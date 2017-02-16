Uzunçavdar spor kulubu Taekwondo Festivalinde 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya, toplamda 6 madalya ile büyük bir başarı kazandı.





Uzunçavdar S.K. Taekwondo FestivalindeBaşarı ile Döndü

Antalya'da Düzenlenen Taekwondo Festivalinde; "Turkish Open Poomse 2017" Şampiyonasında Nezahat İslam Altın madalya kazandı.



Avrupa Kulüpler Şampiyonasında; 68kg'da Dilara Arslan Avrupa Şampiyonu, +68 kg'da Aleyna Akçay Avrupa 2.si, 59kg Sude Yaren Uzunçavdar Avrupa 3.sü ve +78 kg'da Fırat Kaya Avrupa 3.sü oldu

Turkish Open'da; 68 Kg'da Dilara Arslan Altın Madalya alırken, +68kg'da Aleyna Akçay Bronz madalya aldı.

Aleyna Akçay yaptığı açıklamada "Takım olarak çok iyi hazırlandık. Derece Maçında Türkiye şampiyonlukları bulunan Berra Nur Çiftçi ile çok çekişmeli geçen musabakada Serkan hocamın verdiği taktiklerle rakibi 13-6 gibi farklı bir skorla yenerek yarı fianlde Altın vuruşla elenerek 3. oldum dedi. Başta Kulübüme Antrenörlerim Kibar Uzunçavdar Hocamız ve Serkan hocamız olmak üzere Okulum Maltepe Özel Uğur Koleji öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Turkish Open ve Avrupa Kulüplerde her ikisinde Altın Madalya alan Dilara Arslan yaptığı açıklamada:

Beni bugüne kadar karşılıksız çalıştırıp emek veren Hocalarım Başta Kibar Uzunçavdar olmak üzere Musabıklığını kendime örnek aldığım tek insan Serpil Uzunçavdar Hocama,Manevi Ablam KARDELEN ERGİN ACAR'a, Ataşehir Özel Bilgin Temel Lisesi kurucusu Gökhan Kaya hocam ve tüm öğretmenlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvayı Bronz Madalya ile kapatan Sude Yaren Uzunçavdar "En büyük teşekkürü Babanem Kibar Uzunçavdar hocama, Babam Serkan Uzunçavdar'a takım arkadaşlarıma, Akademik başarımda en büyük pay sahibi ve hakkı olan Dr. Hüseyin Emin Öztürk hocam ve Gökyüzü Koleji ailesine teşekkür ederim" dedi

+78kg'da Bronz Madalya Alan Fırat Kaya ise "Kibar hocam ve Serkan hocam başta olmak üzere Okulum Maltepe Final Temel Lisesi hocalarıma teşekkür ediyorum. Madalya Ülkemize ve milletimize armağan olsun" dedi.