAHEROVSKA SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Bodine SCHOENMAKERS TAEKWONDO EINDHOVEN Netherlands Netherlands
Dar'ya YAKOVLEVA SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Daria SHKURKO AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Ekaterina MITROFANOVA NOVOSIBIRSK TEAM Russia Russia
Elena EVLAMPYEVA REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Fatma SEZER SPORT VISION Turkey Turkey
Fulden GOKALP OSMANGAZI BELEDIYESPOR Turkey Turkey
ISIL KAPTAN IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Iklima Rabia YILMAZ AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Ioanna - Stavroula DESYLLA A.C.AIANTAS Greece Greece
Irem YAMAN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Ivana BABIC TAEKWONDO KLUB MARJAN Croatia Croatia
Kristina PROKUDINA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Lara POLLAK TK DUBRAVA Croatia Croatia
Magda WIET HENIN FRANCE NATIONAL TEAM France France
Marija STETIC TK DUBRAVA Croatia Croatia
Merve SAHIN MERSIN ZIRVE SPOR KUL Turkey Turkey
Mia LANDSEM TEAM T Norway Norway
Mizgin BILGIN BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Nur OGUS IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. Turkey Turkey
Ozge BASARIR ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
SENA NUR ERTURK BAGCILAR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Seyma Nur SOGUT TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Sidal GOCMEN BURSA SAGLIK G Turkey Turkey
Silje PETTERSEN VIKING Norway Norway
Soumia EL KADRI ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
Sumeyye Nur ERGIN EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Svetlana SMIRNOVA SC "PRIDE" Russia Russia
Tatiana SKRYPNIKOVA VORONEZH TEAM Russia Russia
Tugce YESILCIMEN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Valeriia BASHKIROVA SSHOR 42 Russia Russia
Yaprak ERIS AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Seniors female -67 kg (26)
Class A (26)
Anastasiia GURSKAIA SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
B SIOSSE SAINT PIERRE France France
Buse SENTURK MOR2 Turkey Turkey
Dareen ARIF BUDOKWAI TAEKWONDO Finland Finland
Darya ISHCHENKO REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Doris POLE TK DUBRAVA Croatia Croatia
Dunja LEMAJIC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Ekaterina DERBENEVA KARELIA TEAM Russia Russia
Farida AZIZOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Jagoda ULFIG POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Karoline GJELSVIK VIKING Norway Norway
Kevser Meva AKIN TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Matea JELIC TAEKWONDO KLUB MARJAN Croatia Croatia
Melisa MIZRAK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Nadezda GLYSHKO KRASNODAR REGIONAL TEAM Russia Russia
Nur TATAR TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Oznur BASARIR ASKI SPOR KULUBU 1 Turkey Turkey
Polina NIKULICHEVA TAIMYR TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Polina KHAN ROSTOV REGION Russia Russia
Rebeka FUREDI HUNGARY NATIONAL TEAM Hungary Hungary
Simge ERENSAYIN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Sueda KAYA AANKARA DEMIRSPOR KUL Turkey Turkey
Tetiana TETEREVIATNYKOVA KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Tugba TORLAK EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Vanessa KOERNDL TIGER AND DRAGON Germany Germany
Yulia MIYUTS RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Seniors female -73 kg (19)
Class A (19)
Aigul YELUBAY ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Aleksandra KRZEMIENIECKA POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Alina IKAEVA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Anika GODEL-CHELMECKA POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Arina ZHIVOTKOVA KORYO CLUB Russia Russia
Aysenur ILTIGER CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Buse Hanife DEVLEZ KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Ebru YUMLU ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Estelle VANDER-ZWALM FRANCE NATIONAL TEAM France France
Franka ANIC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
KUBRA KIYI IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Karina ZHDANOVA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Marie Paule BLE VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Marina TEDEEVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Melihat BACAKSIZ ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Mervenur EVCI TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Petra MATIJASEVIC TKD MARJAN Unknown
Sude BULUT TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Yanna SCHNEIDER TVBB ELITE BERLIN Germany Germany
Seniors female +73 kg (19)
Class A (19)
Aleksandra KOWALCZUK POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Aylin AKDENIZ TAEKWONDO APURO Netherlands Netherlands
Ayse ASMA UZUNKOPRU BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Elizaveta DOLZHIKOVA MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Elvara JALILOVA AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Esra AKBULAK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Esra OZDOGAN YTS TKD Turkey Turkey
Esra ZEREN YUKSEL SPOR Turkey Turkey
IREM CERAN BILECEN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Maeva MELLIER FRANCE NATIONAL TEAM France France
Nafia KUS TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Neriman BITIREN AKDENIZ SPOR KUL Turkey Turkey
Nuriye Betul KURT BILECIK BELEDIYESI GEN Turkey Turkey
OZLEM KUSCAN TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Olesya BARDACHENKO KARELIA TEAM Russia Russia
Olga IVANOVA RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Olga MUZYCHKA KRASNODAR REGIONAL TEAM Russia Russia
SIRIN ALPTEKIN YILDIZ GEN Turkey Turkey
SIRIN ALPTEKIN YILDIZ GEN Turkey Turkey
Seniors male -54 kg (56)
Class A (56)
ALI KAMIL GHADHBAN AL-DARRAJI POLICE CLUB Iraq Iraq
Abdulelah Yahya A ASIRI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Adil BELKADI ABDEL-KWAN ROTTERDAM Netherlands Netherlands
Aleksei RUDNIK SARATOV TEAM Russia Russia
Alexey LUKYANOV REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Ali Mohammed A ASIRI SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Azamat ABIBILLA ROSTOV REGION Russia Russia
BURAK ASIK B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Baturay BERBER SAMSUN-DO GEN Turkey Turkey
Bekir Sami ASLIM HIDAYET TURKOGLU Turkey Turkey
Berkay CETIN TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Dauren DUISENOV KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Davut Alp ARTAR TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Deniz DAGDELEN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Dionysios RAPSOMANIKIS A.C. GAIA Greece Greece
Ertugrul Kaan ESME EDIRNE BELEDIYE SPOR KUUBU Turkey Turkey
Fahad Samih N ALSAMIH SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Faruk ORHAN MERSIN ZIRVE SPOR KUL Turkey Turkey
Fawzi NASSAR JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Furkan KAYA METE SPOR KULUB Turkey Turkey
Gashim MAGOMEDOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Georgii GURTSIEV VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Gorkem Korkmaz KILIC ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
HASAN DOGUC HIDAYET TURKOGLU Turkey Turkey
Hassan Abdulrahman A ALMALKI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Huseyin Kursat ARTAR TURGUTLU BASAR AY-YILDIZ KLB Turkey Turkey
Ismail Furkan KORKMAZ BASAR S.K. Turkey Turkey
Khalid ALMALKI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Mahmut SEVILMIS CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mehmet MITIOGLU ORBAY SPOR KULUBU Turkey Turkey
Meliksah OZTURK GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Mert ERDOGAN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Moustapha KAMA SENEGAL NATIONAL TEAM Senegal Senegal
Munir Berat AKANSU ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Mustafa Kubilay ERGUL GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
NEJAT OGUZHAN TUNA IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nasrutdin MURATHANOV DCBI Russia Russia
OMER FARUK KARDES TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Oguzhan OZYURT AZIZIYE BELEDIYE TERMAL SPOR KL Turkey Turkey
Omer OZEREN TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
SALAH MAHDI KHALAF AL-HAMEEDAWI AL MENAA Iraq Iraq
SELAHATTIN AKBAS KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
SERTAC SAKA DURUKAN GEN Turkey Turkey
Sagdat ZHOLDASBAYEV ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Samid BAGHIRLI LANKARAN T.I.M. Azerbaijan Azerbaijan
Selcuk AKBAS KARAMAN PERFORMANS SK Turkey Turkey
Selim DAGISTANLI CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Semih Mesut ALPAY NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Soner KAYA ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Sotirios BOUTIOS A.C.AIANTAS Greece Greece
Stanislav DENISOV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Taras MALCHENKO SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Vladimir GRITSENKO RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Volodymyr SHVAB KIEV REGION Ukraine Ukraine
Vugar ABDULLAYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Yousef ABU ALRUB SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Seniors male -58 kg (68)
Class A (68)
ABDELKADER BAKHIT LIGUE TADLA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
AHMED YASSIR MIKHOD KAWKAB MARRAKECH OF TAEKWONDO Morocco Morocco
ALI KEMHA GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
ALI ABDULMOHSIN ATIYAH AL-BEHADILI ALAHWAR Iraq Iraq
Abdurrahman ERKEK IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. Turkey Turkey
Ali ERTAS LIDER TAEKWONDO Turkey Turkey
Ali MAMMADOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Alptekin SENGUL SAMSUN TOHM Turkey Turkey
Badr AL BOUYAOUI TAEKWONDO AMERSFOORT Netherlands Netherlands
Cemil ULUYILMAZ ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Cihat CAKMAK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Danila VOLKOV SKSUCCESS Russia Russia
Dogan DEMIR KAVAK GEN Turkey Turkey
Eleftherios FAKINOS A.C.AIANTAS Greece Greece
Emrullah SENOL KAYA SK Turkey Turkey
Eryk RODZIK POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Farouk KAMAL GRORUD TAEKWONDO CLUB Norway Norway
Fatih Ahmet GENC CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Fizam MEHTIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Fuatcan ALDEMIR ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Giorgio JANMAAT TAEKWONDO AMERSFOORT Netherlands Netherlands
Hakan OKAY MUGLA GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hakan GUL GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Hamad Mabrouk S ALMABROUK SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Hamidou OUMARU NIGER NATIONAL TEAM Niger Niger
Harun KOCAK CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Hermann PETTERSEN TEAM T Norway Norway
Huseyin COSKUNER NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Huseyin KIRMA ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Igor POYEDYNOK KIEV REGION Ukraine Ukraine
Ilhan Burak TAVSAN AZIZIYE BELEDIYE TERMAL SPOR KL Turkey Turkey
Kaloyan BINEV BULGARIA NATIONAL TEAM Bulgaria Bulgaria
Leon GLASNOVIC TEAM TOIGYE PANTHERS Sweden Sweden
Liam BETTE OLYMPIC ART MALAGA FRANCE France France
MALIK ABU ALRUB SPIRIT TAEKWONDO ACADEMY Palestine Palestine
Machario PATTI KORYO DEN HAAG Netherlands Netherlands
Mahmood SALAM POLICE CLUB Iraq Iraq
Majed ALMALKI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Mateusz NOWAK AZS AWF WARSZAWA Poland Poland
Mehmet BUTUN YTS TKD Turkey Turkey
Mehmet Ali INAN B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Mikayil ALIYEV AZERI TK Azerbaijan Azerbaijan
Mikhail ARTAMONOV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Motaz AL ASHRAM JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Nasser EL BOUJJOUFI TAEKWONDO EINDHOVEN Netherlands Netherlands
Nikola ANDRIC UTE Hungary Hungary
Nurlan YESSENBEK SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
OMAR LAKEHAL ISMAILI TEAM OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Omer Faruk SIMSEK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Onur TAVSAN ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ozgur GULEN CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ramazancan Musa KAYA SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Sagynysh SHYMYRBAY SC BARS" TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Salaheddine BENSALEH FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Sergey KARGAPOLOV KORYO CLUB Russia Russia
Serghei USCOV MOLDOVA NATIONAL TEAM Moldova Moldova
Sinan SIMSEK MOR2 Turkey Turkey
Tamerlan KIRGUEV VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Tolga ISLAMOGLU SPORT VISION Turkey Turkey
Tolga ISLAMOGLU SPORT VISION1 Turkey Turkey
UGUR CAKIR GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Umut ALTUN SANCAKTEPE BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Vaha ELMURZAEV TAEKWONDO UNION THE CHECHEN REPUBLIC Russia Russia
Vladislav GAPONYUK ROSTOV REGION Russia Russia
Yeldos YSKAK SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
Yusuf VURAL BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Zakaria CHETOUANI SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
houssam EL AMRANI NOUR BEN SELIMANE Morocco Morocco
Seniors male -63 kg (84)
Class A (84)
ABDULLAH BASIM IDAN POLICE CLUB Iraq Iraq
ANDAM RZGAR JAWHAR CHAMCHAMAL Iraq Iraq
Adam SARAI UTE Hungary Hungary
Ahmet Hakan TUNA ERBAY GEN Turkey Turkey
Aibek IMANTAYEV SC MUSTAFA-ZHEZKAZGAN Kazakhstan Kazakhstan
Almostafa ALSAYED JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Andemir UNAZHOKOV TAEKWONDO FEDERATION KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC Russia Russia
Batuhan DEMIR MERSIN ZIRVE SPOR KUL Turkey Turkey
Berkay D TAEKWONDO TEAM LEON N Germany Germany
Bolat IZUTDINOV MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Cemal YILMAZ SAMSUN TOHM Turkey Turkey
David NAZARYAN ROSTOV REGION Russia Russia
De Sen LIM SAKHALIN TAEKWONDO TEAM Russia Russia
De Sir CHAN SAKHALIN TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Deni ANDRUN RAZIC OSVIT Croatia Croatia
Dmytro GOVORUN UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Dylan CHELLAMOOTOO FRANCE NATIONAL TEAM France France
Egers ALIU TIRANA TKD ACADEMY Albania Albania
Emircan TURAN ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Emre ERSOZ KILI Turkey Turkey
Enes MADAK ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Erbil Serdar YILMAZ ERZURUM SAGLIK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Erlan IRGALIEV ASTRAKHAN TEAM Russia Russia
FURKAN BERBEROGLU SARAR SPOR Turkey Turkey
Ferhat AKYUREK CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ferhat Can KAVURAT ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Furkan CAKIR ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
G SEZER ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Georgii DZHIOEV VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Georgyi RYABOV URALMASH-SPORT CLUB Russia Russia
Hakan RECBER TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Huseyin BEZCI ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ioannis PILAVAKIS CYPRUS NATIONAL TEAM Cyprus Cyprus
Isa AYDIN YTS TKD Turkey Turkey
Jaouad ACHAB FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Jaroslaw MECMAJER POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Jelle PLOMP TOP TAEKWONDO EEMLAND Netherlands Netherlands
Kazybek BAKTIYARULY KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Kenan KOSEOGLU YTS TKD Turkey Turkey
Kursat Aslan TURAN KILI Turkey Turkey
Lovre BRECIC TAEKWONDO KLUB MARJAN Croatia Croatia
MAHDI SALEH MAHDI LAMI POLICE CLUB Iraq Iraq
MURAT CINGI GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
MURAT BASUMLI TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Mahammad MAMMADOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Mammadali GULIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Mecky BETKA LYON M France France
Mehmet OZTURK ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Mehmet Kani POLAT CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Mucahit ALTUN EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Mucahit KOCGUNDUZ CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhamad Saleh Alwi MAULADDAWILAH JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Muhammet Mustafa BAGLAR TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Mustafa KAYA MOR2 Turkey Turkey
NURETTIN DILER TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Nabil ENNADIRI ABDEL-KWAN ROTTERDAM Netherlands Netherlands
Nikita PUSHANKO ROSTOV REGION Russia Russia
Nikita SKOBELEV REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Oguz Alp ANGIN ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Oktay ERSOZ KILI Turkey Turkey
Oleksiy MOSTOVYY KIEV REGION Ukraine Ukraine
Omer R. EVEZ ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ozgur POLAT POLAT SPOR KUL Turkey Turkey
Ozkan Kursad BASARIR PURSAKLAR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Pavel ANDRIENKO RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Ruslan ALIEV DCBI Russia Russia
SHWAN MOHAMMED OTHMAN POLICE CLUB Iraq Iraq
Safak Kadir CALIK CAGRI SPOR KLB Turkey Turkey
Samet ERKOVAN TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Serkan TOK GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Shalva SHUBITIDZE NOVOSIBIRSK TEAM Russia Russia
Tahir AKGUL GAZIANTEP TOHM KUL Turkey Turkey
Talha Turgut ALPAY NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Umut BEGEC IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Vladyslav YARMACHEK SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
YOUSIF ABBAS RASHID POLICE CLUB Iraq Iraq
YUSUF KARA GAZIOSMANPASA BELEDIYESI SK Turkey Turkey
Yaroslav SHVETS SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Yavuzhan URGAC EGE ISIK SPOR KULUB Turkey Turkey
ZOUHAIR ESSALLAMI NOUR BEN SELIMANE Morocco Morocco
Zhanat ISKAKOV SC "PRIDE" Russia Russia
ayoub BAYEJOU TAHADI RACHIDIA Morocco Morocco
khalid DAOUDI SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
ulysse TROLLIET BSV FRIEDRICHSHAFEN Algeria Algeria
Seniors male -68 kg (59)
Class A (59)
A. Mehmet EVEZ ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Abdurrahman KARABEL KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Ahmad OBEIDAT JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Albert MILLERT POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Ali Ihsan NEGIZ ANKARA LEOPAR SPOR KULUB Turkey Turkey
Aliaskar ALIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Almas MELLATOV ATYRAU TEAM Kazakhstan Kazakhstan
Andrei ROTARU ROMANIA NATIONAL TEAM Romania Romania
Arman IRGALIEV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Aykhan TAGHIZADE AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
BARIS DAG IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Balla DIEYE SENEGAL NATIONAL TEAM Senegal Senegal
Baver ERSIN YURT Turkey Turkey
Bektas GOKALP OSMANGAZI BELEDIYESPOR Turkey Turkey
Berkay AKYOL TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Bogdan DOTSENKO UKRAINE NATIONAL TEAM Ukraine Ukraine
Bulat GABDULBAROV REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Burakhan AYDEMIR TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Doguhan OZTURK ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Emre SAYAN ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Enes Abdurrahman YARLI GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Fahd ZAOUIA SEONGONG Netherlands Netherlands
Ferhat Muhammet SAROGLU ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
HAKAN KAVURAT ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
HAMZATOU DIAKITE MALI NATIONAL TEAM Mali Mali
Halil Ibrahim OZAY MERSIN ZIRVE SPOR KUL Turkey Turkey
Hamza AL KHARAB BLACK TIGER SALE OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Hasanein KHAFAJI NOMAD TAEKWONDO Iraq Iraq
Husein Saleh MAULADDAWILAH JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
ILKER DERE KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Jure PANTAR SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
KUTAY CEKEM TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Konstantin MININ RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Kuat KOKYMBAY SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
Luke ROB TAEKWONDO EINDHOVEN Netherlands Netherlands
MEHMET MERT KARA CELIK TAEKWONDO SPOR KULUBU Turkey Turkey
MOHAMMED ABBAS AGHAIR AL-KHAFAJI AL MENAA Iraq Iraq
Mahmut Can KARAMAN KONYA SEL Turkey Turkey
Mark ABULKHANOV REPUBLIC OF TATARSTAN Russia Russia
Matic MOTALN SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Mikael BERG TEAM T Norway Norway
Mikhail SHESTAKOV SSHOR 42 Russia Russia
Mohamed BOULANOUAR ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
Moussa Demba TRAORE VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Nuri OZEL IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Oguzhan YILMAZ MOR2 Turkey Turkey
Orhan GULER GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
PESHANG ANWAR MAJEED CHAMCHAMAL Iraq Iraq
Saken KULZHABEK SC.BEKSEIT TULKIEV Kazakhstan Kazakhstan
Sevket Bahadir KANBEK KOCAELI BUYUKSEHIR KAGITSPOR Turkey Turkey
Sezgin TOSUN SK Turkey Turkey
Sina BAHRAMI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Soheil DASTE TEAM T Norway Norway
UMUTCAN CALISKAN IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Umut BILDIK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Viacheslav MININ BUREVESTNIK Russia Russia
Vladislav YUGAY ROSTOV REGION Russia Russia
YUSUF GURCAN ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU Turkey Turkey
jaafar jabbar taher DHUMAD POLICE CLUB Iraq Iraq
Seniors male -74 kg (48)
Class A (48)
ABDUSSAMED GULDUR TUZLA BELEDIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ali Haydar OZAY MERSIN ZIRVE SPOR KUL Turkey Turkey
Aykut KEMAHLI SPORT VISION Turkey Turkey
Aykut KEMAHLI SPORT VISION1 Turkey Turkey
Berk Can SUNGU TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Botond DAVOTI TEAM T Norway Norway
Domen PIRC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Elvin MAMMADOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Engin Can EMEN BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Eray Ilhan AKBULUT CAGRI SPOR KLB Turkey Turkey
Furkan Fatih KURT CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Gokhan COSAR TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Hasan Can TEMIZKAN NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Hasan Can LAZOGLU TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Idrissa BOUHACAR NIGER NATIONAL TEAM Niger Niger
Islam Gunbey BACAKSIZ ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Ismet BEGEC IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Kadyrbech DAUROV ADYGEY TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Karol ROBAK POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
MOHAMMED JABBAR RASHID RASHID ALMENAA CLUB Iraq Iraq
MUSTAFA NASSER HUSSEIN AL-ASADI POLICE CLUB Iraq Iraq
Magomed MAGOMEDOV SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Majed Mabruk S ALMABRUK SAUDI ARABIA NATIONAL TEAM Saudi Arabia Saudi Arabia
Maksim KHRAMTCOV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Maksym BIBIK KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Marko MUTAK TAEKWONDO CASPER Croatia Croatia
Mehmet KESGIN ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Mehmet Emre TASCI BAH Turkey Turkey
Mousa AL-KWALDEH JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Muhammed YILDIZ ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammed Emin TEKE RUMELI KAVAGI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammet SARI ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Muhammet Dogukan PERK BUDO SK Turkey Turkey
Muhammet Emin AYDOGDU CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Nicholas CORTEN FLEMISH TOPSPORT TEAM Belgium Belgium
Nurkanat KOZHAKHMET KAZAKHSTAN SHYMKENT Kazakhstan Kazakhstan
Nurullah CANKURTARAN NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Onur CALIK TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Raihau CHIN FRANCE NATIONAL TEAM France France
Remzi KARAKUS KOREAN SPOR IZMIR Turkey Turkey
SAFA OZBEY ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU Turkey Turkey
SAHIN CELEBI IZMIR BUYUKSEHIR BELEDIYE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Salah-Eddine MAHROUG SOKOUR OUJDA OF TAEKWONDO Morocco Morocco
Sergey KARNUTA ROSTOV REGION Russia Russia
Sultan ALMASALIKHI JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Toni KANAET TAEKWONDO KLUB MARJAN Croatia Croatia
Tuna AKSU GAZI UMURBEY SPOR KUL Turkey Turkey
Victor ASP GRORUD TAEKWONDO CLUB Norway Norway
Seniors male -80 kg (37)
Class A (37)
Abdelrahman BABIKER JEDDAH SPORT CLUB Saudi Arabia Saudi Arabia
Abdoul Yoro DIALLO SENEGAL NATIONAL TEAM Senegal Senegal
Albert GAUN RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Alfred RYDAHL HTKD Denmark Denmark
Anton KOTKOV KARELIA TEAM Russia Russia
Arutiun MELIKSETIANTS VLADIKAVKAZ TEAM Russia Russia
Aysberg Samil ONLU B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Bara'a ALHUSAMI JORDAN NATIONAL TEAM Jordan Jordan
Baris YOLCU CIHAN SPOR KULUBU Turkey Turkey
Beyrak BAGHIROV GANJA ESC Azerbaijan Azerbaijan
Bogdan GRECHKIN UGRA Russia Russia
Burak DEMIR TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Burak KARACA ULASTIRMA SPOR KULUBU Turkey Turkey
Danylo YEREMENKO SC "MOTOR - SICH" Ukraine Ukraine
Dmitry ZAKREPIN SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
Emre GUL ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Fail ZARTDINOV URFT TEAM Russia Russia
Furkan YALCIN YTS TKD Turkey Turkey
Georgii SURKOV KORYO CLUB Russia Russia
Gleb ZAHAROV BELGOROD REGION TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
HOGAR MUSTAFA MOHAMMED POLICE CLUB Iraq Iraq
HOGAR MUSTAFA MOHAMMED POLICE Iraq Iraq
John ASP NORWAY NATIONAL TEAM Norway Norway
Jordan MAIKOOUVA LYON M France France
Karol HOLUBOWICZ POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Luka HORVAT TKD JASTREB Croatia Croatia
Mohamed MAHER ARMY CLUB HAIKESTEB Egypt Egypt
Moustapha DOUMBIA VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Murat CEYHAN NEVSEHIR GSIM Turkey Turkey
Okan SIMSEK ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Orkun ATESLI TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Partik DIVKOVIC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Piotr PAZINSKI POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Richard Andre ORDEMANN NORWAY NATIONAL TEAM Norway Norway
SEZER TURK ANADOLU GENCLERBIRLIGI SPOR KULUBUU Turkey Turkey
Vladislav SUBBOTIN AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Yunus SARI TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Seniors male -87 kg (34)
Class A (34)
ABDERRAHMANE ZOUILIG ITTIHAD SPORTIF CASABLANCA Morocco Morocco
Adama KEBE FRANCE NATIONAL TEAM France France
Alexey PRYAZHNIKOV MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Bartosz KOLECKI POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Bayramali VALIYEV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Berkin NALCACI IZMIR BORNOVA BLD G.S.K. Turkey Turkey
Ensar UGUZ TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Gleb BABAEVSKIY SAINT-PETERSBURG TAEKWONDO FEDERATION Russia Russia
HAWTA ABUBAKER HAMA ALI CHAMCHAMAL Iraq Iraq
Hrvoje SEP TKD JASTREB Croatia Croatia
Ilies EL ASSALI VAN THUYNE TKD GENTILLY France France
Ismail AKKUS ANKARA ADLIYE SPOR KUL Turkey Turkey
Ivan TRAJKOVIC SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
Jeroen WANROOIJ TAEKWONDO IJSELLAND Netherlands Netherlands
Lucijan KOBAL SLOVENIA NATIONAL TEAM Slovenia Slovenia
MEHDI RASTBOUD EGE ISIK SPOR KULUB Turkey Turkey
MOHAMMED KAREEM HUSSEIN POLICE CLUB Iraq Iraq
Mehmet KORUCU ISTANBUL BBSK Turkey Turkey
Mehmet Oktay GULER ARIFIYE ATILGAN SPOR KUL Turkey Turkey
Mehran ASKARI IRAN SENIOR NATIONAL TEAM Iran Iran
Meliksah BELEN EGO SPOR KUL Turkey Turkey
Metehan GOKTEPE TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Mohammed ELHATRI TEAM T Norway Norway
Mustafa KILINC SK Turkey Turkey
Omer Firat CELIK ILBANK GENCLIK VE SPOR KULUBU Turkey Turkey
Payam GHOBADI OUGHAZ AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Petr SHTYLKOV MOSCOW TAEKWONDO TEAM Russia Russia
Ramin AZIZOV AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
SERGEN CURABAZ B.B.ANKARASPOR Turkey Turkey
Sabit VAROL CETIN TOPCUOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Serdar YUKSEL TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Vladislav LARIN RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Vladyslav BONDAR KDUSH "ARTEM" Ukraine Ukraine
Yassine TRABELSI TUNISIA NATIONAL TEAM Tunisia Tunisia
Seniors male +87 kg (21)
Class A (21)
AHMED MAJID ZGHAIR AL-ZAIDAWI ALSYMAWA CLUB Iraq Iraq
Abdoul ISSOUFOU NIGER NATIONAL TEAM Niger Niger
Bugrahan KARAKAS TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Emil KHADEEV KORYO CLUB Russia Russia
Hamzacan SACMA KOCOGLU SPOR KULUBU Turkey Turkey
Jeyhun HASANLI AZERBAIJAN NATIONAL TEAM Azerbaijan Azerbaijan
Kaan KILIC TURKEY NATIONAL TEAM Turkey Turkey
Muhammet Recep CETINKAYA PROF. IHSAN KOZ GEN Turkey Turkey
Okay DUZTEPE SPORT VISION Turkey Turkey
Okay DUZTEPE SPORT VISION1 Turkey Turkey
Oleg KUZNETCOV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Omar EL YAZIDI FRANCE NATIONAL TEAM France France
Piotr HATOWSKI POLAND NATIONAL TEAM Poland Poland
Rafail AIUKAEV SAMARA TEAM Russia Russia
Roman KUZNETSOV RUSSIA NATIONAL TEAM Russia Russia
Stephen LAMBDIN UNAFFILIATED USA United States of America United States of America
Tolunay KARA BUCA BELEDIYESI G.S.K. Turkey Turkey
Vedran GOLEC TKD JASTREB Croatia Croatia
WISAM SATTAR ALIKORDIMOHAMMED POLICE CLUB Iraq Iraq
Yilmaz Burak PEKER TRABZON BUYUKSEHIR BELEDIYESI SPOR KULUBU Turkey Turkey
Yury KIRICHENKO KRASNODAR REGIONAL TEAM Russia Russia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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